22-летний военный-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура
Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Луганской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
"22.12.2021 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1999 года, уроженца пгт. Белозерка Херсонской области", - говорится в сообщении.
На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, представители военной службы правопорядка, эксперты.
"Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с невосполнимой потерей", - говорится в сообщении.
По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.
Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, прокуратура просит обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. (𝟬𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.
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Но даже если и так, есть еще одна женщина, которую никем не заменить- мама, не подумал о ней.
Первую версию мне закинули - дедовщина... Но так получилось, что мы вдвоём посылки получали на одну хату и почти " жрали с одной миски"... Хороший был парень, добряк..
За мои 20 лет службы - ни разу, слава богу
У меня тетка вышла замуж пока ее парень был в армии. А когда он вернулся ,через полгода бросила того мужа, и вернулась к своему бывшему жениху,и всю жизнь прожили вместе в любви и согласии,троих детей выростили, выучили ,всем дома построили.Ошиблась ,сглупила , разве с мужчинами такого не бывает?Если бы из за каждой измены мужчины женщины стрелялись,уже бы большая часть женской половины застрелилась.Ну а если девушка не любила по настоящему, хорошо что сразу ушла, она все равно бы ушла, еще и жизнь испоганила парню.
А он взял и ... Она будет жить ,ей то что, а он червей кормить, глупо,очень глупо, думаю ему не с кем было поговорить,поддержать его.
Каждый человек это личность,разлюбила пусть уходит не привяжешь насильно, лишать себя жизни из за того что тебя разлюбили глупо, жизнь дарит множество шансов.
Для тих хто не повністю зрозумів.
Людина заступає на бойове чергування на ВОПі і стріляє собі в голову??? Саме на чергуванні???
Простіше вилізти з окопах і шмальнути в сторону кацапів щоб тебе зняли аніж раптово самому задвухсотитись з " особистих причин".
Намёк на снайперский огонь противника понятен, но, кажется, штаб в сводках не скрывает эти факты.