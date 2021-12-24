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22-летний военный-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

22-летний военный-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"22.12.2021 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1999 года, уроженца пгт. Белозерка Херсонской области", - говорится в сообщении.

На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

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"Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с невосполнимой потерей", - говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, прокуратура просит обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. (𝟬𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.

22-летний военный-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура 01

Автор: 

контракт (420) самоубийство (993) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+6
Ну вот сразу -"ищите женщину" .Как удобно,распространенная версия,а главное как часто используемая для прикрытия чужих преступлений.
Но даже если и так, есть еще одна женщина, которую никем не заменить- мама, не подумал о ней.
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24.12.2021 10:33
+5
Если из-за бабища застрелился, то дурачок...
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24.12.2021 10:09
+5
Если к другому уходит невеста,то неизвестно кому повезло.
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24.12.2021 10:35
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Если из-за бабища застрелился, то дурачок...
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24.12.2021 10:09 Ответить
Если он ее искренне любил, а она его кинула или ушла к другому, это очень сильный шоковый и гормональный удар. Со стороны легко назвать человека дурачком, но тут не глупость, а реально очень мощный эмоциональный удар, разум в этот момент очень сильно неконтролируемо помутнен. Если так, то искренне сочувствую ему, потому что понимаю.
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24.12.2021 10:25 Ответить
Если к другому уходит невеста,то неизвестно кому повезло.
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24.12.2021 10:35 Ответить
Вот потому-то в Советской Армии(70-х годов, а может и ранее) перед заступлением в караул солдатам никогда не выдавали полученных на тот момент писем. И это был правильный подход.
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24.12.2021 11:58 Ответить
А якщо тепер так будуть подавати вбивства воїнів оскільки у декого стійке перемир'я???
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24.12.2021 10:30 Ответить
геи все
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24.12.2021 11:58 Ответить
На ВОПі і один?? Щось тут не так. В бліндажі покінчив би.
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24.12.2021 10:13 Ответить
Опорный пункт роты (взвода) - участок местности, часть оборонительных позиций (района, обороны), оборудованные в инженерном отношении, наиболее насыщенные огневыми средствами и приспособленные к круговой обороне.
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24.12.2021 10:32 Ответить
Я знаю що таке ВОП і знаю що таке чергування. Тому і виникають сумніви
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24.12.2021 10:38 Ответить
Ще є СП. А там можливо і один був
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24.12.2021 10:55 Ответить
Узнал что его девушку библиотекаря решили сделать военно обязанной.
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24.12.2021 10:28 Ответить
Ну вот сразу -"ищите женщину" .Как удобно,распространенная версия,а главное как часто используемая для прикрытия чужих преступлений.
Но даже если и так, есть еще одна женщина, которую никем не заменить- мама, не подумал о ней.
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24.12.2021 10:33 Ответить
Когда я служил, то у меня молодой получил телеграмму от матери, мол больная. Поехал в отпуск домой и повесился в сарае во дворе во время свадьбы своей "невесты".... Меня три месяца дёргали, сослуживцев, офицеров допрашивали. Домой к неиу ездила комиссия, выясняла.
Первую версию мне закинули - дедовщина... Но так получилось, что мы вдвоём посылки получали на одну хату и почти " жрали с одной миски"... Хороший был парень, добряк..
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24.12.2021 10:48 Ответить
Стрелялись всегда. У меня в карауле, когда служил, тоже контрактник застрелился из-за проблем в семье.
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24.12.2021 10:58 Ответить
Кроме всего сказанного есть ещё фактор дурачества, не исключено и это.. зарядил, дослал, приложил... забыл -бах ... помянули.

За мои 20 лет службы - ни разу, слава богу
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24.12.2021 11:32 Ответить
Может от постоянного напряжения на фоне вторжения Путлера?
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24.12.2021 11:02 Ответить
Напрасно так категорично решают вопросы мужчины.Жизнь странная штука.
У меня тетка вышла замуж пока ее парень был в армии. А когда он вернулся ,через полгода бросила того мужа, и вернулась к своему бывшему жениху,и всю жизнь прожили вместе в любви и согласии,троих детей выростили, выучили ,всем дома построили.Ошиблась ,сглупила , разве с мужчинами такого не бывает?Если бы из за каждой измены мужчины женщины стрелялись,уже бы большая часть женской половины застрелилась.Ну а если девушка не любила по настоящему, хорошо что сразу ушла, она все равно бы ушла, еще и жизнь испоганила парню.
А он взял и ... Она будет жить ,ей то что, а он червей кормить, глупо,очень глупо, думаю ему не с кем было поговорить,поддержать его.
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24.12.2021 11:09 Ответить
Вы правы. Ни разу не слышал, что бы женщина застрелилась от того, что парень ее бросил. У них более жестокие сердца.
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24.12.2021 11:16 Ответить
Наоборот. По статистике девушек в 2,5 раза больше совершает самоубийство из за несчастной любви, чем парней.
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24.12.2021 11:19 Ответить
Неужели?А изменяют женщинам своим по доброте душевной? Скорее всего женщина думает еще и о детях,которых она оставит одних на земле.Чувство отвестственности за других останавливает многих женщин от шага в бездну.
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24.12.2021 11:27 Ответить
Изменяют все одинаково, не в этом суть. Однако мужчины более переживают. Ну, а женщина всегда найдет отмазку.
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24.12.2021 11:35 Ответить
Переживает тот кто несет ответственность за других, а тот кто думает только о себе и своих переживаниях,не чувствительнее ,а слабее.Вот данный пример,допустим застрелился из за женщины, а о метери подумал? На мать выходит у чувствительно чувств не хватило.
Каждый человек это личность,разлюбила пусть уходит не привяжешь насильно, лишать себя жизни из за того что тебя разлюбили глупо, жизнь дарит множество шансов.
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24.12.2021 11:48 Ответить
Они не стреляются, это правда. Просто выбрасываются из окон, режут вены, ложатся под поезд, тощо
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24.12.2021 11:53 Ответить
Женщины, в большинстве своем, не имеют доступа к оружию. А вешаются, прыгают, травятся, топятся и тд гораздо чаще и больше, чем стреляются мужики.
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24.12.2021 12:03 Ответить
Случаев таких полно. Только молодые женщины без детей, обычно таблетками травятся или вены режут.
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24.12.2021 22:22 Ответить
Я служил 72- 74.У нас регулярно зачитывали о подобныхЧП.Но не всегда и не все есть правда.Могут убить,могут довести неуставные отношения.Настоящих самоубийц и психов может запросто определить опытный психолог на уровне отбора.Так должны отбирать в ССО.20 % населения любой страны -открытые или латентные психи..Потому и разборки кругом на ножах и огнестреле.Вот конопля многих мирит..
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24.12.2021 12:14 Ответить
Ще раз пишу.
Для тих хто не повністю зрозумів.
Людина заступає на бойове чергування на ВОПі і стріляє собі в голову??? Саме на чергуванні???
Простіше вилізти з окопах і шмальнути в сторону кацапів щоб тебе зняли аніж раптово самому задвухсотитись з " особистих причин".
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24.12.2021 14:21 Ответить
Почему нет? Хлопец на войне. Узнал, что его бросила девушка. В смятении. Подавлен. Решил наложить на себя руки.

Намёк на снайперский огонь противника понятен, но, кажется, штаб в сводках не скрывает эти факты.
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11.01.2022 00:20 Ответить
 
 