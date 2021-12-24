22-летний военный-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

Специализированная прокуратура объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"22.12.2021 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1999 года, уроженца пгт. Белозерка Херсонской области", - говорится в сообщении.

На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

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"Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с невосполнимой потерей", - говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, прокуратура просит обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. (𝟬𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.