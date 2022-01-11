Силам спецоперацій можуть надати повноваження розвідки

В Раді пропонують надати Силам спеціальних операцій ЗС України особливі розвідувальні повноваження.

Як інформує Цензор.НЕТ відповідний законопроєкт №6486 зареєстрували в парламенті.

В проєкті закону усувається прогалина у законодавстві щодо ведення спеціальної розвідки.

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України не можуть організувати спеціальну операцію та рух опору без здійснення спеціальної розвідки, монополія на здійснення якої належить іншим структурам, адже проведення розвідувальних заходів є ключовим аспектом в організації та підготовці руху опору", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що запропоновані зміни спрямовані на розвиток оперативних, бойових і спеціальних спроможностей та досягнення Силами спеціальних операцій Збройних Сил України здатності виконувати завдання за призначенням, що забезпечить стримування, стійкість і відсіч збройної агресії проти України, протидію гібридним загрозам, завдяки достатнім розвідувальним, аналітичним можливостям, а також здатності організувати рух опору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія посилила війська на території Донбасу бойовиками та засобами враження, - ГУР МО