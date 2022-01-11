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мінування (1214) Одеська область (3005) Нацполіція (14886)

12-річний хлопчина "замінував" магазин на Одещині: Хотів подивитись, як працюватимуть спецслужби

12-річний хлопчина

12-річний хлопчик повідомив про нібито замінування магазину в торговельному центрі на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

10 січня хлопець після уроків подзвонив на спецлінію "102" і повідомив про те, що в одному з магазинів у торговому центрі міста Южне закладено вибухівку.

За вказаною адресою вмить прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Було евакуйовано до пів сотні відвідувачів та персоналу закладу. Обстеживши будівлю, вибухових пристроїв, які б загрожували життю та здоров’ю громадян, спеціалісти не виявили.

"За годину правоохоронці з’ясували: недоречний фарс був влаштований 12-річним шестикласником заради того, аби подивитися, як з’їжджатимуться і що робитимуть спецслужби. Про витівку хлопця поліцейські повідомили його матері. Жінка була приголомшена поведінкою сина, адже ніколи не мала з ним клопоту", - йдеться в повідомленні.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єкта власності поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.  

Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, поліцейські звертатимуться до суду з клопотанням про вжиття щодо нього примусових заходів виховного характеру. Крім того, мати хлопця буде притягнута до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків".

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Топ коментарі
+6
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11.01.2022 12:58
+2
Тепер його візьмуть служити юним ДСНСником?
Це ж новий принцип набору кадрів у зелених.
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11.01.2022 12:08
+2
Трохи в інший степ (про "круговорот ТП в природе"), але згадався класний комікс. Суть у тому, що ніколи, чуєте, НІКОЛИ!!! яжематері та яжебаті не зрозуміють власної провини в тому, що виросло одоробло. Завжди винен хтось. Тільки не вони.

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11.01.2022 13:33
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В разведку записать пацана ,сыном полка ...
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11.01.2022 12:07 Відповісти
в пожарный полк ...
танцовщицей его усыновят
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11.01.2022 13:09 Відповісти
Тепер його візьмуть служити юним ДСНСником?
Це ж новий принцип набору кадрів у зелених.
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11.01.2022 12:08 Відповісти
тeпeр вiн повинeн оцiнити що замовив!
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11.01.2022 12:13 Відповісти
потомство полтавського підпалювача
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11.01.2022 12:15 Відповісти
Ой да ладно, я с самого детства слышал от старших про "патеряное пакаление"
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11.01.2022 12:20 Відповісти
неспроста видимо
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11.01.2022 13:05 Відповісти
Сьогодні ситуація радикільно інша - і це вже не одвічний конфлікт поколінь, не бухтіння про моду, музику і "обколются своей марихуаной". Тут солідні вчені в шоці від "зумерів" і "сніжинок". На хвилинку, йдеться про екзистенційну загрозу для цивілізації.
Дивилися чудовий ґамериканський фільм "Ідіократія"? От приблизно таке нам загрожує від "покоління тіктокерів" (а за ними вже підростають "альфи"). І не через 500 років, а вже практично завтра.
Деякі вчені навіть вважають, що "покоління у підстрелених штанцях" об'єктивно є новим біологічним видом. Причому це жодного разу не прогрес, а навпаки - дегенерація homo sapiens назад до якихось пітекантропів і гомо еректусів.
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11.01.2022 13:22 Відповісти
Вічна війна, ось який рецепт.
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11.01.2022 14:51 Відповісти
Так пускай еще посмотрит как работают спецслужбы на рашке
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11.01.2022 12:18 Відповісти
Яжематі виховують аніжедєті. А нормальним людям потім з такими виродками поруч жити.
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11.01.2022 12:21 Відповісти
Досить часто трапляються і "яжебаті", нещодавно мав розмову з таким))
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11.01.2022 12:29 Відповісти
Трохи в інший степ (про "круговорот ТП в природе"), але згадався класний комікс. Суть у тому, що ніколи, чуєте, НІКОЛИ!!! яжематері та яжебаті не зрозуміють власної провини в тому, що виросло одоробло. Завжди винен хтось. Тільки не вони.

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11.01.2022 13:33 Відповісти
совок головного мозку
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11.01.2022 13:52 Відповісти
От тільки це перекладений з англомовного оригіналу комікс, тому про совок не в касу
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11.01.2022 22:41 Відповісти
а коли ти побачиш на англйському заборi слово з 3 букв. ти тeж скажeш шо то англiйськe?
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12.01.2022 20:45 Відповісти
дура русская то ти з голови своiй курячoi видала чи у мeтодичцi написано?
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11.01.2022 13:51 Відповісти
Ярлики, ярлики, трамвайне хамство жінці, і ще більше порозвішувати ярликів...

Це у Німеччині такої несовкової "культури" навчилися?
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11.01.2022 14:10 Відповісти
ярлики у школi у вчилок. а пoтiм по життю у iх продуктiв. а при чому тут Нiмeчинна якщо курка украiнська наляпала i рeaкацiя на ii тупi колхознi висeри? як раз нiмцi i в шоцi.
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12.01.2022 20:43 Відповісти
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11.01.2022 12:58 Відповісти
Одно он точно увидит от родителей, как работает ремень по жопе.
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11.01.2022 13:26 Відповісти
на бiльшe совки нe способнi
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11.01.2022 13:53 Відповісти
хм коли такою хeрньою займаються вчилки мєнти i iх продукти - то iм нiчого.
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13.01.2022 08:07 Відповісти
 
 