12-річний хлопчина "замінував" магазин на Одещині: Хотів подивитись, як працюватимуть спецслужби

12-річний хлопчик повідомив про нібито замінування магазину в торговельному центрі на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

10 січня хлопець після уроків подзвонив на спецлінію "102" і повідомив про те, що в одному з магазинів у торговому центрі міста Южне закладено вибухівку.

За вказаною адресою вмить прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Було евакуйовано до пів сотні відвідувачів та персоналу закладу. Обстеживши будівлю, вибухових пристроїв, які б загрожували життю та здоров’ю громадян, спеціалісти не виявили.

"За годину правоохоронці з’ясували: недоречний фарс був влаштований 12-річним шестикласником заради того, аби подивитися, як з’їжджатимуться і що робитимуть спецслужби. Про витівку хлопця поліцейські повідомили його матері. Жінка була приголомшена поведінкою сина, адже ніколи не мала з ним клопоту", - йдеться в повідомленні.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єкта власності поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, поліцейські звертатимуться до суду з клопотанням про вжиття щодо нього примусових заходів виховного характеру. Крім того, мати хлопця буде притягнута до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків".

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