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Київ (19122) мінування (1214) Нацполіція (14881) ТРЦ (285)

У Києві перевіряють повідомлення про замінування десяти ТРЦ, - поліція

У Києві перевіряють повідомлення про замінування десяти ТРЦ, - поліція

Столичні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування 10 торговельно-розважальних центрів.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Знову надійшло на кол-центр СБУ близько 2 годин (тому повідомлення про те. — Ред.), що 10 торгових центрів (заміновано. — Ред.). На даний час перевіряються вони. Це вже друге повідомлення (за 7 січня щодо мінування об’єктів. — Ред.)", - поінформували у відомстві.

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Крім того, у Києві 7 січня правоохоронці перевірили інформацію про мінування Центрального залізничного вокзалу і ТЦ "Глобус". В обох випадках не було виявлено вибухонебезпечних предметів.

"Вокзал вже перевірили, було евакуйовано близько 650 осіб. А по ТРЦ на даний час інформації поки немає, їх ще перевіряють", - повідомили правоохоронці РБК-Україна.

В поліції не сказали, які саме ТРЦ замінували, але в соцмережах, зокрема, повідомляли про евакуацію з торгового центру "Район".

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"замiнування" - у кавичках, а iдiоти на виклик - без кавичок...
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07.01.2022 17:02 Відповісти
Хотите расскажу весёлую историю? Знаете такого кекса, по имени Гай Фокс? Так вот, на самом деле это был не хакер, а один из первых в истории террористов-неудачек. Он подписался подорвать великобританского короля со всем правительством. Для этого заговорщики смогли арендовать комнатку в подвале непосредственно под балконом, где должет был выступать король. Чуваки завезли туда около двух тонн пороха, что гарантированно отправляло короля, министров и ещё кусок Лондона прямо в кратер Гагарина на Луне. И всего этого не произошло исключительно из-за анонимки. Кто-то из заговорщиков взбзданул и слил всех.
Заговор раскрыли, Гая Фокса поцепили на крючок и он всех слил. Остальных поймали и немного убили.
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07.01.2022 17:15 Відповісти
эти с твоих слов "идиоты" и без тебя знают что на 90% это ложное сообщение но отреагировать они обязаны тут без вариантов - в случае действительно если окажется что сообщение не ложное и не дай бог сработает то такие как ты первыми в три горла будут орать " вас же предупреждали"
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07.01.2022 17:24 Відповісти
даю 100% - если хотят взорвать - не предупреждают!
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07.01.2022 17:47 Відповісти
даю 100% - если хотят денег - предупреждают)
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07.01.2022 18:46 Відповісти
не всегда... но если хотят на жопу приключение, то обязательно находят...

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07.01.2022 19:16 Відповісти
Ну ладно, вроде как ловят периодически этих идиотов и даже рассказывают, что им светит по 6 лет. А дальше? Почему нет сообщений, что да, вот такомувот перцу реально впаяли 6 лет. а такому - 5? Где пиарщики от МВС? Где информация о посадках? Или гуманный суд всех штрафует на 300 гривен и отпускает?
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07.01.2022 18:51 Відповісти
Пуйло версия лайт. Тот дома взрывает.
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08.01.2022 07:31 Відповісти
 
 