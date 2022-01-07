РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3692 посетителя онлайн
Новости
3 066 9
Киев (24766) минирование (1442) Нацполиция (16195) трц (56)

В Киеве проверяют сообщения о минировании десяти ТРЦ, - полиция

В Киеве проверяют сообщения о минировании десяти ТРЦ, - полиция

Столичные правоохранители проверяют сообщения о минировании 10 торгово-развлекательных центров.

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Снова поступило на колл-центр СБУ около 2 часов (назад сообщение о том. - Ред.), что 10 торговых центров (заминированы. - Ред.). В настоящее время проверяются они. Это уже второе сообщение (за 7 января о минировании объектов. - Ред.)", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в Киеве 7 января правоохранители проверили информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала и ТЦ "Глобус". В обоих случаях не было обнаружено взрывоопасных предметов.

Читайте также: Телефонный террорист, "заминировавший" больницу и вокзал, задержан в Виннице, - Нацполиция

"Вокзал уже проверили, были эвакуированы около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители РБК-Украина.

В полиции не сказали, какие именно ТРЦ минировалт, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"замiнування" - у кавичках, а iдiоти на виклик - без кавичок...
показать весь комментарий
07.01.2022 17:02 Ответить
Хотите расскажу весёлую историю? Знаете такого кекса, по имени Гай Фокс? Так вот, на самом деле это был не хакер, а один из первых в истории террористов-неудачек. Он подписался подорвать великобританского короля со всем правительством. Для этого заговорщики смогли арендовать комнатку в подвале непосредственно под балконом, где должет был выступать король. Чуваки завезли туда около двух тонн пороха, что гарантированно отправляло короля, министров и ещё кусок Лондона прямо в кратер Гагарина на Луне. И всего этого не произошло исключительно из-за анонимки. Кто-то из заговорщиков взбзданул и слил всех.
Заговор раскрыли, Гая Фокса поцепили на крючок и он всех слил. Остальных поймали и немного убили.
показать весь комментарий
07.01.2022 17:15 Ответить
эти с твоих слов "идиоты" и без тебя знают что на 90% это ложное сообщение но отреагировать они обязаны тут без вариантов - в случае действительно если окажется что сообщение не ложное и не дай бог сработает то такие как ты первыми в три горла будут орать " вас же предупреждали"
показать весь комментарий
07.01.2022 17:24 Ответить
даю 100% - если хотят взорвать - не предупреждают!
показать весь комментарий
07.01.2022 17:47 Ответить
даю 100% - если хотят денег - предупреждают)
показать весь комментарий
07.01.2022 18:46 Ответить
не всегда... но если хотят на жопу приключение, то обязательно находят...

показать весь комментарий
07.01.2022 19:16 Ответить
Ну ладно, вроде как ловят периодически этих идиотов и даже рассказывают, что им светит по 6 лет. А дальше? Почему нет сообщений, что да, вот такомувот перцу реально впаяли 6 лет. а такому - 5? Где пиарщики от МВС? Где информация о посадках? Или гуманный суд всех штрафует на 300 гривен и отпускает?
показать весь комментарий
07.01.2022 18:51 Ответить
Пуйло версия лайт. Тот дома взрывает.
показать весь комментарий
08.01.2022 07:31 Ответить
 
 