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Новости Происшествия
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Винница (701) ложная тревога (91) минирование (1408)

Телефонный террорист, "заминировавший" больницу и вокзал, задержан в Виннице, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

26 декабря сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого на улице Соборной. По телефону он сообщил о минировании железнодорожного вокзала и больницы скорой медицинской помощи в областном центре. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сообщение поступило в полицию около 22:30 от спасателей. На их телефонную линию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вскоре может произойти взрыв".

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и другие профильные службы. Из помещений вокзала и больницы СМП полицейские эвакуировали более 100 человек.

Взрывотехники и кинологи обследовали помещения и прилегающие к ним территории, опасных предметов не нашли", - отмечается в сообщении.

По словам начальника Отдела полиции №1 Винницкого РУП Юрия Голуба, проведя оперативные и розыскные мероприятия, полицейские установили личность звонившего в полицию человека. Им оказался 34-летний житель Черкасской области. Правонарушителя задержали патрульные полицейские по улице Соборной.

Подозреваемый рассказал, что он сообщил о минировании ради развлечения.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту следственный отдел полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.

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Телефонный террорист, заминировавший больницу и вокзал, задержан в Виннице, - Нацполиция 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Лупіть 800 000 гривень штрафу та відпускайте . Нехай дзвонить ще . Гроши бюджету не завадять 🤣
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27.12.2021 13:24
+4
...саперів також
Але цих покидьків треба карати показово та нещадно!
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27.12.2021 13:03
+4
Повесить этого комсомольца на вокзальном фанере.
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27.12.2021 13:06
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А шо вы хотели ,с такой житухой психов ,нариков и алкашей будет становиться только больше ..
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27.12.2021 13:01 Ответить
...саперів також
Але цих покидьків треба карати показово та нещадно!
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27.12.2021 13:03 Ответить
Повесить этого комсомольца на вокзальном фанере.
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27.12.2021 13:06 Ответить
Фонаре или водонапорной башне, с триколором в сраке...
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27.12.2021 13:08 Ответить
Ало, поліція? Кабінет головлікаря швидкої допомоги Володимира Олександровича заміновано! Бо він зєлєбобік! Хто говорить? Анонім Олексійович!
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27.12.2021 13:06 Ответить
Невже Грося?
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27.12.2021 13:07 Ответить
"34-річний житель Черкаської області"
І що він робив у Вінниці 26-го грудня о 22:30 на вулиці Соборній (це центр міста)?
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27.12.2021 13:15 Ответить
Лупіть 800 000 гривень штрафу та відпускайте . Нехай дзвонить ще . Гроши бюджету не завадять 🤣
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27.12.2021 13:24 Ответить
Агент Кремля с черкащины ? Или просто продажна тварюка ? 6 лет для развлечения будет даже маловато ******
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27.12.2021 13:47 Ответить
34 годика дебилу.... Как он до таких лет дожил, и ни разу не попал в ментовку??? Дайте чуваку плетей чтобы неделю ходил и думал - "нахрена я это сделал"?? И тыс 100 штрафа для доходчивости. И показать это все в каждом городе на банерах!! Родина должна знать своих "хероев"!!
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27.12.2021 15:25 Ответить
Черговий дебіл...
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27.12.2021 15:37 Ответить
И бало в студию!
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27.12.2021 16:24 Ответить
Если голосовал за зэ, то могут признать невменяемым
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27.12.2021 17:27 Ответить
 
 