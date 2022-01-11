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оборона (4689) ЗСУ (7201) тероборона (375) Микола Галушко (14)

До складу тероборони входитимуть 10 тис. військовослужбовців, - Галушкін

До складу тероборони входитимуть 10 тис. військовослужбовців, - Галушкін

10 тис. військовослужбовців входитимуть до складу бригад та батальйонів територіальної оборони у мирний час. Але у разі потреби їхню кількість можна буде швидко збільшити.

Про це розповів командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "Дом".

Загалом в Україні буде створено 4 регіональних управління та 25 бригад, тобто у кожному обласному центрі та у Києві. До їх складу входитимуть від 4 до 10 окремих батальйонів у кожному районі.

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"Це організаційні ядра, які здатні розгорнути та забезпечити зброєю та матеріально-технічними засобами підрозділи до штату військового часу. Таким чином, хребет Сил територіальної оборони за короткий час зможе наростити м'язи у кілька сотень тисяч резервістів", — повідомив Галушкін.

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Даже миллионная армия во главе с верховным бараном и предателем ничего не стоит !
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11.01.2022 12:45 Відповісти
все добре, якби верховним головнокомандувачем не був "організьм-уклонізьм".
Треба пам'ятати, що головною метою агресій ********** є примушення до капітуляції військово-політичного керівництва країни. Іє дуже великі сумніви з приводу того, що буба та шапітолій будуть чинити опір..
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11.01.2022 12:46 Відповісти
Стадо баранів на чолі з левом сильніше за зграю левів на чолі з бараном.
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11.01.2022 13:08 Відповісти
ОС новою терр обороны должны стать /военкоматы/
А военнослужащие должны раза три по два месяца
В течении жизни проходить переподготовку
Особенно военные спецы
Тогда при надобности можно создать армию до миллиона
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11.01.2022 15:32 Відповісти
Тероборона в 10 тисяч??? Так вона має бути багатомільйонною !!!
Галушкіна в сміттєвий ящик!
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11.01.2022 15:38 Відповісти
 
 