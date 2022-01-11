Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження в Україні, - Кузін
У Міністерстві охорони здоров'я наразі не планують посилювати карантин в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наразі ми використовуємо модель адаптивного карантину з щоденною оцінкою епідемічної ситуації на рівні кожної області. Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження, враховуючи поточну епідситуацію та прогнози поширення коронавірусної хвороби, зокрема нового штаму "Омікрон", - розповів він.
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В Україні розпочинається нова, четверта хвиля коронавірусу. її пік, за прогнозами, буде в лютому-березні.Про це https://www.facebook.com/centersportmed/posts/4773854139367028?__cft__[0]=*****************************************-CDPAcq-MRa6cHbifVaQgx5RPOkfz6YC4O_aFcNwclyCNDsG9vw4wc6exgXHtg4BO-o1yKt7nxgRLX2zcqWnBI-Im0&__tn__=%2CO%2CP-R розповів головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, передає. Джерело:
У США дозволили медикам, інфікованим коронавірусом, але з легкими симптомами або без ознак хвороби зовсім, надалі виконувати свої професійні обов'язки.Як інформує із посиланням на "https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3382881-u-ssa-dozvolili-pracuvati-medikam-infikovanim-koronavirusom.html Укрінформ ", про це повідомляє http://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-health-arizona-california-0113146dc7b8fd8a5b6a5624d8e0e30c AP .Цей крок є реакцією на брак персоналу в лікарнях країни та значну кількість нових випадків захворювання, які спричиняє штам "Омікрон". Джерело:
Через декілька місяців в Україні можуть розглянути питання вакцинації від COVID-19 дітей від 5 років.Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "https://www.bbc.com/ukrainian/features-59944653?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=20C4F7F4-72A5-11EC-85E8-B4273A982C1E&at_campaign=64&fbclid=IwAR1mQySgfMKBDnBRwbyOAV4xfMfbnnJMTIlkSY6xcCtE5LQ03l0KUOAszSI ВВС Україна ", інформує
И это не все новости страшилки за неполных полдня если кто не понял, проштудируйте сайт с 23х чисел декабря, там как по команде пропали ВСЕ страшилки, только сухой стат,который никому не интересен уже. И тут, вуаля, опять же как по команде - куча страшилок.Но то такое. А по сути -
Везде уже треш, США в панике,новые волны, зомби разрешено работать, у нас внутри страны врачи ждут приход, и только кузя в прострации, шифровок из центра не поступило, и он талдычит старую методичку (предновогоднюю).