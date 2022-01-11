Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження в Україні, - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я наразі не планують посилювати карантин в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі ми використовуємо модель адаптивного карантину з щоденною оцінкою епідемічної ситуації на рівні кожної області. Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження, враховуючи поточну епідситуацію та прогнози поширення коронавірусної хвороби, зокрема нового штаму "Омікрон", - розповів він.

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