Блінкен проінформував Кулебу про зміст переговорів між РФ і США в Женеві 10 січня, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Повідомляється, що під час розмови Блінкен поділився з Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня.
"Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "жодних домовленостей щодо України без України", - зазначають у МЗС.
Глави дипвідомств також обговорили подальше втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ і практичне зміцнення обороноздатності Збройних сил України.
"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів", - повідомляють у МЗС.
За словами Кулеби, Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються головним безпековим партнером України.
"Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів", - підсумував міністр.
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Якщо пам'ятатиме всі зашквари шефа, довго не втримається.
21 июля 2014 года президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко заявил, что есть основания обратиться в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября президент США Барак Обама отказал Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.
В 2017 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховная Рада https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины большинством в 232 голоса отправила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Та оно уже все знает от кротов!
Люди, существует две петиции о повышении зарплаты военным. Не знаю случайно или специально для раздробления голосов. Так что подписываем обе!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/132306
https://petition.president.gov.ua/petition/131480