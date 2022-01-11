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МЗС (4027) США (21043) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1150)

Блінкен проінформував Кулебу про зміст переговорів між РФ і США в Женеві 10 січня, - МЗС

Блінкен проінформував Кулебу про зміст переговорів між РФ і США в Женеві 10 січня, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Повідомляється, що під час розмови Блінкен поділився з Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня.

"Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "жодних домовленостей щодо України без України", - зазначають у МЗС.

Глави дипвідомств також обговорили подальше втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ і практичне зміцнення обороноздатності Збройних сил України.

"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів", - повідомляють у МЗС.

За словами Кулеби, Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються головним безпековим партнером України.

"Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів", - підсумував міністр.

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Топ коментарі
+10
В кулєби пам'ять як золотої рибки - три секунди.
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11.01.2022 21:31
+10
Зеля отдыхает. Он вам ничего не должен.
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11.01.2022 21:42
+8
А перзидент в астралі блть
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11.01.2022 21:37
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Та Кулеба то молодец ,да и Блинкин не промах ,вместе будем вату утилизировать ,похоже кроме нас некому ...
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11.01.2022 21:31 Відповісти
В кулєби пам'ять як золотої рибки - три секунди.
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11.01.2022 21:31 Відповісти
Для нього це важлива функція.
Якщо пам'ятатиме всі зашквари шефа, довго не втримається.
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11.01.2022 22:21 Відповісти
А перзидент в астралі блть
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11.01.2022 21:37 Відповісти
Зеля отдыхает. Он вам ничего не должен.
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11.01.2022 21:42 Відповісти
Якби шмаркля та наш дипломатичний корпус соплі не жували, ми би вже були позаблоковим союзником США як Ізраїль. Але цього не сталося, тому що тоді в США треба було б передати Коломойського. Ну, так і сидіть далі біля розбитого корита. США ніколи не прийме вірчі грамоти у злодійки Маркарової якщо ми не змінимо своє ставлення до ідеалів демократії.
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11.01.2022 21:47 Відповісти
якби Зеля справді помер, але це б його оточення приховало б - то Україна тиждень, може б два обговорювала, а де президент? - а потім усім це набридло і продовжили жити як раніше. Начебто інституту президентства і не було ніколи. Тому що Зеля це порожнє місце - убоге ЧМО
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11.01.2022 22:01 Відповісти
а вона що, соломяна послиха ?
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11.01.2022 23:04 Відповісти
Разочарую. То США сопли жевали, жуют и, скорее всего, будут жевать

21 июля 2014 года президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко заявил, что есть основания обратиться в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября президент США Барак Обама отказал Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.

В 2017 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховная Рада https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины большинством в 232 голоса отправила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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11.01.2022 23:06 Відповісти
Так не хрен там информировать , кацапы выставили такой ультиматум что его даже обсуждать не кто не хочет. А на их пугалки войной с Украиной , не ведется не кто даже в Украине. Все понимают , что если кацапы и полезут , то проиграют при любом раскладе и это только ускорит развал Мордора.
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11.01.2022 21:56 Відповісти
наче не дурний той Кулеба, але ж у банці із солоними членами і сам таким став
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11.01.2022 22:03 Відповісти
Кулеба, дерьмак тобі дозволив з Блінкеном розмовляти?
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11.01.2022 22:06 Відповісти
Посол козломордии в Лондоне заявил, что НАТО "подталкивает Украину к агрессии"
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11.01.2022 22:07 Відповісти
а погранслужба активности мордора не видит
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11.01.2022 22:09 Відповісти
Хіба могло воно заявити щось інше?
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11.01.2022 22:21 Відповісти
последующие события: кулеба проинформировал ермака........., ермак проинформировал своего куратора.........., куратор обматюкал ермака, потому ,что их всех уже проинформировал о переговорах рябков ))
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11.01.2022 22:08 Відповісти
Еще одно недоразумение в нашем правительстве.

Та оно уже все знает от кротов!

Люди, существует две петиции о повышении зарплаты военным. Не знаю случайно или специально для раздробления голосов. Так что подписываем обе!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/132306

https://petition.president.gov.ua/petition/131480
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11.01.2022 22:08 Відповісти
Восемь лет США работают над этим самым, укреплением, но никак это не сказалось на статусе оккупированных Крыма и ОРДЛО. А так да, отлично Блинкин сказал.
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11.01.2022 22:16 Відповісти
И восемь лет у тебя украинский флажок. А, да, это тебя и раздражает.
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11.01.2022 23:16 Відповісти
в Українців і у рузьге різне тлумачення слова агресія. В українців це напад, війна, а у них будь які дії чи просто поведінка, яка не вписується у формат їх догм. Ось кулеба щось підписав з Блінкіним - він в чинив агресивні дії щодо Росії. Тут двох думок бути не може. Коли напередодні війни Адольфич писав лист Муссоліні про наступ, він там говорив такі ж слова, Сталін готується до війни, веде себе агресивно тому я змушений нанести превентивний удар, я не можу більше ждати. Риторика така ж сама. А ми дивуємось, що то Машка Захарова весь час видумує таке неоковирне.
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11.01.2022 23:15 Відповісти
 
 