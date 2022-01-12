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Новини
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Зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних, - Клименко

Зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних, - Клименко

Зараз у поліцейських найнижча зарплата серед правоохоронців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Хоч, коли створювалася поліція, ситуація була іншою. Наприклад, 2015 року середня зарплата поліцейського становила 5 800 гривень. У патрульних вона була вищою – 8 000. Того ж року середній рівень зарплати по країні був 3 661 гривня. Тобто, різниця між зарплатою у цивільному секторі й поліцейського становила 60%. Тоді поліцейський вмотивовано йшов на службу", - пояснив він.

За словами Клименка, середня зарплата по Україні зростає, і грошове забезпечення поліцейських теж, але не такими темпами, які б дали змогу цю вмотивованість зберегти.

"Наприклад, у 2021 році середня зарплата у цивільному секторі зрівнялася з середнім грошовим забезпеченням поліцейських. А вже в 2022 році зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних", - додав голова Нацполіції.

Клименко зазначив, що торік улітку в бюджетному запиті на 2022 рік спочатку закладали суму в 70,5 млрд гривень саме на зарплати й податки, щоб поліцейські отримували в середньому не менше 24 тисяч гривень на місяць. Але на момент формування бюджетної декларації ця цифра була визначена на рівні 42 млрд грн.

Докладніше читайте в інтерв'ю Ігоря Клименка для Цензор.НЕТ тут.

Читайте: Кабмін виділив кошти для поетапного підвищення зарплат поліцейським, - Клименко

Автор: 

Нацполіція (15173) зарплата (2242) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+12
Пускай идут в армию и на фронт. Там видимо деньги лопатой гребут... За***ли вы со своими полицаями. А про армию вспоминают только когда в городах снаряды начинают рваться.
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12.01.2022 10:00
+11
А теперь загибайте пальцы от плюшек работы в полиции:
- полностью официальное оформление;
- оплачиваемый отпуск больше 25 календарных дней;
- нормальная пенсия после службы;
- пенсия уже через 20+ лет работы;
- бесплатная медицина;
- возможность получить бесплатное жилье.
знакомый патрульный в 2019-м получал 15 тыс в мес

А теперь сравните с каким-то манагером из киевского офиса с зп в 18-20 тыс у которого нет ни официальной зп, ни пенсии не будет, нет бесплатной медицины, ну и хату он должен снимать минимум за 8-10 тыс грн.
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12.01.2022 10:07
+9
так вы же сделали выбор 2019!!!
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12.01.2022 09:54
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так вы же сделали выбор 2019!!!
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12.01.2022 09:54 Відповісти
А де гроші взяти? Потрібно ж і на криголами, і на Зєлян університет, та й модуль на Місяць потрібно готовити.
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12.01.2022 09:55 Відповісти
Ну так пусть увольняются и идут на завод работать.у них почти у каждого по джипу и квартире 2 раза в год летают отдыхать.
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12.01.2022 09:57 Відповісти
Один патрульний з Кропивницького (24 роки) звільнився і полетів в Іспанію. Йому там знайшли роботу для початку 1500 євро на місяць.
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12.01.2022 10:45 Відповісти
Грошей нема. Надрукують та дадуть. Але це потягне збільшення цін і інфляцію.
І нічого не змінить.
Коли Осел при владі - не потрібно ні на що сподіватись. Тільки на власні сили.
Копайте городи, вирощуйте курей.
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12.01.2022 09:58 Відповісти
Та бачили вже, вчора он зубожилика затримали на гелику 63-му, звісно треба добавити, там заміна масла як у вчителя за 8 місяців
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12.01.2022 09:58 Відповісти
То то ж він не на зарплату,він же по догляду за дитиною,міг собі дозволити)
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12.01.2022 10:10 Відповісти
Пускай идут в армию и на фронт. Там видимо деньги лопатой гребут... За***ли вы со своими полицаями. А про армию вспоминают только когда в городах снаряды начинают рваться.
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12.01.2022 10:00 Відповісти
Чому вона має буть більша?
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12.01.2022 10:00 Відповісти
Ну не на медицину же или образование эти деньги давать.
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12.01.2022 10:05 Відповісти
Я не знаю как в прошлом году, но при Авакове полиция жрала кучу денег. Куда эти деньги уходили непонятно. Это не говоря уже о том что у нас численность полиции одна из самых больших в Европе и её давно пора сокращать и оптимизировать, чтобы они перестали заниматься всякой херней.
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12.01.2022 10:03 Відповісти
В 1991 году во всех органах милиции и пенитенциарной системе было немногим более 90 тыс. человек. Ныне около 400 тыс. Порядок на улицах, безопасность граждан, раскрываемость, профилактика правонарушений и прочее ну никак не улучшилось. Если хотят полицейские роста зарплат ( гаишники не считаются) в 4 раза то сокращайте 300 тыс. Но возникают три проблемы:
1. Куда девать 300 тыс?
2. Будут-ли оставшиеся полковники и генералы поддерживать правопорядок?
3. А нах нам нужна вообще такая полиция?
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12.01.2022 10:33 Відповісти
А теперь загибайте пальцы от плюшек работы в полиции:
- полностью официальное оформление;
- оплачиваемый отпуск больше 25 календарных дней;
- нормальная пенсия после службы;
- пенсия уже через 20+ лет работы;
- бесплатная медицина;
- возможность получить бесплатное жилье.
знакомый патрульный в 2019-м получал 15 тыс в мес

А теперь сравните с каким-то манагером из киевского офиса с зп в 18-20 тыс у которого нет ни официальной зп, ни пенсии не будет, нет бесплатной медицины, ну и хату он должен снимать минимум за 8-10 тыс грн.
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12.01.2022 10:07 Відповісти
Його тоже може кожен день п'янь "на ніж посадити" під час виконання службових обов'язків?
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12.01.2022 10:14 Відповісти
І "клименко" не згадує про купу всяких пільг. А лише "голу" платню. Без всяких доплат.
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12.01.2022 10:14 Відповісти
Репрессивно-карательная машина требует увеличить жалование чтобы хорошо кушать и в любой момент подавить возможные митинги и протесты?!
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12.01.2022 10:07 Відповісти
Ну да-ну да...медсестри жирують,а бідні поліцейські не доїдають.
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12.01.2022 10:08 Відповісти
у нас що є цивільні поліцейські ? з чим він порівнює ?
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12.01.2022 10:12 Відповісти
Ці ледачі дармоїди самі ще доплачувати у бютжет повинні. Роботи- ноль, толку ніякого. І те що отримують, то вже забагато. І ще у 40 троків сраки на пенсії вигрівають. Приїхало з хутора, ні шити ні пороти. Пройшло тижневу стажировку і вже генерал розсікає на машині.
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12.01.2022 10:12 Відповісти
Ну так зато на пенсию выходят раньше и получают больше
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12.01.2022 10:16 Відповісти
Треба зменшити пенсії пенсіонерам до 1500 гр на місяць, але за рахунок цього збільшити зарплати поліцейським. Так завжди робиться в поліцейських державах
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12.01.2022 10:23 Відповісти
Поплачь, поплачь. Э

то смотря как среднюю считать. У кого то шесть тысяч, а у кого то полтора ляма. Да и себя любимого ты не обидел, так поделись со своей. Когда мы служили в милиции, она вообще была копеечной, и никто не плакал. И техники и машин такой не было, которую твои неадекваты благополучно перебили.Форму давали одну на всю жизнь, а ты своих петухов не знаешь во что нарядить и сам как клоун обвешанный.
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12.01.2022 10:27 Відповісти
Задолбали новости про их зарплату. Пусть работать идут. лодыри
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12.01.2022 10:28 Відповісти
Набрали до фіга тих тупих тунеядців а тепер у них проблема - як їх утримувати...Якісь же норми мали бути - по освіті,інтелекту,зросту,фіз. підготовці - а понабирали весь безробітний шмір що лазив біля мусорників...
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12.01.2022 10:32 Відповісти
Зато любой поселковый полковник нажирается 30-летним коньком, в прикиде "от Гучи" и разъезжает пьяным на последней модели Мерса.
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12.01.2022 10:42 Відповісти
Причем ту выбор 19... Полицейский такой же бюджетник как и все остальные, он что миллион должен получать?? Или они думают что приехав из села в город сразу "соракет" получать будут со старта?? (При том что ведут себя как последние мудаки в большинстве случаев, и часто "берегов не видят"???) Всем херово, пусть подумают от пенсионерах которые на 2 тыс живут...
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12.01.2022 12:45 Відповісти
У кабинетных ментов-бездельников надо зарплату забрать, а то непосредствам жируют.
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12.01.2022 16:30 Відповісти
 
 