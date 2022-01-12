Зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних, - Клименко
Зараз у поліцейських найнижча зарплата серед правоохоронців.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Хоч, коли створювалася поліція, ситуація була іншою. Наприклад, 2015 року середня зарплата поліцейського становила 5 800 гривень. У патрульних вона була вищою – 8 000. Того ж року середній рівень зарплати по країні був 3 661 гривня. Тобто, різниця між зарплатою у цивільному секторі й поліцейського становила 60%. Тоді поліцейський вмотивовано йшов на службу", - пояснив він.
За словами Клименка, середня зарплата по Україні зростає, і грошове забезпечення поліцейських теж, але не такими темпами, які б дали змогу цю вмотивованість зберегти.
"Наприклад, у 2021 році середня зарплата у цивільному секторі зрівнялася з середнім грошовим забезпеченням поліцейських. А вже в 2022 році зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних", - додав голова Нацполіції.
Клименко зазначив, що торік улітку в бюджетному запиті на 2022 рік спочатку закладали суму в 70,5 млрд гривень саме на зарплати й податки, щоб поліцейські отримували в середньому не менше 24 тисяч гривень на місяць. Але на момент формування бюджетної декларації ця цифра була визначена на рівні 42 млрд грн.
Докладніше читайте в інтерв'ю Ігоря Клименка для Цензор.НЕТ тут.
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Коли Осел при владі - не потрібно ні на що сподіватись. Тільки на власні сили.
Копайте городи, вирощуйте курей.
1. Куда девать 300 тыс?
2. Будут-ли оставшиеся полковники и генералы поддерживать правопорядок?
3. А нах нам нужна вообще такая полиция?
- полностью официальное оформление;
- оплачиваемый отпуск больше 25 календарных дней;
- нормальная пенсия после службы;
- пенсия уже через 20+ лет работы;
- бесплатная медицина;
- возможность получить бесплатное жилье.
знакомый патрульный в 2019-м получал 15 тыс в мес
А теперь сравните с каким-то манагером из киевского офиса с зп в 18-20 тыс у которого нет ни официальной зп, ни пенсии не будет, нет бесплатной медицины, ну и хату он должен снимать минимум за 8-10 тыс грн.
то смотря как среднюю считать. У кого то шесть тысяч, а у кого то полтора ляма. Да и себя любимого ты не обидел, так поделись со своей. Когда мы служили в милиции, она вообще была копеечной, и никто не плакал. И техники и машин такой не было, которую твои неадекваты благополучно перебили.Форму давали одну на всю жизнь, а ты своих петухов не знаешь во что нарядить и сам как клоун обвешанный.