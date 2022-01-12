Зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних, - Клименко

Зараз у поліцейських найнижча зарплата серед правоохоронців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Хоч, коли створювалася поліція, ситуація була іншою. Наприклад, 2015 року середня зарплата поліцейського становила 5 800 гривень. У патрульних вона була вищою – 8 000. Того ж року середній рівень зарплати по країні був 3 661 гривня. Тобто, різниця між зарплатою у цивільному секторі й поліцейського становила 60%. Тоді поліцейський вмотивовано йшов на службу", - пояснив він.

За словами Клименка, середня зарплата по Україні зростає, і грошове забезпечення поліцейських теж, але не такими темпами, які б дали змогу цю вмотивованість зберегти.

"Наприклад, у 2021 році середня зарплата у цивільному секторі зрівнялася з середнім грошовим забезпеченням поліцейських. А вже в 2022 році зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних", - додав голова Нацполіції.

Клименко зазначив, що торік улітку в бюджетному запиті на 2022 рік спочатку закладали суму в 70,5 млрд гривень саме на зарплати й податки, щоб поліцейські отримували в середньому не менше 24 тисяч гривень на місяць. Але на момент формування бюджетної декларації ця цифра була визначена на рівні 42 млрд грн.

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