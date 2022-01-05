Кабмін виділив кошти для поетапного підвищення зарплат поліцейським, - Клименко
Кабінет Міністрів України виділив гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із січня.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня.
Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат НЕ ОТРИМАЮТЬ", - написав Клименко у фейсбуці.
Очільник Нацполції нагадав, що у 2021 році поліцейські отримували додаткові виплати: матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, на оздоровлення. Однак на так звану 13-ту зарплату кошти не були закладені в бюджет-2021.
"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу", - підкреслив Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Тору уважали караимы, но не любили талмуд. Их не затронули погромы.
Може вже треба виходити на страйк і іншим.
Вчителям - невже достатньо 6-8 тисяч на життя, 12 тисяч поліції ж не вистачає. Чім вони гірші.
Ахметов вон круто бабла скосил - вы же не выходите, хотя плюнуть ему в рожу за то, что он не только вас грабит, а и грабит с помощью инструмента, который украл у вас ранее!!!
Сколько лично вы каждый месяц перечисляете денег на армию, не считая "налога на армию"? С какой целью вы тягаете эти сопли? Вызвать "народный гнев"? Ну придете вы к власти - где вы собираетесь брать деньги на армию??? Опять кредиты брать? А отдавать чем, если все достояние предков декомунизировано и продано? У населения есть еще парные органы?
Где деньги брать будете, "интеллектуальные реформаторы" вы наши?!
кабмін знайшов і час і кворум і гроші і одноголосно.......
от що робить не віртуальний а наявний пітух коло власної жопппи.
коли явно, видно що може зробити обурений народ.
купляють паскуді ментів...
От смотрите, например, кто там ДБР, СБУ (ГПУ, Спортлото, ЦКВЛКСМ) грузит на кондитера якусь измену по углю. Понятно, рыло в пуху, но тема скользкая. Поэтому наши друзья и советуют тщательнее углубляться в тему - чтобы комар носа не подточил.
Хотя чисто экономическая составляющая зрады "валяется под ногами"- свечной заводик не только работал до 17 года, слюнява в казну сатаны нехилые податки, а и после закрытия, исправно оплачивал штрафы и налоги в сумме, на которую ВСУ могли бы купить не один десяток джавелинов...
От вы представляете себе ситуацию, например, в 42 году Аллоизович и Иосифович )(у...рятся за светлое европейское будущее Украины, костерят по средствам массовой информации друг-друга, а, например, под Берлином, предприятие Иосифовича продолжает обеспечивать 3 Рейх своей продукцией, исправно платя в казну рейха налоги и сборы?
Журналіст Співак провів журналістске розслідування, звернувся по телебаченню, та ще і передав копії документів у правоохоронні органи.
Більшого зробити неможливо. Але влада сама себе за руки хапати не буде.
Там ще і по Нафтогазу мільярди, по митніце...
Зате на телебаченні мельтишить, та типа проти крадіїв.
депутанам урезайте зарплаты.. во власти сброд, который долго не задержится..
Например: если срочно не повысить зарплаты "Cleaning manageram", то страна через год будет вся в де***ме .