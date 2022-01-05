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Новини Силовики
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Кабмін виділив кошти для поетапного підвищення зарплат поліцейським, - Клименко

Кабмін виділив кошти для поетапного підвищення зарплат поліцейським, - Клименко

Кабінет Міністрів України виділив гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із січня.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня.

Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат НЕ ОТРИМАЮТЬ", - написав Клименко у фейсбуці.

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Очільник Нацполції нагадав, що у 2021 році поліцейські отримували додаткові виплати: матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, на оздоровлення. Однак на так звану 13-ту зарплату кошти не були закладені в бюджет-2021.

"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу", - підкреслив Клименко.

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Автор: 
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Топ коментарі
+27
Обосрались Казахстана ?
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05.01.2022 21:12
+15
Что гниды, думаете полицаи вас защитят от народа? Назарбаев тоже так думал.
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05.01.2022 21:24
+14
Да нет, деньги только Шефирам, Ермакам, Коломойским и прочим почитателям Торы
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05.01.2022 21:19
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Сокращайте штаты и за счёт этого повышайте ! С стране сейчас есть деньги только повышать зарплаты мед.работникам.
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05.01.2022 21:08 Відповісти
Сдаётся мне что смысл кроется в слове «поэтапное» по ходу копы опять бунт поднимут через пару месяцев, когда поймут..
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05.01.2022 21:11 Відповісти
Да нет, деньги только Шефирам, Ермакам, Коломойским и прочим почитателям Торы
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05.01.2022 21:19 Відповісти
Талмуда !
Тору уважали караимы, но не любили талмуд. Их не затронули погромы.
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05.01.2022 21:37 Відповісти
Медработникам не повышают. Центр кивает на места, они говорят денег нет. Районная больньница может повысить зарплату хотя-бы вдвое только если половину сотрудников сократят. Бюджет не увеличивают. Верхам похер будет ли кто то работать/лечить.
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05.01.2022 22:28 Відповісти
билетами на квартал пусть повышают
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05.01.2022 23:59 Відповісти
Обосрались Казахстана ?
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05.01.2022 21:12 Відповісти
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05.01.2022 21:14 Відповісти
Як швидко, вчора один районний відділ звільнився, сьогодні вже й гроші знайшлися.
Може вже треба виходити на страйк і іншим.
Вчителям - невже достатньо 6-8 тисяч на життя, 12 тисяч поліції ж не вистачає. Чім вони гірші.
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05.01.2022 21:18 Відповісти
Нехай армія вийде на страйк, а поліція з підвищеними зарплатами на передку прикриють....
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05.01.2022 21:21 Відповісти
Может пускай бойцы с передовой бросают свое оружие и едут по домам? Или у них больше зарплаты и лучше условия чем у полицаев?
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05.01.2022 21:25 Відповісти
Нормальна зарплата вчителя - 12-14 тисяч.
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05.01.2022 21:30 Відповісти
Це може в Києві такі зарплати, бо там 40 % доплата від міста. А в регіонах така зарплата тільки в керівників, які ще і заняття проводять по максимуму.
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05.01.2022 22:51 Відповісти
Зарплата вчителя - вже давно не 6-8 тисяч, і звільнення відділку - фейк.
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05.01.2022 21:36 Відповісти
Там йде масове непродовження контрактів.
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05.01.2022 22:28 Відповісти
Как думаете если учителям сделают зарплату в 20К они перестанут вымогать с родителей деньги?
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05.01.2022 21:41 Відповісти
у тебя кто то что то вымогает?
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05.01.2022 22:07 Відповісти
вымагають. Еще и наускивают лишнехромосомных "пап и мам", чтобы те через "школьный паблик" хейтили "отступников".
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05.01.2022 22:22 Відповісти
методичка с зп учителей устарела
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05.01.2022 22:06 Відповісти
чем больше у ментов буде зарплата, тем большие они будут брать взятки (а работать так же, то есть никак)
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05.01.2022 21:20 Відповісти
Что гниды, думаете полицаи вас защитят от народа? Назарбаев тоже так думал.
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05.01.2022 21:24 Відповісти
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05.01.2022 21:26 Відповісти
Крысы первыми бегут с тонущего корабля. Было принято нестандартное решение крыс побкормить
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05.01.2022 21:27 Відповісти
Правильно. Чтоб народ вас еще больше ненавидел.
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05.01.2022 21:32 Відповісти
А военным когда?
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05.01.2022 21:40 Відповісти
Армия Украины недофинансирована и не сможет остановить российские войска - Bloomberg
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05.01.2022 21:46 Відповісти
она все время недофинансирована. Где деньги брать, если вы не выходите против грабительских тарифов, а у людей нет "лишних" денег? Вы что, думаете, что купюры растут на деревьях?

Ахметов вон круто бабла скосил - вы же не выходите, хотя плюнуть ему в рожу за то, что он не только вас грабит, а и грабит с помощью инструмента, который украл у вас ранее!!!

Сколько лично вы каждый месяц перечисляете денег на армию, не считая "налога на армию"? С какой целью вы тягаете эти сопли? Вызвать "народный гнев"? Ну придете вы к власти - где вы собираетесь брать деньги на армию??? Опять кредиты брать? А отдавать чем, если все достояние предков декомунизировано и продано? У населения есть еще парные органы?

Где деньги брать будете, "интеллектуальные реформаторы" вы наши?!
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05.01.2022 22:38 Відповісти
Головне що гроші ( 1.5%)які збирають з зарплат населення начебто на армію ідуть в ЗАГАЛЬНИЙ бюджет))!! Ось вам як використовується додаткове здирництво Зеленими Гнидами!!
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06.01.2022 09:10 Відповісти
Недогодовують зеленки своїх псів, самий раз трохи педігріпалу підкинути.
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05.01.2022 21:46 Відповісти
достатньо було переходу пару взводів казахського ОМОН та МВД на бік протестувальників і........
кабмін знайшов і час і кворум і гроші і одноголосно.......
от що робить не віртуальний а наявний пітух коло власної жопппи.
коли явно, видно що може зробити обурений народ.
купляють паскуді ментів...
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05.01.2022 21:55 Відповісти
обробились? Розслабте булки, вам це не допоможе!
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05.01.2022 22:01 Відповісти
Армия побоку! Главное, полицаев накормить. Падлюки!
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05.01.2022 22:04 Відповісти
а сколько денег на армию вы перечисляете (не считая "военного сбора")?
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05.01.2022 22:15 Відповісти
Наприклад, за 2 роки при СН, на залізниці, при нагляду БППшника Сирожи Лещенко, стирено 61 мільярд гривен.
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05.01.2022 22:30 Відповісти
почему нет заявлений полицаям о подозрениях на преступления от граждан? Или у нас могут только на ветках языком ляскать? Например, знают 10 человек о стыреных 61 лярдах - почему каждый из них лично не подаст заяву? Не хотят морочить себе голову - а зачем педалировать тему? Боятся мести - опять таки, зачем педалировать тему? Нет фактов - ну так все начинается с косвенных улик!

От смотрите, например, кто там ДБР, СБУ (ГПУ, Спортлото, ЦКВЛКСМ) грузит на кондитера якусь измену по углю. Понятно, рыло в пуху, но тема скользкая. Поэтому наши друзья и советуют тщательнее углубляться в тему - чтобы комар носа не подточил.

Хотя чисто экономическая составляющая зрады "валяется под ногами"- свечной заводик не только работал до 17 года, слюнява в казну сатаны нехилые податки, а и после закрытия, исправно оплачивал штрафы и налоги в сумме, на которую ВСУ могли бы купить не один десяток джавелинов...

От вы представляете себе ситуацию, например, в 42 году Аллоизович и Иосифович )(у...рятся за светлое европейское будущее Украины, костерят по средствам массовой информации друг-друга, а, например, под Берлином, предприятие Иосифовича продолжает обеспечивать 3 Рейх своей продукцией, исправно платя в казну рейха налоги и сборы?
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05.01.2022 23:10 Відповісти
Згідно українського законодавства, офіційна заява у ЗМІ дорівнює звертанню у правоохоронні органи.
Журналіст Співак провів журналістске розслідування, звернувся по телебаченню, та ще і передав копії документів у правоохоронні органи.

Більшого зробити неможливо. Але влада сама себе за руки хапати не буде.

Там ще і по Нафтогазу мільярди, по митніце...
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05.01.2022 23:26 Відповісти
можливо. Главное - чтобы заявы шли массово и регулярно.
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05.01.2022 23:29 Відповісти
Їх влада не помічає.
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05.01.2022 23:37 Відповісти
вибачте, добавлю. По лещенку. Лещенко - ставленник наших друзей. Пусть Спивак попробует передать им свои документы. В присутствии журналистов.
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05.01.2022 23:36 Відповісти
Там не Лещенко головний, але цей поц у наглядовій раді за 350 000 грн /місяць зарплати...
Зате на телебаченні мельтишить, та типа проти крадіїв.
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05.01.2022 23:39 Відповісти
не буду спорить. Главное - об этом знают кураторы Лещенка. А если не знают - им об этом сообщить. Может они слепые, и не могут смотреть телевизор. А если знают но молчат - нужно информировать кураторов кураторов. А если и те ничего не будут предпринимать - станет очевидным, что друзья нас просто тупо грабят. И тогда ...
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05.01.2022 23:49 Відповісти
а як же вчитилям та медикам по 4000 баксів???
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05.01.2022 22:09 Відповісти
Зелений Кабмін таки моргнув під пильним і водночас таким цікавим і ніжним поглядом поліцейських! 😁
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05.01.2022 22:10 Відповісти
***** в мантиях и прокурварам подняли , и что ? суки стали ч е с т н ы м и и р а б о т а ю т Л у ч ш е ?
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05.01.2022 22:12 Відповісти
100% зрада! Зеля решил замазать народный гнев какой-то подачкой! Доколе! Все в круг! Даешь!
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05.01.2022 22:12 Відповісти
а от проблем з фінансуванням ЗЕшобли немає, "слуги народу" стали долларовими мільйонерами, для них "епоха бідності" закінчилася
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05.01.2022 22:16 Відповісти
Охрана общественного порядка, тяжелый неблагодарный труд. Жулики и грабители не дремлют.
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05.01.2022 22:22 Відповісти
грабители во власти, начинать надо с голобородько и его шоблы..
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05.01.2022 22:28 Відповісти
а врачам, среднему мед персоналу, учителям? голобородьки готовятся к массовым протестам народа? голобородько нагнули и продавили под капитуляцию Украины, знают, что народ массово будет выходить на протесты..

депутанам урезайте зарплаты.. во власти сброд, который долго не задержится..
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05.01.2022 22:27 Відповісти
Как быстро среагировали на Казахстан.)
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05.01.2022 22:33 Відповісти
и за это пир заплатим мы - простой народ Украины.. как же вы заэпали твари!
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05.01.2022 22:50 Відповісти
Провладні зебіли забили навіть на поліцію, яка має провадних зебілів захищати від "мудрого" наріду. Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що економіки України не існує. Вона знищення ВАЗеленським вщент.
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05.01.2022 23:22 Відповісти
Нормально. Вже наркопритони кришувати не прийдеться.
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05.01.2022 23:23 Відповісти
боятся людей коломойши
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06.01.2022 01:58 Відповісти
хорошо.
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06.01.2022 03:35 Відповісти
Та це ж треба відірвати від бєніного серця і від вовкиного кодла....та ви хочете закрити офшори?????Невдячні коксік страждає,невспіває відпочити так старається на роліках продержатись,від вас не сховатись і кинути бєня не дає.....хоч сам іди на гіляку-бідний-бідний-бідний одоробало......
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06.01.2022 08:11 Відповісти
Выделил полицаям арестованные у Криворожстали бабки? Кстати, а куда пропали наши национальные полицаи? Днем с огнем не увидишь! Им точно дополнительные деньги нужны?
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06.01.2022 09:23 Відповісти
Ментам повысят, а как же остальные?
Например: если срочно не повысить зарплаты "Cleaning manageram", то страна через год будет вся в де***ме .
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06.01.2022 09:34 Відповісти
Только полный кретин и имбецил поверит их рассказам. деньги есть всегда и на всё.
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06.01.2022 14:17 Відповісти
 
 