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Нацполіція (13921) Правоохоронні органи (2660) Монастирський (369) зарплата (133)

Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський

У Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад на охороні певних об'єктів. Наразі ми також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів можемо її презентувати", - зазначив глава МВС.

За словами чиновника, ще однією ініціативою міністерства є розподіл певної частини штрафів за оформлені порушення ПДР на підвищення зарплат поліцейським.

Коментуючи інформацію про існування у поліції планів щодо складення протоколів і про певні корупційні прояви у цій системі, Монастирський визнав, що такі випадки є.

Читайте також: Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського

"Але у нас наразі повністю перезавантажений підрозділ внутрішньої безпеки Нацполіції, і ми бачимо оновлення моніторингових груп у патрульній поліції, для того, щоб вони могли реагувати на ці порушення. Окрім того, є "гаряча лінія", на яку може звернутися кожен громадянин, і кожен такий випадок потрапляє у службу внутрішньої безпеки, щоб була відповідна реакція", - наголосив він. За словами міністра, кожен такий випадок аналізується.

"Ми розуміємо, що збільшення зарплат зможе допомогти боротися з корупцією у правоохоронних органах", - наголосив Монастирський.

Раніше міністр внутрішніх справ України заявив, що брак кадрів у поліції становить від 10 до 30 відсотків - залежно від регіону.

Також читайте: Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Торговлей наркотиками, водительскими удостоверениями и разрешениями на оружие?
Или выбиванием долгов из тех, кто никогда и ни у кого денег не одалживал?
Или консалтигом: переоформляя собственность с одних инвесторов на других (без ведома и желания первых, ясное дело)?
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03.12.2021 20:04
+29
Впирьод и с пестней, монастырыще аваковское!!!
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03.12.2021 20:03
+20
Тебе, курва, дали пистолет, иди крутись как хочешь, какая зряплата?
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03.12.2021 20:04
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Впирьод и с пестней, монастырыще аваковское!!!
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03.12.2021 20:03 Відповісти
Тебе, курва, дали пистолет, иди крутись как хочешь, какая зряплата?
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03.12.2021 20:04 Відповісти
может будут еще немножечко шить на дому?
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03.12.2021 21:34 Відповісти
Наркоту развозить Глово..
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03.12.2021 22:46 Відповісти
Орли Монастирського??
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03.12.2021 20:22 Відповісти
крепостные передаются по праву власти)))
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03.12.2021 20:28 Відповісти
Что мне подсказывает что все полномочия полиции по закону перейдут в подработку....
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03.12.2021 20:56 Відповісти
Торговлей наркотиками, водительскими удостоверениями и разрешениями на оружие?
Или выбиванием долгов из тех, кто никогда и ни у кого денег не одалживал?
Или консалтигом: переоформляя собственность с одних инвесторов на других (без ведома и желания первых, ясное дело)?
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03.12.2021 20:04 Відповісти
Легалізація темного бізнеса ментів !!!)))
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03.12.2021 20:33 Відповісти
Ну это типа мочить их можно во время подработки,На нем же не написано подработка или при исполнении.
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03.12.2021 21:11 Відповісти
Досить!!
Вони й так вже підробляють продажем наркоти у робочий час,
а так цей час ще й не буде відноситися до робочого.
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03.12.2021 20:05 Відповісти
Они и в рабочее нехило подрабатывают.
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03.12.2021 20:05 Відповісти
Колекторами.
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03.12.2021 20:06 Відповісти
Боюсь, що може бути гірше за колекторів. Наприклад рейдерами... А як зі страгого друзяки ремінгтона чи хатсана відправиш мусора криміналіста на той світ, то заробиш собі проблем на усе подальше життя, нажаль...
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03.12.2021 20:08 Відповісти
Ай, молодець! (с)

Щось це мені нагадує.... А! Згадав! Це ж Дімон з московії казав вчителям, що якщо вони хочуть більше грошей, то най ідуть у бізнес...

Що ще "узеленськи" не встигли скопіювати в московитів? Чекаємо...
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03.12.2021 20:06 Відповісти
Привет 90-е! Откатились на 30 лет!(
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03.12.2021 20:09 Відповісти
а коли вони то можуть робити? у них є 25та година в добI?
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03.12.2021 20:09 Відповісти
Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час
==============================
Що підробляти-гроші документи ?
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03.12.2021 20:09 Відповісти
ковід сертіфікати. не тупіть, шановний
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03.12.2021 20:11 Відповісти
А зарплату підняти нє? Ну це ж ідіотизм, коли поліцейський отримує стільки ж, як дівчинка касирка у супермаркеті!
Може він своїй жінці дозволить підробляти у борделі? А що, все ж у сім'ю!
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03.12.2021 20:11 Відповісти
у військовослухбовця (рядового) 10000грн зарплата. у молодшого офіцера ЗСУ 12-16 тис. вони, по команді ідуть на війну. під пулі та снаряди.... там на кожному кроці смерть, їм подвоять зарплату, аж до 25000ГРН. на апарат президента, за кілька років підняли фінансування з 1 млн грн, ****, в ДЕНЬ, до 3,5 млн грн в ДЕНЬ. 1,25 мільярда на рік витрачають на вирощування зелені
ЩЕ ЩОСЬ ТРЕБА ГОВОРИТИ???
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03.12.2021 20:25 Відповісти
в формі і з жезлом.... а дозвольте ще їм спочатку стріляти а потім щось казати.
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03.12.2021 20:13 Відповісти
Гроші підробляти, що вони ще можуть підробляти, вони ж поліцейські.
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03.12.2021 20:13 Відповісти
Зеля вже на знає як підлізатися до силовікив, дуже боїться свого народа голова слуг народа, а раптом поліція приєднаєтся до свого "злого" народу ?! Ужасть!

Депутати не виділили памперси для Володимира Зеленського

Відповідний законопроєкт зареєстрував Гео Лерос. Він пропонував забезпечити президента памперсами на випадок нових акцій протесту. Народні обранці цю ідею не підтримали.
Буде всратий ходити та смердіти..
https://www.facebook.com/nick.dmytriiev/videos/301279275220447
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03.12.2021 20:13 Відповісти
Вообще то, если у полиции такой объем нерабочего времени, то есть смысл увеличить количество рабочих часов.
Это не обязательно делать в обязательном порядке: желающие взять дополнительные дежурства и подзаработать, найдутся всегда.
Кроме всего прочего, за счет этого, можно сократить численность полиции.
Это называется оптимизацией рабочего процесса.
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03.12.2021 20:14 Відповісти
Вони й зараз "підробляють" як у не робочій, так і у робочій час!
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03.12.2021 20:15 Відповісти
каюк сезонним працівникам у ЄС... Аваківці- тепер все пересапають та зберуть...
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03.12.2021 20:15 Відповісти
чи пересаджають та заберуть, але у нас?
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03.12.2021 20:37 Відповісти
Давайте перелічимо "підробітки" мусорів, бо Монастирьский робить вигляд д"біла ніби не знає - продаж наркотиків так кришування наркоторговців, кришування проституції та організація притонів, закриття справ за гроші, продаж даних з поліцейських баз, рекет та покривання рекету, відкриття та фабрикування кримінальних справ за гроші, викрадення автомобілів та кришування автокрадіїв, кришування квартирних злодіїв і т.д.!!!
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03.12.2021 20:15 Відповісти
Як колись казали в міліції- міліціонер-завжди на роботі. Так що полку бандюків прибуде, будуть офіційно заробляти. От почитаю таке і жалкую, що в свій час в міліцію не пішов працювати, але зараз вже пізно про це думати, вік вже солідний.
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03.12.2021 20:21 Відповісти
Та ладно: їм бракує кадрів, візьмуть.

Але ж Ви щиро жалкуєте: шо, так хотіли стати бандюком ?
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04.12.2021 01:12 Відповісти
отряхнут пыль с полосатых жезлов, раздадут мусорам и на вольные хлеба их?
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03.12.2021 20:23 Відповісти
а шо,підробляння доказів вже не дає того ефекту?
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03.12.2021 20:27 Відповісти
..почему бы сразу, официально, не выделить каждому менту по подъезду-дому, дороге, заправке, ларьку, базарчику, заводику....... с крипаками - пусть дань снимают с лохтората безоружного-беззащитного, эпохи 100%носвоего профурора, и отправляют наверх, до самой Зели Йурыста...
зебилы, вы выбрали в 2019м еврейскую "козУ ностру".. идиоты-экспериментаторы...(
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03.12.2021 20:28 Відповісти
Тобто поставити на "кормлєніє".
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03.12.2021 20:35 Відповісти
Пішов Монастирський в поліцію служити. Проходить один місяць, другий, третій, телефонують із бухгалтерії запитують чому Монастирський за зарплатою не йде, а він такий здивований - невже тут ще й зарплату платять
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03.12.2021 20:30 Відповісти
Буряки сапать будут.
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03.12.2021 20:33 Відповісти
03.12.2021 20:37
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03.12.2021 20:38 Відповісти
судя по найвелiчнiшим зе-"реформам" , мы и будем теми "буряками" ...
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03.12.2021 20:58 Відповісти
Та що ж це за держава, яка неспроможна прогодувати своїх "цепних псів" і посилає їх "підгодовуватися по чужих дворах"!
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03.12.2021 20:34 Відповісти
Выдать каждому знак 40 км/ч и выделить участок дороги.
Тогда они и за зп перестанут приходить.)
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03.12.2021 20:42 Відповісти
А де ж сам Монастирський підробляє вечорами? Мабудь дупу сонцесяйного вилизує...але, він з цим і в робочий час добре справляється.
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03.12.2021 20:45 Відповісти
Підробляти? Кришувати ********, ігроманію і наркотрафік?
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03.12.2021 20:45 Відповісти
Иговые автоматы уже легальны. Слава яйцам. Теперь когда они в поле зрения закона, для их сертификации определяют RTP- % возврата игроку. И теперь подпольные казино не могут накручивать автоматы себе в угоду. В реалияэ Украины это конечно не так как в Европе, но точно лучше чем нелегально когда накручивали автомат на 100% проигрыш и некуда пожаловаться. В Европе автоматы стоят в каждом пабе и никто не выносит в ломбарды фамильное золото, потому что автоматы регулируются законом
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03.12.2021 21:02 Відповісти
с каких дел? мусора не могут заниматься другой работой. это по закону.
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03.12.2021 20:45 Відповісти
Днем полицейский, вечерам наркодилер и так посменно.
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03.12.2021 20:47 Відповісти
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03.12.2021 20:47 Відповісти
Але, якщо серьйозно, то дуже не пагана ідея. В багатьох державах це практикується. Був у Португалії і мене ввечері підвозив таксист, так він розказав що взагалі працює в поліції, а ввечері таксує. Дуже приємний чоловяга.
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03.12.2021 20:48 Відповісти
Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать во внерабочее время, Монастырский . -Птенец Коломойского, мастера гэшэфтов.Как и Малюська: Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська .
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03.12.2021 20:49 Відповісти
Ганьба!
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03.12.2021 20:53 Відповісти
Так они итак подрабатывают. Я пару лет назад общался с одним опером. Он сказал что у них всех есть вторая работа, лично у него была свиноферма под Броварами, записанная на брата. А остальные тоже, говорит, кто на адвокатские конторы, кто еще где-то подрабатывают. И посмеялся что на такую зарплату никто бы не шел работать без подработки.
Ну и мы ж все вкурсе что менты крышевали игорный бизнес, крышуют проституцию, наркоторговлю и много чего еще
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03.12.2021 20:57 Відповісти
"В Министерстве внутренних дел хотят предоставить сотрудникам полиции возможность подрабатывать в нерабочее время".
*****, а нафига оно им это нужно? Или они в рабочее время мало "подрабатывают"? И в целом большой вопрос, они вообще-то "работают", или "повинность" в МВД отбывают?
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03.12.2021 21:01 Відповісти
дали зброю і "крутись" сам як хочеш.
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03.12.2021 21:17 Відповісти
Один платное сизо устроил, второй подзароблять придумал!
да они ******ые там все!
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03.12.2021 21:08 Відповісти
Министрик, а пойди отработай ты в нерабочее
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03.12.2021 21:11 Відповісти
Это перебор, ни где работающие в органах не могут заниматься другой деятельностью
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03.12.2021 21:12 Відповісти
США
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03.12.2021 21:15 Відповісти
США - поки не наш формат. Там більше 200 років ведуть боротьбу з корупцією у правоохоронних органах. А у нас підробіток для мусоров , це тупе "кришивання" криміналу і до того, ще гроші на гору по ланцюгу начальників.
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03.12.2021 21:21 Відповісти
ожились. велкам ту 90-ые
такое было когда то
потом отменили потому как вне службы "подработка" без оружия и спецсредств и никакой защиты. тупо валили бандюки ментов
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03.12.2021 21:28 Відповісти
Полиция-держслужба? А депутация? И где в законах "подработка"
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03.12.2021 21:30 Відповісти
" еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат" - а вот вам и коррупионная составляющая !!!!!!
"менты" кушать хотят и будут фабриковать липовые нарушения - за долю "малую" !
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03.12.2021 21:32 Відповісти
А сотрудникам охраны подрабатывать в полици!!Полный звиздец!!!!
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03.12.2021 21:39 Відповісти
Шо, мусора будут вагоны разгружать???! Эти трутни ни хрена делать не умеют разве что через зубы плевать!!!!!
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03.12.2021 21:59 Відповісти
Предлагается платить мусорам определённый % от штрафа за нарушение ПДД.Согласен - но в случае , если суд отменил мусорскую постанову , то мусор платит этот штраф со своих личных денег!
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03.12.2021 22:22 Відповісти
ну теперь бизнесс держись!!! рекет узаканивать собираются, готовьте бабосы! ...
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03.12.2021 23:11 Відповісти
А я - за! Ведь получается и мы можем "подрабатывать" пентами! Пользуясь случаем, куплю полосатую ложку, ПМ, и приус б/у, в хорошем состоянии
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03.12.2021 23:20 Відповісти
Хто пояснить ідіоту, що "у позаробочий час" співробітники силових структур повинні не заробляти, а відпочивати, щоб на роботі не спати після "заробляння", а виконувати службові обов'язки.
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03.12.2021 23:53 Відповісти
"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", - подчеркнул Монастырский.
Никогда. Потому как дело не в зарплате, а в голове.
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04.12.2021 00:25 Відповісти
Пане міністре так їх більша частина так і робить і без Вашого дозволу.ті колядники в кущах з радарами .які згідно з рішенням ВСУ повинні стояти на стаціонарі тобто на підставці. але як вони кажуть то їм пофіг.давай Лесю і їдь далі.
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04.12.2021 00:38 Відповісти
"Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, Джерело: https://censor.net/ua/n3303303


Причому дозволять це робити в поліцейській формі і з табельною зброєю)
Скоро хєр розрізниш на вулиці, чи це поліцейський при виконанні основної роботи чи вийшов підзаробити)
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04.12.2021 00:38 Відповісти
Пффф! Вони ж і так підробляють і у робочий, і у вільний час. Наркоту продають, повій кришують, за хабарі відмазують злочинців. Дуже дохідний бізнес.

А зараз вони вже почнуть усе це робити і навіть не боятись, бо міністр дозволив.
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04.12.2021 01:31 Відповісти
типа узаконить крышевание? они и в рабочее время "подрабатывают" на себя!
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04.12.2021 05:48 Відповісти
Это писец государству! Полицейские работают в службах безопасности ОПГ и помогают находить полицейских кротов в дружных рядах бандитов. Или консультантами - как не наследить. Министр-незнайка, он хоть знает, что такое собрать личный состав полиции по тревоге при чрезвычайных ситуациях? А они ***** все по охане частных саун и загородних борделей, и отвечают - не могу, я на работе.
Блин, хорошо танкистам и вертолетчикам будет - пахать приусадебные участки и частный извоз в Гуту и окрестности...
Вообще-то в любой нормальной стране с нормальной властью такое заявление сразу бы расценивалось как заявление об увольнение по собственному желанию в связи с профнепригодностью.
И еще, тогда уже обяжите полицейских в неслужебное время носить головной убор с заячьими ушками...
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04.12.2021 08:37 Відповісти
А министру можно подрабатывать? Тоже министром внутренних дел - например курорта Коблево, или Барабашовского рынка.
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04.12.2021 08:39 Відповісти
Будут подрабатывать преступниками!
Больше ничего они делать не умеют.
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04.12.2021 11:50 Відповісти
А ві мне вот скажите: а с этих доходов-приработков
налоги буду сымать или нет?!
Вони ж нібито і держслужбовці по статтусу!!!
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04.12.2021 12:40 Відповісти
 
 