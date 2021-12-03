Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад на охороні певних об'єктів. Наразі ми також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів можемо її презентувати", - зазначив глава МВС.
За словами чиновника, ще однією ініціативою міністерства є розподіл певної частини штрафів за оформлені порушення ПДР на підвищення зарплат поліцейським.
Коментуючи інформацію про існування у поліції планів щодо складення протоколів і про певні корупційні прояви у цій системі, Монастирський визнав, що такі випадки є.
"Але у нас наразі повністю перезавантажений підрозділ внутрішньої безпеки Нацполіції, і ми бачимо оновлення моніторингових груп у патрульній поліції, для того, щоб вони могли реагувати на ці порушення. Окрім того, є "гаряча лінія", на яку може звернутися кожен громадянин, і кожен такий випадок потрапляє у службу внутрішньої безпеки, щоб була відповідна реакція", - наголосив він. За словами міністра, кожен такий випадок аналізується.
"Ми розуміємо, що збільшення зарплат зможе допомогти боротися з корупцією у правоохоронних органах", - наголосив Монастирський.
Раніше міністр внутрішніх справ України заявив, що брак кадрів у поліції становить від 10 до 30 відсотків - залежно від регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Или выбиванием долгов из тех, кто никогда и ни у кого денег не одалживал?
Или консалтигом: переоформляя собственность с одних инвесторов на других (без ведома и желания первых, ясное дело)?
Вони й так вже підробляють продажем наркоти у робочий час,
а так цей час ще й не буде відноситися до робочого.
Щось це мені нагадує.... А! Згадав! Це ж Дімон з московії казав вчителям, що якщо вони хочуть більше грошей, то най ідуть у бізнес...
Що ще "узеленськи" не встигли скопіювати в московитів? Чекаємо...
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Що підробляти-гроші документи ?
Може він своїй жінці дозволить підробляти у борделі? А що, все ж у сім'ю!
ЩЕ ЩОСЬ ТРЕБА ГОВОРИТИ???
Депутати не виділили памперси для Володимира Зеленського
Відповідний законопроєкт зареєстрував Гео Лерос. Він пропонував забезпечити президента памперсами на випадок нових акцій протесту. Народні обранці цю ідею не підтримали.
Буде всратий ходити та смердіти..
https://www.facebook.com/nick.dmytriiev/videos/301279275220447
Это не обязательно делать в обязательном порядке: желающие взять дополнительные дежурства и подзаработать, найдутся всегда.
Кроме всего прочего, за счет этого, можно сократить численность полиции.
Это называется оптимизацией рабочего процесса.
Але ж Ви щиро жалкуєте: шо, так хотіли стати бандюком ?
зебилы, вы выбрали в 2019м еврейскую "козУ ностру".. идиоты-экспериментаторы...(
Тогда они и за зп перестанут приходить.)
Ну и мы ж все вкурсе что менты крышевали игорный бизнес, крышуют проституцию, наркоторговлю и много чего еще
*****, а нафига оно им это нужно? Или они в рабочее время мало "подрабатывают"? И в целом большой вопрос, они вообще-то "работают", или "повинность" в МВД отбывают?
да они ******ые там все!
такое было когда то
потом отменили потому как вне службы "подработка" без оружия и спецсредств и никакой защиты. тупо валили бандюки ментов
"менты" кушать хотят и будут фабриковать липовые нарушения - за долю "малую" !
Никогда. Потому как дело не в зарплате, а в голове.
Причому дозволять це робити в поліцейській формі і з табельною зброєю)
Скоро хєр розрізниш на вулиці, чи це поліцейський при виконанні основної роботи чи вийшов підзаробити)
А зараз вони вже почнуть усе це робити і навіть не боятись, бо міністр дозволив.
Блин, хорошо танкистам и вертолетчикам будет - пахать приусадебные участки и частный извоз в Гуту и окрестности...
Вообще-то в любой нормальной стране с нормальной властью такое заявление сразу бы расценивалось как заявление об увольнение по собственному желанию в связи с профнепригодностью.
И еще, тогда уже обяжите полицейских в неслужебное время носить головной убор с заячьими ушками...
Больше ничего они делать не умеют.
налоги буду сымать или нет?!
Вони ж нібито і держслужбовці по статтусу!!!