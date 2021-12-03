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Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать во внерабочее время, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать во внерабочее время, - Монастырский

В Министерстве внутренних дел хотят предоставить сотрудникам полиции возможность подрабатывать в нерабочее время, например, в охране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из инициатив - возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее представить", - отметил глава МВД.

По словам чиновника, еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.

Комментируя информацию о существовании в полиции планов по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе, Монастырский признал, что такие случаи есть.

Читайте также: Электронный реестр оружия заработает полноценно в марте-апреле 2022 года, - Монастырский

"Но у нас сейчас полностью перезагружено подразделение внутренней безопасности Нацполиции, и мы видим обновление мониторинговых групп в патрульной полиции, для того чтобы они могли реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин и каждый такой случай попадает в службу внутренней безопасности, чтобы была ответная реакция", - подчеркнул он.

По словам министра, каждый подобный случай анализируется.

"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", – подчеркнул Монастырский.

Также читайте: Монастырский о вертолетах ГСЧС для чиновников: "Обычная практика"

Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что недостаток кадров в полиции составляет от 10 до 30 процентов – в зависимости от региона.
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Топ комментарии
+33
Торговлей наркотиками, водительскими удостоверениями и разрешениями на оружие?
Или выбиванием долгов из тех, кто никогда и ни у кого денег не одалживал?
Или консалтигом: переоформляя собственность с одних инвесторов на других (без ведома и желания первых, ясное дело)?
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03.12.2021 20:04
+29
Впирьод и с пестней, монастырыще аваковское!!!
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03.12.2021 20:03
+20
Тебе, курва, дали пистолет, иди крутись как хочешь, какая зряплата?
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03.12.2021 20:04
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Впирьод и с пестней, монастырыще аваковское!!!
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03.12.2021 20:03 Ответить
Тебе, курва, дали пистолет, иди крутись как хочешь, какая зряплата?
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03.12.2021 20:04 Ответить
может будут еще немножечко шить на дому?
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03.12.2021 21:34 Ответить
Наркоту развозить Глово..
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03.12.2021 22:46 Ответить
Орли Монастирського??
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03.12.2021 20:22 Ответить
крепостные передаются по праву власти)))
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03.12.2021 20:28 Ответить
Что мне подсказывает что все полномочия полиции по закону перейдут в подработку....
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03.12.2021 20:56 Ответить
Торговлей наркотиками, водительскими удостоверениями и разрешениями на оружие?
Или выбиванием долгов из тех, кто никогда и ни у кого денег не одалживал?
Или консалтигом: переоформляя собственность с одних инвесторов на других (без ведома и желания первых, ясное дело)?
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03.12.2021 20:04 Ответить
Легалізація темного бізнеса ментів !!!)))
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03.12.2021 20:33 Ответить
Ну это типа мочить их можно во время подработки,На нем же не написано подработка или при исполнении.
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03.12.2021 21:11 Ответить
Досить!!
Вони й так вже підробляють продажем наркоти у робочий час,
а так цей час ще й не буде відноситися до робочого.
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03.12.2021 20:05 Ответить
Они и в рабочее нехило подрабатывают.
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03.12.2021 20:05 Ответить
Колекторами.
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03.12.2021 20:06 Ответить
Боюсь, що може бути гірше за колекторів. Наприклад рейдерами... А як зі страгого друзяки ремінгтона чи хатсана відправиш мусора криміналіста на той світ, то заробиш собі проблем на усе подальше життя, нажаль...
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03.12.2021 20:08 Ответить
Ай, молодець! (с)

Щось це мені нагадує.... А! Згадав! Це ж Дімон з московії казав вчителям, що якщо вони хочуть більше грошей, то най ідуть у бізнес...

Що ще "узеленськи" не встигли скопіювати в московитів? Чекаємо...
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03.12.2021 20:06 Ответить
Привет 90-е! Откатились на 30 лет!(
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03.12.2021 20:09 Ответить
а коли вони то можуть робити? у них є 25та година в добI?
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03.12.2021 20:09 Ответить
Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час
==============================
Що підробляти-гроші документи ?
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03.12.2021 20:09 Ответить
ковід сертіфікати. не тупіть, шановний
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03.12.2021 20:11 Ответить
А зарплату підняти нє? Ну це ж ідіотизм, коли поліцейський отримує стільки ж, як дівчинка касирка у супермаркеті!
Може він своїй жінці дозволить підробляти у борделі? А що, все ж у сім'ю!
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03.12.2021 20:11 Ответить
у військовослухбовця (рядового) 10000грн зарплата. у молодшого офіцера ЗСУ 12-16 тис. вони, по команді ідуть на війну. під пулі та снаряди.... там на кожному кроці смерть, їм подвоять зарплату, аж до 25000ГРН. на апарат президента, за кілька років підняли фінансування з 1 млн грн, ****, в ДЕНЬ, до 3,5 млн грн в ДЕНЬ. 1,25 мільярда на рік витрачають на вирощування зелені
ЩЕ ЩОСЬ ТРЕБА ГОВОРИТИ???
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03.12.2021 20:25 Ответить
в формі і з жезлом.... а дозвольте ще їм спочатку стріляти а потім щось казати.
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03.12.2021 20:13 Ответить
Гроші підробляти, що вони ще можуть підробляти, вони ж поліцейські.
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03.12.2021 20:13 Ответить
Зеля вже на знає як підлізатися до силовікив, дуже боїться свого народа голова слуг народа, а раптом поліція приєднаєтся до свого "злого" народу ?! Ужасть!

Депутати не виділили памперси для Володимира Зеленського

Відповідний законопроєкт зареєстрував Гео Лерос. Він пропонував забезпечити президента памперсами на випадок нових акцій протесту. Народні обранці цю ідею не підтримали.
Буде всратий ходити та смердіти..
https://www.facebook.com/nick.dmytriiev/videos/301279275220447
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03.12.2021 20:13 Ответить
Вообще то, если у полиции такой объем нерабочего времени, то есть смысл увеличить количество рабочих часов.
Это не обязательно делать в обязательном порядке: желающие взять дополнительные дежурства и подзаработать, найдутся всегда.
Кроме всего прочего, за счет этого, можно сократить численность полиции.
Это называется оптимизацией рабочего процесса.
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03.12.2021 20:14 Ответить
Вони й зараз "підробляють" як у не робочій, так і у робочій час!
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03.12.2021 20:15 Ответить
каюк сезонним працівникам у ЄС... Аваківці- тепер все пересапають та зберуть...
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03.12.2021 20:15 Ответить
чи пересаджають та заберуть, але у нас?
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03.12.2021 20:37 Ответить
Давайте перелічимо "підробітки" мусорів, бо Монастирьский робить вигляд д"біла ніби не знає - продаж наркотиків так кришування наркоторговців, кришування проституції та організація притонів, закриття справ за гроші, продаж даних з поліцейських баз, рекет та покривання рекету, відкриття та фабрикування кримінальних справ за гроші, викрадення автомобілів та кришування автокрадіїв, кришування квартирних злодіїв і т.д.!!!
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03.12.2021 20:15 Ответить
Як колись казали в міліції- міліціонер-завжди на роботі. Так що полку бандюків прибуде, будуть офіційно заробляти. От почитаю таке і жалкую, що в свій час в міліцію не пішов працювати, але зараз вже пізно про це думати, вік вже солідний.
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03.12.2021 20:21 Ответить
Та ладно: їм бракує кадрів, візьмуть.

Але ж Ви щиро жалкуєте: шо, так хотіли стати бандюком ?
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04.12.2021 01:12 Ответить
отряхнут пыль с полосатых жезлов, раздадут мусорам и на вольные хлеба их?
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03.12.2021 20:23 Ответить
а шо,підробляння доказів вже не дає того ефекту?
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03.12.2021 20:27 Ответить
..почему бы сразу, официально, не выделить каждому менту по подъезду-дому, дороге, заправке, ларьку, базарчику, заводику....... с крипаками - пусть дань снимают с лохтората безоружного-беззащитного, эпохи 100%носвоего профурора, и отправляют наверх, до самой Зели Йурыста...
зебилы, вы выбрали в 2019м еврейскую "козУ ностру".. идиоты-экспериментаторы...(
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03.12.2021 20:28 Ответить
Тобто поставити на "кормлєніє".
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03.12.2021 20:35 Ответить
Пішов Монастирський в поліцію служити. Проходить один місяць, другий, третій, телефонують із бухгалтерії запитують чому Монастирський за зарплатою не йде, а він такий здивований - невже тут ще й зарплату платять
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03.12.2021 20:30 Ответить
Буряки сапать будут.
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03.12.2021 20:33 Ответить
03.12.2021 20:37
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03.12.2021 20:38 Ответить
судя по найвелiчнiшим зе-"реформам" , мы и будем теми "буряками" ...
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03.12.2021 20:58 Ответить
Та що ж це за держава, яка неспроможна прогодувати своїх "цепних псів" і посилає їх "підгодовуватися по чужих дворах"!
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03.12.2021 20:34 Ответить
Выдать каждому знак 40 км/ч и выделить участок дороги.
Тогда они и за зп перестанут приходить.)
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03.12.2021 20:42 Ответить
А де ж сам Монастирський підробляє вечорами? Мабудь дупу сонцесяйного вилизує...але, він з цим і в робочий час добре справляється.
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03.12.2021 20:45 Ответить
Підробляти? Кришувати ********, ігроманію і наркотрафік?
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03.12.2021 20:45 Ответить
Иговые автоматы уже легальны. Слава яйцам. Теперь когда они в поле зрения закона, для их сертификации определяют RTP- % возврата игроку. И теперь подпольные казино не могут накручивать автоматы себе в угоду. В реалияэ Украины это конечно не так как в Европе, но точно лучше чем нелегально когда накручивали автомат на 100% проигрыш и некуда пожаловаться. В Европе автоматы стоят в каждом пабе и никто не выносит в ломбарды фамильное золото, потому что автоматы регулируются законом
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03.12.2021 21:02 Ответить
с каких дел? мусора не могут заниматься другой работой. это по закону.
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03.12.2021 20:45 Ответить
Днем полицейский, вечерам наркодилер и так посменно.
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03.12.2021 20:47 Ответить
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03.12.2021 20:47 Ответить
Але, якщо серьйозно, то дуже не пагана ідея. В багатьох державах це практикується. Був у Португалії і мене ввечері підвозив таксист, так він розказав що взагалі працює в поліції, а ввечері таксує. Дуже приємний чоловяга.
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03.12.2021 20:48 Ответить
Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать во внерабочее время, Монастырский . -Птенец Коломойского, мастера гэшэфтов.Как и Малюська: Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська .
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03.12.2021 20:49 Ответить
Ганьба!
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03.12.2021 20:53 Ответить
Так они итак подрабатывают. Я пару лет назад общался с одним опером. Он сказал что у них всех есть вторая работа, лично у него была свиноферма под Броварами, записанная на брата. А остальные тоже, говорит, кто на адвокатские конторы, кто еще где-то подрабатывают. И посмеялся что на такую зарплату никто бы не шел работать без подработки.
Ну и мы ж все вкурсе что менты крышевали игорный бизнес, крышуют проституцию, наркоторговлю и много чего еще
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03.12.2021 20:57 Ответить
"В Министерстве внутренних дел хотят предоставить сотрудникам полиции возможность подрабатывать в нерабочее время".
*****, а нафига оно им это нужно? Или они в рабочее время мало "подрабатывают"? И в целом большой вопрос, они вообще-то "работают", или "повинность" в МВД отбывают?
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03.12.2021 21:01 Ответить
дали зброю і "крутись" сам як хочеш.
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03.12.2021 21:17 Ответить
Один платное сизо устроил, второй подзароблять придумал!
да они ******ые там все!
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03.12.2021 21:08 Ответить
Министрик, а пойди отработай ты в нерабочее
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03.12.2021 21:11 Ответить
Это перебор, ни где работающие в органах не могут заниматься другой деятельностью
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03.12.2021 21:12 Ответить
США
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03.12.2021 21:15 Ответить
США - поки не наш формат. Там більше 200 років ведуть боротьбу з корупцією у правоохоронних органах. А у нас підробіток для мусоров , це тупе "кришивання" криміналу і до того, ще гроші на гору по ланцюгу начальників.
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03.12.2021 21:21 Ответить
ожились. велкам ту 90-ые
такое было когда то
потом отменили потому как вне службы "подработка" без оружия и спецсредств и никакой защиты. тупо валили бандюки ментов
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03.12.2021 21:28 Ответить
Полиция-держслужба? А депутация? И где в законах "подработка"
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03.12.2021 21:30 Ответить
" еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат" - а вот вам и коррупионная составляющая !!!!!!
"менты" кушать хотят и будут фабриковать липовые нарушения - за долю "малую" !
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03.12.2021 21:32 Ответить
А сотрудникам охраны подрабатывать в полици!!Полный звиздец!!!!
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03.12.2021 21:39 Ответить
Шо, мусора будут вагоны разгружать???! Эти трутни ни хрена делать не умеют разве что через зубы плевать!!!!!
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03.12.2021 21:59 Ответить
Предлагается платить мусорам определённый % от штрафа за нарушение ПДД.Согласен - но в случае , если суд отменил мусорскую постанову , то мусор платит этот штраф со своих личных денег!
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03.12.2021 22:22 Ответить
ну теперь бизнесс держись!!! рекет узаканивать собираются, готовьте бабосы! ...
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03.12.2021 23:11 Ответить
А я - за! Ведь получается и мы можем "подрабатывать" пентами! Пользуясь случаем, куплю полосатую ложку, ПМ, и приус б/у, в хорошем состоянии
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03.12.2021 23:20 Ответить
Хто пояснить ідіоту, що "у позаробочий час" співробітники силових структур повинні не заробляти, а відпочивати, щоб на роботі не спати після "заробляння", а виконувати службові обов'язки.
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03.12.2021 23:53 Ответить
"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", - подчеркнул Монастырский.
Никогда. Потому как дело не в зарплате, а в голове.
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04.12.2021 00:25 Ответить
Пане міністре так їх більша частина так і робить і без Вашого дозволу.ті колядники в кущах з радарами .які згідно з рішенням ВСУ повинні стояти на стаціонарі тобто на підставці. але як вони кажуть то їм пофіг.давай Лесю і їдь далі.
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04.12.2021 00:38 Ответить
"Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, Джерело: https://censor.net/ua/n3303303


Причому дозволять це робити в поліцейській формі і з табельною зброєю)
Скоро хєр розрізниш на вулиці, чи це поліцейський при виконанні основної роботи чи вийшов підзаробити)
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04.12.2021 00:38 Ответить
Пффф! Вони ж і так підробляють і у робочий, і у вільний час. Наркоту продають, повій кришують, за хабарі відмазують злочинців. Дуже дохідний бізнес.

А зараз вони вже почнуть усе це робити і навіть не боятись, бо міністр дозволив.
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04.12.2021 01:31 Ответить
типа узаконить крышевание? они и в рабочее время "подрабатывают" на себя!
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04.12.2021 05:48 Ответить
Это писец государству! Полицейские работают в службах безопасности ОПГ и помогают находить полицейских кротов в дружных рядах бандитов. Или консультантами - как не наследить. Министр-незнайка, он хоть знает, что такое собрать личный состав полиции по тревоге при чрезвычайных ситуациях? А они ***** все по охане частных саун и загородних борделей, и отвечают - не могу, я на работе.
Блин, хорошо танкистам и вертолетчикам будет - пахать приусадебные участки и частный извоз в Гуту и окрестности...
Вообще-то в любой нормальной стране с нормальной властью такое заявление сразу бы расценивалось как заявление об увольнение по собственному желанию в связи с профнепригодностью.
И еще, тогда уже обяжите полицейских в неслужебное время носить головной убор с заячьими ушками...
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04.12.2021 08:37 Ответить
А министру можно подрабатывать? Тоже министром внутренних дел - например курорта Коблево, или Барабашовского рынка.
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04.12.2021 08:39 Ответить
Будут подрабатывать преступниками!
Больше ничего они делать не умеют.
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04.12.2021 11:50 Ответить
А ві мне вот скажите: а с этих доходов-приработков
налоги буду сымать или нет?!
Вони ж нібито і держслужбовці по статтусу!!!
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04.12.2021 12:40 Ответить
 
 