Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать во внерабочее время, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве внутренних дел хотят предоставить сотрудникам полиции возможность подрабатывать в нерабочее время, например, в охране.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Одна из инициатив - возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее представить", - отметил глава МВД.
По словам чиновника, еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.
Комментируя информацию о существовании в полиции планов по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе, Монастырский признал, что такие случаи есть.
"Но у нас сейчас полностью перезагружено подразделение внутренней безопасности Нацполиции, и мы видим обновление мониторинговых групп в патрульной полиции, для того чтобы они могли реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин и каждый такой случай попадает в службу внутренней безопасности, чтобы была ответная реакция", - подчеркнул он.
По словам министра, каждый подобный случай анализируется.
"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", – подчеркнул Монастырский.
Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что недостаток кадров в полиции составляет от 10 до 30 процентов – в зависимости от региона.
Пожалуйста, подождите...
Или выбиванием долгов из тех, кто никогда и ни у кого денег не одалживал?
Или консалтигом: переоформляя собственность с одних инвесторов на других (без ведома и желания первых, ясное дело)?
Вони й так вже підробляють продажем наркоти у робочий час,
а так цей час ще й не буде відноситися до робочого.
Щось це мені нагадує.... А! Згадав! Це ж Дімон з московії казав вчителям, що якщо вони хочуть більше грошей, то най ідуть у бізнес...
Що ще "узеленськи" не встигли скопіювати в московитів? Чекаємо...
==============================
Що підробляти-гроші документи ?
Може він своїй жінці дозволить підробляти у борделі? А що, все ж у сім'ю!
ЩЕ ЩОСЬ ТРЕБА ГОВОРИТИ???
Депутати не виділили памперси для Володимира Зеленського
Відповідний законопроєкт зареєстрував Гео Лерос. Він пропонував забезпечити президента памперсами на випадок нових акцій протесту. Народні обранці цю ідею не підтримали.
Буде всратий ходити та смердіти..
https://www.facebook.com/nick.dmytriiev/videos/301279275220447
Это не обязательно делать в обязательном порядке: желающие взять дополнительные дежурства и подзаработать, найдутся всегда.
Кроме всего прочего, за счет этого, можно сократить численность полиции.
Это называется оптимизацией рабочего процесса.
Але ж Ви щиро жалкуєте: шо, так хотіли стати бандюком ?
зебилы, вы выбрали в 2019м еврейскую "козУ ностру".. идиоты-экспериментаторы...(
Тогда они и за зп перестанут приходить.)
Ну и мы ж все вкурсе что менты крышевали игорный бизнес, крышуют проституцию, наркоторговлю и много чего еще
*****, а нафига оно им это нужно? Или они в рабочее время мало "подрабатывают"? И в целом большой вопрос, они вообще-то "работают", или "повинность" в МВД отбывают?
да они ******ые там все!
такое было когда то
потом отменили потому как вне службы "подработка" без оружия и спецсредств и никакой защиты. тупо валили бандюки ментов
"менты" кушать хотят и будут фабриковать липовые нарушения - за долю "малую" !
Никогда. Потому как дело не в зарплате, а в голове.
Причому дозволять це робити в поліцейській формі і з табельною зброєю)
Скоро хєр розрізниш на вулиці, чи це поліцейський при виконанні основної роботи чи вийшов підзаробити)
А зараз вони вже почнуть усе це робити і навіть не боятись, бо міністр дозволив.
Блин, хорошо танкистам и вертолетчикам будет - пахать приусадебные участки и частный извоз в Гуту и окрестности...
Вообще-то в любой нормальной стране с нормальной властью такое заявление сразу бы расценивалось как заявление об увольнение по собственному желанию в связи с профнепригодностью.
И еще, тогда уже обяжите полицейских в неслужебное время носить головной убор с заячьими ушками...
Больше ничего они делать не умеют.
налоги буду сымать или нет?!
Вони ж нібито і держслужбовці по статтусу!!!