Монастырский о вертолетах ГСЧС для чиновников: "Обычная практика"

Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является "обычной практикой".

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса президента вертолетами ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", - проинформировал Монастырский.

Министр отметил, что это "совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию".

Читайте также: Мусаева о реакции ОП на расследование о дне рождения Ермака: История с "вагнергейтом" ничему не научила

"Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но по протоколам, это (ведомственная авиация. - Ред.) (может. - Ред.) использоваться соответствующими должностными лицами", - уточнил министр.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование о праздновании 50-летия главы ОП Андрея Ермака. Они утверждают, что гостей в резиденцию президента в Карпатах, где проходило празднование, доставляли вертолетами ГСЧС. Офис президента и сам Ермак это отрицают.