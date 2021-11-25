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Монастырский о вертолетах ГСЧС для чиновников: "Обычная практика"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монастырский о вертолетах ГСЧС для чиновников: "Обычная практика"

Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является "обычной практикой".

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса президента вертолетами ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", - проинформировал Монастырский.

Министр отметил, что это "совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию".

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"Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но по протоколам, это (ведомственная авиация. - Ред.) (может. - Ред.) использоваться соответствующими должностными лицами", - уточнил министр.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование о праздновании 50-летия главы ОП Андрея Ермака. Они утверждают, что гостей в резиденцию президента в Карпатах, где проходило празднование, доставляли вертолетами ГСЧС. Офис президента и сам Ермак это отрицают.

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Топ комментарии
+71
Они уже не просто сцут в глаза люмпена, они срут зеленым дерьмом. А чего? Быдло все-равно хавает и не давится.
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25.11.2021 18:53
+53
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25.11.2021 18:55
+46
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25.11.2021 18:59
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Вони все добре розуміють. Просто бидло-лохів дуже багато. Це вони їм кажуть.
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25.11.2021 19:43 Ответить
Звичайна СОВКОВА практика…
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25.11.2021 19:10 Ответить
Пліснява, ох..вша вщент.
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25.11.2021 19:11 Ответить
Пока люмпен хавает и Мосийчучка плебсу все растолковывает - они и будут так борзеть. Главное чтобы по Г+Г "правильно" рассказали.
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25.11.2021 19:16 Ответить
На днюху, посадовою особою, звичайна практика. Не перевищення повноважень, не розтрата, а звичайна практика.
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25.11.2021 19:11 Ответить
Victor Tregubov

5 год ·



Гвинтокрил ДСНС Super Puma H-225, бортовий номер 51, призначений для порятунку людей на морі.

Шкода, що в ці дні у нього було значне важливіше завдання: везти рихлі тухеси на бухаловку. Тож рятувальникам довелося обійтися гумовим човном.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4773080432712120
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25.11.2021 19:12 Ответить
Вопрос не в том пользуются или нет конкретные чиновники ведомственной авиацией , а в том , с какой целью ...
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25.11.2021 19:12 Ответить
І ця гопота обіцяла, що не буде кортежів. А те, що йдеться про поїздку на приватну п'янку, це нічого? Нормальна практика? А те, що палива на передку не вистачає?.. А просто влаштувати свято воїнам замість цинічного святкування сраного дня? Є зайві гроші? Підари.
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25.11.2021 19:19 Ответить
а по каким это государственным делам эти посадовые особы туда сюда гоцали?
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25.11.2021 19:21 Ответить
День народження дЕрьмака .! Державне свято ,, мляха-муха . .
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25.11.2021 19:28 Ответить
Народ,ви навіть не уявляєте,як змінюється життя уродів,коли вони приходять до влади.Вони зразу перетворюються на чортів,які залізли на Олімп.І опустити їх на землю можна хіба що добрими пізд@лями.Згадайте " героїчного" "козака" Гаврилюка. Навіть той, протерши зад у Раді,щось там у домашню комору "підзаробив". А що вже казати про традиційні політично-сімейні клани клептократів.
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25.11.2021 19:21 Ответить
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25.11.2021 19:21 Ответить
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25.11.2021 22:21 Ответить
Мразота. Цинічна скотиняча мразота з масними пиками.
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25.11.2021 19:21 Ответить
Ну да, ну да, а шо тут такого? Это обычная практика у чинуш летать государственными (народными) вертолётами, за государственный (народный) счёт на свои дни рождения.
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25.11.2021 19:25 Ответить
Завхоз гуляет !
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25.11.2021 22:03 Ответить
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25.11.2021 19:25 Ответить
50 машин сопровождения Зелемойских дороже вертолета...
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25.11.2021 19:26 Ответить
Еще бы сказал, что "красти з бюджету - "Звичайна практика""
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25.11.2021 19:27 Ответить
Удивительная у нас реальность : не успели назначить на посаду, уже так оглушительно обсираются и роняют свой и без того никакой рейтинг. Уникальные "политики" Могу представить размер шкандаля в Европе или Штатах, если бы какой-нибудь "секретарь секретариата" использовал бы для гостей на свой ДР вертолёты спасателей, купленные за деньги налогоплатильщиков, и самолёты олигархов, с которыми они якобы борятся...
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25.11.2021 19:27 Ответить
ну і шо, какаяразніца?
а Порошенко на Мальдіви їздив!
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25.11.2021 19:27 Ответить
А ще - ліпєцка хвабрика .. .
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25.11.2021 19:31 Ответить
на лисапеде?
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25.11.2021 22:23 Ответить
Слыш, вертолёт есть? А если найду? Та я посмотреть, дай сюда. Они или тупые или издеваются, или всё сразу... Но, зебилы такие же непробиваемые, как ватники? Так что, ждём: "право первой ночи, обычная практика в европейских государствах на протяжении многих лет", хоть поржём...
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25.11.2021 19:28 Ответить
Теперь понятно зачем у Франции за миллиард вертолеты покупали.....
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25.11.2021 19:29 Ответить
А за бугром, помнится, в отставку уходили, потому что члена семьи с собой брали в поездку деловую.
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25.11.2021 19:30 Ответить
Пару лет назад Меркель в отпуск полетела в Италию в отпуск на самолете ВВС Германии(так положено),а ее любимый муж обычным рейсом.Отдохнули и назад также раздельно.
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25.11.2021 21:30 Ответить
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похиду, тогда на окружной сплошь и рядом стоят элитные сотрудницы гсчс, готовые в любой момент оказать любому чуваку экстренную и квалифицированную помощь
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25.11.2021 19:31 Ответить
Ахахах)))вылез этот поц и подтвердил,что дерьмак назвиздел и про маму, и работу-шо зекрысы,шо их избиратели -тупое быдло😆
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25.11.2021 19:31 Ответить
По посленднему опросу общественного мнения в США,впервые в истории США более 50 % жителей высказались за то чтобы Пентагон послал войска в Украину,чтобы защитить Независимость Украины...
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25.11.2021 19:32 Ответить
откуда инфа?
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25.11.2021 20:39 Ответить
Так ось виявляється для чого Авакян закупав французькі гелікоптери!!!
А разказував байки що для порятунку важкохворих.
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25.11.2021 19:32 Ответить
для полювання та рибалки в віддалиних місцях
щоб пересічний громадянин не заважав
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25.11.2021 19:37 Ответить
Для чого їх закупав Аваков ми вже не узнаємо. Бо його зелені видавили.
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25.11.2021 20:40 Ответить
Теж звичайна традиція:

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25.11.2021 19:32 Ответить
Что характерно, среди знакомых, если кто-то ватник, или зебил, то или антивакцинатор, или плоскоземельщик, или ещё, какой пришибленный.
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25.11.2021 19:34 Ответить
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для використування в ОСОБИСТИХ інтересах є звичайною практикою. Тому твкі поддонки при владі".
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25.11.2021 19:35 Ответить
Як вам брати Цицько, з Кривого Рогу, зетіпіли? Смішно по приколу?
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25.11.2021 19:35 Ответить
Дуже смішно. А-га-га!
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25.11.2021 19:39 Ответить
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25.11.2021 19:35 Ответить
Моральные уроды.
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25.11.2021 19:35 Ответить
.
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25.11.2021 19:36 Ответить
Тю, офшоры у каждого это норма, как и использование вертолетов в качестве такси.
Ничего вы не понимаете, это другое!!!
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25.11.2021 19:39 Ответить
Даешь кортежи из вертолетов !!!!
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25.11.2021 19:46 Ответить
сплюнь
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25.11.2021 22:44 Ответить
Моня Стырский - «…это обычная практика чиновников летать на государственных вертолетах на день рождения ермака»! Мля, посмотрел бы я на президента скажем Польши или Франции летающего на государственном вертолете на юбилей дружбанов.
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25.11.2021 19:46 Ответить
Завтра ЗИМА. ЗЕлени уже нет во дворе. Листочки опали.А по весне есле и проявится ЗЕлень может поможет ЮЛЯ с косой.
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25.11.2021 20:30 Ответить
**** ти монастирська, то звичайно і зрозуміло, коли чиновники використовують їх ДЛЯ ВИКОНАННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОБОВ`ЯЗКІВ. Тоді це можна зрозуміти і то не викликає ніяких запитань. От коли б президент на такому гелікоптері облетів кордон держави, щоб перевірити його стан, тоді так. Але коли зелені гопники літають на святкування ювілею чиновника, коли ними розвозять гостей, коли та забава за НАШ РАХУНОК, то тоді то вже навіть дуже незрозуміло, бо то є ЗЛОЧИН!
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25.11.2021 19:46 Ответить
У гнид звичайна практика використовувати гроші платників податку для своїх ненажерливих потреб
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25.11.2021 19:48 Ответить
Конечно обычна практика. Для Монастырского и Зеленского. Дядя забыл, что народ тоже ездит "за бугор" и может сам видеть, своими глазами, а не тупо хавать его лапшу.
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25.11.2021 19:49 Ответить
Ясно,Порох просто нарушил правила -ему надо было полететь на Мальдивы в правительственном самолёте и за бабло налогоплательщиков -вот что надо зесрани
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25.11.2021 19:50 Ответить
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25.11.2021 19:56 Ответить
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб ... НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ є "звичайною практикою".

статтю Манастырскому обозначит Прокурор Хунты
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25.11.2021 20:17 Ответить
Монастирський стверджу, що "відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами - це є звичайна практика".
Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".

Дурдило, справа не в тому, що посадові особи використовують надкоштовну авіацію - справа у тому, в яких цілях вони це роблять!
Задіяння літаків та гелікоптерів для святкування дня народження найнятого на наші податки клерка у розвинутій країні стало б приводом для початку процедури імпічменту. Але не у нас...

Sharp`s
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25.11.2021 20:20 Ответить
Він взагалі у тверезому розумі це говорить? Це ж просто треш і гон.
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25.11.2021 20:21 Ответить
ЗЕ-льоная моча - чудодійні офтальмогічні каплі для "мудрого наріду
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25.11.2021 20:25 Ответить
Тое мусор прямо ответил, что полет дерьмака-зелошары на вертолете мчс таки был
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25.11.2021 20:26 Ответить
Выводить деньги чиновникам в офшоры -это норма. Государственные вертолеты для частного пользования-это нормальная практика. Давать Бене миллиарды из бюджета -это борьба с олигархами.
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25.11.2021 20:38 Ответить
Эти жлобы не бедные, могли арендовать вертолет , сейчас частные компании предлагают 15 тыс Евро Киев- Ивано-Франковск. Ткач насчитал 6 рейсов вертолета службы чрезв.ситуаций и 2 рейса военного Ми-8. Другие говорят - больше с учетом вертолетов для гостей. То есть эти жлобы потратили только на перелеты на бухалово за наш счет не меньше 150 тыс.евро. Это обычная практика? То есть такое было у Зе уже не раз?
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25.11.2021 20:48 Ответить
Я так розумію, що для зеленських дибілів використання гелікоптерів ДСНС не за призначенням це норма? Вони ідіоти навіть не усвідомлюють про що говорять. Дибілоїди за наш рахунок катаються на гелікоптерах?
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25.11.2021 21:00 Ответить
Насколько же гнилой пласт сковырнули кверху. Зелёная болотная вонь заполонила.
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25.11.2021 21:12 Ответить
Ей, дядя, ти шо за хрінь куриш - з яких це пір майно платників податків, наймані чиновники можуть використовувати для особистих потреб?!
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25.11.2021 21:15 Ответить
А що тут незвичного? Вони ж не лохи, які їх обрали
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25.11.2021 22:12 Ответить
А шо, скуштували х..я? Довбані зебіли...
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25.11.2021 22:50 Ответить
Морячок


@akvevitt

· 2 ч

Монастырский назвал "обычной практикой" использование должностными лицами вертолетов ГСЧС Расходимся, человек говорит, что это нормально. В стране не убудет, если они и прибарахлятся, и пожируют за казенный счёт. Чувствуйте разницу - всё-таки не злочинный режим Януковича
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25.11.2021 22:52 Ответить
Пру месяцев министр, но это стало уже обычной практикой. Далеко пойдут Зебарыги!
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25.11.2021 23:11 Ответить
І це говорить міністр. Не цільове використання державних коштів міністру ні про що не говорить?
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26.11.2021 02:12 Ответить
... о, говори-говори больше, наидостойнейший из достойных , инстинный верун в чудотворные хрипы-словопоносы наисветлейшего из созвездий Солнца на пьедестале Искромётного Альбиона в созвездии Альфа-Баран № 95
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26.11.2021 04:02 Ответить
Зачётно лизнул.А каким боком мент к ГСЧС?
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26.11.2021 04:18 Ответить
Моя мечта

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26.11.2021 09:00 Ответить
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