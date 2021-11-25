Монастырский о вертолетах ГСЧС для чиновников: "Обычная практика"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является "обычной практикой".
Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса президента вертолетами ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", - проинформировал Монастырский.
Министр отметил, что это "совершенно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию".
"Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом президента. Но по протоколам, это (ведомственная авиация. - Ред.) (может. - Ред.) использоваться соответствующими должностными лицами", - уточнил министр.
Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование о праздновании 50-летия главы ОП Андрея Ермака. Они утверждают, что гостей в резиденцию президента в Карпатах, где проходило празднование, доставляли вертолетами ГСЧС. Офис президента и сам Ермак это отрицают.
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5 год ·
Гвинтокрил ДСНС Super Puma H-225, бортовий номер 51, призначений для порятунку людей на морі.
Шкода, що в ці дні у нього було значне важливіше завдання: везти рихлі тухеси на бухаловку. Тож рятувальникам довелося обійтися гумовим човном.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4773080432712120
а Порошенко на Мальдіви їздив!
А разказував байки що для порятунку важкохворих.
щоб пересічний громадянин не заважав
Ничего вы не понимаете, это другое!!!
статтю Манастырскому обозначит Прокурор Хунты
Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".
Дурдило, справа не в тому, що посадові особи використовують надкоштовну авіацію - справа у тому, в яких цілях вони це роблять!
Задіяння літаків та гелікоптерів для святкування дня народження найнятого на наші податки клерка у розвинутій країні стало б приводом для початку процедури імпічменту. Але не у нас...
Sharp`s
@akvevitt
· 2 ч
Монастырский назвал "обычной практикой" использование должностными лицами вертолетов ГСЧС Расходимся, человек говорит, что это нормально. В стране не убудет, если они и прибарахлятся, и пожируют за казенный счёт. Чувствуйте разницу - всё-таки не злочинный режим Януковича