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Монастирський про гелікоптери ДСНС для чиновників: "Звичайна практика"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Монастирський про гелікоптери ДСНС для чиновників: "Звичайна практика"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб є "звичайною практикою".

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання щодо ймовірних перельотів керівництва Офісу Президента гелікоптерами ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде", - поінформував Монастирський.

Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".

"Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Але згідно протоколів, це (відомча авіація. - Ред.) (може. - Ред.) використовуватися відповідними посадовими особами", - уточнив міністр.

Читайте: Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ

Нагадаємо, раніше журналісти опублікували рослідування про святкування 50-річчя голови ОП Андрія Єрмака. Вони твердять, що гостей до резиденції президента у Карпатах, де відбувалося святкування, доставляли гелікоптерами ДСНС. Офіс Президента та сам Єрмак це заперечують.

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Топ коментарі
+71
Они уже не просто сцут в глаза люмпена, они срут зеленым дерьмом. А чего? Быдло все-равно хавает и не давится.
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25.11.2021 18:53
+53
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25.11.2021 18:55
+46
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25.11.2021 18:59
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Вони все добре розуміють. Просто бидло-лохів дуже багато. Це вони їм кажуть.
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25.11.2021 19:43 Відповісти
Звичайна СОВКОВА практика…
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25.11.2021 19:10 Відповісти
Пліснява, ох..вша вщент.
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25.11.2021 19:11 Відповісти
Пока люмпен хавает и Мосийчучка плебсу все растолковывает - они и будут так борзеть. Главное чтобы по Г+Г "правильно" рассказали.
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25.11.2021 19:16 Відповісти
На днюху, посадовою особою, звичайна практика. Не перевищення повноважень, не розтрата, а звичайна практика.
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25.11.2021 19:11 Відповісти
Victor Tregubov

5 год ·



Гвинтокрил ДСНС Super Puma H-225, бортовий номер 51, призначений для порятунку людей на морі.

Шкода, що в ці дні у нього було значне важливіше завдання: везти рихлі тухеси на бухаловку. Тож рятувальникам довелося обійтися гумовим човном.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4773080432712120
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25.11.2021 19:12 Відповісти
Вопрос не в том пользуются или нет конкретные чиновники ведомственной авиацией , а в том , с какой целью ...
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25.11.2021 19:12 Відповісти
І ця гопота обіцяла, що не буде кортежів. А те, що йдеться про поїздку на приватну п'янку, це нічого? Нормальна практика? А те, що палива на передку не вистачає?.. А просто влаштувати свято воїнам замість цинічного святкування сраного дня? Є зайві гроші? Підари.
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25.11.2021 19:19 Відповісти
а по каким это государственным делам эти посадовые особы туда сюда гоцали?
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25.11.2021 19:21 Відповісти
День народження дЕрьмака .! Державне свято ,, мляха-муха . .
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25.11.2021 19:28 Відповісти
Народ,ви навіть не уявляєте,як змінюється життя уродів,коли вони приходять до влади.Вони зразу перетворюються на чортів,які залізли на Олімп.І опустити їх на землю можна хіба що добрими пізд@лями.Згадайте " героїчного" "козака" Гаврилюка. Навіть той, протерши зад у Раді,щось там у домашню комору "підзаробив". А що вже казати про традиційні політично-сімейні клани клептократів.
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25.11.2021 19:21 Відповісти
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25.11.2021 19:21 Відповісти
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25.11.2021 22:21 Відповісти
Мразота. Цинічна скотиняча мразота з масними пиками.
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25.11.2021 19:21 Відповісти
Ну да, ну да, а шо тут такого? Это обычная практика у чинуш летать государственными (народными) вертолётами, за государственный (народный) счёт на свои дни рождения.
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25.11.2021 19:25 Відповісти
Завхоз гуляет !
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25.11.2021 22:03 Відповісти
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25.11.2021 19:25 Відповісти
50 машин сопровождения Зелемойских дороже вертолета...
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25.11.2021 19:26 Відповісти
Еще бы сказал, что "красти з бюджету - "Звичайна практика""
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25.11.2021 19:27 Відповісти
Удивительная у нас реальность : не успели назначить на посаду, уже так оглушительно обсираются и роняют свой и без того никакой рейтинг. Уникальные "политики" Могу представить размер шкандаля в Европе или Штатах, если бы какой-нибудь "секретарь секретариата" использовал бы для гостей на свой ДР вертолёты спасателей, купленные за деньги налогоплатильщиков, и самолёты олигархов, с которыми они якобы борятся...
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25.11.2021 19:27 Відповісти
ну і шо, какаяразніца?
а Порошенко на Мальдіви їздив!
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25.11.2021 19:27 Відповісти
А ще - ліпєцка хвабрика .. .
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25.11.2021 19:31 Відповісти
на лисапеде?
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25.11.2021 22:23 Відповісти
Слыш, вертолёт есть? А если найду? Та я посмотреть, дай сюда. Они или тупые или издеваются, или всё сразу... Но, зебилы такие же непробиваемые, как ватники? Так что, ждём: "право первой ночи, обычная практика в европейских государствах на протяжении многих лет", хоть поржём...
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25.11.2021 19:28 Відповісти
Теперь понятно зачем у Франции за миллиард вертолеты покупали.....
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25.11.2021 19:29 Відповісти
А за бугром, помнится, в отставку уходили, потому что члена семьи с собой брали в поездку деловую.
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25.11.2021 19:30 Відповісти
Пару лет назад Меркель в отпуск полетела в Италию в отпуск на самолете ВВС Германии(так положено),а ее любимый муж обычным рейсом.Отдохнули и назад также раздельно.
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25.11.2021 21:30 Відповісти
коментар відмічено як спам
похиду, тогда на окружной сплошь и рядом стоят элитные сотрудницы гсчс, готовые в любой момент оказать любому чуваку экстренную и квалифицированную помощь
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25.11.2021 19:31 Відповісти
Ахахах)))вылез этот поц и подтвердил,что дерьмак назвиздел и про маму, и работу-шо зекрысы,шо их избиратели -тупое быдло😆
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25.11.2021 19:31 Відповісти
По посленднему опросу общественного мнения в США,впервые в истории США более 50 % жителей высказались за то чтобы Пентагон послал войска в Украину,чтобы защитить Независимость Украины...
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25.11.2021 19:32 Відповісти
откуда инфа?
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25.11.2021 20:39 Відповісти
Так ось виявляється для чого Авакян закупав французькі гелікоптери!!!
А разказував байки що для порятунку важкохворих.
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25.11.2021 19:32 Відповісти
для полювання та рибалки в віддалиних місцях
щоб пересічний громадянин не заважав
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25.11.2021 19:37 Відповісти
Для чого їх закупав Аваков ми вже не узнаємо. Бо його зелені видавили.
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25.11.2021 20:40 Відповісти
Теж звичайна традиція:

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25.11.2021 19:32 Відповісти
Что характерно, среди знакомых, если кто-то ватник, или зебил, то или антивакцинатор, или плоскоземельщик, или ещё, какой пришибленный.
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25.11.2021 19:34 Відповісти
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для використування в ОСОБИСТИХ інтересах є звичайною практикою. Тому твкі поддонки при владі".
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25.11.2021 19:35 Відповісти
Як вам брати Цицько, з Кривого Рогу, зетіпіли? Смішно по приколу?
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25.11.2021 19:35 Відповісти
Дуже смішно. А-га-га!
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25.11.2021 19:39 Відповісти
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25.11.2021 19:35 Відповісти
Моральные уроды.
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25.11.2021 19:35 Відповісти
.
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25.11.2021 19:36 Відповісти
Тю, офшоры у каждого это норма, как и использование вертолетов в качестве такси.
Ничего вы не понимаете, это другое!!!
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25.11.2021 19:39 Відповісти
Даешь кортежи из вертолетов !!!!
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25.11.2021 19:46 Відповісти
сплюнь
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25.11.2021 22:44 Відповісти
Моня Стырский - «…это обычная практика чиновников летать на государственных вертолетах на день рождения ермака»! Мля, посмотрел бы я на президента скажем Польши или Франции летающего на государственном вертолете на юбилей дружбанов.
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25.11.2021 19:46 Відповісти
Завтра ЗИМА. ЗЕлени уже нет во дворе. Листочки опали.А по весне есле и проявится ЗЕлень может поможет ЮЛЯ с косой.
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25.11.2021 20:30 Відповісти
**** ти монастирська, то звичайно і зрозуміло, коли чиновники використовують їх ДЛЯ ВИКОНАННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОБОВ`ЯЗКІВ. Тоді це можна зрозуміти і то не викликає ніяких запитань. От коли б президент на такому гелікоптері облетів кордон держави, щоб перевірити його стан, тоді так. Але коли зелені гопники літають на святкування ювілею чиновника, коли ними розвозять гостей, коли та забава за НАШ РАХУНОК, то тоді то вже навіть дуже незрозуміло, бо то є ЗЛОЧИН!
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25.11.2021 19:46 Відповісти
У гнид звичайна практика використовувати гроші платників податку для своїх ненажерливих потреб
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25.11.2021 19:48 Відповісти
Конечно обычна практика. Для Монастырского и Зеленского. Дядя забыл, что народ тоже ездит "за бугор" и может сам видеть, своими глазами, а не тупо хавать его лапшу.
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25.11.2021 19:49 Відповісти
Ясно,Порох просто нарушил правила -ему надо было полететь на Мальдивы в правительственном самолёте и за бабло налогоплательщиков -вот что надо зесрани
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25.11.2021 19:50 Відповісти
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25.11.2021 19:56 Відповісти
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб ... НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ є "звичайною практикою".

статтю Манастырскому обозначит Прокурор Хунты
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25.11.2021 20:17 Відповісти
Монастирський стверджу, що "відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами - це є звичайна практика".
Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".

Дурдило, справа не в тому, що посадові особи використовують надкоштовну авіацію - справа у тому, в яких цілях вони це роблять!
Задіяння літаків та гелікоптерів для святкування дня народження найнятого на наші податки клерка у розвинутій країні стало б приводом для початку процедури імпічменту. Але не у нас...

Sharp`s
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25.11.2021 20:20 Відповісти
Він взагалі у тверезому розумі це говорить? Це ж просто треш і гон.
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25.11.2021 20:21 Відповісти
ЗЕ-льоная моча - чудодійні офтальмогічні каплі для "мудрого наріду
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25.11.2021 20:25 Відповісти
Тое мусор прямо ответил, что полет дерьмака-зелошары на вертолете мчс таки был
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25.11.2021 20:26 Відповісти
Выводить деньги чиновникам в офшоры -это норма. Государственные вертолеты для частного пользования-это нормальная практика. Давать Бене миллиарды из бюджета -это борьба с олигархами.
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25.11.2021 20:38 Відповісти
Эти жлобы не бедные, могли арендовать вертолет , сейчас частные компании предлагают 15 тыс Евро Киев- Ивано-Франковск. Ткач насчитал 6 рейсов вертолета службы чрезв.ситуаций и 2 рейса военного Ми-8. Другие говорят - больше с учетом вертолетов для гостей. То есть эти жлобы потратили только на перелеты на бухалово за наш счет не меньше 150 тыс.евро. Это обычная практика? То есть такое было у Зе уже не раз?
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25.11.2021 20:48 Відповісти
Я так розумію, що для зеленських дибілів використання гелікоптерів ДСНС не за призначенням це норма? Вони ідіоти навіть не усвідомлюють про що говорять. Дибілоїди за наш рахунок катаються на гелікоптерах?
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25.11.2021 21:00 Відповісти
Насколько же гнилой пласт сковырнули кверху. Зелёная болотная вонь заполонила.
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25.11.2021 21:12 Відповісти
Ей, дядя, ти шо за хрінь куриш - з яких це пір майно платників податків, наймані чиновники можуть використовувати для особистих потреб?!
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25.11.2021 21:15 Відповісти
А що тут незвичного? Вони ж не лохи, які їх обрали
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25.11.2021 22:12 Відповісти
А шо, скуштували х..я? Довбані зебіли...
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25.11.2021 22:50 Відповісти
Морячок


@akvevitt

· 2 ч

Монастырский назвал "обычной практикой" использование должностными лицами вертолетов ГСЧС Расходимся, человек говорит, что это нормально. В стране не убудет, если они и прибарахлятся, и пожируют за казенный счёт. Чувствуйте разницу - всё-таки не злочинный режим Януковича
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25.11.2021 22:52 Відповісти
Пру месяцев министр, но это стало уже обычной практикой. Далеко пойдут Зебарыги!
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25.11.2021 23:11 Відповісти
І це говорить міністр. Не цільове використання державних коштів міністру ні про що не говорить?
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26.11.2021 02:12 Відповісти
... о, говори-говори больше, наидостойнейший из достойных , инстинный верун в чудотворные хрипы-словопоносы наисветлейшего из созвездий Солнца на пьедестале Искромётного Альбиона в созвездии Альфа-Баран № 95
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26.11.2021 04:02 Відповісти
Зачётно лизнул.А каким боком мент к ГСЧС?
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26.11.2021 04:18 Відповісти
Моя мечта

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26.11.2021 09:00 Відповісти
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