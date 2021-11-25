Монастирський про гелікоптери ДСНС для чиновників: "Звичайна практика"
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб є "звичайною практикою".
Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання щодо ймовірних перельотів керівництва Офісу Президента гелікоптерами ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде", - поінформував Монастирський.
Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".
"Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Але згідно протоколів, це (відомча авіація. - Ред.) (може. - Ред.) використовуватися відповідними посадовими особами", - уточнив міністр.
Нагадаємо, раніше журналісти опублікували рослідування про святкування 50-річчя голови ОП Андрія Єрмака. Вони твердять, що гостей до резиденції президента у Карпатах, де відбувалося святкування, доставляли гелікоптерами ДСНС. Офіс Президента та сам Єрмак це заперечують.
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5 год ·
Гвинтокрил ДСНС Super Puma H-225, бортовий номер 51, призначений для порятунку людей на морі.
Шкода, що в ці дні у нього було значне важливіше завдання: везти рихлі тухеси на бухаловку. Тож рятувальникам довелося обійтися гумовим човном.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4773080432712120
а Порошенко на Мальдіви їздив!
А разказував байки що для порятунку важкохворих.
щоб пересічний громадянин не заважав
Ничего вы не понимаете, это другое!!!
статтю Манастырскому обозначит Прокурор Хунты
Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".
Дурдило, справа не в тому, що посадові особи використовують надкоштовну авіацію - справа у тому, в яких цілях вони це роблять!
Задіяння літаків та гелікоптерів для святкування дня народження найнятого на наші податки клерка у розвинутій країні стало б приводом для початку процедури імпічменту. Але не у нас...
Sharp`s
@akvevitt
· 2 ч
Монастырский назвал "обычной практикой" использование должностными лицами вертолетов ГСЧС Расходимся, человек говорит, что это нормально. В стране не убудет, если они и прибарахлятся, и пожируют за казенный счёт. Чувствуйте разницу - всё-таки не злочинный режим Януковича