Монастирський про гелікоптери ДСНС для чиновників: "Звичайна практика"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджує, що використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадових осіб є "звичайною практикою".

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання щодо ймовірних перельотів керівництва Офісу Президента гелікоптерами ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Відомча авіація використовувалася постійно, згідно протоколів, відповідними посадовими особами. Це є звичайна практика, вона була і буде", - поінформував Монастирський.

Міністр зазначив, що це є "абсолютно нормальна ситуація, коли посадові особи з використанням певних звернень, процедури, використовують відомчу авіацію".

"Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом Президента. Але згідно протоколів, це (відомча авіація. - Ред.) (може. - Ред.) використовуватися відповідними посадовими особами", - уточнив міністр.

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Нагадаємо, раніше журналісти опублікували рослідування про святкування 50-річчя голови ОП Андрія Єрмака. Вони твердять, що гостей до резиденції президента у Карпатах, де відбувалося святкування, доставляли гелікоптерами ДСНС. Офіс Президента та сам Єрмак це заперечують.