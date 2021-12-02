Электронный реестр оружия заработает полноценно в марте-апреле 2022 года, - Монастырский
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Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал запуск электронного реестра оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Одной из сфер, которая достаточно коррупционна, является контроль оружия в Украине. Мы приняли решение - создать электронный реестр оружия и его владельцев, который мы презентуем в начале следующего года. Эта сфера вызвала много замечаний в течение многих лет. Это будет экспериментальная эксплуатация в течение нескольких месяцев. А уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", - пояснил глава МВД.
По словам министра, в реестре будут храниться данные о владельцах оружия. Министр также добавил, что посредством реестра владельцы оружия смогут получать разрешение на применение, а также продлевать его.
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Можливо, твоя дружина такої помилки не зробить.
"Легализация игрального бизнеса-пожалуйста" - +
"Легализация проституции-пожалуйста" - ??
"А легализация оружия" - ??
"да ещё накануне продажи земли..." - чому ?? вже продається 3 місяці.
что-то новенькое
Что?! Это будут типо охотничий билет на людей выдавать или как?
Не говорили там такого.