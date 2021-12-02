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Новости Политика Украины
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Электронный реестр оружия заработает полноценно в марте-апреле 2022 года, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Электронный реестр оружия заработает полноценно в марте-апреле 2022 года, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал запуск электронного реестра оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Одной из сфер, которая достаточно коррупционна, является контроль оружия в Украине. Мы приняли решение - создать электронный реестр оружия и его владельцев, который мы презентуем в начале следующего года. Эта сфера вызвала много замечаний в течение многих лет. Это будет экспериментальная эксплуатация в течение нескольких месяцев. А уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", - пояснил глава МВД.

По словам министра, в реестре будут храниться данные о владельцах оружия. Министр также добавил, что посредством реестра владельцы оружия смогут получать разрешение на применение, а также продлевать его.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
Закону про обіг зброї ще нема, а реєстр вже буде. Супер !
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02.12.2021 14:59
+2
"дозвіл на застосування, а також продовжувати його "
что-то новенькое
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02.12.2021 15:22
+2
Нуу ... Мисливці ж застосовують ...
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02.12.2021 16:06
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Закону про обіг зброї ще нема, а реєстр вже буде. Супер !
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02.12.2021 14:59 Ответить
і скільки він "заработаєт" для татарова/зюленського?
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02.12.2021 15:11 Ответить
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02.12.2021 15:13 Ответить
Але це не ТТ.
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02.12.2021 16:01 Ответить
Это значит, что женщина плохо разбирается в марках пистолетов.

Можливо, твоя дружина такої помилки не зробить.
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02.12.2021 19:56 Ответить
Не зробить.
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02.12.2021 22:04 Ответить
Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты./ Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция (т.е. Коломойский) категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко.
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02.12.2021 15:14 Ответить
"Легализация наркоты -пожалуйста" - ??
"Легализация игрального бизнеса-пожалуйста" - +
"Легализация проституции-пожалуйста" - ??
"А легализация оружия" - ??
"да ещё накануне продажи земли..." - чому ?? вже продається 3 місяці.
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02.12.2021 16:05 Ответить
Продажа земли? Уже? Иностранцам? По 10 000 гектаров в одни израильские и российские руки? Когда? Началась?
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02.12.2021 16:14 Ответить
А з 1 січня 2024 року поряд з фізичними особами землю можна буде продати також юридичним особам, створеним і зареєстрованим за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади, територіальні громади та держава.
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02.12.2021 22:20 Ответить
Непогана ідея. Правда хто-зна як вона буде реалізована. А то вже ці перереєстрації зброї дістали, оскільки "стволи" куплені в різні роки і кожен рік доводиться щось перереєстровувати.
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02.12.2021 15:20 Ответить
без закона об обороте и использования оружия - до лампочки, просто чтоб "трясти" граждан было удобнее.
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02.12.2021 15:47 Ответить
"дозвіл на застосування, а також продовжувати його "
что-то новенькое
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02.12.2021 15:22 Ответить
Нуу ... Мисливці ж застосовують ...
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02.12.2021 16:06 Ответить
> за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

Что?! Это будут типо охотничий билет на людей выдавать или как?

Не говорили там такого.
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02.12.2021 17:29 Ответить
Это уровень журналиста.
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02.12.2021 18:56 Ответить
Коли нападуть , - то необхідно збігать , взяти дозвіл на застосування , а потім примінить. Ну общім , - Ноги в руки.
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02.12.2021 17:56 Ответить
хорошо.
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02.12.2021 19:54 Ответить
 
 