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Новини Політика України
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Електронний реєстр зброї запрацює повноцінно у березні-квітні 2022 року, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Електронний реєстр зброї запрацює повноцінно у березні-квітні 2022 року, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував запуск електронного реєстру зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Однією зі сфер, яка є досить корупційною, є контроль зброї в Україні. Ми ухвалили рішення - створити електронний реєстр зброї та її власників, який мипрезентуємо на початку наступного року. Ця сфера викликала багато зауважень протягом багатьох років. Це буде дослідна експлуатація протягом декількох місяців. А вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно", - пояснив голова МВС.

За словами міністра, в реєстрі будуть зберігатися дані про власників зброї. Міністр також додав, що за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

Також читайте: Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Закону про обіг зброї ще нема, а реєстр вже буде. Супер !
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02.12.2021 14:59
+2
"дозвіл на застосування, а також продовжувати його "
что-то новенькое
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02.12.2021 15:22
+2
Нуу ... Мисливці ж застосовують ...
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02.12.2021 16:06
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Закону про обіг зброї ще нема, а реєстр вже буде. Супер !
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02.12.2021 14:59 Відповісти
і скільки він "заработаєт" для татарова/зюленського?
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02.12.2021 15:11 Відповісти
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02.12.2021 15:13 Відповісти
Але це не ТТ.
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02.12.2021 16:01 Відповісти
Это значит, что женщина плохо разбирается в марках пистолетов.

Можливо, твоя дружина такої помилки не зробить.
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02.12.2021 19:56 Відповісти
Не зробить.
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02.12.2021 22:04 Відповісти
Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты./ Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция (т.е. Коломойский) категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко.
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02.12.2021 15:14 Відповісти
"Легализация наркоты -пожалуйста" - ??
"Легализация игрального бизнеса-пожалуйста" - +
"Легализация проституции-пожалуйста" - ??
"А легализация оружия" - ??
"да ещё накануне продажи земли..." - чому ?? вже продається 3 місяці.
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02.12.2021 16:05 Відповісти
Продажа земли? Уже? Иностранцам? По 10 000 гектаров в одни израильские и российские руки? Когда? Началась?
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02.12.2021 16:14 Відповісти
А з 1 січня 2024 року поряд з фізичними особами землю можна буде продати також юридичним особам, створеним і зареєстрованим за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади, територіальні громади та держава.
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02.12.2021 22:20 Відповісти
Непогана ідея. Правда хто-зна як вона буде реалізована. А то вже ці перереєстрації зброї дістали, оскільки "стволи" куплені в різні роки і кожен рік доводиться щось перереєстровувати.
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02.12.2021 15:20 Відповісти
без закона об обороте и использования оружия - до лампочки, просто чтоб "трясти" граждан было удобнее.
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02.12.2021 15:47 Відповісти
"дозвіл на застосування, а також продовжувати його "
что-то новенькое
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02.12.2021 15:22 Відповісти
Нуу ... Мисливці ж застосовують ...
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02.12.2021 16:06 Відповісти
> за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

Что?! Это будут типо охотничий билет на людей выдавать или как?

Не говорили там такого.
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02.12.2021 17:29 Відповісти
Это уровень журналиста.
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02.12.2021 18:56 Відповісти
Коли нападуть , - то необхідно збігать , взяти дозвіл на застосування , а потім примінить. Ну общім , - Ноги в руки.
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02.12.2021 17:56 Відповісти
хорошо.
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02.12.2021 19:54 Відповісти
 
 