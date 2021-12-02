Електронний реєстр зброї запрацює повноцінно у березні-квітні 2022 року, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував запуск електронного реєстру зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Однією зі сфер, яка є досить корупційною, є контроль зброї в Україні. Ми ухвалили рішення - створити електронний реєстр зброї та її власників, який мипрезентуємо на початку наступного року. Ця сфера викликала багато зауважень протягом багатьох років. Це буде дослідна експлуатація протягом декількох місяців. А вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно", - пояснив голова МВС.

За словами міністра, в реєстрі будуть зберігатися дані про власників зброї. Міністр також додав, що за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

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