Електронний реєстр зброї запрацює повноцінно у березні-квітні 2022 року, - Монастирський
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував запуск електронного реєстру зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Однією зі сфер, яка є досить корупційною, є контроль зброї в Україні. Ми ухвалили рішення - створити електронний реєстр зброї та її власників, який мипрезентуємо на початку наступного року. Ця сфера викликала багато зауважень протягом багатьох років. Це буде дослідна експлуатація протягом декількох місяців. А вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно", - пояснив голова МВС.
За словами міністра, в реєстрі будуть зберігатися дані про власників зброї. Міністр також додав, що за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.
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Можливо, твоя дружина такої помилки не зробить.
"Легализация игрального бизнеса-пожалуйста" - +
"Легализация проституции-пожалуйста" - ??
"А легализация оружия" - ??
"да ещё накануне продажи земли..." - чому ?? вже продається 3 місяці.
что-то новенькое
Что?! Это будут типо охотничий билет на людей выдавать или как?
Не говорили там такого.