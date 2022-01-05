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Новости Силовики
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Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко

Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко

Кабинет Министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с января.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.

В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат НЕ ПОЛУЧАТ", - написал Клименко в фейсбуке.

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Глава Нацполиции напомнил, что в 2021 году полицейские получали дополнительные выплаты: материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, на оздоровление. Однако на так называемую 13-ю зарплату средства не были заложены в бюджет-2021.

"Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", – подчеркнул Клименко.

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Топ комментарии
+27
Обосрались Казахстана ?
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05.01.2022 21:12
+15
Что гниды, думаете полицаи вас защитят от народа? Назарбаев тоже так думал.
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05.01.2022 21:24
+14
Да нет, деньги только Шефирам, Ермакам, Коломойским и прочим почитателям Торы
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05.01.2022 21:19
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Правила форума Совет форумчан
Сокращайте штаты и за счёт этого повышайте ! С стране сейчас есть деньги только повышать зарплаты мед.работникам.
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05.01.2022 21:08 Ответить
Сдаётся мне что смысл кроется в слове «поэтапное» по ходу копы опять бунт поднимут через пару месяцев, когда поймут..
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05.01.2022 21:11 Ответить
Да нет, деньги только Шефирам, Ермакам, Коломойским и прочим почитателям Торы
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05.01.2022 21:19 Ответить
Талмуда !
Тору уважали караимы, но не любили талмуд. Их не затронули погромы.
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05.01.2022 21:37 Ответить
Медработникам не повышают. Центр кивает на места, они говорят денег нет. Районная больньница может повысить зарплату хотя-бы вдвое только если половину сотрудников сократят. Бюджет не увеличивают. Верхам похер будет ли кто то работать/лечить.
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05.01.2022 22:28 Ответить
билетами на квартал пусть повышают
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05.01.2022 23:59 Ответить
Обосрались Казахстана ?
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05.01.2022 21:12 Ответить
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05.01.2022 21:14 Ответить
Як швидко, вчора один районний відділ звільнився, сьогодні вже й гроші знайшлися.
Може вже треба виходити на страйк і іншим.
Вчителям - невже достатньо 6-8 тисяч на життя, 12 тисяч поліції ж не вистачає. Чім вони гірші.
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05.01.2022 21:18 Ответить
Нехай армія вийде на страйк, а поліція з підвищеними зарплатами на передку прикриють....
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05.01.2022 21:21 Ответить
Может пускай бойцы с передовой бросают свое оружие и едут по домам? Или у них больше зарплаты и лучше условия чем у полицаев?
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05.01.2022 21:25 Ответить
Нормальна зарплата вчителя - 12-14 тисяч.
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05.01.2022 21:30 Ответить
Це може в Києві такі зарплати, бо там 40 % доплата від міста. А в регіонах така зарплата тільки в керівників, які ще і заняття проводять по максимуму.
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05.01.2022 22:51 Ответить
Зарплата вчителя - вже давно не 6-8 тисяч, і звільнення відділку - фейк.
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05.01.2022 21:36 Ответить
Там йде масове непродовження контрактів.
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05.01.2022 22:28 Ответить
Как думаете если учителям сделают зарплату в 20К они перестанут вымогать с родителей деньги?
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05.01.2022 21:41 Ответить
у тебя кто то что то вымогает?
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05.01.2022 22:07 Ответить
вымагають. Еще и наускивают лишнехромосомных "пап и мам", чтобы те через "школьный паблик" хейтили "отступников".
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05.01.2022 22:22 Ответить
методичка с зп учителей устарела
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05.01.2022 22:06 Ответить
чем больше у ментов буде зарплата, тем большие они будут брать взятки (а работать так же, то есть никак)
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05.01.2022 21:20 Ответить
Что гниды, думаете полицаи вас защитят от народа? Назарбаев тоже так думал.
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05.01.2022 21:24 Ответить
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05.01.2022 21:26 Ответить
Крысы первыми бегут с тонущего корабля. Было принято нестандартное решение крыс побкормить
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05.01.2022 21:27 Ответить
Правильно. Чтоб народ вас еще больше ненавидел.
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05.01.2022 21:32 Ответить
А военным когда?
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05.01.2022 21:40 Ответить
Армия Украины недофинансирована и не сможет остановить российские войска - Bloomberg
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05.01.2022 21:46 Ответить
она все время недофинансирована. Где деньги брать, если вы не выходите против грабительских тарифов, а у людей нет "лишних" денег? Вы что, думаете, что купюры растут на деревьях?

Ахметов вон круто бабла скосил - вы же не выходите, хотя плюнуть ему в рожу за то, что он не только вас грабит, а и грабит с помощью инструмента, который украл у вас ранее!!!

Сколько лично вы каждый месяц перечисляете денег на армию, не считая "налога на армию"? С какой целью вы тягаете эти сопли? Вызвать "народный гнев"? Ну придете вы к власти - где вы собираетесь брать деньги на армию??? Опять кредиты брать? А отдавать чем, если все достояние предков декомунизировано и продано? У населения есть еще парные органы?

Где деньги брать будете, "интеллектуальные реформаторы" вы наши?!
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05.01.2022 22:38 Ответить
Головне що гроші ( 1.5%)які збирають з зарплат населення начебто на армію ідуть в ЗАГАЛЬНИЙ бюджет))!! Ось вам як використовується додаткове здирництво Зеленими Гнидами!!
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06.01.2022 09:10 Ответить
Недогодовують зеленки своїх псів, самий раз трохи педігріпалу підкинути.
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05.01.2022 21:46 Ответить
достатньо було переходу пару взводів казахського ОМОН та МВД на бік протестувальників і........
кабмін знайшов і час і кворум і гроші і одноголосно.......
от що робить не віртуальний а наявний пітух коло власної жопппи.
коли явно, видно що може зробити обурений народ.
купляють паскуді ментів...
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05.01.2022 21:55 Ответить
обробились? Розслабте булки, вам це не допоможе!
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05.01.2022 22:01 Ответить
Армия побоку! Главное, полицаев накормить. Падлюки!
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05.01.2022 22:04 Ответить
а сколько денег на армию вы перечисляете (не считая "военного сбора")?
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05.01.2022 22:15 Ответить
Наприклад, за 2 роки при СН, на залізниці, при нагляду БППшника Сирожи Лещенко, стирено 61 мільярд гривен.
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05.01.2022 22:30 Ответить
почему нет заявлений полицаям о подозрениях на преступления от граждан? Или у нас могут только на ветках языком ляскать? Например, знают 10 человек о стыреных 61 лярдах - почему каждый из них лично не подаст заяву? Не хотят морочить себе голову - а зачем педалировать тему? Боятся мести - опять таки, зачем педалировать тему? Нет фактов - ну так все начинается с косвенных улик!

От смотрите, например, кто там ДБР, СБУ (ГПУ, Спортлото, ЦКВЛКСМ) грузит на кондитера якусь измену по углю. Понятно, рыло в пуху, но тема скользкая. Поэтому наши друзья и советуют тщательнее углубляться в тему - чтобы комар носа не подточил.

Хотя чисто экономическая составляющая зрады "валяется под ногами"- свечной заводик не только работал до 17 года, слюнява в казну сатаны нехилые податки, а и после закрытия, исправно оплачивал штрафы и налоги в сумме, на которую ВСУ могли бы купить не один десяток джавелинов...

От вы представляете себе ситуацию, например, в 42 году Аллоизович и Иосифович )(у...рятся за светлое европейское будущее Украины, костерят по средствам массовой информации друг-друга, а, например, под Берлином, предприятие Иосифовича продолжает обеспечивать 3 Рейх своей продукцией, исправно платя в казну рейха налоги и сборы?
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05.01.2022 23:10 Ответить
Згідно українського законодавства, офіційна заява у ЗМІ дорівнює звертанню у правоохоронні органи.
Журналіст Співак провів журналістске розслідування, звернувся по телебаченню, та ще і передав копії документів у правоохоронні органи.

Більшого зробити неможливо. Але влада сама себе за руки хапати не буде.

Там ще і по Нафтогазу мільярди, по митніце...
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05.01.2022 23:26 Ответить
можливо. Главное - чтобы заявы шли массово и регулярно.
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05.01.2022 23:29 Ответить
Їх влада не помічає.
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05.01.2022 23:37 Ответить
вибачте, добавлю. По лещенку. Лещенко - ставленник наших друзей. Пусть Спивак попробует передать им свои документы. В присутствии журналистов.
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05.01.2022 23:36 Ответить
Там не Лещенко головний, але цей поц у наглядовій раді за 350 000 грн /місяць зарплати...
Зате на телебаченні мельтишить, та типа проти крадіїв.
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05.01.2022 23:39 Ответить
не буду спорить. Главное - об этом знают кураторы Лещенка. А если не знают - им об этом сообщить. Может они слепые, и не могут смотреть телевизор. А если знают но молчат - нужно информировать кураторов кураторов. А если и те ничего не будут предпринимать - станет очевидным, что друзья нас просто тупо грабят. И тогда ...
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05.01.2022 23:49 Ответить
а як же вчитилям та медикам по 4000 баксів???
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05.01.2022 22:09 Ответить
Зелений Кабмін таки моргнув під пильним і водночас таким цікавим і ніжним поглядом поліцейських! 😁
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05.01.2022 22:10 Ответить
***** в мантиях и прокурварам подняли , и что ? суки стали ч е с т н ы м и и р а б о т а ю т Л у ч ш е ?
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05.01.2022 22:12 Ответить
100% зрада! Зеля решил замазать народный гнев какой-то подачкой! Доколе! Все в круг! Даешь!
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05.01.2022 22:12 Ответить
а от проблем з фінансуванням ЗЕшобли немає, "слуги народу" стали долларовими мільйонерами, для них "епоха бідності" закінчилася
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05.01.2022 22:16 Ответить
Охрана общественного порядка, тяжелый неблагодарный труд. Жулики и грабители не дремлют.
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05.01.2022 22:22 Ответить
грабители во власти, начинать надо с голобородько и его шоблы..
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05.01.2022 22:28 Ответить
а врачам, среднему мед персоналу, учителям? голобородьки готовятся к массовым протестам народа? голобородько нагнули и продавили под капитуляцию Украины, знают, что народ массово будет выходить на протесты..

депутанам урезайте зарплаты.. во власти сброд, который долго не задержится..
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05.01.2022 22:27 Ответить
Как быстро среагировали на Казахстан.)
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05.01.2022 22:33 Ответить
и за это пир заплатим мы - простой народ Украины.. как же вы заэпали твари!
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05.01.2022 22:50 Ответить
Провладні зебіли забили навіть на поліцію, яка має провадних зебілів захищати від "мудрого" наріду. Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що економіки України не існує. Вона знищення ВАЗеленським вщент.
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05.01.2022 23:22 Ответить
Нормально. Вже наркопритони кришувати не прийдеться.
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05.01.2022 23:23 Ответить
боятся людей коломойши
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06.01.2022 01:58 Ответить
хорошо.
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06.01.2022 03:35 Ответить
Та це ж треба відірвати від бєніного серця і від вовкиного кодла....та ви хочете закрити офшори?????Невдячні коксік страждає,невспіває відпочити так старається на роліках продержатись,від вас не сховатись і кинути бєня не дає.....хоч сам іди на гіляку-бідний-бідний-бідний одоробало......
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06.01.2022 08:11 Ответить
Выделил полицаям арестованные у Криворожстали бабки? Кстати, а куда пропали наши национальные полицаи? Днем с огнем не увидишь! Им точно дополнительные деньги нужны?
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06.01.2022 09:23 Ответить
Ментам повысят, а как же остальные?
Например: если срочно не повысить зарплаты "Cleaning manageram", то страна через год будет вся в де***ме .
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06.01.2022 09:34 Ответить
Только полный кретин и имбецил поверит их рассказам. деньги есть всегда и на всё.
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06.01.2022 14:17 Ответить
 
 