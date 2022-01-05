Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко
Кабинет Министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с января.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.
В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат НЕ ПОЛУЧАТ", - написал Клименко в фейсбуке.
Глава Нацполиции напомнил, что в 2021 году полицейские получали дополнительные выплаты: материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, на оздоровление. Однако на так называемую 13-ю зарплату средства не были заложены в бюджет-2021.
"Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", – подчеркнул Клименко.
Пожалуйста, подождите...
Тору уважали караимы, но не любили талмуд. Их не затронули погромы.
Може вже треба виходити на страйк і іншим.
Вчителям - невже достатньо 6-8 тисяч на життя, 12 тисяч поліції ж не вистачає. Чім вони гірші.
Ахметов вон круто бабла скосил - вы же не выходите, хотя плюнуть ему в рожу за то, что он не только вас грабит, а и грабит с помощью инструмента, который украл у вас ранее!!!
Сколько лично вы каждый месяц перечисляете денег на армию, не считая "налога на армию"? С какой целью вы тягаете эти сопли? Вызвать "народный гнев"? Ну придете вы к власти - где вы собираетесь брать деньги на армию??? Опять кредиты брать? А отдавать чем, если все достояние предков декомунизировано и продано? У населения есть еще парные органы?
Где деньги брать будете, "интеллектуальные реформаторы" вы наши?!
кабмін знайшов і час і кворум і гроші і одноголосно.......
от що робить не віртуальний а наявний пітух коло власної жопппи.
коли явно, видно що може зробити обурений народ.
купляють паскуді ментів...
От смотрите, например, кто там ДБР, СБУ (ГПУ, Спортлото, ЦКВЛКСМ) грузит на кондитера якусь измену по углю. Понятно, рыло в пуху, но тема скользкая. Поэтому наши друзья и советуют тщательнее углубляться в тему - чтобы комар носа не подточил.
Хотя чисто экономическая составляющая зрады "валяется под ногами"- свечной заводик не только работал до 17 года, слюнява в казну сатаны нехилые податки, а и после закрытия, исправно оплачивал штрафы и налоги в сумме, на которую ВСУ могли бы купить не один десяток джавелинов...
От вы представляете себе ситуацию, например, в 42 году Аллоизович и Иосифович )(у...рятся за светлое европейское будущее Украины, костерят по средствам массовой информации друг-друга, а, например, под Берлином, предприятие Иосифовича продолжает обеспечивать 3 Рейх своей продукцией, исправно платя в казну рейха налоги и сборы?
Журналіст Співак провів журналістске розслідування, звернувся по телебаченню, та ще і передав копії документів у правоохоронні органи.
Більшого зробити неможливо. Але влада сама себе за руки хапати не буде.
Там ще і по Нафтогазу мільярди, по митніце...
Зате на телебаченні мельтишить, та типа проти крадіїв.
депутанам урезайте зарплаты.. во власти сброд, который долго не задержится..
Например: если срочно не повысить зарплаты "Cleaning manageram", то страна через год будет вся в де***ме .