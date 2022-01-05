"ЕС" требует срочно выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Нацполиции, - заявление
Массовое недовольство уровнем заработных плат и масштабный отток кадров из рядов Национальной полиции – это следствие провальной политики властей Зеленского, угрожающей национальной безопасности и безопасности граждан. Особенно когда западные союзники предупреждают украинские власти о возможном широкомасштабном вторжении российской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".
В свое время реформа Национальной полиции и выход на улицы обновленной патрульной полиции стали визиткой успешных реформ в Украине. Одно из главных условий реформы – заработная плата выше средней для патрульных, которая привлекала на службу лучших из лучших и стала антикоррупционным предохранителем.
Накануне 95% личного состава Токмакского отделения полиции написали рапорты на увольнение. Среди главных причин – низкий уровень заработных плат, невыплата 13-й зарплаты, невыплата сверхурочных и ковидных доплат и систематическое давление руководства для фиктивного повышения статистики раскрытия преступлений.
Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует саму суть реформы Национальной полиции.
Поэтому "Европейская Солидарность" требует в срочном порядке пересмотреть размер заработных плат для патрульных и сотрудников Национальной полиции.
Также требуем выплатить полицейским задолженности по всем доплатам и отдать причитающуюся копам 13-ю зарплату.
Отдельно ждем отчета министра внутренних дел относительно выполнения этих требований и распределения свыше 98 миллиардов гривен, которые МВД получило на 2022 год.
Также мы требуем поднять денежное довольствие военнослужащих, которое фактически не увеличивали с 2019 года, а также воинам Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, чтобы не допустить подобной ситуации с массовыми увольнениями в этих структурах.
Украинские защитники, на которых лежит ответственность за защиту государства от российской агрессии, заслуживают достойной оплаты труда и всесторонней поддержки государства!
Пожалуйста, подождите...
В країни немає грошей.
На нас очікує велика криза.
Чи взагалі - очикуваний фінал шапітолія?
А кто останавливал и ловил пьяных нардепов, таможенников, мажоров !?
А кто спасал тонущих и вытаскивал из горящих домов !?
Пока тебя горе не коснётся, все кричат - та пофиг эту полицию, а как только что-то случилось - караул, спасайте !
Тоді з'вилися випадки озброєнного нападу на АЗС, магазини і було декілька випадків загибелі, тоді ще міліціонерів. Тоді їх підтримало багато армейських офіцерів запасу, яки сидали поруч з ними у патрульні машини, та здійснювали хоч якесь патрулювання. У випадках зіткнень з обуренним народом самі ці офіцери запасу ЗСУ вгамовували пристрасті. Потім примазалися якись типа активисти громадьских організацій, вже коли їздити стало безпечно.
Десь через тиждень ситуація нормалізувалася.
Яж написав, що коли стало спокійно, то тоді з'явилися з якісь там самооборон, намагалися до влади присмоктатися.
ни разу не видел, чтобы они на заправках расплачивались деньгами со своего кармана.
з молодю все складніше, вони сильно підвержені медиавпливу, фільтру в голові нема.
Это точно. А если еще и будет болячек куча и попадете в добрые руки платных лекарей - будете накопление расходовать на комуналку и лекарства. Що останется - купите еды. Закончатся деньги, а вы еще будете живы - пойдете "за гречкой" к зажопникам.
Вмить "збільшили" мінімальну пенсію з 150 дол. до 50дол.
Як і зарплати в доларовому еквіваленті.
А військовим??? Чому у військових немає 13 зарплатні? І якщо патрульний має можливість закалимити то військовий, окрім тих що на ПММ ні
Во многих городах, например, в Харькове, в пеший патруль некого ставить - просто нет людей !
Стоят без экипажей машины - некого сажать за руль !
Про бездельников кричат только те, кто никогда сам не одевал форму и не носил оружие !!!
Бюрократия + кумовство + фиктивные приписки - вот основная проблема.
Я в последнем абзаце об этом написал.
Повторюсь, нафига им увольняться, если у них зарплата, точнее зряплата, на порядок выше, чем у оперов ППС-ников.
Мы пишет по сути об одном и том же.
Что за этим стоит?
Бюджет - ПУСТОЙ !!!
Теперь бизнес, при такой цене на энергоносители и пресс налоговой, уменьшит отчисления, полицейские уволятся, а зе-власть будет пересчитывать бабло: налоговая от разблокировок и штрафов, а Монастырский и Ко от заныканых выплат !
Хотя... при порошенку такого не було
Jaroslaw Teriannik
@yar13zp
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https://twitter.com/yar13zp/status/1478423582246117384 20 год
Поліцейські скаржаться на відсутність премій і ковідних виплат, в м.Токмак звільнився весь міськвідділ поліції, поліціянтів загоняють в борги змушуючи заправляти авто за свої або як раніше - збивати лаве. Шмига - гавна в рот набрав. Зато з ними зустрінеться Вербицька - радник Зє
https://www.youtube.com/watch?v=b6FvRo_yhaA&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Великом ту ВСУ .
подозрительно однако.....совпадение???? не думаю...
Нове керівництво нацполіції, підняло посадові оклади тільки собі любимим, а ввесь особовий склад залишили на призволяще, а щоб змусити співробітників бути покірними, ввели, так звані премії. Якщо лижеш задницю начальнику отримаєш премію, ні - отримуй голий оклад 2000 грн. і доплату за звання 1000 і будь задоволений і при своїх інтересах. Ось і вся логіка Зе команди, тому і тікають люди з ОВС і некомплект в 30%.
так мінімальна зарплатня якщо я не помиляюсь 6500 гривень
чи брешуть????
Брехати - це не землю орати. Язик не втомлюється.
і гражданских асечь(С)
А полиции больше чем армии на каждых
180 человек один полициянт
Они должны знать когда мы ходим в туалет
Наложили разных служб
Попробуйте зайти в рай отдел :
дежурный по рай отделу
Охранник
Контролер
Плюс начальник дежуркдежурки
И так выходит 14 человек
Умножте на количество рай отделов плюс УВД и прочие службы
Бездельников хорошее количество