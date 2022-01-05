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Нацполіція (14873) Європейська Солідарність (1068) зарплата (2211)

"ЄС" вимагає терміново виплатити заборгованості та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції, - заява

Масове невдоволення рівнем заробітних плат та масштабний відтік кадрів з лав Національної поліції – це наслідок провальної політики влади Зеленського, яка загрожує національній безпеці і безпеці громадян. Особливо, коли західні союзники попереджають українську владу про можливе широкомасштабне вторгнення російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

Свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні. Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником.

Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення. Серед головних причин – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ої зарплати, невиплата понаднормових та ковідних доплат і систематичний тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів.

Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції.

Тому "Європейська Солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський

Також вимагаємо виплатити поліцейським заборгованості за всіма доплатами та віддати належну копам 13-ту зарплату.

Окремо чекаємо на звіт міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та щодо розподілу понад 98 мільярдів гривень, які МВС отримало на 2022 рік.

Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах.

Українські захисники, на яких лежить відповідальність за захист держави від російської агресії, заслуговують на гідну оплату праці та всебічну підтримку держави!
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Топ коментарі
+24
С какого это перепугу ЕС начала за мусоров переживать , при том что в ВСУ 13-й зарплаты нет вообще , да и зарплату поднимут аж через год на 3 копейки. Не устраивает зарплата ментов , велком на контракт в ВСУ , там доплаты за сектор есть , но там правда с людей взятки вымогать не получиться , а орки или кацапы еще и убить могут.
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05.01.2022 15:52
+21
Полиция пусть сокращает свои штаты. Могут запросто уменьшиь свой персонал в 3 раза и увеличить зарплату в полтора.
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05.01.2022 15:44
+13
И разве что-то изменилось?! Они что есть, что их нет! Вспомните когда после отъезда Легитимного мусора на улицы стремались выходить... как то я не заметил разгула преступности или транспортного коллапса на дорогах
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05.01.2022 15:50
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В зе немає грошей.
В країни немає грошей.
На нас очікує велика криза.
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05.01.2022 15:41 Відповісти
в зе грощі є тільки вони не в Україні.
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05.01.2022 15:43 Відповісти
Гроші не в зє, а у його бабусі (інвест-няні)) з бородою!
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05.01.2022 16:24 Відповісти
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05.01.2022 16:44 Відповісти
це як будемо називати - зЄкриза? Чи кризазЄ?
Чи взагалі - очикуваний фінал шапітолія?
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05.01.2022 15:44 Відповісти
Полиция пусть сокращает свои штаты. Могут запросто уменьшиь свой персонал в 3 раза и увеличить зарплату в полтора.
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05.01.2022 15:44 Відповісти
Особливо керівной склад, та у обласних управліннях.
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05.01.2022 20:28 Відповісти
поліціянти зараз працюють в режимі "італійського страйку": вони на зміни виходять, але нічого не патрулюють..
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05.01.2022 15:45 Відповісти
И разве что-то изменилось?! Они что есть, что их нет! Вспомните когда после отъезда Легитимного мусора на улицы стремались выходить... как то я не заметил разгула преступности или транспортного коллапса на дорогах
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05.01.2022 15:50 Відповісти
А кто, например, выезжает на ДТП, оформляет протоколы !?
А кто останавливал и ловил пьяных нардепов, таможенников, мажоров !?
А кто спасал тонущих и вытаскивал из горящих домов !?
Пока тебя горе не коснётся, все кричат - та пофиг эту полицию, а как только что-то случилось - караул, спасайте !
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05.01.2022 16:13 Відповісти
С каких пор полиция у нас из пожаров людей начала выносить? А нардепов она не только ловит но и сопровождает до места назначения, с простыми смертными они делают это за деньги. А если поимка депутата пьяным за рулем стала достоянием общественности, значит это кому-то было нужно... А для оформления ДТП можно организовать службу намного дешевле..
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05.01.2022 16:23 Відповісти
Ну в Одессе, когда горел колледж первыми приехали полицейские !!!
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05.01.2022 16:30 Відповісти
Круто! Потушили?
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05.01.2022 16:31 Відповісти
они селфились и выкладывали на ютуб
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05.01.2022 17:33 Відповісти
А в них інша функція у таких випадках - забезпечити безпеку оточуючих, направити енергетиків, аварійну газової служби (відімкнути газ у будинку, де пожежа, де що).
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05.01.2022 20:37 Відповісти
А тут ви не прави.
Тоді з'вилися випадки озброєнного нападу на АЗС, магазини і було декілька випадків загибелі, тоді ще міліціонерів. Тоді їх підтримало багато армейських офіцерів запасу, яки сидали поруч з ними у патрульні машини, та здійснювали хоч якесь патрулювання. У випадках зіткнень з обуренним народом самі ці офіцери запасу ЗСУ вгамовували пристрасті. Потім примазалися якись типа активисти громадьских організацій, вже коли їздити стало безпечно.
Десь через тиждень ситуація нормалізувалася.
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05.01.2022 20:34 Відповісти
Пару мєнтів на Оболоні замочили за те, що вони почали спиняти машини з активістами, які їхали на Майдан. Інших жертв серед міліції не було. Патрулювала Самооборона і дворові комітети. Які ще офіцери запасу ЗСУ???
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05.01.2022 21:20 Відповісти
Вибачьте, але ви просто не в курсе. Це я не за Київ написав, а за Україну. А у Київський області було декілька розбойних нападів.

Яж написав, що коли стало спокійно, то тоді з'явилися з якісь там самооборон, намагалися до влади присмоктатися.
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05.01.2022 22:10 Відповісти
Бо їх змушують купувати бензин за власний кошт.
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05.01.2022 16:24 Відповісти
Полиция-милиция никогда и ничего за свой счёт не делали
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05.01.2022 16:26 Відповісти

ни разу не видел, чтобы они на заправках расплачивались деньгами со своего кармана.
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05.01.2022 17:31 Відповісти
И форму покупать и оружие - тоже. И зарплаты самим себе платить.
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05.01.2022 17:44 Відповісти
Ну так а если военные то же самое скажут?Или полиция сейчас важнее военных? Кататься да машины бить или в окопах под огнем. Что важнее?
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05.01.2022 15:46 Відповісти
Ну и хорошо. Зе никто не защитит когда будет новый Майдан.
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05.01.2022 15:47 Відповісти
А ЄС не думає як виживають більшість пенсіонерів на 2-3 тисячі гривень.
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05.01.2022 15:48 Відповісти
почему когда я слышу вопель про пенсионеров сразу перед глазами всплывает рожи, рабиновича, бойко, добкина, мураева, лукаш...
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05.01.2022 15:54 Відповісти
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05.01.2022 15:59 Відповісти
До чого тут пенсіонери до опзж за яке голосує п'ята колона не зхалежно від віку, я не думаю що песіонери дурніші теперішньоі молоді яка дружно голосували за Беніного клоуна.
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05.01.2022 16:03 Відповісти
бо вони тримаються за пенсюків як за останній свій совковий лохторат.

з молодю все складніше, вони сильно підвержені медиавпливу, фільтру в голові нема.
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05.01.2022 16:09 Відповісти
так що, пенсионерам умирать без пенсии? А вы уверены, что сами себе сможете наскирдовать достаточное кол-во денежных средств для беззаботной старости?
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05.01.2022 17:27 Відповісти
я УВЕРЕН что у меня просто нет другого выбора и беззаботной старости у меня точно не будет.
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05.01.2022 17:32 Відповісти
выбор есть всегда.
Это точно. А если еще и будет болячек куча и попадете в добрые руки платных лекарей - будете накопление расходовать на комуналку и лекарства. Що останется - купите еды. Закончатся деньги, а вы еще будете живы - пойдете "за гречкой" к зажопникам.
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05.01.2022 17:37 Відповісти
говори за себя, болячка! я за своим здоровьем слежу.
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05.01.2022 22:41 Відповісти
Согласен. Как только что ОПаЖо па сразу начинает впереди себя гнать пенсионеров,это их конёк. Обратил внимание что их и здесь на цензоре уже полно как прусаков. Уже подгавкивают,полицию разогнать, уволить,сократить а Порох всё равно плохой потому что за полицию вступился.Короче та же старая песня.
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05.01.2022 16:27 Відповісти
да ладно Лукаш гарненька ! тільки їй в рота що небуть встромити треба , щоб не псувала атмосферу ...
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05.01.2022 16:34 Відповісти
...погоджуюсь
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05.01.2022 16:39 Відповісти
Ну так ЄС "спеціалісти" з пенсійної реформи. Вони вже радували пенсіонерів. Ну і не тільки пенсіонерів.
Вмить "збільшили" мінімальну пенсію з 150 дол. до 50дол.
Як і зарплати в доларовому еквіваленті.
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05.01.2022 16:07 Відповісти
С какого это перепугу ЕС начала за мусоров переживать , при том что в ВСУ 13-й зарплаты нет вообще , да и зарплату поднимут аж через год на 3 копейки. Не устраивает зарплата ментов , велком на контракт в ВСУ , там доплаты за сектор есть , но там правда с людей взятки вымогать не получиться , а орки или кацапы еще и убить могут.
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05.01.2022 15:52 Відповісти
Одночасно писали😁
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05.01.2022 15:54 Відповісти
А урізати всілякому непотребу який тільки й робить, що відкати бере,-НІ??? Я розумію що в патрульних мала зарплатня, але бюджет МВС більший ніж бюджет МОЗ!
А військовим??? Чому у військових немає 13 зарплатні? І якщо патрульний має можливість закалимити то військовий, окрім тих що на ПММ ні
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05.01.2022 15:53 Відповісти
120 000 бездельников в штате.... сократите аппарат в 3 раза или выгоните их патрулировать улицы...
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05.01.2022 15:56 Відповісти
Сначала вникни в проблему!
Во многих городах, например, в Харькове, в пеший патруль некого ставить - просто нет людей !
Стоят без экипажей машины - некого сажать за руль !
Про бездельников кричат только те, кто никогда сам не одевал форму и не носил оружие !!!
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05.01.2022 16:07 Відповісти
Дело в том, что речь идёт не о тех, кто в пешие патрули ходит, а о тех, кто самом аппарате штаны протирает, перекладывая бумажки с одного стола на другой. Получает при этом на порядок, а может и больше, чем обычный патрульный. И оружие они точно только в бинокль видели.
Бюрократия + кумовство + фиктивные приписки - вот основная проблема.
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05.01.2022 16:25 Відповісти
так вот как раз те, кто в аппарате сидит- те увольняться не собираются. Увольняются рабочие патрули, оперативники, те кто хоть что-то делают.
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05.01.2022 20:16 Відповісти
Тоже мне, бином Ньютона. ))
Я в последнем абзаце об этом написал.
Повторюсь, нафига им увольняться, если у них зарплата, точнее зряплата, на порядок выше, чем у оперов ППС-ников.
Мы пишет по сути об одном и том же.
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05.01.2022 20:36 Відповісти
Сегодня на цензор высадился десант из зелебобиков и опа жопников ,слышишь как кукарекают и шпорами стучат ? Они как то обходили этот сайт всегда стороной,здесь всегда адекватный народ общался а сегодня какое то нашествие неадекватов.
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05.01.2022 16:42 Відповісти
Це Ви точно підмітили - немає людей...Депутатів,чиновників,прокурорів-мусорів до чорта,а людей вже мало...
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05.01.2022 17:11 Відповісти
и это хорошо, меньше ментов - спокойнее по улицах ходить
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05.01.2022 18:11 Відповісти
Разве что с "Рошена" переведут у атамана зеленых казны уже нету,хлопцы скоро начнут разбегаться.
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05.01.2022 15:58 Відповісти
Пусть разбегаюся! Нах они нужны ! Болтаются между властью и народом как гуано в проруби!
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05.01.2022 16:03 Відповісти
"Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення." - ну очевидний же фейк, але для ЄС це не перешкода) Хоча зп поліції справді має бути на рівні хоча б середньої.
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05.01.2022 16:01 Відповісти
Бизнесу перед новым годом начали повально блокировать НДС, полицейским массово выносить взыскания, лишать премии, отказались выплачивать ковидные и 13-ую !
Что за этим стоит?
Бюджет - ПУСТОЙ !!!
Теперь бизнес, при такой цене на энергоносители и пресс налоговой, уменьшит отчисления, полицейские уволятся, а зе-власть будет пересчитывать бабло: налоговая от разблокировок и штрафов, а Монастырский и Ко от заныканых выплат !
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05.01.2022 16:03 Відповісти
Патрульным, оперативникам необходимо...А кабинетно-паркетным но с погонами и так достаточно. Убрать речников разных уровней и прочий балласт.
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05.01.2022 16:05 Відповісти
100%!
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05.01.2022 16:26 Відповісти
Ух какие они заботливые!!!!!! Прям селедка под шубой в горло не лезет и от виски тошнит!!!
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05.01.2022 16:06 Відповісти
Зе в Біковелі ''жизнь удалась''...
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05.01.2022 16:17 Відповісти
Можно "требовать" поднять зарплату сразу всем и 13-ю всем.

Хотя... при порошенку такого не було
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05.01.2022 16:17 Відповісти
Петька думает что полицаи его поддержат?
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05.01.2022 16:19 Відповісти
Цікаво, а депутати, які по словах Лероса отримують крім зарплати ще і по 20 тон баксів, а керівники фракцій і по 50!!! щомісяця, платять податки з цих захмарних коштів в бюджет???!!!
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05.01.2022 16:20 Відповісти
то была плохая нацполиция. беня сделает себе хорошую. из бывшего беркута и понаехавших бамбазят
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05.01.2022 16:22 Відповісти
А три года назад чего не подымали ? Это заклык до перехода к новым хозяевам ?
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05.01.2022 16:23 Відповісти
Харошая мысля, стряхни на землю , пусть прорастёт!
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05.01.2022 16:39 Відповісти
А що ще поліції підвищити ??? може їм квартири надати в столиці??? хай спочатку пдд вивчать не кажучи про куап та кк??? Олені котрі навіть мови рідної не розуміють!!!! на вили їх а не зарплати !!!
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05.01.2022 16:24 Відповісти


Jaroslaw Teriannik


@yar13zp

·
https://twitter.com/yar13zp/status/1478423582246117384 20 год



Поліцейські скаржаться на відсутність премій і ковідних виплат, в м.Токмак звільнився весь міськвідділ поліції, поліціянтів загоняють в борги змушуючи заправляти авто за свої або як раніше - збивати лаве. Шмига - гавна в рот набрав. Зато з ними зустрінеться Вербицька - радник Зє
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05.01.2022 16:24 Відповісти
Они же не станут работать ЛУЧШЕ ... ну и наивность из ЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.01.2022 16:27 Відповісти
ofujeli sovsem, ot kuda bubochka vozjmjot dengu, jesli borodataja babushka ocenj nenasitna, a taki lohov sdelal janeloh.
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05.01.2022 16:27 Відповісти
а самі чому маленькі зарплати їм призначили? Треба було зразу по 4000 дол. платити. А тепер вони вказують.
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05.01.2022 16:30 Відповісти
Оказалось фейк
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05.01.2022 16:31 Відповісти
Идиоты порохоботы нашли проблему,нужно сокращать эту банду,сажать их за взяточничество,запретить им расхаживают по торговым точкам с целью вымогательства,назначить им нормальных руководителей,а не бывших помощников валуева,только потом уже озаботиться ихними зарплатами.
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05.01.2022 16:31 Відповісти
нащо ви допомагаєте нелоху ? поліцаї самі його знесуть !
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05.01.2022 16:37 Відповісти
H0B0CТb! ПОЛИЦИЯ ПОДНЯЛА БУНТ?
https://www.youtube.com/watch?v=b6FvRo_yhaA&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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05.01.2022 16:37 Відповісти
Старий анекдот про мусора,якого звільнили .Все однак працювати не буде !
Великом ту ВСУ .
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05.01.2022 16:38 Відповісти
ЕС на фоне событий в Казахстане заволновалось. требует как в соседних чумных бараках Минска и москвы повысить кормовую базу вертухаев.
подозрительно однако.....совпадение???? не думаю...
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05.01.2022 16:47 Відповісти
Після приходу до влади Зе команди, правоохоронці мали надію, що їм, офіційно, підвищать заробітню платню і замістю так званих премій, підвищать посадові оклади і доплату за звання, вислугу років, за таємність, нічні і інші виплати, що позитивно вплине на пенсійне забезпечення. Але не так сталось, як мали надію коли віддавали свої голоси за Зе команду.
Нове керівництво нацполіції, підняло посадові оклади тільки собі любимим, а ввесь особовий склад залишили на призволяще, а щоб змусити співробітників бути покірними, ввели, так звані премії. Якщо лижеш задницю начальнику отримаєш премію, ні - отримуй голий оклад 2000 грн. і доплату за звання 1000 і будь задоволений і при своїх інтересах. Ось і вся логіка Зе команди, тому і тікають люди з ОВС і некомплект в 30%.
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05.01.2022 16:47 Відповісти
ні - отримуй голий оклад 2000 грн.(С)
так мінімальна зарплатня якщо я не помиляюсь 6500 гривень
чи брешуть????
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05.01.2022 17:01 Відповісти
чтобы увеличивать з/платы нужно демонстрировать положительный эффект от их службы. а у полицаев эффективность работ "на сегодня" ноль целых - ноль десятых. Бардель и беззаконие полное. Так за что им з/плату увеличивать?
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05.01.2022 17:17 Відповісти
ну так брехунцям
Брехати - це не землю орати. Язик не втомлюється.

і гражданских асечь(С)
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05.01.2022 16:57 Відповісти
та какие проблемы - отобрать у депутатов "Ес" зарплаты и все материальные ништяки, и за их счет начать увеличение з/платы полицаям
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05.01.2022 17:13 Відповісти
Постановление КМУ от 11.11.2015 номер 988 "О денежном обеспечении полиции.." отменили? Когда?
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05.01.2022 17:31 Відповісти
Население сократилось не треть
А полиции больше чем армии на каждых
180 человек один полициянт
Они должны знать когда мы ходим в туалет
Наложили разных служб
Попробуйте зайти в рай отдел :
дежурный по рай отделу
Охранник
Контролер
Плюс начальник дежуркдежурки
И так выходит 14 человек
Умножте на количество рай отделов плюс УВД и прочие службы
Бездельников хорошее количество
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05.01.2022 18:26 Відповісти
Тю
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05.01.2022 19:19 Відповісти
А ДЕЛА КОГДА ВСЕ РАССЛЕДУЮТ !?) ИЛИ ХОТЬ ПОЛОВИНУ !)
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05.01.2022 23:31 Відповісти
 
 