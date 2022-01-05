"ЄС" вимагає терміново виплатити заборгованості та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції, - заява
Масове невдоволення рівнем заробітних плат та масштабний відтік кадрів з лав Національної поліції – це наслідок провальної політики влади Зеленського, яка загрожує національній безпеці і безпеці громадян. Особливо, коли західні союзники попереджають українську владу про можливе широкомасштабне вторгнення російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".
Свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні. Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником.
Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення. Серед головних причин – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ої зарплати, невиплата понаднормових та ковідних доплат і систематичний тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів.
Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції.
Тому "Європейська Солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції.
Також вимагаємо виплатити поліцейським заборгованості за всіма доплатами та віддати належну копам 13-ту зарплату.
Окремо чекаємо на звіт міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та щодо розподілу понад 98 мільярдів гривень, які МВС отримало на 2022 рік.
Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах.
Українські захисники, на яких лежить відповідальність за захист держави від російської агресії, заслуговують на гідну оплату праці та всебічну підтримку держави!
Будь ласка, зачекайте...
В країни немає грошей.
На нас очікує велика криза.
Чи взагалі - очикуваний фінал шапітолія?
А кто останавливал и ловил пьяных нардепов, таможенников, мажоров !?
А кто спасал тонущих и вытаскивал из горящих домов !?
Пока тебя горе не коснётся, все кричат - та пофиг эту полицию, а как только что-то случилось - караул, спасайте !
Тоді з'вилися випадки озброєнного нападу на АЗС, магазини і було декілька випадків загибелі, тоді ще міліціонерів. Тоді їх підтримало багато армейських офіцерів запасу, яки сидали поруч з ними у патрульні машини, та здійснювали хоч якесь патрулювання. У випадках зіткнень з обуренним народом самі ці офіцери запасу ЗСУ вгамовували пристрасті. Потім примазалися якись типа активисти громадьских організацій, вже коли їздити стало безпечно.
Десь через тиждень ситуація нормалізувалася.
Яж написав, що коли стало спокійно, то тоді з'явилися з якісь там самооборон, намагалися до влади присмоктатися.
ни разу не видел, чтобы они на заправках расплачивались деньгами со своего кармана.
з молодю все складніше, вони сильно підвержені медиавпливу, фільтру в голові нема.
Это точно. А если еще и будет болячек куча и попадете в добрые руки платных лекарей - будете накопление расходовать на комуналку и лекарства. Що останется - купите еды. Закончатся деньги, а вы еще будете живы - пойдете "за гречкой" к зажопникам.
Вмить "збільшили" мінімальну пенсію з 150 дол. до 50дол.
Як і зарплати в доларовому еквіваленті.
А військовим??? Чому у військових немає 13 зарплатні? І якщо патрульний має можливість закалимити то військовий, окрім тих що на ПММ ні
Во многих городах, например, в Харькове, в пеший патруль некого ставить - просто нет людей !
Стоят без экипажей машины - некого сажать за руль !
Про бездельников кричат только те, кто никогда сам не одевал форму и не носил оружие !!!
Бюрократия + кумовство + фиктивные приписки - вот основная проблема.
Я в последнем абзаце об этом написал.
Повторюсь, нафига им увольняться, если у них зарплата, точнее зряплата, на порядок выше, чем у оперов ППС-ников.
Мы пишет по сути об одном и том же.
Что за этим стоит?
Бюджет - ПУСТОЙ !!!
Теперь бизнес, при такой цене на энергоносители и пресс налоговой, уменьшит отчисления, полицейские уволятся, а зе-власть будет пересчитывать бабло: налоговая от разблокировок и штрафов, а Монастырский и Ко от заныканых выплат !
Хотя... при порошенку такого не було
Jaroslaw Teriannik
@yar13zp
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https://twitter.com/yar13zp/status/1478423582246117384 20 год
Поліцейські скаржаться на відсутність премій і ковідних виплат, в м.Токмак звільнився весь міськвідділ поліції, поліціянтів загоняють в борги змушуючи заправляти авто за свої або як раніше - збивати лаве. Шмига - гавна в рот набрав. Зато з ними зустрінеться Вербицька - радник Зє
https://www.youtube.com/watch?v=b6FvRo_yhaA&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Великом ту ВСУ .
подозрительно однако.....совпадение???? не думаю...
Нове керівництво нацполіції, підняло посадові оклади тільки собі любимим, а ввесь особовий склад залишили на призволяще, а щоб змусити співробітників бути покірними, ввели, так звані премії. Якщо лижеш задницю начальнику отримаєш премію, ні - отримуй голий оклад 2000 грн. і доплату за звання 1000 і будь задоволений і при своїх інтересах. Ось і вся логіка Зе команди, тому і тікають люди з ОВС і некомплект в 30%.
так мінімальна зарплатня якщо я не помиляюсь 6500 гривень
чи брешуть????
Брехати - це не землю орати. Язик не втомлюється.
і гражданских асечь(С)
А полиции больше чем армии на каждых
180 человек один полициянт
Они должны знать когда мы ходим в туалет
Наложили разных служб
Попробуйте зайти в рай отдел :
дежурный по рай отделу
Охранник
Контролер
Плюс начальник дежуркдежурки
И так выходит 14 человек
Умножте на количество рай отделов плюс УВД и прочие службы
Бездельников хорошее количество