"Омікроном" заразяться майже всі, - головний інфекціоніст США Фаучі
В кінцевому підсумку нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Однак, вакциновані люди перенесуть це зараження легше.
Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Найбільш серйозні наслідки цього штаму, переконаний інфекціоніст, зазнають нещеплені люди, яким "Омікрон" завдасть "головний удар".
"Омікрон" при його неймовірній, безпрецедентній мірі ефективності поширення в кінцевому підсумку знайде майже всіх. Ймовірно, піддадуться і ті, хто вакцинувався і зробив повторне щеплення, деякі, а, можливо, перенесуть це досить добре, в тому сенсі, що не будуть госпіталізовані і не помруть", - вважає він.
Виконуюча обов'язки директора Управління з питань якості продовольства і медикаментів США Джанет Вудкок також вважає, що більшість людей заразиться COVID.
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https://sport.unian.net/othersports/pervaya-raketka-mira-sprovociroval-skandal-v-avstralii-iz-za-otkaza-vakcinirovatsya-novosti-sporta-11662930.html
https://mises.in.ua/article/review-real-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-and-global-war-democracy-and-public-health/
оригінал:
Review: The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health
https://mises.org/wire/review-real-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-and-global-war-democracy-and-public-health
Це той мінімум, котрий потрібно знати про Фаучі і його оточення
а ти ж пишеш всяке *івно від своєї ботоферми (думаю, що на оплаті у МОЗ), і нічого, руки не відвалилися і совість гарно спить.
А збився рахувати акаунти - пильніше слідкуй і ретельніше рахуй.
Такі як я розраховують, що хтось стане освіченішим, бо тобі це непотрібно - писати хамовиті коментарі тобі мізків доста.
2021 год = 127 997 (вакцинировано 0,5% населения)
2022 год = 124 677 и рост продолжается (вакцинировано 63% населения)
так шо йди найух падло брехливе
2021 год = 3566 (вакцинировано 0,5% населения)
2022 год, 11 января = 1674 (вакцинировано 63% населения)
так шо вакцины реально спасают жизни.
Такшта в топку Ваши измышлизмы.
Коли статистика вигідна антиваксерам, вони її всюди використовують. А коли більш глибокий аналіз показує, що антиваксери неправі, то вони відразу починають критикувати її використання. Подвійні стандарти, пане
Однак у форуму інші завдання.
У обох посилань на джерела немає. Звичайно, їх знайти можливо,однак це все не повністю подана інформація.
І зауважу, з точки зору самих цифр, то у вас обох дані як би правильні, просто підібрані відповідно до моменту.
І ще, з точки зору правильності методи - у першого дописувача правильна подача, а у антипа - зманіпульовано по датам
Вкажіть, де це стверджувалося? Ви вважаєте, що дані по добовій смертності спостовують дані по добовій заражуваності? Чому?
Виробники вакцин самі давали інформацію, що проти штаму Омікрон вакцини недостатньо ефективно знижують ймовірність заражень, але досить ефективно знижують ймовірність смертей. То ж яку статистику потрібно дивитися?
Да яка совiсть.Вiн за грошi цю маячню про koвuд пише.
А хто формує статистику? - правильно, уряди.
у нас:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-%D0%BF#Text
пункт 1. Державна служба статистики України (Держстат) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики.
Тобто наша статистична служба (як і інші служби статистики у світі) напряму підпорядковані УРЯДУ. Що ті скажуть - те й ті намалюють як, в принципі, вони і раніше успішно робили, однак з інших питань.
Підпорядкованість уряду зовсім не означає "Що ті скажуть - те й ті намалюють як, в принципі, вони і раніше успішно робили, однак з інших питань." То Ви з Рашею або з Північною Кореєю сплутали.
Однак зауважу, що на відміну від тебе, я добре знаю, що таке первинний збір інформації, її обробка, способи зберігання, відображення і аналіз. Так би мовити, з перших рук.
Тому уряд кажу, уряд платить - від і замовляє акцентування в цифрах. Навіщо далеко ходити - хто тобі платить, той тебе і танцює: відомий вислів, чи не так, антипе61?
Шта?... o_0
В усьому світі цей критерій лише один: знаходження у поцієнта РНК корони за допомогою відповідного ПЦР тесту. Все.
Єдиним більш-менш надійним показником є рівень загальної смертності і кількість госпіталізацій (тому що навіть якщо змінюються критерії діагностики то людину госпіталізують коли це необхідно).
Людина звертється з іншої причини, тестик показав позитивний результат - все, ковіний, хоча в людини може бути перелом руки.
Какие ещё "протоколы" наработаны, мракобес? Протоколы особо не менялись с самого начала.
Весь мир, все правительства и конфессии прям взяли и решили заниматься подтасовкой своих статданных.
Якщо б було так як ви кажете - вже б давно всі повиздихали від звичайного ріновірусу
Татишо. А чого ж тоді грипом та звичайною застудою люди хворіють скіки завгодно раз? Крім того, корона як раз й славнозвісна тим, що заважає імунітету себе ідентифікувати. Ви, мракобєси, перш ніж висерати черговий маразматичний пост, хоч на хвилинку мозок свій вмикайте.
З таким протоколом дивно, шо згоріли тіки легені.
По данным исследования в Южной Африке, относительный показатель госпитализации в сравнении с общим числом выявленных случаев на 29% ниже, чем в первую волну, и на 23% меньше, чем при заражении Дельтой.
Проблема у смертності, в цифрах смертності по країнах - це питання розвитку САМЕ медицини в цих країнах, фаху лікарів і швидкості реакції у медичної галузі на індивідуальну особину.
В Україні медицина фактично РОЗВАЛЕНА: взагалі дивно, що у нас ще щось є. І тому Іспанія, США чи Ізраїль з Францією не потрібно порівнювати з Україною. Тому у нас і смертність, а у них не така. І "вакцина" тут ні до чого. взагалі.
Давайте порівнювати подібне з подібним