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Новини Коронавірус і карантин
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"Омікроном" заразяться майже всі, - головний інфекціоніст США Фаучі

Фото: Омікрон

В кінцевому підсумку нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Однак, вакциновані люди перенесуть це зараження легше.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Найбільш серйозні наслідки цього штаму, переконаний інфекціоніст, зазнають нещеплені люди, яким "Омікрон" завдасть "головний удар".

"Омікрон" при його неймовірній, безпрецедентній мірі ефективності поширення в кінцевому підсумку знайде майже всіх. Ймовірно, піддадуться і ті, хто вакцинувався і зробив повторне щеплення, деякі, а, можливо, перенесуть це досить добре, в тому сенсі, що не будуть госпіталізовані і не помруть", - вважає він.

Виконуюча обов'язки директора Управління з питань якості продовольства і медикаментів США Джанет Вудкок також вважає, що більшість людей заразиться COVID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" такий заразний, що це нейтралізує позитивний ефект від легшого перебігу хвороби, - головний інфекціоніст США Фаучі

Автор: 

карантин (18172) США (22840) коронавірус (19923) Фаучі Ентоні (18)


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Топ коментарі
+7
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12.01.2022 10:38
+7
Не факт. Слабые уже померли, протоколы наработаны. Такшта в топку ваши измышлизмы.
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12.01.2022 10:58
+7
Антипе, всі ці статистичні дані - коту під хвіст. Довіряти статистиці в той момент, коли політика формує відповідний тренд - бути дурним і смішним.
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12.01.2022 11:36
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сейчас местные эксперты все разложат по полочкам
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12.01.2022 10:35 Відповісти
Євреї вакцинуються в четвертий раз. Скоро Їзраїльтяни будуть вакцинуватися 2 рази в день.
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12.01.2022 10:49 Відповісти
Мода - 2022

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12.01.2022 12:24 Відповісти
Лживая собака)))
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12.01.2022 10:38 Відповісти
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12.01.2022 10:38 Відповісти
Novan Djokovich can play tennis too

https://sport.unian.net/othersports/pervaya-raketka-mira-sprovociroval-skandal-v-avstralii-iz-za-otkaza-vakcinirovatsya-novosti-sporta-11662930.html
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12.01.2022 10:46 Відповісти
нещеплених усе менше, але пожежа усе сильніше...дивний алгоритм.
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12.01.2022 10:42 Відповісти
дивно больше те шо ты читать не умеешь...
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12.01.2022 11:37 Відповісти
куди нам до величі фанатів глобального експеременту
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12.01.2022 11:46 Відповісти
мы все умрём...
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12.01.2022 10:42 Відповісти
да - когда то - 100 %...
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12.01.2022 10:47 Відповісти
Обзор книги "Настоящий Энтони Фаучи: Билл Гейтс, Биг Фарма и глобальная война против демократии и общественного здравоохранения":
https://mises.in.ua/article/review-real-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-and-global-war-democracy-and-public-health/

оригінал:
Review: The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health
https://mises.org/wire/review-real-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-and-global-war-democracy-and-public-health

Це той мінімум, котрий потрібно знати про Фаучі і його оточення
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12.01.2022 10:42 Відповісти
Я уже сбился считать аккаунты, которые с одним и тем же текстом пытаются пиарить кал по этим ссылкам. Сколько вам на вашей ботоферме платят? Оно хоть стóит того?
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12.01.2022 12:27 Відповісти
вартує вартує. це посилання American Institute for Economic Research (AIER)- це Мізес і Хаєк (хоча для тебе це темний ліс) - це серйозна організація,

а ти ж пишеш всяке *івно від своєї ботоферми (думаю, що на оплаті у МОЗ), і нічого, руки не відвалилися і совість гарно спить.

А збився рахувати акаунти - пильніше слідкуй і ретельніше рахуй.

Такі як я розраховують, що хтось стане освіченішим, бо тобі це непотрібно - писати хамовиті коментарі тобі мізків доста.
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12.01.2022 12:39 Відповісти
За посиланнями - еталонний заговорчєскій КАЛ, де смєшалісь в кучу коні й льуді, де щось приведено без жодних доказів, де використовуються всі можливі засоби пропаганди (наприклад, дати десять правдивих фактів та серед них вставити один неправдивий; так само працює кацап-зомбо-тв), де чомусь з обговорення декількох відомих персон робляться висновки про таємні змови про ковід, снід та інше. Та ти цей лютий кал париш вже з котрого акаунту.
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12.01.2022 12:49 Відповісти
По США показатели госпитализации на 11 января пик волны (среднее за семь дней):
2021 год = 127 997 (вакцинировано 0,5% населения)
2022 год = 124 677 и рост продолжается (вакцинировано 63% населения)

так шо йди найух падло брехливе
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12.01.2022 10:43 Відповісти
По США показатели дневной смертности на 16 января пик волны (среднее за семь дней):
2021 год = 3566 (вакцинировано 0,5% населения)
2022 год, 11 января = 1674 (вакцинировано 63% населения)

так шо вакцины реально спасают жизни.
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12.01.2022 10:50 Відповісти
Не факт. Слабые уже померли, протоколы наработаны. Такшта в топку ваши измышлизмы.
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12.01.2022 10:58 Відповісти
В США переболело ковидом 63,39 млн человек, это 19,2% от всего населения 329,5 млн. Если бы Ваши измышлизмы были правдой, то сейчас смертность составляла бы 3566(1-0,192)=2881 человек в сутки. А она 1674.

Такшта в топку Ваши измышлизмы.
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12.01.2022 11:20 Відповісти
Антипе, всі ці статистичні дані - коту під хвіст. Довіряти статистиці в той момент, коли політика формує відповідний тренд - бути дурним і смішним.
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12.01.2022 11:36 Відповісти
А чому Ви це не написали пану ? Це ж він першим навів статистику.
Коли статистика вигідна антиваксерам, вони її всюди використовують. А коли більш глибокий аналіз показує, що антиваксери неправі, то вони відразу починають критикувати її використання. Подвійні стандарти, пане
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12.01.2022 11:41 Відповісти
Тому, що відбулася процедура акцентування - тобто ті дані неправильні, а мої правильні. Хоча, що ті дані, що ці дані потрібно перевірити, верифікувати. і це можливо зробити. методи існують.
Однак у форуму інші завдання.
У обох посилань на джерела немає. Звичайно, їх знайти можливо,однак це все не повністю подана інформація.

І зауважу, з точки зору самих цифр, то у вас обох дані як би правильні, просто підібрані відповідно до моменту.
І ще, з точки зору правильності методи - у першого дописувача правильна подача, а у антипа - зманіпульовано по датам
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12.01.2022 11:59 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C+&rlz=1C1GCEB_enUA908UA908&sxsrf=AOaemvJEoi0Psa4ZWuKzf3ZDMM31euJBvg%3A1641974040648&ei=GIneYd6FJ4OmqtsP48CQ8Ao&ved=0ahUKEwje8bD73av1AhUDk2oFHWMgBK4Q4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAELADEEM6CAgAEIAEELADOgkIABCwAxAIEB5KBAhBGAFKBAhGGABQ-ANY-*******************************************&sclient=gws-wiz
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12.01.2022 12:03 Відповісти
"Тому, що відбулася процедура акцентування - тобто ті дані неправильні, а мої правильні."
Вкажіть, де це стверджувалося? Ви вважаєте, що дані по добовій смертності спостовують дані по добовій заражуваності? Чому?
Виробники вакцин самі давали інформацію, що проти штаму Омікрон вакцини недостатньо ефективно знижують ймовірність заражень, але досить ефективно знижують ймовірність смертей. То ж яку статистику потрібно дивитися?
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12.01.2022 12:04 Відповісти
я навіть не хочу коментувати допис, в якому пишеться, що фактично потрібно довіряти статистиці виробників, хоча я ж вище писав, що взагалі довіра статистиці в момент формування політичної доцільності - м'яко кажучи дивна, а точніше свідомо підіграє тим, хто за допомогою статистики формує нову суспільну нормальність, де питання індивідуальної свободи, права вибору, права власності надзвичайно обмежені.
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12.01.2022 12:11 Відповісти
Бо Ви тут вже прибріхуєте. Статистику захворювань і смертності ведуть не виробники вакцин. І якщо випробник вакцин обіцяє зниження смертності, то логічно ефективність дії вакцин дивитися, порівнюючи показники смертності. У Вас як з логікою?
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12.01.2022 12:23 Відповісти
у мене з логікою супер, а у тебе, Антипе із совістю - повний швах. і це неприємно, бо у чоловіка такого віку має бути уже нормальний, адекватний моральний стрижень. А як я зрозумів, то тобі десь або вже є 60, а той і 60+, або скоро буде.
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Це Ви замість наведення аргументів, яких у Вас вочевидь немає, вирішили какахами покидатися? Ви жалюгідний.
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12.01.2022 12:34 Відповісти
можливо і жалюгідний, а ти без совісті, без краплі совісті. У такому віці цим заробляти собі на хліб
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12.01.2022 12:41 Відповісти
Ви знову брешете. За мої дописи на Цензорі я грошей не одержую.
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12.01.2022 12:42 Відповісти
я не брешу, я припускаю, тобто маю свою думку стосовно твоїх дописів і їх тональності на цьому форумі. А ось ти підміняєш смисли - хоча цього такі як ви навчилися досконало
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12.01.2022 12:45 Відповісти
Ви сіли в лужу з науковими аргументами і зараз Ви маєте на меті увести діалог від обміну аргументами до обміну образами. Цього такі, як Ви, навчилися досконало.
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12.01.2022 12:49 Відповісти
То что он здесь тулит - это одна из главных идей руснявой методички и девиз парашаТудей - Question More или сделаем ваш мозг маргарином. Подрыв доверия к институциям. Весьма вероятно что этот персонаж не осознает, что является носителем либо он троль и осознает это прекрасно, в любом случае его деятельность наносит вред.
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12.01.2022 12:55 Відповісти
у мене з логікою супер, а у тебе, Антипе із совістю - повний швах.
Да яка совiсть.Вiн за грошi цю маячню про koвuд пише.
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31.01.2022 12:11 Відповісти
зараз склалася цікава ситуація - якщо я не помиляюся найактивнішу участь у примусовій вакцинації відігравала влада (тобто уряди). І дуже негарна картина вимальовується, виявляється уряд примусив людей вштирити експерементальне лайно і при цьому жодного ефекту. Наразі виробники та уряди в одному човні - щось треба навішувати людям на вуха бо є реальна перспектива отримати по рилу за таке наїб..во.
А хто формує статистику? - правильно, уряди.
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12.01.2022 12:30 Відповісти
Статистику формують статистичні служби, які потім подають її зацікавленим сторонам, в т.ч. і уряду.
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12.01.2022 12:46 Відповісти
капець, яка тупа маніпуляція. Статистичні служби (вони по різному називаються в різних країнах і підпорядкування різне, в залежності від системи організації виконавчої влади) завжди підпорядковані урядам (при різній персональній назві цих урядів).

у нас:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-%D0%BF#Text

пункт 1. Державна служба статистики України (Держстат) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики.

Тобто наша статистична служба (як і інші служби статистики у світі) напряму підпорядковані УРЯДУ. Що ті скажуть - те й ті намалюють як, в принципі, вони і раніше успішно робили, однак з інших питань.
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12.01.2022 14:06 Відповісти
капець, яка тупа маніпуляція.
Підпорядкованість уряду зовсім не означає "Що ті скажуть - те й ті намалюють як, в принципі, вони і раніше успішно робили, однак з інших питань." То Ви з Рашею або з Північною Кореєю сплутали.
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12.01.2022 14:16 Відповісти
Послухай, я не збираються відбиватися від твоєї недолугих аргументів. Ти нападаєш - я відбиваюсь - це відома метода.

Однак зауважу, що на відміну від тебе, я добре знаю, що таке первинний збір інформації, її обробка, способи зберігання, відображення і аналіз. Так би мовити, з перших рук.

Тому уряд кажу, уряд платить - від і замовляє акцентування в цифрах. Навіщо далеко ходити - хто тобі платить, той тебе і танцює: відомий вислів, чи не так, антипе61?
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12.01.2022 14:22 Відповісти
Ви перекручуєте геть усе. Вислів звучить так "хто за дівчину платить, той її і танцює" і він має відношення до ресторанно-рекреаційної сфери, а не до службової, чи виробничої. Так що навіть це Ви знаєте погано.
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12.01.2022 14:28 Відповісти
Ви хочете сказати, що статистику по захворюваності, яку навів і до якої у Вас претензій чомусь немає, збирали якісь інші статистичні служби?
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12.01.2022 14:40 Відповісти
не існує єдиних критеріїв встановлення причин смерті від К вірусу, не існує єдиних критеріїв встановлення діагнозу К вірусу. При цьому навіть в одній країні ці критерії з часом змінюються. Отже порівнювати їх можна але результат буде спотворений. Це як порівнювати кілометри з гарбузами. Ось у 2021 кілометрів було більше, а гарбузів менше, а у 2022 навпаки - отже це краще, з якого переляку? тим більш що в 2022 році можуть рахувати вже не тільки гарбузи, а разом з кавунами.
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12.01.2022 12:12 Відповісти
колись мій викладач з математичної статистики говорив: запам'ятайте, коефіцієнт ст'юдента чи фішера - це об'єктивно, а коефіцієнт "стеля" - це ваш непрофесіоналізм і забаганки моменту.
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12.01.2022 12:17 Відповісти
ВООЗ вже досить давно надав рекомендації по врахуванню причин смертності при ковіді.
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12.01.2022 12:24 Відповісти
> "...не існує єдиних критеріїв встановлення діагнозу К вірусу."

Шта?... o_0

В усьому світі цей критерій лише один: знаходження у поцієнта РНК корони за допомогою відповідного ПЦР тесту. Все.
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12.01.2022 12:52 Відповісти
обратись к изобретателю ПЦР за ответом. Например, если переболел.
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12.01.2022 13:28 Відповісти
Вы во время авиаперелетов самолетом конструкции братьев Райт летаете, или современным самолетом?
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12.01.2022 13:42 Відповісти
Показники захворюваності на модний К і смертності - це повне інформаційне лайно з тієї простої причини, що критерії встановлення діагнозу і відповідно смерті від К можуть змінюватися навіть в одній країні не раз на рік.

Єдиним більш-менш надійним показником є рівень загальної смертності і кількість госпіталізацій (тому що навіть якщо змінюються критерії діагностики то людину госпіталізують коли це необхідно).
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12.01.2022 12:02 Відповісти
згоден. момент маніпулювання критеріями - це перше, що роблять ті, кому потрібно "підігнати" цифри під потрібні слова/аргументи
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12.01.2022 12:14 Відповісти
Тут добилися від санітарного лікарчука, який сказав, що 30-40% госпіталізацій - не через вірус, але записуються, яу такі.

Людина звертється з іншої причини, тестик показав позитивний результат - все, ковіний, хоча в людини може бути перелом руки.
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12.01.2022 15:12 Відповісти
> Слабые уже померли, протоколы наработаны.


Какие ещё "протоколы" наработаны, мракобес? Протоколы особо не менялись с самого начала.
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12.01.2022 12:29 Відповісти
Протоколы подтасовки статистики, ковидобесина
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12.01.2022 12:34 Відповісти
А. Понятно. Визде-абманывают, чтожы-ета-делаицаа!
Весь мир, все правительства и конфессии прям взяли и решили заниматься подтасовкой своих статданных.
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12.01.2022 12:43 Відповісти
Віруси розповсюджуються у геометричній прогресії, а отже і людей, схильних до важкого перебігу повинно ставати більше. Але у ваших даних прогресії немає - прекрасний доказ, що вакцинація працює.
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12.01.2022 11:32 Відповісти
о, це щось нове у вірусології))) взагалі то якщо людина перехворіє на вірусну інфекцію вона отримує в абсолютній більшості випадків пожиттєвий імунітет і в тому числі перехрестний (який може вберегти в подальшому від важкого перебігу навіть від нового варіанту вірусу).
Якщо б було так як ви кажете - вже б давно всі повиздихали від звичайного ріновірусу
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12.01.2022 12:07 Відповісти
> "людина перехворіє на вірусну інфекцію вона отримує в абсолютній більшості випадків пожиттєвий імунітет"

Татишо. А чого ж тоді грипом та звичайною застудою люди хворіють скіки завгодно раз? Крім того, корона як раз й славнозвісна тим, що заважає імунітету себе ідентифікувати. Ви, мракобєси, перш ніж висерати черговий маразматичний пост, хоч на хвилинку мозок свій вмикайте.
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12.01.2022 12:31 Відповісти
Значит и прививачке не могут помочь никак, пан ковидобес.
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12.01.2022 12:35 Відповісти
Ви самі собі протирічите. Якщо все людство перехворіє на якийсь вірус, то, за Вашими переконаннями, всі люди набудуть пожиттєвий імунітет до нього. Відсоток смертей буде дорівнювати летальності даного віруса. І вакцинація на цей показник помітно впливає. Так, поточна летальність ковіду в Україні 2,56%, а в Ізраїлі 0,56%. Вас влаштовує така різниця?
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12.01.2022 12:32 Відповісти
Уявіть, віруси вони різні бувають. Хтось дає пожиттєвий імунітет, хтось ні. А перехворілим не всім допоміг їх імунітет, шо там у ваших методичках про це сказано?
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Для тих, хто не вакцинувався, тепер не обов'язково вакцинуватися. А для тих, хто вакцинувався, треба продовжувати колотися бустерною дозою кожні півроку.
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12.01.2022 10:54 Відповісти
Та що нам той Омікрон після страшного престрашного Дельти й недотримання будь-яких дистанцій в 3 тижневі свята. Від Дельти в непривитих навіть нормальних соплів не було, а тут якийсь перевідок
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12.01.2022 10:57 Відповісти
Від Дельти померла моя двоюрідна сестра. Її легені "згоріли", як сказала лікарка. Не допомгли ніякі напрацьовані протоколи лікування. А її 84-річна матір, вакцинована двічі "Астра зенекою" - вижила. Інша двоюрідна сестра, з цукровим діабетом 2 типу, яка й занесла цей вірус додому, не вакцинована - вижила, як і її син. Ніхто нічого, до пуття, не знає. Все індивідувально. Як кому повезе.
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12.01.2022 11:24 Відповісти
Не допомгли ніякі напрацьовані протоколи лікування.

З таким протоколом дивно, шо згоріли тіки легені.
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12.01.2022 11:37 Відповісти
Під час спалаху Дельти в Україні добова смертність перевищувала 8 сотень. А у високовакцинованій і більшою за чисельністю населення Іспанії вона не піднімалася вище 205. І тільки з приходом омікрону вона поповзла вгору.
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12.01.2022 11:45 Відповісти
Ученые также признают, что Омикрон не приводит к большому количеству тяжелых осложнений, требующих экстренной медицинской помощи.

По данным исследования в Южной Африке, относительный показатель госпитализации в сравнении с общим числом выявленных случаев на 29% ниже, чем в первую волну, и на 23% меньше, чем при заражении Дельтой.
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12.01.2022 12:05 Відповісти
В ЮАР средний возраст жителя 26,5 лет, в Украине 42-43 года. Ну и кроме того, на представителей разных рас вирусы могут действовать по-разному. Например, европейцев натуральная оспа убивала около 30%, а американских индейцев - свыше 90%.
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12.01.2022 12:18 Відповісти
порахуйте скільки від К померло в розрахунку на 100 тис. (або на мільйон) населення в Іспанії і в Україні... може щось зрозумієте
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12.01.2022 12:14 Відповісти
Вочевидь, Ви з того нічого не зрозуміли.
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12.01.2022 12:44 Відповісти
Скільки вже можливо на цьому форумі писати...Вже просто достало це увесь час писати.
Проблема у смертності, в цифрах смертності по країнах - це питання розвитку САМЕ медицини в цих країнах, фаху лікарів і швидкості реакції у медичної галузі на індивідуальну особину.

В Україні медицина фактично РОЗВАЛЕНА: взагалі дивно, що у нас ще щось є. І тому Іспанія, США чи Ізраїль з Францією не потрібно порівнювати з Україною. Тому у нас і смертність, а у них не така. І "вакцина" тут ні до чого. взагалі.

Давайте порівнювати подібне з подібним
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12.01.2022 12:06 Відповісти
Подтверждаю. Заразная хрень. У нас из 22 человек, участвовавших в предновогодней пьянке только 4 негативный тест. Все остальные залетели. Не вакцинированный только один, его зацепило тяжелее всех. Инкубация - всего 2 дня. И с кем контактируешь, все заболевают. Достается больше всего горлу, болит долго.
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12.01.2022 12:59 Відповісти
и стоила эта пьянка таких жертв?
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12.01.2022 17:03 Відповісти
 
 