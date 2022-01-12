Суд залишив під вартою "очільника" "Ізоляції" Куликовського
Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою до 2 лютого голову незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" Дениса Куликовського, затриманого СБУ у листопаді 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Клопотання старшого слідчого… ГСУ СБУ, погоджене з прокурором Офісу генпрокурора щодо продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити", - йдеться у рішенні суду від 29 грудня 2021 року.
Безальтернативний арешт продовжено до 2 лютого 2022 року.
"У самому рішенні суду не зазначено імені підозрюваного, але, за інформацією джерела агентства в правоохоронних органах, ідеться про Куликовського. Також про це свідчить характер висунутих підозр та обставини справи", - зазначає видання.
Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.
Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.
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як гадаєте, панство, чи зможе хтось з нас їх упізнати? а як доводить справа цього куликовського вони цілком можуть бути серед нас. таке.