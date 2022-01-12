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Суд залишив під вартою "очільника" "Ізоляції" Куликовського

Суд залишив під вартою

Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою до 2 лютого голову незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" Дениса Куликовського, затриманого СБУ у листопаді 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання старшого слідчого… ГСУ СБУ, погоджене з прокурором Офісу генпрокурора щодо продовження терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити", - йдеться у рішенні суду від 29 грудня 2021 року.

Безальтернативний арешт продовжено до 2 лютого 2022 року.

"У самому рішенні суду не зазначено імені підозрюваного, але, за інформацією джерела агентства в правоохоронних органах, ідеться про Куликовського. Також про це свідчить характер висунутих підозр та обставини справи", - зазначає видання.

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.

Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ шукає постраждалих від дій ката "Ізоляції" Куликовського і свідків його злочинів

Автор: 

арешт (2523) суд (11683) найманець (254) найманці рф (2053) Куликовський Денис (22)


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Дивне рішення, враховуючи сьогоднішні реалії. Я б не здивувався, якби цього орка обміняли на якогось таксиста з ордло...
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12.01.2022 12:21 Відповісти
А Ви жорстокий. Там уже таксистів скоро не залишиться. Доведеться всім ходити пішки
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12.01.2022 12:25 Відповісти
А шо так ?
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12.01.2022 12:23 Відповісти
https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-kontrrozvidky-sbu-shche-troie-terorystiv-ldnr-otrymaly-vyroky-sudu а отак наша СБУ оголошує злочинців у розшук.
як гадаєте, панство, чи зможе хтось з нас їх упізнати? а як доводить справа цього куликовського вони цілком можуть бути серед нас. таке.
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12.01.2022 12:37 Відповісти
Що грошей не вистачило відкупитися у непідкупних.
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12.01.2022 13:38 Відповісти
 
 