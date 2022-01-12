Росія намагається послабити стратегічний зв'язок між Європою та США, - Боррель

Російська влада намагається зобразити Євросоюз неактуальним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі пише віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Мета російської влади полягає в тому, щоб кинути виклик політичному порядку та порядку в галузі безпеки, встановленому після Холодної війни", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Росія хоче зобразити Європейський Союз неактуальним і домагатися стратегічного роз’єднання США та Європи.

Боррель також зазначив, що мета Росії - отримати згоду на "надання вирішального впливу на Україну та Білорусь, а також країни Середньої Азії".

"Коротше кажучи, стратегічною метою Москви може бути відновлення радянського геополітичного льодовика в Європі та спроба роз’єднати Сполучені Штати та Європу", - наголосив дипломат.

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Він пояснив, що є три принципи, які Росія спочатку прийняла, а тепер ставить їх під сумнів.

Це "право кожної держави на вільний вибір приєднуватись або не приєднуватися до міжнародної організації, а також бути учасником договорів чи альянсів".

Другий і третій принципи - "незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх країн".

"Росія порушує ці три фундаментальні принципи як в Україні, так і в Грузії. І Росія не просто стверджує, а супроводжує це зростаючим військовим тиском на український кордон і погрожуючи Києву новою інтервенцією, якщо її вимоги не будуть задоволені повністю", - підсумував Боррель.

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