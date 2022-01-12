Очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що поточний рік стане роком завершення пандемії COVID-19.
Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії у тому вигляді, в якому вона була попередні два роки", - зазначив Шмигаль.
За його словами, влада продовжуватиме активну кампанію з вакцинації населення проти коронавірусу.
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