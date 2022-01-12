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Новини Коронавірус і карантин
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Очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19, - Шмигаль

Очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що поточний рік стане роком завершення пандемії COVID-19.

Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії у тому вигляді, в якому вона була попередні два роки", - зазначив Шмигаль.

За його словами, влада продовжуватиме активну кампанію з вакцинації населення проти коронавірусу.

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Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) Шмигаль Денис (4574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Угля летом не забудь купить на след. отопительный сезон, и решайте вопрос с газом, нет метана, пропан ищи, дятел...
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12.01.2022 13:34 Відповісти
Завершение бедности уже дождались, теперь и пандемию поборем.
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12.01.2022 13:35 Відповісти
сподіваюсь, що 2022 рік стане завершенням зеленої пандемії в Україні
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12.01.2022 13:40 Відповісти
...шмыгло, "...а нє пашол би ти нах..."(с)
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12.01.2022 13:42 Відповісти
ну если он так решил , то тогда писец ковиду во сех формах .. наверное зелень дал добро
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12.01.2022 13:42 Відповісти
Да-да, за год почти треть населения вакцинировали. Такими темпами лет 10 будете с ковидом бороться.
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12.01.2022 13:47 Відповісти
А как же 40млн доз ?
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12.01.2022 14:23 Відповісти
 
 