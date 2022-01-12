COVID-19 та туберкульоз мають схожі симптоми, - МОЗ

Обидва захворювання можуть мати тяжкі наслідки для життя та здоров’я людини, тому варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців. Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.

У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання. Водночас коронавірус може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С. При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка.

Для туберкульозу також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без "визначеної" причини. Для COVID-19 ці прояви не характерні.

Серед симптомів COVID-19 також головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах.

Водночас задишка є симптом обох захворювань, проте може мати різні особливості. Зокрема, при туберкульозі вона може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини. Для COVID-19 вона не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі.

Також при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

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