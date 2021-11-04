Через пандемію COVID-19 вперше за понад 10 років зросла смертність від туберкульозу, - доповідь ВООЗ
Через пандемію COVID-19 збільшилася з 1,4 до 1,5 млн жертв глобальна смертність від туберкульозу – це спостерігається вперше за більш ніж десятиліття. Такого висновку дійшли аналітики у Глобальній доповіді ВООЗ щодо боротьби з цією хворобою за 2021 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише The Lancet.
Автори зазначають, що коронавірусна пандемія підкосила системи охорони здоров'я у всіх країнах, від найбагатших до найбідніших. Поки там вводили, знімали та знову впроваджували карантинні обмеження, постраждав доступ людей до всіх інших медпослуг.
Багатьом людям із туберкульозом не було поставлено діагноз у 2020 році. Кількість людей, у яких вперше діагностували хворобу, знизилася з 7,1 млн у 2019-му до 5,8 млн у 2020-му.
За оцінками ВООЗ, близько 4,1 млн осіб зараз страждають на туберкульоз, але у них або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося. Ця цифра зросла з 2,9 млн у 2019 році.
Країни, які зробили найбільший внесок у глобальне скорочення кількості, повідомлень про туберкульоз з 2019 по 2020 рік, – це Індія (41%), Індонезія (14%), Філіппіни (12%) та Китай (8%). На ці та 12 інших країн припало 93% всього глобального скорочення повідомлень.
Збільшення кількості смертей від туберкульозу також відбулося здебільшого у 30 країнах із найвищим тягарем цієї хвороби. Через відстрочені наслідки пандемії COVID-19, за прогнозами, у 2022 році кількість смертей від туберкульозу ще більше зросте.
Експерти вважають, що пройде щонайменше п'ять років, перш ніж світ повернеться на правильний шлях у боротьбі з туберкульозом.
Основні причини смерті у світі у 2019 році:
Тим часом у ВООЗ натякають, що швидкий прогрес у боротьбі з COVID-19 "показує, що можна зробити для боротьби з туберкульозом, якщо застосовується аналогічна енергійність".
"Подають надію результати фази IIb випробувань кандидата у вакцини M72/AS01E, які показали 50% ефективність у профілактиці туберкульозу у людей з туберкульозною інфекцією після трьох років спостережень", – підсумовано у матеріалі.
Туберкульоз – інфекційне захворювання людини та тварин, що викликається різними видами мікобактерій (паличок Коха), передається повітряно-краплинним шляхом під час розмови, кашлю та чхання. Вражає легені, рідше за інші органи. До XX століття був практично невиліковним. Україна – друга в Європі (і у десятці країн світу) за найбільшою кількістю випадків. Також Україна на другому місці у світі за поширеністю туберкульозу із великою стійкістю до лікування.
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А вот тут сама Уляна говорит другое:
https://health.24tv.ua/ru/**************************************************************************************
Ты разберись с ней пожалуйста, а потом - извинись за оскорбление, если смелости хватит.
смелости признать свою неправоту у меня хватит,но в данном случае я прав.
1) Такие пациенто ориентированные подходы внедряются сейчас в Украине. Они предусматривают, что при отсутствии специальных оговорок пациент может продолжать лечение дома под наблюдением медицинских работников.
А не в диспансере.
2) В каждой области остается минимум одно большое заведение - фтизиатрический центр или центр легочных болезней.
А не несколько диспансеров, оставшиеся со времен ссср.
Почитай еще тут:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52014367
Так что сокращение коек было при ней. И сама идея реорганизации (читай - закрытия, слияния в 1 заведение на уровне области) - её. Да, после нее тоже продолжили реализацию её идеи, и им тоже стоит за это сказать спасибо.
Ну так как с извинениями?
простой пример-раньше при инфаркте человек лежал 4 месяца,сейчас 21 день. раньше при воспалении лёгких кололи пеницилин-4 раза в день в течении 21-го дня,сейчас 1 укол в сутки и не более 10 суток....так же и с туберкулёзом.
но чтобы создать систему,нужно работать,а у нас привыкли воровать. у нас до сих пор совдепия! в которой на одну производимую деталь,сидело около 10 инженеров,не считая остальных нахлебников. именно об этом Супрун и говорила! но ты же всё понял по совдеповски!
Правительству не мешало бы подумать сделать ещё и сертификаты от туберкулеза. Ученые уже давно доказали, что защищает не здоровый образ жизни, а бумажка, где написано, что ты "защищен".
Точнее, те кто болеет не умирают от ковида.
Розумні люди ще влітку 2020 попереджали про реально катастрофічні наслідки "боротьби" у різних сферах.
Получаем тубик и сверху корону на легкие, лечение не то как обычно и вот результат....
Правду никто не скажет нам.