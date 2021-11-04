Через пандемію COVID-19 вперше за понад 10 років зросла смертність від туберкульозу, - доповідь ВООЗ

Через пандемію COVID-19 збільшилася з 1,4 до 1,5 млн жертв глобальна смертність від туберкульозу – це спостерігається вперше за більш ніж десятиліття. Такого висновку дійшли аналітики у Глобальній доповіді ВООЗ щодо боротьби з цією хворобою за 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише The Lancet.

Автори зазначають, що коронавірусна пандемія підкосила системи охорони здоров'я у всіх країнах, від найбагатших до найбідніших. Поки там вводили, знімали та знову впроваджували карантинні обмеження, постраждав доступ людей до всіх інших медпослуг.

Багатьом людям із туберкульозом не було поставлено діагноз у 2020 році. Кількість людей, у яких вперше діагностували хворобу, знизилася з 7,1 млн у 2019-му до 5,8 млн у 2020-му.

За оцінками ВООЗ, близько 4,1 млн осіб зараз страждають на туберкульоз, але у них або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося. Ця цифра зросла з 2,9 млн у 2019 році.

Країни, які зробили найбільший внесок у глобальне скорочення кількості, повідомлень про туберкульоз з 2019 по 2020 рік, – це Індія (41%), Індонезія (14%), Філіппіни (12%) та Китай (8%). На ці та 12 інших країн припало 93% всього глобального скорочення повідомлень.

Збільшення кількості смертей від туберкульозу також відбулося здебільшого у 30 країнах із найвищим тягарем цієї хвороби. Через відстрочені наслідки пандемії COVID-19, за прогнозами, у 2022 році кількість смертей від туберкульозу ще більше зросте.

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Експерти вважають, що пройде щонайменше п'ять років, перш ніж світ повернеться на правильний шлях у боротьбі з туберкульозом.

Основні причини смерті у світі у 2019 році:

Тим часом у ВООЗ натякають, що швидкий прогрес у боротьбі з COVID-19 "показує, що можна зробити для боротьби з туберкульозом, якщо застосовується аналогічна енергійність".

"Подають надію результати фази IIb випробувань кандидата у вакцини M72/AS01E, які показали 50% ефективність у профілактиці туберкульозу у людей з туберкульозною інфекцією після трьох років спостережень", – підсумовано у матеріалі.

Туберкульоз – інфекційне захворювання людини та тварин, що викликається різними видами мікобактерій (паличок Коха), передається повітряно-краплинним шляхом під час розмови, кашлю та чхання. Вражає легені, рідше за інші органи. До XX століття був практично невиліковним. Україна – друга в Європі (і у десятці країн світу) за найбільшою кількістю випадків. Також Україна на другому місці у світі за поширеністю туберкульозу із великою стійкістю до лікування.