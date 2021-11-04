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Новини
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Через пандемію COVID-19 вперше за понад 10 років зросла смертність від туберкульозу, - доповідь ВООЗ

Через пандемію COVID-19 вперше за понад 10 років зросла смертність від туберкульозу, - доповідь ВООЗ

Через пандемію COVID-19 збільшилася з 1,4 до 1,5 млн жертв глобальна смертність від туберкульозу – це спостерігається вперше за більш ніж десятиліття. Такого висновку дійшли аналітики у Глобальній доповіді ВООЗ щодо боротьби з цією хворобою за 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише The Lancet.

Автори зазначають, що коронавірусна пандемія підкосила системи охорони здоров'я у всіх країнах, від найбагатших до найбідніших. Поки там вводили, знімали та знову впроваджували карантинні обмеження, постраждав доступ людей до всіх інших медпослуг.

Багатьом людям із туберкульозом не було поставлено діагноз у 2020 році. Кількість людей, у яких вперше діагностували хворобу, знизилася з 7,1 млн у 2019-му до 5,8 млн у 2020-му.

За оцінками ВООЗ, близько 4,1 млн осіб зараз страждають на туберкульоз, але у них або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося. Ця цифра зросла з 2,9 млн у 2019 році.

Країни, які зробили найбільший внесок у глобальне скорочення кількості, повідомлень про туберкульоз з 2019 по 2020 рік, – це Індія (41%), Індонезія (14%), Філіппіни (12%) та Китай (8%). На ці та 12 інших країн припало 93% всього глобального скорочення повідомлень.

Збільшення кількості смертей від туберкульозу також відбулося здебільшого у 30 країнах із найвищим тягарем цієї хвороби. Через відстрочені наслідки пандемії COVID-19, за прогнозами, у 2022 році кількість смертей від туберкульозу ще більше зросте.

Також читайте: Україна має намір подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський

Експерти вважають, що пройде щонайменше п'ять років, перш ніж світ повернеться на правильний шлях у боротьбі з туберкульозом.

Основні причини смерті у світі у 2019 році:

Через пандемію COVID-19 вперше за понад 10 років зросла смертність від туберкульозу, - доповідь ВООЗ 01

Тим часом у ВООЗ натякають, що швидкий прогрес у боротьбі з COVID-19 "показує, що можна зробити для боротьби з туберкульозом, якщо застосовується аналогічна енергійність".

"Подають надію результати фази IIb випробувань кандидата у вакцини M72/AS01E, які показали 50% ефективність у профілактиці туберкульозу у людей з туберкульозною інфекцією після трьох років спостережень", – підсумовано у матеріалі.

Туберкульоз – інфекційне захворювання людини та тварин, що викликається різними видами мікобактерій (паличок Коха), передається повітряно-краплинним шляхом під час розмови, кашлю та чхання. Вражає легені, рідше за інші органи. До XX століття був практично невиліковним. Україна – друга в Європі (і у десятці країн світу) за найбільшою кількістю випадків. Також Україна на другому місці у світі за поширеністю туберкульозу із великою стійкістю до лікування.

Автор: 

ВООЗ (773) туберкульоз (49)


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Топ коментарі
+8
а ****...в Украине все тубдиспансеры позакрывали. больные с активной формой ходят спокойно среди нормальных людей.
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04.11.2021 09:47 Відповісти
+6
Кто бы сомневался. А мы то думали что все остальные болезни давно излечили и осталось победить последнего врага в виде короны - и мы станем бессмертными.
Правительству не мешало бы подумать сделать ещё и сертификаты от туберкулеза. Ученые уже давно доказали, что защищает не здоровый образ жизни, а бумажка, где написано, что ты "защищен".
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04.11.2021 09:53 Відповісти
+4
А чому зразу ж "из-за пандемии COVID-19"? Може все ж з-за нікчемних виродків з ВР чи шкодливих лайдаків з ОП і кабміну? Це ж ця аморальна зграя все ще грається в страшний Великий Ковід, і до того ж при цьому прекрасно розуміє, що є значно проблемніші загрози в медицині. І це цим скаженим тваринам ми маємо дякувати за те, що виросла смертність від туберкульозу.
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04.11.2021 09:54 Відповісти
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а ****...в Украине все тубдиспансеры позакрывали. больные с активной формой ходят спокойно среди нормальных людей.
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04.11.2021 09:47 Відповісти
Скажи "спасибо" Уляне Супрун.
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04.11.2021 11:13 Відповісти
тубдиспансеры закрыли ещё при Чучме! а при Йагупопе позакрывали последние! Супрун тогда и в проекте не было,ясно,задрот кацапский?
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04.11.2021 11:32 Відповісти
Серьезно?

А вот тут сама Уляна говорит другое:
https://health.24tv.ua/ru/**************************************************************************************

Ты разберись с ней пожалуйста, а потом - извинись за оскорбление, если смелости хватит.
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04.11.2021 11:43 Відповісти
где в этой ссылке написано,что Супрун закрыла диспансеры? ты бы внимательно прочитал,что она сказала,если способен на внимательное чтение.
смелости признать свою неправоту у меня хватит,но в данном случае я прав.
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04.11.2021 12:34 Відповісти
Она пояснила, зачем внедряют изменения - которые будут состоять в том, что:

1) Такие пациенто ориентированные подходы внедряются сейчас в Украине. Они предусматривают, что при отсутствии специальных оговорок пациент может продолжать лечение дома под наблюдением медицинских работников.
А не в диспансере.
2) В каждой области остается минимум одно большое заведение - фтизиатрический центр или центр легочных болезней.
А не несколько диспансеров, оставшиеся со времен ссср.

Почитай еще тут:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52014367

Так что сокращение коек было при ней. И сама идея реорганизации (читай - закрытия, слияния в 1 заведение на уровне области) - её. Да, после нее тоже продолжили реализацию её идеи, и им тоже стоит за это сказать спасибо.

Ну так как с извинениями?
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04.11.2021 12:40 Відповісти
ну вот что печально в этом мире,так это когда недалёкие люди вроде тебя,слышат звон,но не понимают откуда он.
простой пример-раньше при инфаркте человек лежал 4 месяца,сейчас 21 день. раньше при воспалении лёгких кололи пеницилин-4 раза в день в течении 21-го дня,сейчас 1 укол в сутки и не более 10 суток....так же и с туберкулёзом.
но чтобы создать систему,нужно работать,а у нас привыкли воровать. у нас до сих пор совдепия! в которой на одну производимую деталь,сидело около 10 инженеров,не считая остальных нахлебников. именно об этом Супрун и говорила! но ты же всё понял по совдеповски!
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04.11.2021 12:55 Відповісти
Кто бы сомневался. А мы то думали что все остальные болезни давно излечили и осталось победить последнего врага в виде короны - и мы станем бессмертными.
Правительству не мешало бы подумать сделать ещё и сертификаты от туберкулеза. Ученые уже давно доказали, что защищает не здоровый образ жизни, а бумажка, где написано, что ты "защищен".
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04.11.2021 09:53 Відповісти
А чому зразу ж "из-за пандемии COVID-19"? Може все ж з-за нікчемних виродків з ВР чи шкодливих лайдаків з ОП і кабміну? Це ж ця аморальна зграя все ще грається в страшний Великий Ковід, і до того ж при цьому прекрасно розуміє, що є значно проблемніші загрози в медицині. І це цим скаженим тваринам ми маємо дякувати за те, що виросла смертність від туберкульозу.
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04.11.2021 09:54 Відповісти
С этой чумой только Вите Ляшко под силу справиться.
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04.11.2021 10:15 Відповісти
Будуть гнати знову на папєрєдніков? Не вийде, ви зелень, при владі 2,5 роки і можна було все зробити.
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04.11.2021 10:21 Відповісти
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04.11.2021 10:25 Відповісти
Хорошо хоть сифилисом и спидом никто не более!
Точнее, те кто болеет не умирают от ковида.
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04.11.2021 11:32 Відповісти
Все тільки починається.

Розумні люди ще влітку 2020 попереджали про реально катастрофічні наслідки "боротьби" у різних сферах.
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04.11.2021 13:28 Відповісти
Так может увеличивается от того что маски носим и дышим совими бактериями и стафилакоками?

Получаем тубик и сверху корону на легкие, лечение не то как обычно и вот результат....

Правду никто не скажет нам.
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07.12.2021 23:24 Відповісти
 
 