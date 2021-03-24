Україна має намір подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у Всесвітній день боротьби з туберкульозом заявив, що Україна має намір подолати цю епідемію до кінця десятиліття.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"COVID19 - не привід забувати про інші захворювання. Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Україна, підтримувана Організацією Об'єднаних Націй, має намір подолати епідемію хвороби до 2030 року. В Україні захворюваність на активний туберкульоз знизилася на 30% минулого року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських пологових будинках уже півтора місяця новонароджені не отримують вакцину БЦЖ. Пояснювали це тим, що закінчився термін придатності вакцини.

Пізніше стало відомо, що вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. Доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.

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