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Україна має намір подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський

Україна має намір подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у Всесвітній день боротьби з туберкульозом заявив, що Україна має намір подолати цю епідемію до кінця десятиліття.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"COVID19 - не привід забувати про інші захворювання. Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Україна, підтримувана Організацією Об'єднаних Націй, має намір подолати епідемію хвороби до 2030 року. В Україні захворюваність на активний туберкульоз знизилася на 30% минулого року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських пологових будинках уже півтора місяця новонароджені не отримують вакцину БЦЖ. Пояснювали це тим, що закінчився термін придатності вакцини.

Пізніше стало відомо, що вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. Доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.

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Зеленський Володимир (23810) туберкульоз (49)


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Топ коментарі
+13
что то не понял, а что этот ***** коронавирус уже победил?
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8860
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24.03.2021 09:54
+10
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8892
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24.03.2021 09:58
+8
Сначала нужно победить зеленую чуму
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24.03.2021 09:52
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Очень хотелось бы...
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24.03.2021 09:51 Відповісти
Сначала нужно победить зеленую чуму
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24.03.2021 09:52 Відповісти
что то не понял, а что этот ***** коронавирус уже победил?
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8860
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24.03.2021 09:54 Відповісти
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8892
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24.03.2021 09:58 Відповісти
+!
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24.03.2021 10:44 Відповісти
100500
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24.03.2021 12:58 Відповісти
так. до 2030-го туберкулез, до 2040-го лечим рак, в 2050-м торжественно вводим себе ген бессмертия. ну все, я за него до 2050-го и буду голосовать!
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24.03.2021 09:59 Відповісти
Степашка ще одну куртку купить і епідемія зникне. Кажуть що умова індусів була при купівлі вакцини це придбання куртки. Інакше не продадуть.
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24.03.2021 10:00 Відповісти
там ещё вопрос, степашке обломилась куртейка, а этой гниде перепало поболее ...
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24.03.2021 10:45 Відповісти
Уже и эпидемия туберкулеза началась)) Эпидемия отсутствия мозгов у вас с вашими эпидемиями
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24.03.2021 10:02 Відповісти
ты даже не представляешь сколько людей болеют!и вылечиться оооочень тяжело!и если не в курсе он передаётся воздушно -капельным путём!
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24.03.2021 10:06 Відповісти
а раньше не болели?
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24.03.2021 10:54 Відповісти
закривши тубіки?
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24.03.2021 10:03 Відповісти
так туб. диспансеры закрывают(люди с этим недугом спокойно ходят по улице,ездят в транспорте и т.д)!надеюсь не закрытием больниц планируют побороть эту болезнь!?
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24.03.2021 10:04 Відповісти
Так, до полной победы совсем фигня осталась. Еще десяток тубдиспансеров уничтожить и УСЁ...
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24.03.2021 10:06 Відповісти
Бла-бла-бла...

https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__%5b0%5d=AZXbw6CWdqOPBYtocWOqwnvW2xdiQYe_Sdq4a_lfmqLd9TklWzlmgZNnPhNRHqmL13JBeqXUzA-B5YZFsY2_lzJkic-o6K5OrPfBOJD98YkI1giwUAkaPFI58tIevI5onPc&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg

Вельмишановний наш лідере, Володимире Олександровичу, ви найвеличніший лідер світу, найкрутіший реформатор, найкраща інвестиційна нянька, наш Батько...

але де ті 3 мільярди інвестицій, які ви місяць тому привезли з Еміратів?
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24.03.2021 10:10 Відповісти
Цікаво, а є моменти, коли оце нещастя не бреше ? 😂😂😂
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24.03.2021 10:16 Відповісти
перед Ленкой и Ермаком наверное стоит ровно и говорит правду, остальное совсем спорно
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24.03.2021 10:46 Відповісти
А я маю намір полетіти на Альфу Центавра.... А що, бідність вже побороли?
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24.03.2021 10:19 Відповісти
Очень интересно - при СССР туберкулез победили еще в конце 60-х годов, если не ошибаюсь. Вот вам и рост благополучия в этой стране - заболевание туберкулезом свидетельствует о нищите и неспособности жить в нормальных санитарных условиях человека. Это - социальное заболевание.
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24.03.2021 10:20 Відповісти
В бан, брехливий кацап.
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24.03.2021 12:21 Відповісти
К 30-му году поборцуны еще остануться?
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24.03.2021 10:39 Відповісти
видать планируют)
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24.03.2021 10:46 Відповісти
Туберкулез радуется, коронавирус ему сообщил,что "зе"обещал , и его,коронавирус зничтожить в числе первых в мире.
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24.03.2021 10:42 Відповісти
Вообще, это классно. Пареньку по прежнему дают озвучивать смешные тексты. Он за годы работы в передвижном шоу класно наблатыкался это делать, пусть продолжает в том же духе. Может ТОГДА, до последнего зебила с пустым холодильником,дойдет мысль об явном несоответствие пустоты в желудке и радостной физиономии "найвелычнишого".
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Оце мабуть і є популізм. Стільки проблем в країні! А воно все обіцяє золоті гори через кілька років. І якщо проаналізувати ці обіцянки, то це все - брехня. Скільки можна.
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24.03.2021 11:18 Відповісти
Ясен,пень-чемпионы.😂
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24.03.2021 11:28 Відповісти
ТАКИМ СОКРАЩЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ВСЕ !)
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24.03.2021 11:53 Відповісти
Якщо Найсвітліший всунув туди свій ніс - то і тут буде епідемія.
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24.03.2021 11:54 Відповісти
Методом закривання очей на проблему і безголовим скороченням фтизіатричної служби?
Так можна виріщити всі питання. Але тоді виникне інша проблема- ми просто вимремо.
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24.03.2021 12:39 Відповісти
Шоб,ти здохло,бидло
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24.03.2021 13:54 Відповісти
а че не к 2050, там же поп пути никаких преград не будет, не пандемий ни кризисов, ни войн, я точно видел
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24.03.2021 15:15 Відповісти
 
 