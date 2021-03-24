Україна має намір подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський у Всесвітній день боротьби з туберкульозом заявив, що Україна має намір подолати цю епідемію до кінця десятиліття.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"COVID19 - не привід забувати про інші захворювання. Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Україна, підтримувана Організацією Об'єднаних Націй, має намір подолати епідемію хвороби до 2030 року. В Україні захворюваність на активний туберкульоз знизилася на 30% минулого року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських пологових будинках уже півтора місяця новонароджені не отримують вакцину БЦЖ. Пояснювали це тим, що закінчився термін придатності вакцини.
Пізніше стало відомо, що вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. Доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__%5b0%5d=AZXbw6CWdqOPBYtocWOqwnvW2xdiQYe_Sdq4a_lfmqLd9TklWzlmgZNnPhNRHqmL13JBeqXUzA-B5YZFsY2_lzJkic-o6K5OrPfBOJD98YkI1giwUAkaPFI58tIevI5onPc&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
Вельмишановний наш лідере, Володимире Олександровичу, ви найвеличніший лідер світу, найкрутіший реформатор, найкраща інвестиційна нянька, наш Батько...
але де ті 3 мільярди інвестицій, які ви місяць тому привезли з Еміратів?
Так можна виріщити всі питання. Але тоді виникне інша проблема- ми просто вимремо.