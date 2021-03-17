1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ
В лютому поточного року в Україні зареєстровано 1 434 випадки туберкульозу.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.
У лютому 2021 в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу:
- 1 174 нових випадки захворювання;
- 258 пацієнтів з рецидивом;
- 32 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
- 76 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
- 36 інших випадків;
- 2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.
Загалом у лютому 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 174 особи.
"Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. За появи хоча б одного із симптомів туберкульозу — кашель понад два тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість — варто негайно звернутися до лікаря!", - підкреслили в ЦГЗ.
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