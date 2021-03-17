1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ

В лютому поточного року в Україні зареєстровано 1 434 випадки туберкульозу.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

У лютому 2021 в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу:

1 174 нових випадки захворювання;

258 пацієнтів з рецидивом;

32 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

76 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

36 інших випадків;

2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у лютому 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 174 особи.

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"Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. За появи хоча б одного із симптомів туберкульозу — кашель понад два тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість — варто негайно звернутися до лікаря!", - підкреслили в ЦГЗ.