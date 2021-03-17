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1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ

1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ

В лютому поточного року в Україні зареєстровано 1 434 випадки туберкульозу.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

У лютому 2021 в Україні зареєстровано 1434 випадки туберкульозу:

  • 1 174 нових випадки захворювання;
  • 258 пацієнтів з рецидивом;
  • 32 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
  • 76 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 36 інших випадків;
  • 2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у лютому 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 174 особи.

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"Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. За появи хоча б одного із симптомів туберкульозу — кашель понад два тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість — варто негайно звернутися до лікаря!", - підкреслили в ЦГЗ.

Автор: 

туберкульоз (49) ЦГЗ (264)


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Ничего не будет1 ни туберкулеза, ни СПИДА, один сплошной КОВИД1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5198
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17.03.2021 11:13 Відповісти
Фигня какая. Все на борьбу с корона вирусом! Даешь фонд в 100 лярдов!!!
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17.03.2021 11:17 Відповісти
Нужно объявлять локдаун по туберкулёзу!
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17.03.2021 11:43 Відповісти
в Украине бьіло два детских туб.диспансера..в Львове закрьіли. потому что бьіл в лесу в черте города. участок сразу продали. теперь дети и нарики и алкаши лечатся вместе.. МАРАЗМ..с районов ездят в город с районов -там тоже закрьіли диспансерьі. и теперь все єти алкаши едут в маршрутках вместе со всеми..при єтом в бьіла поликлиника на 160 мест которая имела свою кислородную систему подведеную в каждую палату.. все закрьіли..
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17.03.2021 11:52 Відповісти
От туберкулеза умирает больше, чем от коронавируса.
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17.03.2021 13:07 Відповісти
Класно щось бовкнути не перевірши. Туберкульоз десь 3000. а ковід уже 30000
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17.03.2021 15:05 Відповісти
Смертность от туберкулеза в Украине в среднем 11 человек в день.
Сходите в ближайший диспансер, они озвучивают статистику.
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17.03.2021 15:58 Відповісти
 
 