Україна отримає понад $135 млн від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"У межах заявки на фінансування до Глобального фонду заплановано низку важливих закупівель та системних змін для системи охорони здоров’я України. Зокрема, планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо", — зазначив заступник міністра.
Також у межах виділеного фінансування заплановані:
- закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту;
• забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;
• підтримка та посилення роботи 25 регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
• підтримка eHealth – інтеграція системи MIS HIV;
• навчання медичного персоналу у сфері лікування туберкульозу та ВІЛ тощо.
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«Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.»(с)
Давай новых.
просто надо по одному евро давать за укол. тогда вакцинировавшихся будет 150млн. и всем хорошо