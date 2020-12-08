Україна отримає понад $135 млн від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, - МОЗ

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У межах заявки на фінансування до Глобального фонду заплановано низку важливих закупівель та системних змін для системи охорони здоров’я України. Зокрема, планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо", — зазначив заступник міністра.

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Також у межах виділеного фінансування заплановані: