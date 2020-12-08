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Україна отримає понад $135 млн від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна отримає понад $135 млн від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, - МОЗ

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У межах заявки на фінансування до Глобального фонду заплановано низку важливих закупівель та системних змін для системи охорони здоров’я України. Зокрема, планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо", — зазначив заступник міністра.

Читайте також: За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко

Також у межах виділеного фінансування заплановані:

  • закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту;
    • забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;
    • підтримка та посилення роботи 25 регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
    • підтримка eHealth – інтеграція системи MIS HIV;
    • навчання медичного персоналу у сфері лікування туберкульозу та ВІЛ тощо.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
по традиции, пустим на строительство дорог?
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08.12.2020 15:41
+4
Налетай на дерибан!
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08.12.2020 15:41
+3
як же хочеться 'попиляти' хоч щось
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08.12.2020 15:44
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Налетай на дерибан!
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08.12.2020 15:41 Відповісти
Спокойно . Всё потратят на пенсию "кормильцам" .
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08.12.2020 15:42 Відповісти
На кормильцев и на строительстве дорог украдут.
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08.12.2020 15:46 Відповісти
Це уяви скількі дорог можливо закидати асфальтом!!))
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08.12.2020 17:00 Відповісти

«Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.»(с)
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08.12.2020 15:47 Відповісти
Причому про дерібан говорили самі ті, хто працював за цією програмою. Буквально: "Якийсь лох нам непогані кошти давав за нашу бурхливу імітацію роботи". Ймовірно під час каденції міністри Супрун такі організації прикрили, а тепер вони повним ходом відновлюються.
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08.12.2020 20:10 Відповісти
*міністром треба
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08.12.2020 20:11 Відповісти
по традиции, пустим на строительство дорог?
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08.12.2020 15:41 Відповісти
минздрав, губы закатайте, у вас эти бабки зеля и шмыг отберут яобы на ямковый ремонт дорог и для дерибана....
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08.12.2020 15:42 Відповісти
уррряяяя! укладка дорог продолжится и зимой!!!
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08.12.2020 15:42 Відповісти
як же хочеться 'попиляти' хоч щось
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08.12.2020 15:44 Відповісти
тогда вам на выборы, хотя бы на местные депутаты.
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08.12.2020 15:48 Відповісти
на пару кілометрів вистачить...
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08.12.2020 15:44 Відповісти
Я думаю , что только на топливо .
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08.12.2020 15:46 Відповісти
Вот тут степашка и ляшка - первые.
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08.12.2020 15:45 Відповісти
Ни фига! Зеля и асфальт!
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08.12.2020 17:28 Відповісти
И по быстрому - в асфальт!!!
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08.12.2020 15:45 Відповісти
Приехали, попробовали вакцинировать, спились, и увезли их.
Давай новых.
просто надо по одному евро давать за укол. тогда вакцинировавшихся будет 150млн. и всем хорошо
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08.12.2020 15:47 Відповісти
Кто то зарабатывает, а, приближенные только ручки свои поганые потирают!!!
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08.12.2020 15:49 Відповісти
И закатают в асфальт в тех регионах, чтобы кормильцы с комфортом ездили за пенсией
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08.12.2020 15:50 Відповісти
Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав - Цензор.НЕТ 746
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08.12.2020 15:50 Відповісти
Эта же скока дарог мона настроить, зашибись! Во лахва привалит.🙂
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08.12.2020 17:26 Відповісти
А я то думал - ковид все другие болячки победил......А оно вона как....
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08.12.2020 20:04 Відповісти
Зачем дают деньги этим Ворам ,опять в асфальт закотают 😡
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09.12.2020 01:58 Відповісти
 
 