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туберкульоз (45) Ляшко Віктор (1354)

За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко

У вересні 2020 року в Україні виявили 1322 випадки туберкульозу. Загалом від захворювання лікується понад 14 тисяч українців.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, проблему захворювання обговорювали на першому в Україні Національному діалозі щодо якісних медичних і соціальних послуг із дотриманням прав пацієнтів у межах переходу від донорського фінансування на державне.

"На жаль, туберкульоз не зник і вимагає уваги і системного підходу до протидії розповсюдженню цього вірусу з боку державних інститутів і організацій громадянського суспільства", - зазначив Ляшко.

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Як розповів чиновник, уряд планує внести зміни в нормативно-правові акти для забезпечення сталого та ефективного впровадження послуг для осіб із туберкульозом. Насамперед це стосуватиметься безперебійного забезпечення специфічним протитуберкульозним лікуванням, впровадження сучасних світових методів і підходів у лікуванні і соціальному супроводі, орієнтованому на потреби людей із туберкульозом.

Нагадаємо, Віктор Ляшко повідомив, що під час пандемії COVID-19 в Україні істотно зросло споживання антибіотиків. Він закликав українців не приймати антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою. За його словами, це сприятиме стійкості бактерій до протимікробних препаратів.
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Топ коментарі
+9
Крім ковіду люди більше нічим не хворіють,бо по тв це не кажуть.
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01.11.2020 19:04
+9
Вы побольше тубдиспансеры закрывайте, цифра еще больше будет, идиоты.
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01.11.2020 19:08
+5
За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2472
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01.11.2020 19:23
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Крім ковіду люди більше нічим не хворіють,бо по тв це не кажуть.
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01.11.2020 19:04 Відповісти
Навіть зуби не болять. За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4166
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01.11.2020 19:09 Відповісти
5 копійок Діди ходили без зубів і ми повинні так ходити.
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01.11.2020 19:11 Відповісти
Діди ходили бо їх москалі пограбували, а 73% дідів навіть засцяли сказати їм - НЄТ!
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01.11.2020 19:24 Відповісти
Eugeniusz 1 Не 73 відсотки,а значно більше.Бо по справжньому тільки УПА боролася,з москалями.
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01.11.2020 19:28 Відповісти
Вы побольше тубдиспансеры закрывайте, цифра еще больше будет, идиоты.
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01.11.2020 19:08 Відповісти
Вымрут туберкулезники от ковида, тогда цифры и уменьшатся.
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01.11.2020 19:11 Відповісти
Туберкульозом переважно хворіють ватні покидьки підхвативши цю хворобу по в'язницям.
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01.11.2020 19:54 Відповісти
Ну, реформы же нужно продолжать.
До победного конца. За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7796
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01.11.2020 20:24 Відповісти
Туберкулез вышел из моды более 150 лет назад - болеть им сейчас, вместо модного COVID-19, также глупо, как, например, мужчинам носить рейтузы 19-го века.
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01.11.2020 19:54 Відповісти
О, а я думав що тільки ..ковід.. існує !
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01.11.2020 19:10 Відповісти
тех что выявили смело можно умножить на десять!
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01.11.2020 19:11 Відповісти
...жуть! -- чумы и оспы не хватает -- для полного отрицания Короны...
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01.11.2020 19:13 Відповісти
Докхтор,я сильна кафляю, асобина ноччю...
Дедушка, сколько вам лет,курите ,пьете?
105 годков дохтар...,пью и курю махорку...
Пейте и курите дальше дедушка,вас даже корона с вирусом не возьмут за горло... За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4014
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01.11.2020 19:14 Відповісти
Мемуары? За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4809
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01.11.2020 20:25 Відповісти
В маленькой Дании минимум лет 20 нет такой болезни как турбеколез . Вот что означает умный народ и голосует за достойных политиков которые думают за этот же самый народ . А в Украине все через сраку , даже Рождество и то не тогда как у людей
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01.11.2020 19:17 Відповісти
Так можно вообще не бесноваться ни 25-го ни 7-го - это как бы праздновать свадьбу Геры, или полнолетие Аполлона - тупо шоп нажраться как свинья, бо типо повод нашелси)
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01.11.2020 19:22 Відповісти
Сколько т**е ещё раз написать , что бы ты окончательно и бесповоротно поняло , что ты дол ба ** ?
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01.11.2020 19:27 Відповісти
Ну да, это ведь я вёрю в летающих мужиков с мечами и в то шо планете 6700 лет За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2709
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01.11.2020 21:08 Відповісти
Не нажирайся! Иди в церковь, дом молитвы, детские дома, больницы...Извращенец какой то...
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01.11.2020 20:03 Відповісти
За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2472
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01.11.2020 19:23 Відповісти
Маршрутка.Входит женщина в двух масках и кашляет...
Водимтель : женщина у вас Ковид?
Нет уважаемый,я беременна двойней...
Тогда почему не три маски? За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9574
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01.11.2020 19:26 Відповісти
Зеля за бабло кредитное снимает новые сериалы про Голобородьков...и Сватов,премьер Британии Джонсон обещал Зеле кредит в полтора ярда фунтов стерлингов...Куда пойдет бабло британских налогоплательщиков?правильно..кварталу 95... За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4416
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01.11.2020 19:36 Відповісти
Там не бабло дают,а услуги и технику.так что бабло на месте.
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01.11.2020 19:47 Відповісти
а гроші, що були призначені для лікування онкохворих, зебіли закатали у асфальт
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01.11.2020 19:39 Відповісти
Строительство 1 км автобана первой категории в Европе в среднем стоит 12 лямов евро...
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01.11.2020 19:47 Відповісти
Смертность от туберкулеза больше чем от ковида. Держстат дал данные за 20 год.
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01.11.2020 20:05 Відповісти
Держ стат не може дати данні за 2020 раніше березня 2021-го, бо рік ще не закінчився. Це, данні за перше півріччя. Що не применшує факт того що, туберкульоз небезпечніше ковіду і смертність від нього вища.
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02.11.2020 10:14 Відповісти
А зачем пидаГа пустили работать врачом? Он там с вилами на работе тоже? И заченм он вообще работает? Это результат проигрыша на выборах?
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01.11.2020 21:24 Відповісти
бабосы с тубика и ковид перевели на дороги..... в асфальте, вернее под ним, их проще "осваивать", воровать, но как сказал один "ДРУГ" зеленского, в Украине первый президент который не берет взятки, это чудо. если это чудо не берет, то или бабло падает сразу ему на счет, а это начит что не брал в руки или он дебил и верил богдану и верит ермаку что вообще никто не ворует
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01.11.2020 21:42 Відповісти
чем больше covidных масок,тем больше туберкулеза,что естественно За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7230
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01.11.2020 21:56 Відповісти
Такое впечатление, что запугивание граждан - это главная функция министерства здравоохранения. К тому же, есть подозрение, что они от этого еще и удовольствие получают. Жаль, что сеть психиатрических медицинских учреждений сокращается. Некому будет лечить подобных можновладцiв.
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02.11.2020 06:58 Відповісти
Можновладці лікуються на сейшелах.
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02.11.2020 09:18 Відповісти
Лякайся не лякайся, а туберкульоз це, страшна хвороба бідних. Епідемія туберкульозу завжди супроводжує бідні та неосвітчені версти населення. Чим більше зубожіння і неосвідченість, тим більше хворих і вища смертність.
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02.11.2020 10:16 Відповісти
 
 