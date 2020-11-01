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туберкулез (80) Ляшко Виктор (1319)

За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко

В сентябре 2020 года в Украине выявили 1322 случая туберкулеза. Всего от заболевания лечится более 14 тысяч украинцев.

Об этом на своей facebook-странице сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, проблему заболевания обсуждали на первом в Украине Национальном диалоге относительно качественных медицинских и социальных услуг с соблюдением прав пациентов в рамках перехода от донорского финансирования на государственное.

"К сожалению, туберкулез не исчез и требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения с стороны государственных институтов и организаций гражданского общества", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 осложнила борьбу с туберкулезом, возможен резкий рост смертности от этой болезни, - ВОЗ

Как рассказал чиновник, правительство планирует внести изменения в нормативно-правовые акты для обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом. В первую очередь это будет касаться бесперебойного обеспечения специфическим противотуберкулезным лечением, внедрения современных мировых методов и подходов в лечении и социальном сопровождении, ориентированном на нужды людей с туберкулезом.

Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что во время пандемии COVID-19 в Украине существенно возросло потребление антибиотиков. Он призвал украинцев не принимать антибиотики без назначения врача или с профилактической целью. По его словам, это будет способствовать устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Крім ковіду люди більше нічим не хворіють,бо по тв це не кажуть.
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01.11.2020 19:04
+9
Вы побольше тубдиспансеры закрывайте, цифра еще больше будет, идиоты.
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01.11.2020 19:08
+5
За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2472
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01.11.2020 19:23
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Правила форума Совет форумчан
Крім ковіду люди більше нічим не хворіють,бо по тв це не кажуть.
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01.11.2020 19:04 Ответить
Навіть зуби не болять. За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4166
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01.11.2020 19:09 Ответить
5 копійок Діди ходили без зубів і ми повинні так ходити.
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01.11.2020 19:11 Ответить
Діди ходили бо їх москалі пограбували, а 73% дідів навіть засцяли сказати їм - НЄТ!
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01.11.2020 19:24 Ответить
Eugeniusz 1 Не 73 відсотки,а значно більше.Бо по справжньому тільки УПА боролася,з москалями.
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01.11.2020 19:28 Ответить
Вы побольше тубдиспансеры закрывайте, цифра еще больше будет, идиоты.
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01.11.2020 19:08 Ответить
Вымрут туберкулезники от ковида, тогда цифры и уменьшатся.
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01.11.2020 19:11 Ответить
Туберкульозом переважно хворіють ватні покидьки підхвативши цю хворобу по в'язницям.
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01.11.2020 19:54 Ответить
Ну, реформы же нужно продолжать.
До победного конца. За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7796
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01.11.2020 20:24 Ответить
Туберкулез вышел из моды более 150 лет назад - болеть им сейчас, вместо модного COVID-19, также глупо, как, например, мужчинам носить рейтузы 19-го века.
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01.11.2020 19:54 Ответить
О, а я думав що тільки ..ковід.. існує !
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01.11.2020 19:10 Ответить
тех что выявили смело можно умножить на десять!
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01.11.2020 19:11 Ответить
...жуть! -- чумы и оспы не хватает -- для полного отрицания Короны...
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01.11.2020 19:13 Ответить
Докхтор,я сильна кафляю, асобина ноччю...
Дедушка, сколько вам лет,курите ,пьете?
105 годков дохтар...,пью и курю махорку...
Пейте и курите дальше дедушка,вас даже корона с вирусом не возьмут за горло... За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4014
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01.11.2020 19:14 Ответить
Мемуары? За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4809
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01.11.2020 20:25 Ответить
В маленькой Дании минимум лет 20 нет такой болезни как турбеколез . Вот что означает умный народ и голосует за достойных политиков которые думают за этот же самый народ . А в Украине все через сраку , даже Рождество и то не тогда как у людей
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01.11.2020 19:17 Ответить
Так можно вообще не бесноваться ни 25-го ни 7-го - это как бы праздновать свадьбу Геры, или полнолетие Аполлона - тупо шоп нажраться как свинья, бо типо повод нашелси)
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01.11.2020 19:22 Ответить
Сколько т**е ещё раз написать , что бы ты окончательно и бесповоротно поняло , что ты дол ба ** ?
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01.11.2020 19:27 Ответить
Ну да, это ведь я вёрю в летающих мужиков с мечами и в то шо планете 6700 лет За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2709
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01.11.2020 21:08 Ответить
Не нажирайся! Иди в церковь, дом молитвы, детские дома, больницы...Извращенец какой то...
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01.11.2020 20:03 Ответить
За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2472
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01.11.2020 19:23 Ответить
Маршрутка.Входит женщина в двух масках и кашляет...
Водимтель : женщина у вас Ковид?
Нет уважаемый,я беременна двойней...
Тогда почему не три маски? За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9574
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01.11.2020 19:26 Ответить
Зеля за бабло кредитное снимает новые сериалы про Голобородьков...и Сватов,премьер Британии Джонсон обещал Зеле кредит в полтора ярда фунтов стерлингов...Куда пойдет бабло британских налогоплательщиков?правильно..кварталу 95... За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4416
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01.11.2020 19:36 Ответить
Там не бабло дают,а услуги и технику.так что бабло на месте.
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01.11.2020 19:47 Ответить
а гроші, що були призначені для лікування онкохворих, зебіли закатали у асфальт
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01.11.2020 19:39 Ответить
Строительство 1 км автобана первой категории в Европе в среднем стоит 12 лямов евро...
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01.11.2020 19:47 Ответить
Смертность от туберкулеза больше чем от ковида. Держстат дал данные за 20 год.
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01.11.2020 20:05 Ответить
Держ стат не може дати данні за 2020 раніше березня 2021-го, бо рік ще не закінчився. Це, данні за перше півріччя. Що не применшує факт того що, туберкульоз небезпечніше ковіду і смертність від нього вища.
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02.11.2020 10:14 Ответить
А зачем пидаГа пустили работать врачом? Он там с вилами на работе тоже? И заченм он вообще работает? Это результат проигрыша на выборах?
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01.11.2020 21:24 Ответить
бабосы с тубика и ковид перевели на дороги..... в асфальте, вернее под ним, их проще "осваивать", воровать, но как сказал один "ДРУГ" зеленского, в Украине первый президент который не берет взятки, это чудо. если это чудо не берет, то или бабло падает сразу ему на счет, а это начит что не брал в руки или он дебил и верил богдану и верит ермаку что вообще никто не ворует
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01.11.2020 21:42 Ответить
чем больше covidных масок,тем больше туберкулеза,что естественно За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7230
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01.11.2020 21:56 Ответить
Такое впечатление, что запугивание граждан - это главная функция министерства здравоохранения. К тому же, есть подозрение, что они от этого еще и удовольствие получают. Жаль, что сеть психиатрических медицинских учреждений сокращается. Некому будет лечить подобных можновладцiв.
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02.11.2020 06:58 Ответить
Можновладці лікуються на сейшелах.
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02.11.2020 09:18 Ответить
Лякайся не лякайся, а туберкульоз це, страшна хвороба бідних. Епідемія туберкульозу завжди супроводжує бідні та неосвітчені версти населення. Чим більше зубожіння і неосвідченість, тим більше хворих і вища смертність.
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02.11.2020 10:16 Ответить
 
 