Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Рост потребления антибиотиков во время пандемии коронавируса даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не принимайте антибиотики без назначения врача! Не назначайте антибиотики с профилактической целью. Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, зафиксированы 7 959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
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и шо в итоге?ко всему ряду привыкание,и в нужный час ни один не действует
Пневмонія розвивається практично одразу з підвищеною температурою.
Поки до лікаря доберешся, то запалення прогресуватиме.
Не у всіх випадках перша лінія антибіотиків допомагає, але хоч стримує.
Если вы такие умные что решаетесь писать мерзкие глупости по лечению коронавируса, то хоть ЭТО запомните. Назначение миллионам людей антибиотиков при вирусных инфекциях - это отложенные массовые убийства наших детей и внуков. и это везде делают наши врачи массово, начиная с первых дней жизни. За это надо вводить уголовную ответственность пока не поздно
Антибиотики. Эти лекарства используются для лечения бактериальной пневмонии. Обычно до получения результатов микробиологического обследования назначают антибиотик широкого спектра действия. Может потребоваться время, чтобы определить тип бактерий, вызывающих пневмонию, и выбрать подходящий антибиотик для лечения. Если состояние пациента не улучшается, обычно в течение 2-3 дней, производится смена антибиотика.
Лекарства от кашля. Кашель помогает выводить мокроту из легких, не стоит полностью избавляться от кашля. Отдельно следует упомянуть отхаркивающее препараты, которые облегчают отхождение мокроты, не угнетают кашлевой рефлекс.
понял это еще в далеком 1983 году,когда подхватил воспаление легких.
трех капсул ампицилина хватило шоб прервать процесс...до этого антибиотики не применял.
Японцы создали "дышащих" манекенов с настоящим вирусом и замеряли проникновение.
Максимальная защита, если на обоих головах маски, примерно 80%.
Российский бот под ВПН сейчас придумает что то новое???
Бризають від цих хвороб плоди фунгіцидами. Якщо бризкати за правилами, тобто в міру, поки плоди ще маленькі 3-4 рази весною, нічого страшного, фунгіциди не доживуть до дозрівання. Але якщо бризкати "на славу", до самого збору врожаю, тоді трохи фунгіцидів накопичиться в них.
І от до прикладу: у Польші прийнято обробляти яблука 12 разів.
До речі, сьогодні подивилась цікаве відео від Радіо Свобода, там врач-пульмонолог, завідуюча інфекційної лікарні у Києві дає розлоге інтерв'ю з приводу ковіду, та страхів навколо нього, зокрема, і про антибіотики там також є. Раджу поивитись, цілком адекватні рекомендації та зауваження, і дуже інформативно. Хто хоче подивитись, то ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=LwGgBAVJe0Q
Може б Цензору варто було б коментувати дописи більш компетентної Супрун ? (і підписників на її сторінці разів в тридцять більше,ніж в зеленкуватого профана).
пуст шлюшко расскажет, как сегодня - доступны услуги врачей в поликлиниках, чтобы получить те назначения врача..
эти шлюшко - вообще без понятия, что человеку делать, если у него температура, пусть само оно попробует дозвониться хоть до одной скорой, хоть до одной поликлиники..
за что эти шлюшко(и) получают миллионные премии из денег налогоплательщиков?