Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко

Рост потребления антибиотиков во время пандемии коронавируса даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не принимайте антибиотики без назначения врача! Не назначайте антибиотики с профилактической целью. Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, зафиксированы 7 959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

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