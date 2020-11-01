Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко

Зростання споживання антибіотиків під час пандемії коронавірусу дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не приймайте антибіотики без призначення лікаря! Не призначайте антибіотики з профілактичною метою. Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросло в рази. Впевнений, що це дасть свій негативний вклад у зростання стійкості до протимікробних препаратів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 1 листопада, зафіксовано 7 959 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу.