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Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко

Зростання споживання антибіотиків під час пандемії коронавірусу дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не приймайте антибіотики без призначення лікаря! Не призначайте антибіотики з профілактичною метою. Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросло в рази. Впевнений, що це дасть свій негативний вклад у зростання стійкості до протимікробних препаратів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 1 листопада, зафіксовано 7 959 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу.
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Топ коментарі
+8
та знаю людей которые при любом чихе перепробуют весь ряд антибиотиков,бо от одних морда краснеет,от других зуд,третьи названием не нравятся.
и шо в итоге?ко всему ряду привыкание,и в нужный час ни один не действует
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01.11.2020 13:10
+6
Пневмонию при коронавирусе лечат антибиотиками.Если растет количество больных,то и количество употребляемых антибиотиков должно тоже расти.Или Ляшко,о чем-то умалчивает?
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01.11.2020 13:06
+5
Так наши граждане при вашей власти потеряли доступ к медицинским ресурсам. Медицина сейчас только для элиты. Граждан попроще отправляют в телефонном режиме на самоизоляцию и самолечение, а в больничку везут уже помирать. Недаром говорят , что больница, это зал ожидания морга. Потому граждане паникуют при каждом чихе и малейшем колебании температуры, что как правило, является стандартным проявлением работы иммунитета. И потому жрут с перепугу все таблетки, которые находятся в зоне доступа.
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01.11.2020 13:48
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Ну вообще да, антибиотики бывают довольно вредны, лучше уж старый добрый чеснок для профилактики.
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01.11.2020 13:05 Відповісти
Так наши граждане при вашей власти потеряли доступ к медицинским ресурсам. Медицина сейчас только для элиты. Граждан попроще отправляют в телефонном режиме на самоизоляцию и самолечение, а в больничку везут уже помирать. Недаром говорят , что больница, это зал ожидания морга. Потому граждане паникуют при каждом чихе и малейшем колебании температуры, что как правило, является стандартным проявлением работы иммунитета. И потому жрут с перепугу все таблетки, которые находятся в зоне доступа.
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01.11.2020 13:48 Відповісти
Еще лучше - старые, добрые молитвы.
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01.11.2020 15:18 Відповісти
Пневмонию при коронавирусе лечат антибиотиками.Если растет количество больных,то и количество употребляемых антибиотиков должно тоже расти.Или Ляшко,о чем-то умалчивает?
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01.11.2020 13:06 Відповісти
та знаю людей которые при любом чихе перепробуют весь ряд антибиотиков,бо от одних морда краснеет,от других зуд,третьи названием не нравятся.
и шо в итоге?ко всему ряду привыкание,и в нужный час ни один не действует
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01.11.2020 13:10 Відповісти
Таких хватало во все времена.
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01.11.2020 13:11 Відповісти
Ковід не той випадок.
Пневмонія розвивається практично одразу з підвищеною температурою.
Поки до лікаря доберешся, то запалення прогресуватиме.
Не у всіх випадках перша лінія антибіотиків допомагає, але хоч стримує.
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01.11.2020 18:17 Відповісти
АНТИБИОТИКИ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ,!
Если вы такие умные что решаетесь писать мерзкие глупости по лечению коронавируса, то хоть ЭТО запомните. Назначение миллионам людей антибиотиков при вирусных инфекциях - это отложенные массовые убийства наших детей и внуков. и это везде делают наши врачи массово, начиная с первых дней жизни. За это надо вводить уголовную ответственность пока не поздно
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01.11.2020 13:38 Відповісти
т.е. если у тебя С19, и началась пневмония на пару с бронхитом, антибиотики не принимать? ты дебил?
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01.11.2020 15:56 Відповісти
Ви мікробіолог?
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01.11.2020 15:59 Відповісти
Да, нобелевский лауреат. Вот мое изобретение-
Антибиотики. Эти лекарства используются для лечения бактериальной пневмонии. Обычно до получения результатов микробиологического обследования назначают антибиотик широкого спектра действия. Может потребоваться время, чтобы определить тип бактерий, вызывающих пневмонию, и выбрать подходящий антибиотик для лечения. Если состояние пациента не улучшается, обычно в течение 2-3 дней, производится смена антибиотика.

Лекарства от кашля. Кашель помогает выводить мокроту из легких, не стоит полностью избавляться от кашля. Отдельно следует упомянуть отхаркивающее препараты, которые облегчают отхождение мокроты, не угнетают кашлевой рефлекс.
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01.11.2020 19:25 Відповісти
Да, только ты забыл или не знал, что кроме бактериальной пневмонии есть и другие виды пневмоний, например вирусная. Так вот лечить их антибиотиками - бесполезно и даже опасно. Сначала следует определить тип пневмонии, а потом назначать адекватное лечение. При короновирусной инфекции могут возникать пневмонии обоих типов.
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01.11.2020 21:27 Відповісти
простой вопрос-где вас дураков обучают, где уроки берете? пневмония, это заболевание, воспаление, а вызывать его может хрен знает что, включая вирусы! лечатся все одинаково-антибиотиками. неважно как придурку сломать руку, хоть молотком, хоть кирпичом, называется-перелом, и лечить тоже одинаково-гипс. но по твоей фене, это молотковый перелом и кирпичный перелом.
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02.11.2020 00:43 Відповісти
А коли лікар дуб-дубарьом, бо нормальні вже гайнули за бугор?
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01.11.2020 13:07 Відповісти
частіше в нас лікарі дуби-дубами, тому що їх батьки впхали в мед.вуз. І часто батьки нормальні лікарі, хотіли добре прилаштувати "отприсків", а ті виявились дубами.
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01.11.2020 22:31 Відповісти
это точно...чем меньше антибиотиков принимал-тем быстрее идет выздоровление при необходимом приеме.
понял это еще в далеком 1983 году,когда подхватил воспаление легких.
трех капсул ампицилина хватило шоб прервать процесс...до этого антибиотики не применял.
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01.11.2020 13:07 Відповісти
А я би навпаки, в перші дні коронавірусу , особливо, якщо піднялась температура, приймала би сумамед.
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01.11.2020 13:08 Відповісти
Без антибіотику пневмонія розвивається практично завжди.
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01.11.2020 13:08 Відповісти
Тётя ты дура?
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01.11.2020 18:03 Відповісти
Ігорушка, з нас двох дура то ти.
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01.11.2020 18:14 Відповісти
Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2992
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01.11.2020 13:08 Відповісти
Хватит фэйковые картинки постить. Нет доказательств, что маски ограничивают распространение вируса.
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01.11.2020 13:32 Відповісти
Вообще-то есть.
Японцы создали "дышащих" манекенов с настоящим вирусом и замеряли проникновение.
Максимальная защита, если на обоих головах маски, примерно 80%.
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01.11.2020 13:39 Відповісти
Это всё только в теории.
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01.11.2020 13:43 Відповісти
Зайдите на сайт американской CDC, в раздел коронавирус, там все научные доказательства в пользу ношения масок.
Российский бот под ВПН сейчас придумает что то новое???
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01.11.2020 14:33 Відповісти
Кацапам складно зрозуміти вірусологію
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01.11.2020 16:00 Відповісти
фейк це твоє існування на цьому форумі. Всі лікарі вважають, що носіння маски не є 100-відсотковим захистом, але більшу частину вірусоносних крапель все ж таки стримують від потрапляння в організм людини, особливо обмежують розпилювання крапель від тих, хто інфікований чи є носієм. І тільки "найвєлічайший спіціаліст-вірусолог" деніс вважає що це не так.
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01.11.2020 14:25 Відповісти
А чего тогда в странах, где все носят маски даже на улицах самая большая заболеваемость? Это Италия, Испания, Франция , Бельгия.
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01.11.2020 17:28 Відповісти
Там критична маса старих людей. В нас поки що їх менше. А взагалі то, це неймовірне навантаження на профільні лікарні всієї планети. І, прикинь, якщо у цивілізованому світі такий медичний колапс відбувається, то які шанси в нашій країні (де на медицину всім насрати було останні 30 років) отримати якісну медичну допомогу у випадку зараження?? Тож, і провокувати не слід, а треба користуватись засобами, які хоч трохи знижують ризик інфікування. Але справа твоя, хочеш погратись в рюзьге рулетку - пограйся.
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02.11.2020 00:15 Відповісти
Які ще талони?
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01.11.2020 13:22 Відповісти
на антибиотики
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01.11.2020 13:23 Відповісти
Чи на цукор.
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01.11.2020 13:26 Відповісти
На пи-ду! На прийом до лікаря. Чи у вас всі пруть, як стадо в живу чергу?
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01.11.2020 13:34 Відповісти
З температурою повинні приймати позачергово, в окремому боксі. Принаймні в нас так.
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01.11.2020 13:31 Відповісти
дуже багато хворих. До ковіду ще й додались сезонні грипи та ОРВІ. В лікарів дійсно не вистачає часу. Безумовно, є і такі, в яких не вистачає совісті, а не часу, але хворих дійсно дуже багато, а на фоні появи в світі ковіду багато людей панікують при перших проявах будь якої етіології симптомів. Важкий зараз час, і для пацієнтів, і для лікарів. (((
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01.11.2020 14:05 Відповісти
Почему антибиотики в аптеках продают без назначения врача?
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01.11.2020 13:30 Відповісти
потому что врач может проконсультировать он-лайн или по телефону
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01.11.2020 13:32 Відповісти
И диагноз по телефону поставить?
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01.11.2020 13:33 Відповісти
ДА и НАЗНАЧИТЬ АНТИБИОТИК
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01.11.2020 13:35 Відповісти
ПО СИМТОМАМ ... (чтоб не задавал больше глупых вопросов)
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01.11.2020 13:37 Відповісти
Только по симптомам нельзя определить болезнь. Нужны анализы.
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01.11.2020 13:46 Відповісти
анализы не лечат, лечат антибиотики - снимают воспаление органов
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01.11.2020 13:48 Відповісти
если бы мне сейчас не принесли из аптеки цефуроксим вовремя - писда моим легким и температура 40
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01.11.2020 13:34 Відповісти
А риба і курятина тв інші види м'яса в нас звільнені від антибіотиків? А чим поливають овочі, фрукти аби вони не псувалися? Я не стверджую, а питаю, аби впевнитися, що ми не вживаємо несвідомо
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01.11.2020 13:31 Відповісти
От від них якраз бактерії і кріпчішають. Тут однозначно. Годують всю животінку антибіотиками направо й наліво. Тому рекомендується спочатку м'ясо відварити, бульйон злити. І так декілька разів. Вкус, звичайно, не той. Але... Може й допомагає позбавитись дряні.
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01.11.2020 13:38 Відповісти
а без мяса не пробовал ?
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01.11.2020 13:41 Відповісти
Чому, практикую частенько. Борщик дуже навіть нічого виходить. Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6059 Приїжджайте. Вгощу.
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01.11.2020 13:48 Відповісти
а я не можу їсти борщ без яловичини. ((. Тобто, їсти можу, але задоволення геть не отримую((.
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01.11.2020 13:58 Відповісти
А я її не переварюю. Мені свининку. Бажано домашню.
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01.11.2020 14:08 Відповісти
в людей різні смаки і відчуття)). Я свининину взагалі не можу істи. Вона мені смердить ))
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01.11.2020 14:19 Відповісти
А мені яловичина й баранина. Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9167 Це не моє.
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01.11.2020 14:24 Відповісти
бува ))) Яловична пахне молоком. А свинка кнурятиною)). Баранину також не дуже люблю, лише свіжоприготовлену і лише гарячу.
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01.11.2020 14:28 Відповісти
Це як знежирене сало )
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01.11.2020 16:01 Відповісти
Псуються овочі і фрукти не від бактерій, а від грибків. Різні форми гнилі, кокомікоз, клястеопороз, парша, борошниста роса - це все грибкові захворювання.
Бризають від цих хвороб плоди фунгіцидами. Якщо бризкати за правилами, тобто в міру, поки плоди ще маленькі 3-4 рази весною, нічого страшного, фунгіциди не доживуть до дозрівання. Але якщо бризкати "на славу", до самого збору врожаю, тоді трохи фунгіцидів накопичиться в них.
І от до прикладу: у Польші прийнято обробляти яблука 12 разів.
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01.11.2020 22:28 Відповісти
маю знайомих, які з будь якого приводу, і навіть за його відсутністю, приймають антибіотики. Ніякі аргументи їх не переконують, тепер в них хронічна алергія на дуже багато чого. Не впевнена, що ці факти між собою пов'язані, але те, що імунна система постійно знаходиться у пригніченому стані під постійним впливом дії антибіотиків, це без сумніву. Люди снідають, обідають, вечеряють антибіотиками, а потім дивуються, чого ж ті антибіотики не вплвають на бактеріологічні інфекції.. Дивні люди.
До речі, сьогодні подивилась цікаве відео від Радіо Свобода, там врач-пульмонолог, завідуюча інфекційної лікарні у Києві дає розлоге інтерв'ю з приводу ковіду, та страхів навколо нього, зокрема, і про антибіотики там також є. Раджу поивитись, цілком адекватні рекомендації та зауваження, і дуже інформативно. Хто хоче подивитись, то ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=LwGgBAVJe0Q
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01.11.2020 13:57 Відповісти
Ґґґґґґґґ ! Тупорилий Ляшко прочитав позавчорашній допис Супрун про антибіотикорезистентність ! https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2794502704167612
Може б Цензору варто було б коментувати дописи більш компетентної Супрун ? (і підписників на її сторінці разів в тридцять більше,ніж в зеленкуватого профана).
Не приймайте антибіотики без призначення лікаря або з профілактичною метою, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5268
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01.11.2020 14:16 Відповісти
уровень этих министров дилетантов, вякать то, что знает любая санитарка..
пуст шлюшко расскажет, как сегодня - доступны услуги врачей в поликлиниках, чтобы получить те назначения врача..
эти шлюшко - вообще без понятия, что человеку делать, если у него температура, пусть само оно попробует дозвониться хоть до одной скорой, хоть до одной поликлиники..
за что эти шлюшко(и) получают миллионные премии из денег налогоплательщиков?
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01.11.2020 14:33 Відповісти
так изобретайте новые антибиотики если старые не действуют
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01.11.2020 17:21 Відповісти
Так лікарі тільки й раді призначити антибіотики, наліво і направо. Фарм.представники їм не дарма подарунки роздають.
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01.11.2020 22:23 Відповісти
Нет в природе антибиотиков действующих именно на вирусы. Они действуют только на бактерии, стрептококки, стафилококки т.п. Но антибиотики все же оказывают положительный эффект когда к вирусной инфекции ослабившей организм присоединяется бактериальная инфекция. Или они помогут в случае когда вирус поражает организм у которого уже имеется вяло текущее вызванное бактериями заболевание, которое сильно обостряется из-за ослабления организма вирусом. К примеру если больной хроническим бронхитом подцепит вирус, то риск развития бактериальной пневмонии будет очень высоким. А вот если разовьется чисто вирусная пневмония, то антибиотики ничего не дадут кроме возможной профилактики присоединения бактериальной инфекции извне. К тому же при неумеренном приёме мощных антибиотиков велик риск развития тяжелых инфекций вызванных грибками (кандидозы) для которых антибиотики как мертвому припарка.
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03.11.2020 08:04 Відповісти
 
 