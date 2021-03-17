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туберкулез (80) ЦОЗ (267)

1434 случая туберкулеза зарегистрировано в Украине в феврале, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

1434 случая туберкулеза зарегистрировано в Украине в феврале, - ЦОЗ

В феврале текущего года в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2021 в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза:
▪ 1174 новых случая заболевания;
▪ 258 пациентов с рецидивом;
▪ 32 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
▪ 76 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
▪ 36 других случаев;
▪ 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 осложнила борьбу с туберкулезом, возможен резкий рост смертности от этой болезни, - ВОЗ

Всего в феврале 2021 от туберкулеза лечились 12 174 человека.

"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза - кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость - следует немедленно обратиться к врачу!", - подчеркнули в ЦОЗ.

Как сообщалось ранее, в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ, поскольку у нее закончился срок годности. 11 марта замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.

У лютому 2021 року в Україні зареєстровано 1 434 випадки туберкульозу: ▪ 1 174 нових випадки захворювання; ▪ 258...

Опубликовано Центр громадського здоров’я України Среда, 17 марта 2021 г.
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1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3080 Ничего не будет1 ни туберкулеза, ни СПИДА, один сплошной КОВИД1434 випадки туберкульозу зареєстровано в Україні в лютому, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5198
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17.03.2021 11:13 Ответить
Фигня какая. Все на борьбу с корона вирусом! Даешь фонд в 100 лярдов!!!
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17.03.2021 11:17 Ответить
Нужно объявлять локдаун по туберкулёзу!
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17.03.2021 11:43 Ответить
в Украине бьіло два детских туб.диспансера..в Львове закрьіли. потому что бьіл в лесу в черте города. участок сразу продали. теперь дети и нарики и алкаши лечатся вместе.. МАРАЗМ..с районов ездят в город с районов -там тоже закрьіли диспансерьі. и теперь все єти алкаши едут в маршрутках вместе со всеми..при єтом в бьіла поликлиника на 160 мест которая имела свою кислородную систему подведеную в каждую палату.. все закрьіли..
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17.03.2021 11:52 Ответить
От туберкулеза умирает больше, чем от коронавируса.
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17.03.2021 13:07 Ответить
Класно щось бовкнути не перевірши. Туберкульоз десь 3000. а ковід уже 30000
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17.03.2021 15:05 Ответить
Смертность от туберкулеза в Украине в среднем 11 человек в день.
Сходите в ближайший диспансер, они озвучивают статистику.
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17.03.2021 15:58 Ответить
 
 