1434 случая туберкулеза зарегистрировано в Украине в феврале, - ЦОЗ
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В феврале текущего года в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.
В феврале 2021 в Украине зарегистрировано 1434 случая туберкулеза:
▪ 1174 новых случая заболевания;
▪ 258 пациентов с рецидивом;
▪ 32 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
▪ 76 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
▪ 36 других случаев;
▪ 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в феврале 2021 от туберкулеза лечились 12 174 человека.
"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. При появлении хотя бы одного из симптомов туберкулеза - кашель более двух недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость - следует немедленно обратиться к врачу!", - подчеркнули в ЦОЗ.
Как сообщалось ранее, в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ, поскольку у нее закончился срок годности. 11 марта замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.
У лютому 2021 року в Україні зареєстровано 1 434 випадки туберкульозу: ▪ 1 174 нових випадки захворювання; ▪ 258...Опубликовано Центр громадського здоров’я України Среда, 17 марта 2021 г.
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