Вакцини БЦЖ вже прибули в Україну, їх отримали Київ і Київська область, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Довгоочікувані вакцини від БЦЖ вже в Україні. Напередодні відповідним наказом МОЗ було утверджено розподіл цього імунобіологічного препарату на всі 24 області, а також Київ", - сказала заступниця голови МОЗ.

За словами Шаталової, вчора ці вакцини отримав Київ і Київська область.

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"Від сьогодні решту регіонів України також отримають цю вакцину. Всього на закупівлю цих вакцин виділили 1 717 000 дол., які витрачені з держбюджету 2018 року", - додала заступниця міністра.

Зазначається, що перша партія вакцини БЦЖ становить 450 тис. доз вакцин. Найближчим часом очікується поставка другої партії вакцин, ще на 640 тис. доз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських пологових будинках вже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ. Пояснювали це тим, що закінчився термін придатності вакцини.