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Новини Здоров'я
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вакцина (3523) діти (4418) МОЗ (3877) туберкульоз (45) Шаталова (20)

Вакцини БЦЖ вже прибули в Україну, їх отримали Київ і Київська область, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцини БЦЖ вже прибули в Україну, їх отримали Київ і Київська область, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Вакцини БЦЖ (вакцини проти туберкульозу) вже прибули в Україну в кількості 450 тис. доз. Найближчим часом очікується ще одна поставка вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Довгоочікувані вакцини від БЦЖ вже в Україні. Напередодні відповідним наказом МОЗ було утверджено розподіл цього імунобіологічного препарату на всі 24 області, а також Київ", - сказала заступниця голови МОЗ.

За словами Шаталової, вчора ці вакцини отримав Київ і Київська область.

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"Від сьогодні решту регіонів України також отримають цю вакцину. Всього на закупівлю цих вакцин виділили 1 717 000 дол., які витрачені з держбюджету 2018 року", - додала заступниця міністра.

Зазначається, що перша партія вакцини БЦЖ становить 450 тис. доз вакцин. Найближчим часом очікується поставка другої партії вакцин, ще на 640 тис. доз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських пологових будинках вже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ. Пояснювали це тим, що закінчився термін придатності вакцини.

Автор: Анастасія Потіха
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Индийские? С той же помойки, что и ковишит? Тьфу, позорники! Вакцины БЦЖ уже прибыли в Украину, их получили Киев и Киевская область, - замглавы Минздрава Шаталова - Цензор.НЕТ 1762
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11.03.2021 09:40 Відповісти
Ну на саамом то деле и до Степанова бесплатные вакцины закупались в Индии. Потому что мы бедная страна. Вспомните как в фильмах изображают Мексику... Так вот они богаче нас в несколько раз. И это печально.
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11.03.2021 09:55 Відповісти
Мы не бедные. Мы разграбленные. И слишком терпеливые.
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11.03.2021 11:29 Відповісти
Я не верю в "Мы разграбленные". Ленивые и глупые. Потому что позволяем себя грабить.
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11.03.2021 13:47 Відповісти
это та прививка, которую деткам колят на второй день жизни???
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11.03.2021 14:17 Відповісти
давно пора понять, что ковид это биологическая спецоперация мавзолейных вертухаев против всего мира, биооружие, заброшенное гэбэшниками через Китай в 2019 году
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11.03.2021 09:44 Відповісти
для киевляен Украина это Киевская область и Куев ?
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11.03.2021 09:52 Відповісти
Пять діток на 100 тис . привитих всерівно заразяться туберкульозом . така статистика
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11.03.2021 10:51 Відповісти
"Перемога"!!!
Це повинно вже було бути зробленим, як мінімум два місяці тому. Автоматично.
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11.03.2021 11:17 Відповісти
 
 