В українських пологових будинках уже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ: закінчився термін придатності

Відсутність вакцини пояснюють тим, що в неї закінчився термін придатності.

Із 31 січня 2021 року в Україні новонароджені не отримують у пологових будинках вакцину БЦЖ (вакцину проти туберкульозу). Про це у Facebook написала лікарка акушерка-гінекологиня Наталія Яремчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, відсутність вакцини пояснюють тим, що в неї закінчився термін придатності.

"Ось так раптом - взяв і закінчився, несподівано для всіх, тому ніхто про це не подумав. Не подумав, коли в грудні 2020 року Україна виділила понад 135 млн доларів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Не подумав, коли планував ці гроші витрачати на "низку важливих закупівель". Не подумав, коли в спеціальному літаку під камерами ЗМІ везли іншу вакцину. Не подумав про найбільш беззахисних - новонароджених дітей", - написала Яремчук.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставить в Україну нову партію вакцин БЦЖ протягом 7-10 днів і пообіцяв, що "всі діти, яким не було зроблено щеплення, поставлені на облік, їм потрібно буде зробити щеплення БЦЖ обов'язково".

"Це просто форс-мажор, який виник у ЮНІСЕФ. Я був упевнений, що жодних проблем у ЮНІСЕФ не буде. Ми традиційно працюємо з ЮНІСЕФ, але будемо вносити якісь зміни в наші договори, оскільки це дуже важливо. Всі інші вакцини в країні є", - пояснив Степанов.

Щорічно туберкульозом заражаються майже 30 тисяч осіб. Водночас до 25% випадків не діагностуються. Як повідомляє Яремчук, щорічно вмирає від туберкульозу понад 4 тисячі людей. Таким чином, смертність від туберкульозу в Україні становить понад 13%.



