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В українських пологових будинках уже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ: закінчився термін придатності

В українських пологових будинках уже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ: закінчився термін придатності

Відсутність вакцини пояснюють тим, що в неї закінчився термін придатності.

Із 31 січня 2021 року в Україні новонароджені не отримують у пологових будинках вакцину БЦЖ (вакцину проти туберкульозу). Про це у Facebook написала лікарка акушерка-гінекологиня Наталія Яремчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, відсутність вакцини пояснюють тим, що в неї закінчився термін придатності.

"Ось так раптом - взяв і закінчився, несподівано для всіх, тому ніхто про це не подумав. Не подумав, коли в грудні 2020 року Україна виділила понад 135 млн доларів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Не подумав, коли планував ці гроші витрачати на "низку важливих закупівель". Не подумав, коли в спеціальному літаку під камерами ЗМІ везли іншу вакцину. Не подумав про найбільш беззахисних - новонароджених дітей", - написала Яремчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставить в Україну нову партію вакцин БЦЖ протягом 7-10 днів і пообіцяв, що "всі діти, яким не було зроблено щеплення, поставлені на облік, їм потрібно буде зробити щеплення БЦЖ обов'язково".

"Це просто форс-мажор, який виник у ЮНІСЕФ. Я був упевнений, що жодних проблем у ЮНІСЕФ не буде. Ми традиційно працюємо з ЮНІСЕФ, але будемо вносити якісь зміни в наші договори, оскільки це дуже важливо. Всі інші вакцини в країні є", - пояснив Степанов.

Щорічно туберкульозом заражаються майже 30 тисяч осіб. Водночас до 25% випадків не діагностуються. Як повідомляє Яремчук, щорічно вмирає від туберкульозу понад 4 тисячі людей. Таким чином, смертність від туберкульозу в Україні становить понад 13%.

В українських пологових будинках уже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ: закінчився термін придатності 01
В українських пологових будинках уже півтора місяці новонароджені не отримують вакцину БЦЖ: закінчився термін придатності 02

Автор: 

вакцина (4419) діти (5044) туберкульоз (49) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+28
Стєпашка схему не встиг придумати і "прокладку" створити щоб завезти вакцини.
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10.03.2021 10:11
+22
дайте ему ещё 100 дней!!
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10.03.2021 10:12
+17
Отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности. Источник: https://censor.net/ru/n3252314
У меня есть более точное определение. Вакцина отсутствует только по одной причине: т.к. за ее отсутствие никому ничего не будет.
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10.03.2021 10:11
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Де зачем эти прививки, надо "дороги" строить, чтоб труповозки могли ездить.
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10.03.2021 12:31 Відповісти
С 1 АПРЕЛЯ РОДЫ БУДУТ СТОИТЬ БОЛЕЕ 10 ТЫС. ГРН, А ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ ВЕСОМ ДО 1,5 КГ - 113,7 ТЫС.__________ЧТО ЭТО тАКОЕ??? страна (чиновники) плачется что некому будет работать? неоткуда будет брать деньги на пенсии? А ЭТО ЧТО ЗА МАРАЗМ??? ЭТО НЕ ГЕНОЦИД? ЭТО КТО ПРИРАВНЯЛ ЖЕНЩИНУ К ЖИВОТНОМУ В КЛЕТКЕ? ВЫ ЕЩЕ АБОРТЫ ЗАПРЕТИТЕ И УЗАКОНТЕ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ СТЕРИЛИЗАЦИЮ... НЕ МОГУ НАПИСАТЬ ТО КАК НАЗВАТЬ ЭТИХ ЧИНОДРАЛ - НЕ ОПУБЛИКУЮТ И ЗАБАНЯТ... ... уки!
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10.03.2021 12:37 Відповісти
Немає такого лайна, в яке би не вступив міністр Степанов. Феєричний форс - мажорний дятел.
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10.03.2021 12:44 Відповісти
метросексуал-одностаночник Степанов - красава.. как и берущий всё под особыстый контроль постельный пират-презедент, оно же - мамкин йурыст-заочник..)(
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Ой, та ну, та ну шо ви в самом дєлє наговарюєте на чесних і іскрєнніх!
Всі ж знають, шо зараз МОЗом керує "доктор-жизнь", а доктор-смерть, яка мало не загеноцидила всіх українців, уїхала в гніючу омерику.
І вапщє, то всьо проіскі соросят і рептілоїдів, які хочуть чипувати простих українців і залізти їм з мізки, де як відомо цру, водиться багато всього цікавого. Понаставили 5г вишок, видумали ковід(коров'ячий грип), який насправді виник в індії, бо там багато корів і на їх очах гвалтують руськощелепних ветеранів ВОВ.
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10.03.2021 13:37 Відповісти
Нет такой сферы деятельности в Украине которую зебилы не смогли бы развалить в кратчайшие сроки, маланские олимпийские чемпионы по борьбе с украинцами.
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10.03.2021 14:39 Відповісти
От діточкам повезло - будуть здоровими все життя ,як що ще якийсь довбодятел у білому халаті не зробить з ними експерименту як доктор менґеле!
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10.03.2021 16:34 Відповісти
Так і має бути, щеплення - це вже вчорашній день в системі охорони здоров'я.
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10.03.2021 16:46 Відповісти
Винен не ЮНІСЕФ, а нікчемний Уряд на Банковій,тому що в сусідніх країнах все гаразд з вакцинами!
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10.03.2021 18:25 Відповісти
Виноваты 73% идиотов ,которые действительно на голосовали, докторов смерть, про которых мечтали!
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10.03.2021 19:31 Відповісти
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