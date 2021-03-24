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Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во Всемирный день борьбы с туберкулезом заявил, что Украина намерена побороть эту эпидемию до конца десятилетия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"COVID19 - не повод забывать о других заболеваниях. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Украина, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, намерена преодолеть эпидемию болезни к 2030 году. В Украине заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 30% в прошлом году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ. Объясняли это тем, что закончился срок годности вакцины.

Позже стало известно, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.

Также читайте: 1434 случая туберкулеза зарегистрировано в Украине в феврале, - ЦОЗ

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) туберкулез (82)


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Топ комментарии
+13
что то не понял, а что этот ***** коронавирус уже победил?
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8860
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24.03.2021 09:54
+10
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8892
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24.03.2021 09:58
+8
Сначала нужно победить зеленую чуму
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24.03.2021 09:52
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Очень хотелось бы...
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24.03.2021 09:51 Ответить
Сначала нужно победить зеленую чуму
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24.03.2021 09:52 Ответить
что то не понял, а что этот ***** коронавирус уже победил?
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8860
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24.03.2021 09:54 Ответить
Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8892
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24.03.2021 09:58 Ответить
+!
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24.03.2021 10:44 Ответить
100500
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24.03.2021 12:58 Ответить
так. до 2030-го туберкулез, до 2040-го лечим рак, в 2050-м торжественно вводим себе ген бессмертия. ну все, я за него до 2050-го и буду голосовать!
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24.03.2021 09:59 Ответить
Степашка ще одну куртку купить і епідемія зникне. Кажуть що умова індусів була при купівлі вакцини це придбання куртки. Інакше не продадуть.
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24.03.2021 10:00 Ответить
там ещё вопрос, степашке обломилась куртейка, а этой гниде перепало поболее ...
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24.03.2021 10:45 Ответить
Уже и эпидемия туберкулеза началась)) Эпидемия отсутствия мозгов у вас с вашими эпидемиями
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24.03.2021 10:02 Ответить
ты даже не представляешь сколько людей болеют!и вылечиться оооочень тяжело!и если не в курсе он передаётся воздушно -капельным путём!
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24.03.2021 10:06 Ответить
а раньше не болели?
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24.03.2021 10:54 Ответить
закривши тубіки?
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24.03.2021 10:03 Ответить
так туб. диспансеры закрывают(люди с этим недугом спокойно ходят по улице,ездят в транспорте и т.д)!надеюсь не закрытием больниц планируют побороть эту болезнь!?
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24.03.2021 10:04 Ответить
Так, до полной победы совсем фигня осталась. Еще десяток тубдиспансеров уничтожить и УСЁ...
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24.03.2021 10:06 Ответить
Бла-бла-бла...

https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__%5b0%5d=AZXbw6CWdqOPBYtocWOqwnvW2xdiQYe_Sdq4a_lfmqLd9TklWzlmgZNnPhNRHqmL13JBeqXUzA-B5YZFsY2_lzJkic-o6K5OrPfBOJD98YkI1giwUAkaPFI58tIevI5onPc&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg

Вельмишановний наш лідере, Володимире Олександровичу, ви найвеличніший лідер світу, найкрутіший реформатор, найкраща інвестиційна нянька, наш Батько...

але де ті 3 мільярди інвестицій, які ви місяць тому привезли з Еміратів?
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24.03.2021 10:10 Ответить
Цікаво, а є моменти, коли оце нещастя не бреше ? 😂😂😂
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24.03.2021 10:16 Ответить
перед Ленкой и Ермаком наверное стоит ровно и говорит правду, остальное совсем спорно
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24.03.2021 10:46 Ответить
А я маю намір полетіти на Альфу Центавра.... А що, бідність вже побороли?
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24.03.2021 10:19 Ответить
Очень интересно - при СССР туберкулез победили еще в конце 60-х годов, если не ошибаюсь. Вот вам и рост благополучия в этой стране - заболевание туберкулезом свидетельствует о нищите и неспособности жить в нормальных санитарных условиях человека. Это - социальное заболевание.
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24.03.2021 10:20 Ответить
В бан, брехливий кацап.
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24.03.2021 12:21 Ответить
К 30-му году поборцуны еще остануться?
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24.03.2021 10:39 Ответить
видать планируют)
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24.03.2021 10:46 Ответить
Туберкулез радуется, коронавирус ему сообщил,что "зе"обещал , и его,коронавирус зничтожить в числе первых в мире.
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24.03.2021 10:42 Ответить
Вообще, это классно. Пареньку по прежнему дают озвучивать смешные тексты. Он за годы работы в передвижном шоу класно наблатыкался это делать, пусть продолжает в том же духе. Может ТОГДА, до последнего зебила с пустым холодильником,дойдет мысль об явном несоответствие пустоты в желудке и радостной физиономии "найвелычнишого".
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24.03.2021 10:50 Ответить
Оце мабуть і є популізм. Стільки проблем в країні! А воно все обіцяє золоті гори через кілька років. І якщо проаналізувати ці обіцянки, то це все - брехня. Скільки можна.
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24.03.2021 11:18 Ответить
Ясен,пень-чемпионы.😂
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24.03.2021 11:28 Ответить
ТАКИМ СОКРАЩЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ВСЕ !)
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24.03.2021 11:53 Ответить
Якщо Найсвітліший всунув туди свій ніс - то і тут буде епідемія.
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24.03.2021 11:54 Ответить
Методом закривання очей на проблему і безголовим скороченням фтизіатричної служби?
Так можна виріщити всі питання. Але тоді виникне інша проблема- ми просто вимремо.
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24.03.2021 12:39 Ответить
Шоб,ти здохло,бидло
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24.03.2021 13:54 Ответить
а че не к 2050, там же поп пути никаких преград не будет, не пандемий ни кризисов, ни войн, я точно видел
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24.03.2021 15:15 Ответить
 
 