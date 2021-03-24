Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во Всемирный день борьбы с туберкулезом заявил, что Украина намерена побороть эту эпидемию до конца десятилетия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"COVID19 - не повод забывать о других заболеваниях. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Украина, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, намерена преодолеть эпидемию болезни к 2030 году. В Украине заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 30% в прошлом году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ. Объясняли это тем, что закончился срок годности вакцины.

Позже стало известно, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.

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