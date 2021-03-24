Украина намерена побороть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во Всемирный день борьбы с туберкулезом заявил, что Украина намерена побороть эту эпидемию до конца десятилетия.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"COVID19 - не повод забывать о других заболеваниях. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Украина, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, намерена преодолеть эпидемию болезни к 2030 году. В Украине заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 30% в прошлом году", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ. Объясняли это тем, что закончился срок годности вакцины.
Позже стало известно, что вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.
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Вельмишановний наш лідере, Володимире Олександровичу, ви найвеличніший лідер світу, найкрутіший реформатор, найкраща інвестиційна нянька, наш Батько...
але де ті 3 мільярди інвестицій, які ви місяць тому привезли з Еміратів?
Так можна виріщити всі питання. Але тоді виникне інша проблема- ми просто вимремо.