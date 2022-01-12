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Новини
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Шмигаль погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів: Кабмін ухвалив рішення

Шмигаль погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким закордонні відрядження міністрів погоджуватиме прем'єр-міністр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Так, уряд прийняв постанову "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698".

Документом передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів.

"Проектом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Також читайте: Кабмін готує нову програму з МВФ, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14090) відрядження (44) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+3
Боятся шо сбегут!!! И номерок каждому на ногу с джипиесом.
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12.01.2022 14:32
+3
вы главное сырлеща проконтролируйте
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12.01.2022 14:40
+3
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12.01.2022 14:43
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вчера дерьмак, а сегодня шмыголь отвелкает нарід от внезапнонепоявляющегосягаранта.
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12.01.2022 14:30 Відповісти
та вчера вечером же выкатили видосик вроде от нашего веселого дякулы)
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12.01.2022 14:36 Відповісти
ну так позавчера тоже выкатывали свежее фото, как бэ о первом рабочем дне, но взятое из старых архивов ))
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12.01.2022 14:43 Відповісти
Боятся шо сбегут!!! И номерок каждому на ногу с джипиесом.
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12.01.2022 14:32 Відповісти
на ногу пудову гирю
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12.01.2022 14:41 Відповісти
вы главное сырлеща проконтролируйте
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12.01.2022 14:40 Відповісти
О как! Т.е. хочешь кататься по заграничным командировкам? - дружи со Шмыгалем!
Коррупция? Не, не слышали ...
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12.01.2022 14:42 Відповісти
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12.01.2022 14:43 Відповісти
А що так? В відрядження за рахунок платників податків - надурняк- захотілося?
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12.01.2022 17:23 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0


Рада народних міністрів УНР

цікаві були міністерства
І
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 міністр великоруських справ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 міністр жидівських справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0#cite_note-1 [ , міністр польських справ.
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12.01.2022 14:43 Відповісти
Красиво жить не заборониш !
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12.01.2022 14:50 Відповісти
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12.01.2022 14:59 Відповісти
https://www.facebook.com/istokoz/posts/4974294912621781?__cft__[0]=AZUKN0h3GR5ezIwuYL1n3cmpN4qnJM72BSOWpjJdOIv4bXjeBsAeykDl9xMrE2vofzLd0ntLRCwNd1YjpFXx9xtxTu0HkLBK9nySzZ5YbQklIeuvNRajf5CT7V0SBg66nY_aPjhsfTrEitCMEkJsaQOG8Qm_XsM8pEOZZVeaocJQFNCKEYCLGbMiI5hABLFP2TO2flv3U5581fuoHG0d4mEZ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 січня о 13:14 · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZUKN0h3GR5ezIwuYL1n3cmpN4qnJM72BSOWpjJdOIv4bXjeBsAeykDl9xMrE2vofzLd0ntLRCwNd1YjpFXx9xtxTu0HkLBK9nySzZ5YbQklIeuvNRajf5CT7V0SBg66nY_aPjhsfTrEitCMEkJsaQOG8Qm_XsM8pEOZZVeaocJQFNCKEYCLGbMiI5hABLFP2TO2flv3U5581fuoHG0d4mEZ&__tn__=%2CP-y-R Київ ·

Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.»
Але як виявилося фото було взято з наради, яка відбулась ще у листопаді місяці 2021 року.
То де ж тоді ПрезидентЗнову відпочиває

Джерело https://t.me/ZeFackTy?fbclid=IwAR03w3DIFilyh0vyRIgpraHqPxT3Pb1w1HupNqsd8FSZ1z0ZcrSS5c2r5to https://t.me/ZeFackTy

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12.01.2022 15:02 Відповісти
 
 