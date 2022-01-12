Шмигаль погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким закордонні відрядження міністрів погоджуватиме прем'єр-міністр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Так, уряд прийняв постанову "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698".

Документом передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів.

"Проектом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

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