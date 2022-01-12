Шмигаль погоджуватиме закордонні відрядження всіх міністрів: Кабмін ухвалив рішення
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким закордонні відрядження міністрів погоджуватиме прем'єр-міністр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Так, уряд прийняв постанову "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698".
Документом передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів.
"Проектом акта передбачається погодження прем'єр-міністром України закордонних відряджень міністрів", - йдеться у пояснювальній записці до документу.
Топ коментарі
+3 Михаил Сомов #454446
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+3 Игорь Васечкин #488879
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Рада народних міністрів УНР
цікаві були міністерства
І
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 міністр великоруських справ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 міністр жидівських справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0#cite_note-1 [ , міністр польських справ.
Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.»
Але як виявилося фото було взято з наради, яка відбулась ще у листопаді місяці 2021 року.
То де ж тоді ПрезидентЗнову відпочиває
Джерело https://t.me/ZeFackTy?fbclid=IwAR03w3DIFilyh0vyRIgpraHqPxT3Pb1w1HupNqsd8FSZ1z0ZcrSS5c2r5to https://t.me/ZeFackTy