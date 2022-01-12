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Кабмін готує нову програму з МВФ, - Шмигаль

Кабмін готує нову програму з МВФ, - Шмигаль

Кабінет Міністрів готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вона почнеться після завершення програми Stand-By.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 січня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шмигаль, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку.

"Ми хочемо дати старт новим проєктам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення і досягнення стійкого економічного зростання", - повідомив прем'єр.

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За його словами, мова йде і "про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про початок нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка актуальна на сьогодні".

Нагадаємо, МВФ в листопаді прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.

Автор: 

кредит (3827) МВФ (3071) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+4
врали же еще полгода назад, что мвф нам не нужен)
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12.01.2022 14:22
+3
Около 20-ти. Дело не в кредиторах.
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12.01.2022 14:46
+3
Вот и вся программа
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12.01.2022 14:51
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врали же еще полгода назад, что мвф нам не нужен)
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12.01.2022 14:22 Відповісти
Это бег по кругу от одного банка к другому.
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12.01.2022 14:26 Відповісти
а вы уверенны, что вам поверят... снова?
или это обещалка в рамках предвыборной кампании В.А. Зеленского?
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12.01.2022 14:23 Відповісти
Без очередной прививки никак...
Это ковид какой-то.
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12.01.2022 14:23 Відповісти
Чудесно! Вот только МВФ про то не слухом ни духом.
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12.01.2022 14:28 Відповісти
Замість економіки і роботи промисловості, МВФ, і нехай українці пізніше розрахуються, , потрібно , щоб МВФ платив зря плату оцимофісопрезидентам шмигалям кабмінам, і зеверховній зраді.
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12.01.2022 14:39 Відповісти
Велике кредитивництво!
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12.01.2022 14:28 Відповісти
Сколько стран в мире стали высокоразвитыми на кредитах МВФ ?
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12.01.2022 14:41 Відповісти
Около 20-ти. Дело не в кредиторах.
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12.01.2022 14:46 Відповісти
Значит дело в заемщиках! Чего то им не хватает, кроме денег.
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12.01.2022 15:23 Відповісти
Все просто. Когда бабки занимают путем продажи бондов то процент по ним прямо пропорционален риску, т. е. кредитному рейтингу. МВФ может дать под меньший процент, сразу много, но контролировать куда куда пойдут эти деньги никто не будет. Для коррумпированных правительств схема проста, если продавать бонды то можно окочурится не досидев строка, если брать у МВФ то отдавать сразу много не нужно и процент адекватен, а что будет потом, та хоть греблю гати.
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12.01.2022 15:28 Відповісти
Больше чем от кредитов засрашки.
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12.01.2022 15:11 Відповісти
Она уже вас как страну списала.
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12.01.2022 15:20 Відповісти
Вы бы уж как-нибудь да со своей кацапней да отцепились от Украины. "Братушки" куевы.
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12.01.2022 15:34 Відповісти
А що там переворотько казав МВФу?
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12.01.2022 14:43 Відповісти
Готовятся принимать со всех сторон как порноактриса?
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12.01.2022 14:50 Відповісти
Вот и вся программа
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12.01.2022 14:51 Відповісти
МВФ в шоке!
покажите им зарплатные ведомости и е-декларации судей-прокуроров-депутатов и иже с ними...
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12.01.2022 14:55 Відповісти
У них судьи получают в 3-4 раза меньше. Про депутатов я не говорю потому, что это они получают вообще в конверте. А по испанским законам это было бы 1, 4 средней зарплаты по Испании.
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12.01.2022 15:04 Відповісти
Лучше автопарк под кабмином и судами. У нас полковник полиции на Гелентвагене за $200к ездит, бабе Меркель и не снилось.
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12.01.2022 15:22 Відповісти
"готовить программу мвф " - это в переводе на нормальную мову - дайте нам денеХ под любые ваши условия и проценты - бо нам писта незабаром !!! нас скоро будут не бить а убивать !!! плиз !
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12.01.2022 14:58 Відповісти
У зеленых мародеров с каждым днем аппетиты растут. Уже госбюджета не хватает. Решили грабить наших детей и внуков с помощью кредитов у мвф.
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12.01.2022 15:00 Відповісти
И что же там еще такое пропишут, не ужели жрать перестанем.
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12.01.2022 15:03 Відповісти
Одни влажные мечты да обещания от зелени. Тошнит уже.
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12.01.2022 15:09 Відповісти
Ага. Дайте нам еще мильйард, на книги и театры.
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12.01.2022 15:20 Відповісти
 
 