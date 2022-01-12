Кабмін готує нову програму з МВФ, - Шмигаль

Кабінет Міністрів готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вона почнеться після завершення програми Stand-By.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 січня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шмигаль, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку.

"Ми хочемо дати старт новим проєктам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення і досягнення стійкого економічного зростання", - повідомив прем'єр.

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За його словами, мова йде і "про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про початок нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка актуальна на сьогодні".

Нагадаємо, МВФ в листопаді прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.