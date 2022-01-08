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МВФ (3051) Гетманцев (841)

Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно, - "слуга народу" Гетманцев

Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно, -

Україна має всі шанси виконати усі структурні маяки та отримати останній транш Міжнародного валютного фонду по діючій програмі у червні та щонайменше до кінця 2022 року обійтися без МВФ.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо ТВ".

"Я не бачу структурних маяків, які б ми не могли виконати, щоб отримати наступний транш. Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно", - зазначив нардеп.

За словами Гетманцева, Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду.

"Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами", - додав парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ контролюватиме погашення Україною боргу перед усіма "зеленими" інвесторами, – звіт Фонду

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Нет не согласен! Раковая опухоль это Зеленский! Гетьманцев это метостаза!
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08.01.2022 08:49
+15
Не давайте ни копейки уродам, скорее восстанем.
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08.01.2022 08:43
+13
Гетьманцев это раковая опухоль на теле Украины.
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08.01.2022 08:46
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Не давайте ни копейки уродам, скорее восстанем.
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08.01.2022 08:43 Відповісти
У меня есть подозрение, что ты при любой власти жил и будешь жить с голой ж"пой. Ты своими революциями еще с 1917 года всех задолбал.
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08.01.2022 10:29 Відповісти
нищеброд, иди работать и у тебя не будет проблем.
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08.01.2022 13:14 Відповісти
Забудьте!
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08.01.2022 08:44 Відповісти
тебя? мы тебя и не знаем
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08.01.2022 13:15 Відповісти
Гетьманцев это раковая опухоль на теле Украины.
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08.01.2022 08:46 Відповісти
Нет не согласен! Раковая опухоль это Зеленский! Гетьманцев это метостаза!
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08.01.2022 08:49 Відповісти
А д'єрьмак тоді хто? Головний мазафакер? Корінь усіх метастаз, який росте із дупи ***********?
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08.01.2022 09:01 Відповісти
Дерьмак тоже метостаза! Не проголосовав бы мудрый нарид за Зеленского не было и этих мразей у власти!
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08.01.2022 09:17 Відповісти
ну, так до Зе были другие мрази, которые гораздо хуже Зе, за которых также проголосовал мудры нарид, и мраз в 2014г победила в первом туре. А где теперь эта мразь?
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08.01.2022 13:09 Відповісти
Так как при Зеленском нам не при одном президенте не рассказывали как мы хорошо будем жить...ПОТОМ!
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08.01.2022 08:46 Відповісти
да-да-да, предыдущий вор рассказывал про 149 реформ )) реформатор хренов.
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08.01.2022 13:16 Відповісти
Гетманцеву не хватает на "мелкие расходы".
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08.01.2022 08:47 Відповісти
Гетьманцев это тот парень, кого повешают первым
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08.01.2022 08:52 Відповісти
ой, диванный ты вешатель ))
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08.01.2022 13:10 Відповісти
Гнида тупорылая. Предпринимателей загнал, промышленность угробили и ждут кредитов.
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08.01.2022 08:55 Відповісти
вы забыли про рекламируемые им "добровольную амнистию капиталов" и "проверку всех (ну как всех)))) только гоев) на теневую жизнь с 1995 года)....
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08.01.2022 10:21 Відповісти
Брехло ЗЕленое
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08.01.2022 08:55 Відповісти
А может вам пора сложить полномочия и назначить новые выборы,кого вы представляете,если ваши рейтинги близки к нулю.
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08.01.2022 08:56 Відповісти
это у тебя рейтинги близки нулю, глаза открой, олень
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08.01.2022 13:17 Відповісти
Гетьманович,ты что ли,твою маму скоро арестуют,слишком много подозрительного майна на ней,не жалко старушку?
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09.01.2022 06:30 Відповісти
ты меня с кем-то путаешь. не пиши чушь, лучше работать иди.
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09.01.2022 12:14 Відповісти
Точно угадал,беги плати налоги которые утаил,власть скоро поменяется.
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09.01.2022 13:10 Відповісти
Шо там по керівнику САП скоти монозбродні? Думали що всі про це забули?
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08.01.2022 08:57 Відповісти
давно все забыли, иди работать и не пиши чушь
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08.01.2022 13:18 Відповісти
Только скажите, никто вам кредиты возвращать не будет, я так точно.
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08.01.2022 08:58 Відповісти
Бустерная денежная доза?
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08.01.2022 09:05 Відповісти
У " слуг всегда есть шансы получить....", но как показал опыт 2.5 лет царствования нелоха от МВФ получал он только дулю, так будет и в этот раз. А Порошенко МВФ деньги давал за это его и преследует нелох.
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08.01.2022 09:09 Відповісти
выкатили МВФ тележку обещаний нового витка борьбы с коррупцией
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08.01.2022 09:12 Відповісти
все ровно также и как и при порошенке
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09.01.2022 12:15 Відповісти
конечно, дайте денег, вот вам обещания.
при порошенке обещания либо не выполнялись, либо выполнялись так криво, что не соответствовали идее.
Точно так и при зе.
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09.01.2022 12:19 Відповісти
место гетманцева в тюрьме... а он глава комитета, который осознанно работает на страну-агрессора, спонсирующую терроризм в мире и войну против Украины...
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08.01.2022 09:16 Відповісти
это твоё место в тюрьме, олень
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08.01.2022 13:12 Відповісти
Уже в 4 раза больше чем Порошенко понабирали
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08.01.2022 09:19 Відповісти
Внешнее управление - это молиться на транш МВФ
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08.01.2022 09:19 Відповісти
Медведчук-ты ли это?😧
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08.01.2022 09:22 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=AR0jNzzWihs&t=6s
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08.01.2022 10:02 Відповісти
Не открывается. Кто там умничает?
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08.01.2022 10:15 Відповісти
Можно в поиск ютуб вбить

МВФ и «Тройка»
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08.01.2022 10:19 Відповісти
Очень "свежая" информация от каких-то бюргерских маргиналов. Таких говорунов в каждой стране полным полно.
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08.01.2022 10:57 Відповісти
Дебила гетманцева слушать-себя нае..ть.
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08.01.2022 09:21 Відповісти
а ты не слушай, все равно ничего не поймешь, ты работать иди.
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08.01.2022 13:13 Відповісти
Иди нах, придурок.
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08.01.2022 13:33 Відповісти
показательно, когда быдло пускают в интернет. соси зах, быдло
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08.01.2022 13:58 Відповісти
Выговор тому,кто тебя пустил в интернет,мразь.
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08.01.2022 14:37 Відповісти
быдло ты тупое завязывай с боярышником и бегом нах на работу, ушлепок
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08.01.2022 17:04 Відповісти
Ой😉,да у тебя же это👉🐓💨💥
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08.01.2022 17:12 Відповісти
напевно це один з найактивніших руйнівників економіки та україноненависників. 2 в 1.
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08.01.2022 09:55 Відповісти
боже, где вас таких убогих набирают.
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08.01.2022 13:13 Відповісти
певно не у найближчій синагозі, там, зазичай, чиновників набирають.
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08.01.2022 13:16 Відповісти
Кастрировать сцуку!
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08.01.2022 10:08 Відповісти
шанс є, але транша нема. МВФ,ці транши для зелених уйобків давати не треба, бо вони їх в свої офшори скинуть, а Україна буде в боргах.
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08.01.2022 10:11 Відповісти
МВФ ничего не даст, пока не произойдет импичмент.
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08.01.2022 10:30 Відповісти
Странные партнеры у Гетьманцева. Контрабас оружия в Иран никто не забыл. https://youtu.be/n9_waftWPvc
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08.01.2022 10:36 Відповісти
Не будет больше бабла от мвф. Потому что обязательства не выполняют. До кінця січня 2022 року Кабмін зобов'язався розробити та схвалити дорожню карту повної або часткової приватизації Приватбанку та Ощадбанку, зокрема їхнього продажу міжнародним інвесторам з бездоганною репутацією.

До кінця лютого 2022 року Україна повинна опублікувати план повернення активів, виведених із збанкрутілих банків.
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08.01.2022 10:45 Відповісти
Этот проходимец наверное спит и видит бабло у себя в кармане. Только о нем и мечтает. Жизнь его - мракобесие и коррупция. Жуть, кого привели во власть эти "новые лица".
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08.01.2022 11:33 Відповісти
Правильно, гетьманцев!
Зачем Украине кредитоваться в МВФ под 2% годовых, когда зебилам проще продать ОВГЗ под 12% годовых?
Ублюдки зеленые!
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08.01.2022 23:15 Відповісти
Начнем с того, что за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
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08.01.2022 23:16 Відповісти
С ужасом думаю о том, КАК и СКОЛЬКО нам придется расплачиваться, когда зебилы сдрыснут!
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08.01.2022 23:18 Відповісти
А у Гетманцева есть все шансы получить по башке кассовым аппаратом и горящую автомобильную покрышку на шею.
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09.01.2022 11:00 Відповісти
 
 