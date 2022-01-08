Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно, - "слуга народу" Гетманцев

Україна має всі шанси виконати усі структурні маяки та отримати останній транш Міжнародного валютного фонду по діючій програмі у червні та щонайменше до кінця 2022 року обійтися без МВФ.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо ТВ".

"Я не бачу структурних маяків, які б ми не могли виконати, щоб отримати наступний транш. Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно", - зазначив нардеп.

За словами Гетманцева, Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду.

"Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами", - додав парламентар.

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