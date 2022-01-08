Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно, - "слуга народу" Гетманцев
Україна має всі шанси виконати усі структурні маяки та отримати останній транш Міжнародного валютного фонду по діючій програмі у червні та щонайменше до кінця 2022 року обійтися без МВФ.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо ТВ".
"Я не бачу структурних маяків, які б ми не могли виконати, щоб отримати наступний транш. Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно", - зазначив нардеп.
За словами Гетманцева, Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду.
"Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами", - додав парламентар.
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при порошенке обещания либо не выполнялись, либо выполнялись так криво, что не соответствовали идее.
Точно так и при зе.
МВФ и «Тройка»
До кінця лютого 2022 року Україна повинна опублікувати план повернення активів, виведених із збанкрутілих банків.
Зачем Украине кредитоваться в МВФ под 2% годовых, когда зебилам проще продать ОВГЗ под 12% годовых?
Ублюдки зеленые!
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/