Кабмин готовит новую программу с МВФ, - Шмыгаль
Кабинет Министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, выдающими льготные кредиты, важно для развития.
"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста", - сообщил премьер.
По его словам, речь идет и "о продлении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна сегодня".
Напомним, МВФ в ноябре принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года.
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