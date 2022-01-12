Кабмин готовит новую программу с МВФ, - Шмыгаль

Кабинет Министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, выдающими льготные кредиты, важно для развития.

"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста", - сообщил премьер.

Также читайте: У Украины есть все шансы получить транш МВФ вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

По его словам, речь идет и "о продлении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна сегодня".

Напомним, МВФ в ноябре принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года.