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Кабмин готовит новую программу с МВФ, - Шмыгаль

Кабмин готовит новую программу с МВФ, - Шмыгаль

Кабинет Министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, выдающими льготные кредиты, важно для развития.

"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста", - сообщил премьер.

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По его словам, речь идет и "о продлении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна сегодня".

Напомним, МВФ в ноябре принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+4
врали же еще полгода назад, что мвф нам не нужен)
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12.01.2022 14:22
+3
Около 20-ти. Дело не в кредиторах.
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12.01.2022 14:46
+3
Вот и вся программа
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12.01.2022 14:51
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врали же еще полгода назад, что мвф нам не нужен)
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12.01.2022 14:22 Ответить
Это бег по кругу от одного банка к другому.
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12.01.2022 14:26 Ответить
а вы уверенны, что вам поверят... снова?
или это обещалка в рамках предвыборной кампании В.А. Зеленского?
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12.01.2022 14:23 Ответить
Без очередной прививки никак...
Это ковид какой-то.
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12.01.2022 14:23 Ответить
Чудесно! Вот только МВФ про то не слухом ни духом.
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12.01.2022 14:28 Ответить
Замість економіки і роботи промисловості, МВФ, і нехай українці пізніше розрахуються, , потрібно , щоб МВФ платив зря плату оцимофісопрезидентам шмигалям кабмінам, і зеверховній зраді.
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12.01.2022 14:39 Ответить
Велике кредитивництво!
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12.01.2022 14:28 Ответить
Сколько стран в мире стали высокоразвитыми на кредитах МВФ ?
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12.01.2022 14:41 Ответить
Около 20-ти. Дело не в кредиторах.
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12.01.2022 14:46 Ответить
Значит дело в заемщиках! Чего то им не хватает, кроме денег.
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12.01.2022 15:23 Ответить
Все просто. Когда бабки занимают путем продажи бондов то процент по ним прямо пропорционален риску, т. е. кредитному рейтингу. МВФ может дать под меньший процент, сразу много, но контролировать куда куда пойдут эти деньги никто не будет. Для коррумпированных правительств схема проста, если продавать бонды то можно окочурится не досидев строка, если брать у МВФ то отдавать сразу много не нужно и процент адекватен, а что будет потом, та хоть греблю гати.
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12.01.2022 15:28 Ответить
Больше чем от кредитов засрашки.
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12.01.2022 15:11 Ответить
Она уже вас как страну списала.
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12.01.2022 15:20 Ответить
Вы бы уж как-нибудь да со своей кацапней да отцепились от Украины. "Братушки" куевы.
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12.01.2022 15:34 Ответить
А що там переворотько казав МВФу?
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12.01.2022 14:43 Ответить
Готовятся принимать со всех сторон как порноактриса?
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12.01.2022 14:50 Ответить
Вот и вся программа
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12.01.2022 14:51 Ответить
МВФ в шоке!
покажите им зарплатные ведомости и е-декларации судей-прокуроров-депутатов и иже с ними...
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12.01.2022 14:55 Ответить
У них судьи получают в 3-4 раза меньше. Про депутатов я не говорю потому, что это они получают вообще в конверте. А по испанским законам это было бы 1, 4 средней зарплаты по Испании.
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12.01.2022 15:04 Ответить
Лучше автопарк под кабмином и судами. У нас полковник полиции на Гелентвагене за $200к ездит, бабе Меркель и не снилось.
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12.01.2022 15:22 Ответить
"готовить программу мвф " - это в переводе на нормальную мову - дайте нам денеХ под любые ваши условия и проценты - бо нам писта незабаром !!! нас скоро будут не бить а убивать !!! плиз !
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12.01.2022 14:58 Ответить
У зеленых мародеров с каждым днем аппетиты растут. Уже госбюджета не хватает. Решили грабить наших детей и внуков с помощью кредитов у мвф.
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12.01.2022 15:00 Ответить
И что же там еще такое пропишут, не ужели жрать перестанем.
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12.01.2022 15:03 Ответить
Одни влажные мечты да обещания от зелени. Тошнит уже.
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12.01.2022 15:09 Ответить
Ага. Дайте нам еще мильйард, на книги и театры.
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12.01.2022 15:20 Ответить
 
 