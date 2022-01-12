Німеччина продовжить активно виступати за відновлення Нормандського формату, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить активно виступати за відновлення Нормандського формату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми активно виступаємо за те, щоб пожвавити "нормандський формат", - сказав він.
За словами канцлера, Німеччина робитиме це й надалі.
Рух російських сил біля українського кордону, заявив Шольц, викликає у нього "серйозне занепокоєння".
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Єто "сдача Украиньі" ? 😀