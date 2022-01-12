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Новини Нормандські переговори
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Німеччина продовжить активно виступати за відновлення Нормандського формату, - Шольц

Німеччина продовжить активно виступати за відновлення Нормандського формату, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить активно виступати за відновлення Нормандського формату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно виступаємо за те, щоб пожвавити "нормандський формат", - сказав він.

За словами канцлера, Німеччина робитиме це й надалі.

Рух російських сил біля українського кордону, заявив Шольц, викликає у нього "серйозне занепокоєння".

Також читайте: США співпрацюють з Німеччиною, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", - Нуланд

Автор: 

Німеччина (7357) нормандська четвірка (1526) Шольц Олаф (1136)


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Да кто бы сомневался. Фирицам нужно поскорее сдать Украину кремлю и начать шинковать бабло с газовой трубы
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12.01.2022 14:52 Відповісти
Правильно сказал . Забыли эти "обеспокоенные" мелодию русской гармошки .
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12.01.2022 14:57 Відповісти
Меркель в Париже на саммите Нормандского формата согласилась с президентом Украиньі и ВПЕРВЬІЕ назвала РФ "стороной конфликта" , Макрон поддержал . Путин бьіл в шоке , после єтого он всячески избегает участия в продолжении переговоров .
Єто "сдача Украиньі" ? 😀
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12.01.2022 15:00 Відповісти
Він як папуга про одне й те саме. Не зрозумів напевно в чому справа.
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12.01.2022 14:58 Відповісти
Треба подалі тікати від "нормандських" форматів. Тільки США\Канада\Британія. Всі інші злиють нас без єдиного п..дар-звуку за жменю срібла\балон газу.
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12.01.2022 14:58 Відповісти
Зараз найкращий шанс поховати і мінські угоди і шкідливий для нас нормандський формат, є США, є Євросоюз, Німетчину і Францію окремо можна сміливо відсилати туди куди й росію.
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12.01.2022 15:57 Відповісти
США уже всё порешали и показали рашистам большой член на хотелки.
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12.01.2022 16:51 Відповісти
ФРН сама себе відкидує на задвірки цивілізації своїм жалібно-пістзлочинним скавчанням гітлеризму.
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12.01.2022 17:35 Відповісти
 
 