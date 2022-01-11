США співпрацюють з Німеччиною, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", - Нуланд

США співпрацюють з Німеччиною та Європейським Союзом щодо затримки запуску "Північного потоку-2".

Про це заявила заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії", - заявила Нуланд.

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