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США співпрацюють з Німеччиною, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", - Нуланд
США співпрацюють з Німеччиною та Європейським Союзом щодо затримки запуску "Північного потоку-2".
Про це заявила заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії", - заявила Нуланд.
Топ коментарі
+4 Miko R #228197
показати весь коментар12.01.2022 02:10
+2 Игорь Монахов
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+1 Colt
показати весь коментар12.01.2022 02:37
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Маленькая Южная Корея, которая меньше России в 170 раз, экспортирует более на 500 миллиардов долларов в год. Полтриллиона долларов. Причём это не нефть и газ, не уран и не руда...
А огромная Россия экспортирует практически только нефть и газ, но на сумму вдвое меньшую, чем маленькая Южная Корея.
Вот что вы стоите на самом деле. Мыльный пузырь.
Если мы хотим это остановить - необходимо жёсткое сопротивление.
Она не призывает атаковать - она за сопротивление агрессору.
Штаб-квартира (головний офіс і розробники) фірми "Антивірус Касперського" завжди була і є в Москві. Це все, що тобі треба знати про цей вірус. Зроби прості висновки.