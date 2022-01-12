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Новости Газовая война
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США сотрудничают с Германией, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", - Нуланд

США сотрудничают с Германией, чтобы задержать запуск

США сотрудничают с Германией и Европейским Союзом по задержке запуска "Северного потока-2".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии", - заявила Нуланд.

Читайте также: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок

Автор: 

Германия (6955) США (26652) Северный поток (1449) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+4
Доставляють газовозами з США, Катару тощо. Поставки наростають. Ніхто в Європі не мерзне. Ціни на газ виросли на 800% ( у вісім разів), зараз уже в 6 разів, проте треба розуміти, що грошей Рашка в даний момент не отримує ні копійки. Казахстан, який підняв ціни теж, моментально вибухнув. Поки що нам відомо, що там ледве не щоденно падають і вибухають тільки літаки і вертольоти. Будемо вважати це першим казахським майданом. Про інші, більш масштабні наслідки в Росії ми ще почуємо обов'язково. Бо бумеранг Росія вже запустила, і з якої сторони він прилетить назад, в голову... Для них це буде сюрпризом.
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12.01.2022 02:10
+2
.. слов нет...и эти Нас за лохов держат как и гниды с ОП...
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12.01.2022 00:25
+1
А то мы ещё не пострадали: 15000 убитых - это ещё не конфронтация.
Если мы хотим это остановить - необходимо жёсткое сопротивление.
Она не призывает атаковать - она за сопротивление агрессору.
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12.01.2022 02:37
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.. слов нет...и эти Нас за лохов держат как и гниды с ОП...
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12.01.2022 00:25 Ответить
Прийдеться танкерами газ через океан доставляти. Німці мерзнути не захочуть.
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12.01.2022 01:23 Ответить
Доставляють газовозами з США, Катару тощо. Поставки наростають. Ніхто в Європі не мерзне. Ціни на газ виросли на 800% ( у вісім разів), зараз уже в 6 разів, проте треба розуміти, що грошей Рашка в даний момент не отримує ні копійки. Казахстан, який підняв ціни теж, моментально вибухнув. Поки що нам відомо, що там ледве не щоденно падають і вибухають тільки літаки і вертольоти. Будемо вважати це першим казахським майданом. Про інші, більш масштабні наслідки в Росії ми ще почуємо обов'язково. Бо бумеранг Росія вже запустила, і з якої сторони він прилетить назад, в голову... Для них це буде сюрпризом.
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12.01.2022 02:10 Ответить
Я тебя огорчу: Рашка эти деньги не получает. Они идут в США, идут налогами в европейские государства, превращаясь в электромобили, солнечные электростанции, новые роботы-истребители, новые технологии в электронике, космонавтике, новые разведывательные и боевые спутники, новые рабочие места. Что бы не случалось - Запад становится только экономически, технически, технологически сильнее. Причём реально, а не в телевизере, как доходящая Рашка, от которой на каждом витке отваливаются куски. В этот раз очередной фюрер раскрутил Рашку юлой, чтобы огрызаться на все стороны. Ну что же, куски будут отваливаться намного веселее. До победного конца.
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12.01.2022 03:39 Ответить
Мы уже много чего от вас слышали. Как вы победите в космосе, потому что пиндосы не умеют ракетных двигателей делать и будут прыгать в космос батутом. Слышали, как Сколково заткнёт за пояс Кремниевую Долину США... Один пердёж в результате. Ноль. НОЛЬ.
Маленькая Южная Корея, которая меньше России в 170 раз, экспортирует более на 500 миллиардов долларов в год. Полтриллиона долларов. Причём это не нефть и газ, не уран и не руда...
А огромная Россия экспортирует практически только нефть и газ, но на сумму вдвое меньшую, чем маленькая Южная Корея.
Вот что вы стоите на самом деле. Мыльный пузырь.
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12.01.2022 10:49 Ответить
Як же потрібна була б демократичному світу Нуланд в якості Президента США...
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12.01.2022 02:00 Ответить
Далі буде.
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12.01.2022 02:34 Ответить
А то мы ещё не пострадали: 15000 убитых - это ещё не конфронтация.
Если мы хотим это остановить - необходимо жёсткое сопротивление.
Она не призывает атаковать - она за сопротивление агрессору.
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12.01.2022 02:37 Ответить
Присядь на бутылочку.
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12.01.2022 03:09 Ответить
И в три ночи не отпускает? Снова торкнуло?
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12.01.2022 03:23 Ответить
Что ты там ещё кудахчешь, Витёк?
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12.01.2022 06:50 Ответить
Фаллос стеклянный никогда не выходит из головы? Всё таки в наше время есть о чём другом думать. Отчего это? Паранойя, шизофрения на почве импотенции или это такой первобытный культ фаллоса? Мне тут даже приятель звонил, о тебе рассказывал. Забавно это, или печально, я не знаю.
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12.01.2022 07:06 Ответить
А мне звонил Арсен и говорил,что ты любишь когда он тебя на швабру насаживает.
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12.01.2022 07:23 Ответить
Даже на этом форуме смеются уже все с твоего недуга.
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12.01.2022 08:15 Ответить
Да уже ж смеялись, Витёк. Сколько можно? Правда только в твоём пустом черепе.)
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12.01.2022 08:51 Ответить
та отож
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12.01.2022 08:54 Ответить
Глава МИД Германии Анналена Бербок еще до нового года сказала...это дерьмо не соответвует энергетической Хартии ЕС...,а я вам еще до выборов в Германии в конце сентября говорил,что Анналена Похоронит туфту Путлера...
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12.01.2022 04:09 Ответить
ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ ЗНАВ.
Штаб-квартира (головний офіс і розробники) фірми "Антивірус Касперського" завжди була і є в Москві. Це все, що тобі треба знати про цей вірус. Зроби прості висновки.
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12.01.2022 05:06 Ответить
Пчёлы против мёда? Ну, ну.
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12.01.2022 06:23 Ответить
Щось є сумніви до гансів
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12.01.2022 06:23 Ответить
Після комсомолки фрау-таки да...
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12.01.2022 07:06 Ответить
Сегодня спот 950-1000$, и это не смотря на теплую погоду, хороший ветер и разговоры о помощи США. Представляю здесь обывателей- немцев и бизнес получающих платежки (газ, электричество и теплую воду) в 2 раза больше, чем привыкли. Они эту новую правящую коалицию вынесут как метрвеца на следующих выборах.
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12.01.2022 08:08 Ответить
Время покажет, кто под кого ляжет.
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12.01.2022 09:10 Ответить
Немецкие зеленые здесь продавили полное закрытие атомных в этом году и угольных электростанций через пару лет. А отказ от дизель/бензин авто в пользу електромобилей еще больше давит на электрические цены. Где энергию брать будете, немцы, если газа не будет?
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12.01.2022 09:39 Ответить
И щоб мы робылы без ридненькых партнерив.
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12.01.2022 08:34 Ответить
 
 