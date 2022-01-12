США сотрудничают с Германией, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", - Нуланд

США сотрудничают с Германией и Европейским Союзом по задержке запуска "Северного потока-2".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии", - заявила Нуланд.

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