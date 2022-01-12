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США сотрудничают с Германией, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", - Нуланд
США сотрудничают с Германией и Европейским Союзом по задержке запуска "Северного потока-2".
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии", - заявила Нуланд.
Топ комментарии
+4 Miko R #228197
показать весь комментарий12.01.2022 02:10
+2 Игорь Монахов
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+1 Colt
показать весь комментарий12.01.2022 02:37
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Маленькая Южная Корея, которая меньше России в 170 раз, экспортирует более на 500 миллиардов долларов в год. Полтриллиона долларов. Причём это не нефть и газ, не уран и не руда...
А огромная Россия экспортирует практически только нефть и газ, но на сумму вдвое меньшую, чем маленькая Южная Корея.
Вот что вы стоите на самом деле. Мыльный пузырь.
Если мы хотим это остановить - необходимо жёсткое сопротивление.
Она не призывает атаковать - она за сопротивление агрессору.
Штаб-квартира (головний офіс і розробники) фірми "Антивірус Касперського" завжди була і є в Москві. Це все, що тобі треба знати про цей вірус. Зроби прості висновки.