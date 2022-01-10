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Германия (6726) Северный поток (1443) Анналена Бербок (314)

"Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" пока не отвечает европейским требованиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом Бербок заявила в интервью изданию La Stampa.

"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток-2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - сказала министр.

Бербок считает, что вопрос о запуске трубы носит геополитический характер. Министр подтвердила, что правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому в отношении России будут приняты жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или каких-либо агрессивных действий в отношении Украины.

Читайте: 60% немцев поддерживают "Северный поток-2", - опрос

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Топ комментарии
+6
Навсегда только бутылка в кацапском очке.
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10.01.2022 10:38
+5
Звичайно не відповідає, бо це зброя парашії, яка буде мати повний контроль над всією Європою. Чи трубопровід будуть охороняти європейці?
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10.01.2022 10:19
+5
Ага. Это типа "санкции на пользу". Ну и не спешите.)
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10.01.2022 10:52
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Звичайно не відповідає, бо це зброя парашії, яка буде мати повний контроль над всією Європою. Чи трубопровід будуть охороняти європейці?
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10.01.2022 10:19 Ответить
А ГТС Украины не сброя параши. Или газ там облагораживается и декомунизируются
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10.01.2022 13:21 Ответить
Так хрена ж строили???
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10.01.2022 10:28 Ответить
У Німеччині влада трохи змінилася. Бербок з партії зелених (не наших, німецьких), а вони завжди підтримували.
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10.01.2022 10:44 Ответить
Підтримували Україну
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10.01.2022 10:45 Ответить
Все правильно. Пока не надо его пускать. Пусть цена психологически зафиксируется на 1200-1500 долларах. Навсегда.
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10.01.2022 10:33 Ответить
Навсегда только бутылка в кацапском очке.
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10.01.2022 10:38 Ответить
Германия вполне может поставить требование допуска к 50% пропускной способности трубьі своих независимьіх операторов для прокачки туркменского газа , например . Все в рамках єнергетической Директивьі ЕС .
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10.01.2022 10:34 Ответить
Ой всё так правильно и чтобы пропустили туркменский газ, нужно просто в дела Украины не влезать, всё по немецки и всё как в годы Голодомора 1932-1933г
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10.01.2022 10:45 Ответить
В свое время Тимошенко смогла нагнуть и Газпром и Кремль , и Украина через ЕЄСУ получала недорогой туркменский газ , за которьій расчитьівалась бартером : львовский телевизор "Єлектрон"280 шел по єквиваленту 1000долл.США , и т.д. Плохо бьіло ?
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10.01.2022 11:15 Ответить
В годы бартера может это и было хорошо, в 1932г в годы Голодомора, немцы у себя свиней кормили украинским зерном, двадцать вагонов зерна и 10 вагонов с лесом, за один токарный немецкий станок. Бартер Кремлю был выгоден.
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10.01.2022 11:43 Ответить
В преступлениях Сталина и краснопузого режима в Кремле хочешь обвинить Запад ? Не получится !
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10.01.2022 11:48 Ответить
Не не хочу, потому что только в 1933году Гитлер пришёл к власти в Германии
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10.01.2022 11:51 Ответить
Тролль , иди в бан !😛
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10.01.2022 11:53 Ответить
И Черноморск будет вольным городом(с) . Пикейные жилеты
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10.01.2022 13:23 Ответить
Ганна - Олена говорит правду- русне не обломится.
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10.01.2022 10:42 Ответить
Ага. Это типа "санкции на пользу". Ну и не спешите.)
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10.01.2022 10:52 Ответить
Как он окупился....он за 20 лет не окупится даже при полной заполняемости.Даже Лёша Миллер сказок таких как вы не придумывает
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10.01.2022 10:52 Ответить
Цены на газ в Европе вам в помощь + отчётность Газпрома за прошлый год .
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10.01.2022 11:12 Ответить
Газпром не продавал ничего на спотовом рьінке по вьісоким ценам . Заработали только Норвегия и трейдерьі СПГ . Учите матчасть !
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10.01.2022 11:17 Ответить
Меньше стали воровать , плюс что-то заработали на СПГ , плюс нефть , плюс закончили стройки.
Все просто .
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10.01.2022 11:41 Ответить
А почему Газпром обвиняют в скачке цен, если заработали другие?
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10.01.2022 13:25 Ответить
Газпром устроил дефицит газа , не продавая ничего , как он делал в прошльіе годьі , на свободном рьінке , чем спровоцировал скачек цен . Но делал єто в политических целях , лоббируя СП-2 .
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10.01.2022 14:10 Ответить
Вам что спот что контракт едино.Поставим вопрос по другому тогда.....если в России так все ХОРОШО,то почему люди САМЫЕ НИЩИЕ в Европе? Реально страна голодранцев...если не смотреть сотню списка Форбс и сериалы про рублевки и жуковки.Х
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10.01.2022 11:49 Ответить
Нищие есть в любой стране мира и даже в США 3 млн валяющиеся на улицах городов и 43 млн за чертой бедности.

Для справки, в Европе признаны самыми нищими голодранцами - Молдова и Украина. А если посмотреть статистику по миграции наседения , то рашка на 4 месте в мире по въезжаюшим заробитчанам - 12 миллионов, наверно туда едут чтобы разделить бедность ,страдания и мучения ))

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10.01.2022 15:13 Ответить
Странный вы....повторяю самая нищая страна в Европе именно Россия.Украина,Молдова и Калининградская обл.России могут заработать в Европе.Еще живет а не проживает частично Москва и Питер.Остальная спившаяся и нищая еле выживает.И хватит про заробитчан ересь Скабеевых нести,пол Сибири сами рабами у китайцев за кусок хлеба.Еще живут чинуши,прокуроры,полицаи и судейские.За уральский хребет сгоняйте на. машине,ее рституток любого возраста на трассах по цене бутылки водки смотреть невозможно.Газа нет,туалеты на улице,дома с петровских времён,заводы закрыты и разграблены... Просто позор.
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10.01.2022 16:27 Ответить
Ага.Прямо весь Евросоюз в очереди стоял за покупкой газа у Мавзолейного быдла
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10.01.2022 10:47 Ответить
У кацапов намечается новый поход на запад с чемоданами с деньгами. А пенсионер Ваня из Калуги перетопчется .
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10.01.2022 10:49 Ответить
РАБссия за год не заключила ни одного долгосрочного контракта на поставки газа,сказал Новак....Предложений НОЛЬ....
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10.01.2022 10:50 Ответить
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10.01.2022 10:52 Ответить
Спрос на газ в Европе в сутки составляет примерно 450 млн. кубиков в сутки....,а это значит две норвежские компании GASCCO and Statoil ASA поставят в Европу и 600 млн кубиков.... не говоря об еще одной...,Eqinor...,так что РАБссия в полном дупле с газом...
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10.01.2022 10:59 Ответить
То есть за месяц 600*30 равно 18000 млн или 1.8 ярда в месяц *12 равно 21,6 ярда а год. Но у них газогон 10 ярдов в год, остальное ,я так понял, СПГ
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10.01.2022 13:12 Ответить
Или я неправильно посчитал и ошибся в десять раз?
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10.01.2022 13:13 Ответить
Да ошибся без очков значит 216 ярдов поставят в год. Может применят частотное уплотнение, как в радиосвязи?
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10.01.2022 13:18 Ответить
 
 