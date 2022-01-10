"Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" пока не отвечает европейским требованиям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом Бербок заявила в интервью изданию La Stampa.
"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток-2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - сказала министр.
Бербок считает, что вопрос о запуске трубы носит геополитический характер. Министр подтвердила, что правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому в отношении России будут приняты жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или каких-либо агрессивных действий в отношении Украины.
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Для справки, в Европе признаны самыми нищими голодранцами - Молдова и Украина. А если посмотреть статистику по миграции наседения , то рашка на 4 месте в мире по въезжаюшим заробитчанам - 12 миллионов, наверно туда едут чтобы разделить бедность ,страдания и мучения ))