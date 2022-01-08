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Германия (6732) опрос (2651) Северный поток (1443)

60% немцев поддерживают "Северный поток-2", - опрос

60% немцев поддерживают

Несмотря на напряженные немецко-российские отношения, большинство граждан Германии поддерживают ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и издания Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В общем, как свидетельствуют данные исследования, немцы теряют доверие к России. Однако, несмотря на напряженные немецко-российские отношения, шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало жесткое противодействие со стороны США и ряда европейских стран, должно быть введено в эксплуатацию.

По данным опроса, только в рядах респондентов, симпатизирующих партии "Союз-90"/"Зеленые", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55 процентов против 34). Наибольшую поддержку Северный поток-2 получил на востоке Германии (70 процентов). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57 процентов против 30).

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Напомним, в середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации "Северного потока-2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что его восстановление возможно только после того, как базирующийся в одноименном швейцарском городе оператор Цуг предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

По оценкам немецкого регулятора процесс сертификации, вероятно, затянется до второй половины 2022 года.

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Топ комментарии
+39
немцы в своё время и гитлера поддерживали ... бл@ди
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08.01.2022 00:46
+33
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08.01.2022 00:46
+17
Тоесть фрицы уже не являются нейтральной стороной а заинтересованы с Рашкой побыстрее впарить нам капитуляцию лишь бы начать набивать карманы газпромовскими деньгами
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08.01.2022 01:06
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08.01.2022 00:46 Ответить
Не просто так, чтобы были. А чтоб сталкивать других пингвинов в воду
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08.01.2022 00:51 Ответить
"глупый пингвин робко прячет
умный - гордо достает!"...
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08.01.2022 00:55 Ответить
Крокодил перекусит пингвина напополам, чтобы не вонял, если пингвин - кацап.
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08.01.2022 02:58 Ответить
Німці - пуп Землі?
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08.01.2022 00:46 Ответить
підпупець
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08.01.2022 01:20 Ответить
між анусом та пупом
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08.01.2022 03:00 Ответить
ну то же таке...
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08.01.2022 04:49 Ответить
немцы в своё время и гитлера поддерживали ... бл@ди
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08.01.2022 00:46 Ответить
Поверьте, большинство их теперь этого действительно жутко стыдятся. НО. Всё равно считают себя самыми крутыми во всей Европе, потому что Германия диктует всем что делать , ну как-бы культурно, любя так сказать И вот на фоне этого стыда за фашистское прошлое, они всё же, насколько я замечаю (живу в Швейцарии на границе с Францией и Германией), видя действия путина - ностальгируют подсознательно по отсутствию возможности всё же гнобить всех по-настоящему, а не любя. У них, похоже, чувство стыда и вины смешалось с сожалением об упущенной возможности... Ну, это так, просто мои личные наблюдения...
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08.01.2022 01:42 Ответить
А вы, как жительница райских лугов, прекрасных гор и свежего воздуха, Бесконечных пространств можете выйти из своей избы в Рязани и перестать жрать мухоморы, они вас плющат?
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08.01.2022 03:10 Ответить
"Жительница горных лугов", которая живет, по её словам, "на границе с Францией", забыла переключить VPN с украинского флажка.
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08.01.2022 05:54 Ответить
Та там уже тих етнічних німців -- кіт наплакав. І всі вони важко працюють, щоб утримувати дармоїдів зі всього світу, яких туди назвозила шМеркель. І от саме ці дармоїди й голосують за NS-2. А німці, етнічні, вже давно ніякого голосу не мають.
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08.01.2022 14:06 Ответить
змерзли ганси...
а якби тей потік потік з кацапіі не в Німетчину, а в Гренландію припустимо?
маю сумніви, шо теж була б більшість..
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08.01.2022 00:48 Ответить
Треба нагадати шрайбікусам, що вони і недомірка свого в більшості вважали месійкою, тільки неівідомого чого.
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08.01.2022 00:49 Ответить
Ему разницы не было, славянин - значит унтерменш и недостоин нормальной жизни, раб.
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08.01.2022 05:35 Ответить
Шваби немають бути дотичні до безпекових питань України! Вони Вороги
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08.01.2022 00:57 Ответить
Конечно, конечно..а что ты произвел в своей жизни, кроме комментов на форуме?
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08.01.2022 02:23 Ответить
Может и русня опрос заказала
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08.01.2022 00:57 Ответить
Німці це хто - хусейни, махмеди, абдулли і т.д.?
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08.01.2022 00:58 Ответить
бюргеры они такие, за цент, не только в платёжке удавятся. знаю одного, правда тутошнего владельца хойриґера, так он пластиковые мусорные мешки, отвезя мусор на баухоф, высыпает его и забирает их с собой обратно )) ну ладно он, но однажды на пфаррфесте, случайно заметил, что не очень грязные одноразовые тарелки Из Картона!!!, вытирали и пускали в бой, как новые !!! и это не просто те, кто запрещает другим ковыряться в носу, а по умолчанию, в быту - глубоко верующие прихожане. да и много чего другого есть ))
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08.01.2022 00:58 Ответить
тебе еще до этого далеко
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08.01.2022 01:38 Ответить
ви зара шуткуете?
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08.01.2022 04:31 Ответить
совсем нет. только пара примеров из множества.
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08.01.2022 09:30 Ответить
Дешевий газ тільки в мишоловці, одержите знову стінку і НДР
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08.01.2022 00:59 Ответить
Дешевого небуде,то локшина! Все,інше неодмінно
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08.01.2022 01:03 Ответить
Ну так фашики смердячі нехай разом з газопроводом навколо своїх кордонів облаштують місця для російських танків и солдатів. ****
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08.01.2022 00:59 Ответить
Ну а почему им не поддерживать если доносилась информация только о том что это экономически выгодно, и сомневаюсь что кто то говорил что московиты используют газ не только по прямому назначению, но и как "оружие" для шантажа и давления.
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08.01.2022 01:02 Ответить
Тоесть фрицы уже не являются нейтральной стороной а заинтересованы с Рашкой побыстрее впарить нам капитуляцию лишь бы начать набивать карманы газпромовскими деньгами
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08.01.2022 01:06 Ответить
Yes
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08.01.2022 01:30 Ответить
Уже?! Гм... Всё ещё, по-прежнему.
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08.01.2022 04:30 Ответить
Коли,схаменутьсянебуде газу й матимуть ГУЛАГ. з кацапськими вертхаями
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08.01.2022 01:12 Ответить
ото і вся ціна "європейським цінностям" - кацапська "газавайя грєлка"... і немчурі байдуже що українців, прямо зараз, зовсім неподалік від їхнього Фатерлянду, вбивають ті, хто колись розділили їхню батьківщину "берлінським муром" навпіл ...
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08.01.2022 01:15 Ответить
більшість мемцэф хафнюки
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08.01.2022 01:17 Ответить
ну і як тоді обізвати наші 73?
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08.01.2022 02:51 Ответить
Більшовиками недоробленими
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08.01.2022 03:33 Ответить
вже 2 покоління молодих після 91го виросли,
а скрєпа і ковбаса по 2:20 в кожного 73го стирчить з того же місця з якого і стирчала.
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08.01.2022 03:44 Ответить
вони і масові знищеення народів більшістю підтримували
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08.01.2022 01:21 Ответить
Вони протестують проти окупації Казахстану? Не чув
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08.01.2022 01:27 Ответить
Тваринии!!!
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08.01.2022 01:24 Ответить
Мерзенні
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08.01.2022 01:29 Ответить
"заберите ордер у анжели - не подходит к ордену анжель..."
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08.01.2022 01:35 Ответить
*орден
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08.01.2022 01:36 Ответить
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08.01.2022 17:04 Ответить
Нічого дивного, більшість німців також підтримувала Гітлера. Це - їхнє природнє.
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08.01.2022 01:35 Ответить
В такому разі, Німеччина (за замовчуванням) не може бути арбітражною стороною у "Нормандському форматі" і повинна негайно звільнити своє місце на користь Великій Британії, Сполученним Штатам, або Польщі! (ІМХО)
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08.01.2022 01:38 Ответить
Своя рубашка ближе к телу - большинство бюргеров за пару центов удавятся ...
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08.01.2022 01:42 Ответить
Ну хоть в немецких "зеленых" я не разочаровался..хорошо, что они хоть как то но вошли в новый кабинет..а так, в принципе, ничего удивительного..наша пропаганда рассказывает, что мы пуп мира..это далеко не так и чем раньше мы это поймем- тем нам будет лучше
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08.01.2022 02:15 Ответить
Ви хворий?
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08.01.2022 05:45 Ответить
То есть, поддерживает 70% тех немцев, которые были под оккупацией СССР до развала Берлинской стены? Не удивлюсь, если множество из этих немцев переселились в 50-х из России, и до сих пор её любят на расстоянии.
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08.01.2022 01:43 Ответить
Бабло - побеждает ВСЕ! Вот какие ценности сейчас навязываются миру! Не моральные ценности , не культурные , не научные , не человечность и сострадание - а алчность , жажда денег и власти ! Символом успеха являются не достижения в сфере науки , культуры , экологии - а банковский счет и возможность хвастать всяким новомодным дерьмом , мода на которое меняется ежемесячно , и на производство которого человечество разбазаривает природные и человеческие ресурсы и уничтожает экологию! Наиболее востребований гражданин сегодня , это ПОТРЕБИТЕЛЬ , который живет в кредит (обогащая банки ), меняет одежду и аксессуары как можно чаще ( обогащая производителей) , меняет машину каждый год ( обогащая автопром) , страхует каждый свой шаг ( обогащая страховые компании ) , прививается всеми прививками как можно чаще и потребляет как можно больше лекарств( обогащая фармацевтические компании) , как можно больше жрет и как можно больше лечится ( *****) и при этом всем ни о чем не задумывается и не против чего не протестует ( давая политикам принимать выгодные решения) ! И это все мы называем ПРОГРЕСС! И беда в том , что не только Путин делает из людей РАБОВ , но и весь остальной мир , исповедуя типа моральные ценности , лежит в теплой ванне и не хочет из нее даже носа высунуть , являясь по сути теми же РАБАМИ , только привилегированными ! И все думают что это будет длиться вечно , что это золотой век , эльдорадо! Только все легенды о золотом веке , о рае , заканчиваются одинаково - приходит пушистый зверек , и все летит в тартарары , потому что люди расслабились и возомнили себя богами! А некоторые люди возомнили себя богами над всеми - супербогами!
И при этом наказание приходит к ним не от Бога , а от них самих! Потому что он и забыли вечную истину - если Бог хочет наказать , он лишает разума , и человек прекрасно справляется со своим наказанием сам! Поэтому нечему удивляться. Нарыв созрел ! И рано или поздно он похоронит всех , и запад и восток , просто нам выдалась такая судьба , жить именно в это время и в этом месте , которое является одним из самых нестабильных мест и времен в истории! А мы этого еще не понимаем! И не хотим понимать , что никто нам не поможет кроме нас самих. И в зависимости от наших действий , именно наших , а не запада или востока останемся мы вообще , или исчезнем.Даже без всяких войн и катаклизмов , учитывая динамику нашего вымирания , лет через 100 на нашем месте будут жить китайцы или турки , а может быть , при текущей динамике потребления человечества , через 100 лет люди будут воевать за пригодные к жизни места и за остатки природных ресурсов! А пока мы убиваем друг друга за 13-е айфоны , какую-то херню от Версаче , колымаги от феррари , и особенно за бумажки с изображениями президентов , которые хотели свободы и прогресса для своего народа , а получилось рабство для всей планеты и новая религия с их изображениями на новых иконах!
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08.01.2022 02:02 Ответить
а чо ж нi: очко своє грiть трeба
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08.01.2022 02:02 Ответить
То есть немцы должны морозить свое очко за нас? А зачем? Вот есть хоть один серьезный аргумент, зачем они должны это делать, если мы сами лобызаемся с врагоми ищем мира?
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08.01.2022 02:18 Ответить
Аргументи є, вилупку москальський, якщо б німеччина була звичайною країною а не ватажком єс який вчить світ демократії і конкурентній економіці а натомість самі з твоїми москальськіми братами займаються корупцією і подвійними стандартами...
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08.01.2022 04:04 Ответить
у мeнe написано тe що написаною що ти там далш додумуєш то проблми твоi i твоєi русской мозгоправшi.
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08.01.2022 10:58 Ответить
Немцы и упыря по кличке гитлер поддерживали.
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08.01.2022 04:26 Ответить
ложь, наглая ложь и статистика... что хуже? хотя, когда ****** меркель с шаркози не дали Украине войти в НАТО, то хочется пожелать тем немцам, которые поддерживают этот сранный поток, только одного - беспорядков, падения экономики, массового выезда немцев со страны...
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08.01.2022 06:35 Ответить
Дуже ******* платити по $2000 за тисячу кубів.
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08.01.2022 07:06 Ответить
Вот именно потому что не любят - и поддерживают.
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08.01.2022 12:51 Ответить
Практика демонструє зворотнє.
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08.01.2022 15:06 Ответить
С чего взяли? Немцы заключили долгосрочный контракт, Газпром его выполняет на 100% и поставляет немцам дешёвый газ. Другие начали играть с Газпромом в свои игры, вместо того чтоб по нормальному договориться - вот пусть и получают по 2000.
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08.01.2022 15:38 Ответить
Взято з поточних цін на газ. Як писали класики матеріалізма: практика - критерій істини.
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10.01.2022 06:06 Ответить
Діждетеся, що по тій трубі "Новічок" піде. Це не ваш "Циклон", а ще крутіше.
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08.01.2022 07:14 Ответить
А по моему опросу, большинству немцев реально похер на сп-2. Встречал даже таких, кто не знает, что это такое. Тут главное - ни кого спрашивали, а кто заплатил за опрос
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08.01.2022 07:25 Ответить
Німці завжди будуть під х-лом поки не прийде "казахстан".
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08.01.2022 08:43 Ответить
Можно провести эксперемент, взять городок или район где немцы больше всего поддерживают СП2. Провести еще раз по именный опрос, по домам где сказали о поддержке, отработать из БМ-21 расчетом ВС РФ, после провести опрос заново. Интересно было бы узнать результат
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08.01.2022 08:43 Ответить
А если серьезно, то немцы прекрасно видят, что 73% украинцев выбрали прорашистского презедента. Так почему если украинцы хотят дружить с расеей, Германия должна с ней бороться и терять свои деньги?
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08.01.2022 08:47 Ответить
Своя сорочка ближча до тіла.
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08.01.2022 09:35 Ответить
Я тоже как и те 60%, не люблю спать в носках, и пижаме. Тут некоторые ещё и лыжную шапочку на ночь одевают.
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08.01.2022 10:26 Ответить
А доведеться.
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08.01.2022 15:07 Ответить
Вот такие немцы друзья.
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08.01.2022 10:36 Ответить
А Вы ради дружбы, своим друзьям ежемесячно налог платите?
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08.01.2022 10:41 Ответить
Происки пропаганды. Я к этим 60 прОцентам не принадлежу!
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08.01.2022 12:23 Ответить
Германія, це мати росії. Її історики створили історію росії. Так що тут дивного, що вони росію і підтримують.
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08.01.2022 13:11 Ответить
Всё верно. У немцев нет никакой обязанности ущемлять себя ради какой-то Украины.
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08.01.2022 14:36 Ответить
 
 