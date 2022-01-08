60% немцев поддерживают "Северный поток-2", - опрос
Несмотря на напряженные немецко-российские отношения, большинство граждан Германии поддерживают ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и издания Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В общем, как свидетельствуют данные исследования, немцы теряют доверие к России. Однако, несмотря на напряженные немецко-российские отношения, шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало жесткое противодействие со стороны США и ряда европейских стран, должно быть введено в эксплуатацию.
По данным опроса, только в рядах респондентов, симпатизирующих партии "Союз-90"/"Зеленые", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55 процентов против 34). Наибольшую поддержку Северный поток-2 получил на востоке Германии (70 процентов). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57 процентов против 30).
Напомним, в середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации "Северного потока-2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что его восстановление возможно только после того, как базирующийся в одноименном швейцарском городе оператор Цуг предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.
По оценкам немецкого регулятора процесс сертификации, вероятно, затянется до второй половины 2022 года.
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умный - гордо достает!"...
а якби тей потік потік з кацапіі не в Німетчину, а в Гренландію припустимо?
маю сумніви, шо теж була б більшість..
а скрєпа і ковбаса по 2:20 в кожного 73го стирчить з того же місця з якого і стирчала.
И при этом наказание приходит к ним не от Бога , а от них самих! Потому что он и забыли вечную истину - если Бог хочет наказать , он лишает разума , и человек прекрасно справляется со своим наказанием сам! Поэтому нечему удивляться. Нарыв созрел ! И рано или поздно он похоронит всех , и запад и восток , просто нам выдалась такая судьба , жить именно в это время и в этом месте , которое является одним из самых нестабильных мест и времен в истории! А мы этого еще не понимаем! И не хотим понимать , что никто нам не поможет кроме нас самих. И в зависимости от наших действий , именно наших , а не запада или востока останемся мы вообще , или исчезнем.Даже без всяких войн и катаклизмов , учитывая динамику нашего вымирания , лет через 100 на нашем месте будут жить китайцы или турки , а может быть , при текущей динамике потребления человечества , через 100 лет люди будут воевать за пригодные к жизни места и за остатки природных ресурсов! А пока мы убиваем друг друга за 13-е айфоны , какую-то херню от Версаче , колымаги от феррари , и особенно за бумажки с изображениями президентов , которые хотели свободы и прогресса для своего народа , а получилось рабство для всей планеты и новая религия с их изображениями на новых иконах!