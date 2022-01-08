60% німців підтримують "Північний потік-2", - опитування
Попри напружені німецько-російські відносини, більшість громадян Німеччини підтримують введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".
Про це свідчать результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та видання Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Загалом, як свідчать дані дослідження, німці втрачають довіру до Росії. Однак, незважаючи на напружені німецько-російські відносини, шість із десяти опитаних підтримують думку, що газопровід "Північний потік-2", будівництво якого викликало жорстку протидію з боку США та низки європейських країн, має бути введений в експлуатацію.
За даними опитування, лише в лавах респондентів, які симпатизують партії партії "Союз-90"/"Зелені", противників газопроводу було більше, ніж його прихильників (55 відсотків проти 34). Найбільшу підтримку "Північний потік-2" отримав на сході Німеччини (70 відсотків). Але й у "старих" федеральних землях за завершення проєкту висловилося більше половини опитаних (57 відсотків проти 30).
Нагадаємо, в середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.
За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.
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а якби тей потік потік з кацапіі не в Німетчину, а в Гренландію припустимо?
маю сумніви, шо теж була б більшість..
а скрєпа і ковбаса по 2:20 в кожного 73го стирчить з того же місця з якого і стирчала.
И при этом наказание приходит к ним не от Бога , а от них самих! Потому что он и забыли вечную истину - если Бог хочет наказать , он лишает разума , и человек прекрасно справляется со своим наказанием сам! Поэтому нечему удивляться. Нарыв созрел ! И рано или поздно он похоронит всех , и запад и восток , просто нам выдалась такая судьба , жить именно в это время и в этом месте , которое является одним из самых нестабильных мест и времен в истории! А мы этого еще не понимаем! И не хотим понимать , что никто нам не поможет кроме нас самих. И в зависимости от наших действий , именно наших , а не запада или востока останемся мы вообще , или исчезнем.Даже без всяких войн и катаклизмов , учитывая динамику нашего вымирания , лет через 100 на нашем месте будут жить китайцы или турки , а может быть , при текущей динамике потребления человечества , через 100 лет люди будут воевать за пригодные к жизни места и за остатки природных ресурсов! А пока мы убиваем друг друга за 13-е айфоны , какую-то херню от Версаче , колымаги от феррари , и особенно за бумажки с изображениями президентов , которые хотели свободы и прогресса для своего народа , а получилось рабство для всей планеты и новая религия с их изображениями на новых иконах!