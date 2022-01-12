Зеленський руками Шевченківського райсуду зобов'язав Венедіктову закрити справу Татарова, - Шабунін

Шевченківський райсуд закрив провадження щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський руками Шевченківського суду зобов'язав Венедіктову закрити справу Татарова. Своїм все - ворогам закон", - йдеться в повідомленні.

Водночас ЦПК у Telegram нагадує, що 14 грудня 2020 року Печерський суд зобов’язав забрати справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в Національного антикорупційного бюро України.

"14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок на річницю рішення "Печери" і тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос", - йдеться в повідомленні.

ЦПК зазначає, що сталося це напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.

"Мабуть, саме тому "татарівська" частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому переміг Клименко. Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю говорив, що Татаров має довести, "що він ні в чому не винен". Очевидно, не склалося. В тому числі завдяки генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, яка разом зі своїми підопічними робила все, щоб суд не розглядав зафіксовані НАБУ факти передачі хабаря", - підсумували у ЦПК.

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