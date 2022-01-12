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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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Зеленський руками Шевченківського райсуду зобов'язав Венедіктову закрити справу Татарова, - Шабунін

Зеленський руками Шевченківського райсуду зобов'язав Венедіктову закрити справу Татарова, - Шабунін

Шевченківський райсуд закрив провадження щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський руками Шевченківського суду зобов'язав Венедіктову закрити справу Татарова. Своїм все - ворогам закон", - йдеться в повідомленні.

Водночас ЦПК у Telegram нагадує, що 14 грудня 2020 року Печерський суд зобов’язав забрати справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в Національного антикорупційного бюро України.

"14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок на річницю рішення "Печери" і тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос", - йдеться в повідомленні.

ЦПК зазначає, що сталося це напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.

"Мабуть, саме тому "татарівська" частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому переміг Клименко. Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю говорив, що Татаров має довести, "що він ні в чому не винен". Очевидно, не склалося. В тому числі завдяки генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, яка разом зі своїми підопічними робила все, щоб суд не розглядав зафіксовані НАБУ факти передачі хабаря", - підсумували у ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про конкурс на керівника САП: Схоже, Банкова таки затвердить Клименка переможцем, але збиватиме його повторною спецперевіркою

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+69
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безсовісний
і самий паскудний президент україни.
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12.01.2022 16:21
+52
А нацсуки, швабода, шляшки, білецькі та інша продажна мерзота вже побігла під офіс президента і прокурорки? Звичайно ні, бо там немає Порошенко. Добігалися і засунули свої язики в дупу Володі і сидять тихенько, щоб їх хтось не помітив.
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12.01.2022 16:24
+39
Свою чорну справу вони вже зробили, доля країни їх не цікавить, а за протести проти зелених їм не платять.
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12.01.2022 16:32
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найнагліший
безсовісний
і самий паскудний президент україни.
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12.01.2022 16:21 Відповісти
Є зайве слово-"президент".
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12.01.2022 17:41 Відповісти
саме так ти думав коли обирав зе.
у пороха теж багато косяків, але хоча б поведінка як президента, відповідна була.
чи може ти чув що б порох хоч раз так явно і нагло відпочивав.
і чи знаеш ти, скільки загинуло хлопців поки це чмо каталось на лижах.
всі домовленості про постачання зброї робились порохом.
а моня тільки чекає рішення конгресу сша про продовження допомоги про яку свого часу домовився порох.
порох не мав бажання заглянути путіну в очко.
ось тобі й різниця
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12.01.2022 19:42 Відповісти
Німеччина постачає по сьогоднішній день,
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13.01.2022 11:36 Відповісти
протидронові і протибезпілотні системи які мали дати прибалти, заблокували саме німці.
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13.01.2022 11:49 Відповісти
і ще.
моня ще гірший яника і це ми скоро побачимо
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12.01.2022 19:44 Відповісти
А нацсуки, швабода, шляшки, білецькі та інша продажна мерзота вже побігла під офіс президента і прокурорки? Звичайно ні, бо там немає Порошенко. Добігалися і засунули свої язики в дупу Володі і сидять тихенько, щоб їх хтось не помітив.
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12.01.2022 16:24 Відповісти
Свою чорну справу вони вже зробили, доля країни їх не цікавить, а за протести проти зелених їм не платять.
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12.01.2022 16:32 Відповісти
Потому, что быдло голосвало не за них. Спрашивай с тех, за кого голосовал!
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12.01.2022 19:59 Відповісти
Краще так:
"Зеленський руками Порошенка та Медведчука фінансував терористів ДНР, купуючи у них вугілля, а Баканов руками Васі Грицака відвозив бойовикам готівку".
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12.01.2022 16:40 Відповісти
А ще прийміть ліки.
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12.01.2022 16:48 Відповісти
Такого как Tychus Findlay исправит только лоботомия с документальным подтверждением в выданном медицинским заключением "Головной мозг отсутствует по причине слишком толстой костной стенке черепной коробки".
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12.01.2022 16:57 Відповісти
Ні, краще так: Порошенко руками Венедиктової закрив справу проти Татарова.
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12.01.2022 16:52 Відповісти
ніхто ніколи у терористів не купував гугілля, а у кого сьогодні купує вугіля зелібеня?
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12.01.2022 16:56 Відповісти
Зеля не тільки закуповує у агресора енергоносії.., він ще й продає їм своє кіно. Ну вооообщем барижить на війні.
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12.01.2022 19:25 Відповісти
Дебіли дуже раді вірити у те фуфло з ОП, де безуспішно намагався прив'язати Порошенко до Медведчука. Так їм легше виправдовувати власний дебілізм.
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13.01.2022 07:07 Відповісти
... и этим значительно расширил набор слов в свой адрес...
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12.01.2022 16:44 Відповісти
Вы не панимаете, эта другое, для зелёных мразей закон не писан, ахаха, выберите из ещё раз
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12.01.2022 16:48 Відповісти
а шо дєлать: путєн пріказал!
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12.01.2022 16:49 Відповісти
Венедиктова девочка умная и знает что цирку Сватов-Скотов Шапито мало осталось... Репутацию потерять на всю жизнь,это значит на всю жизнь остаться в дерьме...
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12.01.2022 16:49 Відповісти
Вот выйдет из "отпуска" и ай-я-яй, шо ж это вы у меня здесь наделали? подставляйте попки буду бить...
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12.01.2022 17:03 Відповісти
перетрахає усіх і в хвіст і в гриву, на це натякаєте?
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12.01.2022 22:53 Відповісти
Быдловчанка венедиктова - конченая дура, как и все, измазавшиеся о ермака и его песика.
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12.01.2022 19:57 Відповісти
Нашел умную...

Дура с манией величия, которая сотню раз уже измазалась. начиная с момента, когда всеми фибрамы души возжелала прибыльного места, соглашившись ради этого стать "государевым"(прости, Господи) оком на посту "100% моего генпрокурора"(с)
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12.01.2022 22:47 Відповісти
Реформированный суд в действии, какие проблемы? Зарплаты удовлетворительные, прошли отбор, спецы, честные. Шо не так?
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12.01.2022 16:50 Відповісти
Не так - отсутствие кавычек в вашем тексте, не одной пары кавычек...
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12.01.2022 19:54 Відповісти
єта барига падставіл вову! вєдь каждий зелєбоб знаєт що вова то всьо харошее, а барига адні праблєми
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12.01.2022 16:52 Відповісти
Зеленский реставратор диктатуры. Какая разница - Венедиктова, Стефанчук, Шмыгаль? Все они действуют по указке Зеленского
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12.01.2022 16:53 Відповісти
Мрази зеленые просто срут на голову - а народ все верит
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12.01.2022 16:55 Відповісти
Народ уже давно не верит. А опросы рисуют такие же авантюристы как и бубочка, только более мелкого пошиба.
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12.01.2022 19:00 Відповісти
Який народ ви мали на увазі?-73%? так то шлунки на ногах, а не народ. Пожрать і поржать-оце і вся їх сутність
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13.01.2022 06:11 Відповісти
Кэш который заплатил Ринат Ахметов шахтерам Донбасса в еще тогда не ОРДЛО возили исключительно люди Ахметова...,причем тут Порошенко и Ведмедчук,долбодятлы тупые...
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12.01.2022 16:55 Відповісти
У казахов был лозунг «Старик, уходи!», в Украине будет - «Уходи, идиот!».
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12.01.2022 16:56 Відповісти
У нас будет так : поставят бубу криворогого на пороге ОПы, и дадут пендель под жопу найвелычниший дрысли для ускорения.
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12.01.2022 17:41 Відповісти
який пендель ? каштан з мотузкою !
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12.01.2022 19:12 Відповісти
не впевнений, що є вагома різниця, але пошук гугла- стверджує хта саме Зе!Бень, якщо ввести:"скільки років придурку", навіть в зображенні!
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12.01.2022 23:04 Відповісти
Позор и презрение такой власти.. Народ все видит! Теперь главное не повестись снова на обицянки все делать по новому перед выборами - брехня не пройдет! Мы надеялись на перемены с ЗЕ.. не вышло! Нужно выбирать нового!!
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12.01.2022 16:59 Відповісти
Шлях ЗЕбіла

Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
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12.01.2022 17:10 Відповісти
Дуже гарно.Молодець
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13.01.2022 10:11 Відповісти
Как можно было надеяться на клоунов,вообще мозгов нет?
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12.01.2022 17:31 Відповісти
Я в 19 году это говорил каждому встречному-поперечному. Ну что делать, если у нас за этого клоуна-идиота проголосовало 87%. Теперь чешут репу и плюются.
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12.01.2022 17:45 Відповісти
Поэтому так реактивно состряпали дело на Порошенко, чтобы отвлечь внимание от того, как тихо и незаметно закрыли дело на Татарова.
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12.01.2022 17:01 Відповісти
Зеленский + Шабунин = Любовь
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12.01.2022 17:02 Відповісти
Это всего лишь "симпатия".
У Зеленского одна единственная "любовь", это Порошенко.)
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12.01.2022 17:09 Відповісти
дешевая туфта
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12.01.2022 22:49 Відповісти
Як каже Андрей Пионтковский дЕрмаков не Штирлица "Козыря"в Украине сегодня больше во всех странах Мира...шо ни рожа то Штирлиц Путлера...
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12.01.2022 17:05 Відповісти
та так...він навіть під"їзди та ліфти обсцикать заставляє....
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12.01.2022 17:14 Відповісти
Гнать надо эту мразь…
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12.01.2022 17:29 Відповісти
за этого малоПИД,,роского, бениного нарика можно забыть, главное что бы не сдрыснуло....
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12.01.2022 17:31 Відповісти
так переможемо!
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12.01.2022 17:37 Відповісти
Кому там не хватало доказательств, что зелох дорвался до власти с одной целью - грабить страну?!!!
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12.01.2022 17:40 Відповісти
цікавий у вас нік-нейм, багатогранний... Але стверджуєте не правду... Зе!Бенітос- ніколи не приховував та щиро попереджав: #ЙДІТЬУСРАКУ, #ЯНИКОМУИНИЧЕГОНЕДОЛЖЕНКРОМЕСВОИХРОДИТЕЛЕЙ, #ЛОПАТАЧЕЛЕНДЖ(всідивітьсяна..реязлопатою, бодалінебуде).
І наскільки можу судити, по уривкам із випадково побаченого, то ціль препіЗе!денства Вави, показано у серіалі "скоти не народ", а саме: мапа пошматованої України із зебільно-глузливими дописами.
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12.01.2022 23:21 Відповісти
Зеленько считает народ за дураков! ... зря, зря.
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12.01.2022 17:56 Відповісти
Прекрасная новость для татарова(((((((
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12.01.2022 18:03 Відповісти
На самом деле задолбали эти игры со сроками и остальной ерундой! Пока мы как общество терпим такое свинское отношение к себе , не будет Украины , не будет демократии , не будет СПРАВЕДЛИВОСТИ! Надо выйти и выгнать этих ПРЕСТУПНИКОВ из власти и полностью поменять систему! Сделать то , ради чего погибла Небесная сотня и ради чего погибли и продолжают гибнуть патриоты в воне с Россией! Эти жертвы что ,были ради того что бы мы смотрели дебильные видосики и терпели то что нам врут на голову и говорят что это манна небесная? Мы так и останемся скотом? Тогда действительно "какая разница " для кого мы скот , для своих ублюдков , или для Ху*ла! КАКАЯ РАЗНИЦА!? Какая разница , у кого быть рабами!? Либо мы рабы , неважно для кого , либо свободные и гордые люди , мне кажется надо выбирать , и держаться за этот выбор и вбивать его в голову всем нашим настоящим и будущим правителям , или ,если они этого не понимают , бить их по башке ,пока не поймут!
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12.01.2022 18:27 Відповісти
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12.01.2022 20:07 Відповісти
В каждой шутке лишь доля шутки, остальное правда.
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12.01.2022 22:19 Відповісти
Это не шутка...
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12.01.2022 22:55 Відповісти
Я знаю , мне тоже эти вопросы часто задавали! А на майдане еще интереснее было - очень многие кто был против говорили одно и то же - выгоните одно падло , придет другое. И потом глаза кололи , что ничего не меняется. Я правда тогда отвечал , что в любом случае надо гнать и это и другое, и третье падло , пока они перестанут лезть туда! Так и сейчас думаю. Посмотрите на страны Европы, в них не одна революция прошла и не одни протесты ,пока не появились более менее вменяемые правила для политиков!
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12.01.2022 23:09 Відповісти
Именно о необходимости большого времени для реформ, нетерпежке нарида и отсутствии разумного плана "после" у "радикалов" я и говорила!
НИЧЕГО путного поэтому в стране и не происходит, нарид не дорос до демократии: был Ющенко-формировал нацию и мировозрение, ВВП рос как на дрожжах---мало, нагнали, выбрали козла,полный откат во всем---назад, отмотали назад все годы Юща! Выбрали Пороха--создал армию, остановил навалу, субъективизировал страну, язык,Томос, прочь от москвы к НАТО и ЕС!, Прозорро, конкурсы на должности,антикор.---мало,не так, нагнали! за три года просрали и испохабили все, что было сделано хорошего за 5 лет!
Скажите, какой смысл разумным и состоявшимся людям отдавать СВОИ силы и жизни за вас, зная, что вы в очередной раз плюнете на их труд и могилы и выберете условное зека или зеко?
Идите и сносите свое зе чмо САМИ!
А я за хунту со стадионом лет на 5!
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13.01.2022 00:39 Відповісти
Пиночет 16 лет президентом был , хотя с самого начала говорил что надо 20 лет! Только Зеленский на Пиночета не тянет .Да и занимается он не тем. Если бы Порошенко как Пиночет выгнал бы старую шушеру на стадион , и сделал нормальные реформы , его еще на 5 лет бы избрали. Ющенко ничего не сделал , формировал нацию и мировоззрение? Так при ком же Янукович премьером стал? ВВП рос ? А за счет чего? Бабла при нем до 2008 года много крутилось , так во всем мире было , кредиты, кредиты , кредиты! Когда в США начался ипотечный кризис в конце 2007 начале 2008 я сразу сказал , что это и до нас докатится! "Гроші вийшли на вулицю" - вот что звучало везде! Надувался мыльный пузырь кредитов! Доллар по 5 гривен! Обычному человеку ничего не стоило 30 баксов выбросить на фигню! Сотка баксов , ерунда! Я с начала 2008 года говорил , что так не может продолжаться , в США у людей дома забирали за кредиты , а у нас народ ипотеку пачками долларовую брал! Я говорил - грядет п-ц! Все смеялись! А потом настала осень! И до нас дошло! Весь мир накрыло! Я правда не то что не пострадал , практически не заметил! Сфера деятельности у меня такая!И где дальше рост ВВП??? Я помню хороший такой провал! При Ющенко ! Януковича я не выбирал , было бы совсем по дурацки , в 2004 стоять за Ющенко , а потом выбирать Януковича. И вот как раз при нем я все и прочувствовал на своей шкуре! Элементарно у народа стали куда то деваться деньги! И 30 баксов стали как то уже более серьезной суммой! К 2013 году у меня сложилось впечатление , что каждому в карман проложен шланг из центрального пылесоса! А еще я познакомился с замечательной судебной системой , когда судья Андрей Макуха (можете почитать про него) брехал мне в лицо насчет решения , и полностью перевернул все с ног на голову. После этого у меня крайне негативное отношение к судьям. А еще отношение к ментам тоже резко поменялось после того , как я узнал , что один мой хороший знакомый , действительно хороший человек был ментом и уволился! Когда я его спросил почему , он ответил - что бы остаться человеком! И рассказал мне из первых уст что там и как! Еще один знакомый был у меня оперуполномоченным , тоже ушел , но знакомые остались , и он тоже порассказал много чего интересного! Так я когда слышал Авакова , который хвалился что уволил 14% ментов и набрал новых , ржал над этим! Их не 14% увольнять , а 95% надо убирать! А 5% - это только новых , которые еще не успели скукситься! Там как только приходишь , тебя сразу заставляют делать такие вещи ,что бы ты уже никуда не делся , был повязан.Это и начальство требует и коллеги по цеху. 14% даже ангелов ели туда запустить с 86% старых , то через пару лет они или уйдут , или станут как все! Это БЕСПОЛЕЗНО! Та же ситуация и с судьями! А вы мне - конкурсы , отбор , экзамены !!??? А отбирает кто??? Кто проводит конкурсы??? Там круговая непробиваемая порука! И реформировать это бесполезно!
Так что Пиночет это вариант! Только проблема в том что не каждый Пиночет сделает дело и уйдет! Привыкают к месту ! Хотя если посмотреть правде в глаза , то всякая хорошая демократия устанавливалась силой! У нас еще путают демократию с вседозволенностью , безответственностью. А отсутствие наказания - порождает преступления

https://www.cnews.ru/news/line/psihologi_priravnyali_otsutstvie_nakazaniya

А учитывая кто у нас правит балом , я вообще сомневаюсь на какие либо изменения в лучшую сторону , потому что выберут всегда того , за кого заплатят , а потом тот кто заплатил должен будет отбить свои деньги. Поэтому я и не верю в альтруизм Порошенко , тратя свои деньги на выборы , он их точно должен был отбить , он же бизнесмен!
К тому же утверждаю , что времени для реформ у нас не осталось! Мы уже летим в пропасть! Поэтому надеяться ,что лет за 10 проведутся какие то реформы бесполезно.
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13.01.2022 03:17 Відповісти
Суки. Хочется порвать как тряпку. На куски.
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12.01.2022 18:49 Відповісти
немного не так!
"Шабунин руками зеленского через Шевченковский райсуд...." и далее по тексту.
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12.01.2022 18:52 Відповісти
Пусть подают в Апеляционный суд.
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12.01.2022 19:35 Відповісти
Welcome to the Hell!
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12.01.2022 19:49 Відповісти
Почему в этой темке нет ни одно ЗЕбила которые до усрачек визжали в темах про Порошенко? Эй ЗЕскот, куда попали лялечки? Ждёте тему про Порошенко ЗЕбилы.
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12.01.2022 19:53 Відповісти
Гидрант Конституции.
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12.01.2022 20:25 Відповісти
"ЛОББИСТ" КОМИКА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ РАСКРЫЛ СКАНДАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗЕЛЕНСКОМ- это просто невероятно
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.

"У парня нет взгляда; у него есть глаза, но нет взгляда", - уверяет француз.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина. Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить

"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.

ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ЕГО ВОЛНОВАЛА БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖЬ РФ, А НЕ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ.

https://www.dialog.ua/ukraine/176420_1555448237
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13.01.2022 00:32 Відповісти
"Зеленський руками Шевченківського райсуду зобов'язав Венедіктову закрити справу" - слишком сложно и надуманно.
Проще будет так: успешно под себя реформированный Порошенкой суд закрив справу

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13.01.2022 08:42 Відповісти
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13.01.2022 10:55 Відповісти
 
 