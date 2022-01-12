Зеленский руками Шевченковского райсуда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова, - Шабунин

Шевченковский райсуд закрыл производство по заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский руками Шевченковского суда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова. Своим все – врагам закон", – говорится в сообщении.

В то же время ЦПК в Telegram напоминает, что 14 декабря 2020 Печерский суд обязал забрать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро Украины.

"14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову подарок на годовщину решения "Пещеры" и исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело из-за истечения сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака от ответственности уйдут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос" , – говорится в сообщении.

ЦПК отмечает, что произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко.

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"Видимо, именно поэтому "татаровская" часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, на котором победил Клименко. Президент Владимир Зеленский в одном из интервью говорил, что Татаров должен доказать, что он ни в чем не виноват". Очевидно, не сложилось. "В том числе благодаря генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая вместе со своими подопечными делала все, чтобы суд не рассматривал зафиксированные НАБУ факты передачи взятки", - подытожили в ЦПК.