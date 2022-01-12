Зеленский руками Шевченковского райсуда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова, - Шабунин
Шевченковский райсуд закрыл производство по заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский руками Шевченковского суда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова. Своим все – врагам закон", – говорится в сообщении.
В то же время ЦПК в Telegram напоминает, что 14 декабря 2020 Печерский суд обязал забрать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро Украины.
"14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову подарок на годовщину решения "Пещеры" и исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело из-за истечения сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака от ответственности уйдут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос" , – говорится в сообщении.
ЦПК отмечает, что произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко.
"Видимо, именно поэтому "татаровская" часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, на котором победил Клименко. Президент Владимир Зеленский в одном из интервью говорил, что Татаров должен доказать, что он ни в чем не виноват". Очевидно, не сложилось. "В том числе благодаря генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая вместе со своими подопечными делала все, чтобы суд не рассматривал зафиксированные НАБУ факты передачи взятки", - подытожили в ЦПК.
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найупертіший
найнагліший
безсовісний
і самий паскудний президент україни.
у пороха теж багато косяків, але хоча б поведінка як президента, відповідна була.
чи може ти чув що б порох хоч раз так явно і нагло відпочивав.
і чи знаеш ти, скільки загинуло хлопців поки це чмо каталось на лижах.
всі домовленості про постачання зброї робились порохом.
а моня тільки чекає рішення конгресу сша про продовження допомоги про яку свого часу домовився порох.
порох не мав бажання заглянути путіну в очко.
ось тобі й різниця
моня ще гірший яника і це ми скоро побачимо
"Зеленський руками Порошенка та Медведчука фінансував терористів ДНР, купуючи у них вугілля, а Баканов руками Васі Грицака відвозив бойовикам готівку".
Дура с манией величия, которая сотню раз уже измазалась. начиная с момента, когда всеми фибрамы души возжелала прибыльного места, соглашившись ради этого стать "государевым"(прости, Господи) оком на посту "100% моего генпрокурора"(с)
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
У Зеленского одна единственная "любовь", это Порошенко.)
І наскільки можу судити, по уривкам із випадково побаченого, то ціль препіЗе!денства Вави, показано у серіалі "скоти не народ", а саме: мапа пошматованої України із зебільно-глузливими дописами.
НИЧЕГО путного поэтому в стране и не происходит, нарид не дорос до демократии: был Ющенко-формировал нацию и мировозрение, ВВП рос как на дрожжах---мало, нагнали, выбрали козла,полный откат во всем---назад, отмотали назад все годы Юща! Выбрали Пороха--создал армию, остановил навалу, субъективизировал страну, язык,Томос, прочь от москвы к НАТО и ЕС!, Прозорро, конкурсы на должности,антикор.---мало,не так, нагнали! за три года просрали и испохабили все, что было сделано хорошего за 5 лет!
Скажите, какой смысл разумным и состоявшимся людям отдавать СВОИ силы и жизни за вас, зная, что вы в очередной раз плюнете на их труд и могилы и выберете условное зека или зеко?
Идите и сносите свое зе чмо САМИ!
А я за хунту со стадионом лет на 5!
Так что Пиночет это вариант! Только проблема в том что не каждый Пиночет сделает дело и уйдет! Привыкают к месту ! Хотя если посмотреть правде в глаза , то всякая хорошая демократия устанавливалась силой! У нас еще путают демократию с вседозволенностью , безответственностью. А отсутствие наказания - порождает преступления
https://www.cnews.ru/news/line/psihologi_priravnyali_otsutstvie_nakazaniya
А учитывая кто у нас правит балом , я вообще сомневаюсь на какие либо изменения в лучшую сторону , потому что выберут всегда того , за кого заплатят , а потом тот кто заплатил должен будет отбить свои деньги. Поэтому я и не верю в альтруизм Порошенко , тратя свои деньги на выборы , он их точно должен был отбить , он же бизнесмен!
К тому же утверждаю , что времени для реформ у нас не осталось! Мы уже летим в пропасть! Поэтому надеяться ,что лет за 10 проведутся какие то реформы бесполезно.
"Шабунин руками зеленского через Шевченковский райсуд...." и далее по тексту.
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У парня нет взгляда; у него есть глаза, но нет взгляда", - уверяет француз.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина. Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ЕГО ВОЛНОВАЛА БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖЬ РФ, А НЕ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ.
https://www.dialog.ua/ukraine/176420_1555448237
Проще будет так: успешно под себя реформированный Порошенкой суд закрив справу