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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Зеленский руками Шевченковского райсуда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова, - Шабунин

Зеленский руками Шевченковского райсуда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова, - Шабунин

Шевченковский райсуд закрыл производство по заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский руками Шевченковского суда обязал Венедиктову закрыть дело Татарова. Своим все – врагам закон", – говорится в сообщении.

В то же время ЦПК в Telegram напоминает, что 14 декабря 2020 Печерский суд обязал забрать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро Украины.

"14 декабря 2021 года Шевченковский суд сделал Татарову подарок на годовщину решения "Пещеры" и исподтишка обязал прокуроров Венедиктовой закрыть дело из-за истечения сроков расследования. Из-за преступных действий прокуроров вместе с заместителем Ермака от ответственности уйдут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос" , – говорится в сообщении.

ЦПК отмечает, что произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко.

Читайте также: Шабунин о конкурсе на руководителя САП: Похоже, Банковая утвердит Клименко победителем, но будет сбивать его повторной спецпроверкой

"Видимо, именно поэтому "татаровская" часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, на котором победил Клименко. Президент Владимир Зеленский в одном из интервью говорил, что Татаров должен доказать, что он ни в чем не виноват". Очевидно, не сложилось. "В том числе благодаря генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая вместе со своими подопечными делала все, чтобы суд не рассматривал зафиксированные НАБУ факты передачи взятки", - подытожили в ЦПК.

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+69
найгірший
найупертіший
найнагліший
безсовісний
і самий паскудний президент україни.
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12.01.2022 16:21
+52
А нацсуки, швабода, шляшки, білецькі та інша продажна мерзота вже побігла під офіс президента і прокурорки? Звичайно ні, бо там немає Порошенко. Добігалися і засунули свої язики в дупу Володі і сидять тихенько, щоб їх хтось не помітив.
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12.01.2022 16:24
+39
Свою чорну справу вони вже зробили, доля країни їх не цікавить, а за протести проти зелених їм не платять.
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12.01.2022 16:32
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найнагліший
безсовісний
і самий паскудний президент україни.
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12.01.2022 16:21 Ответить
Є зайве слово-"президент".
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12.01.2022 17:41 Ответить
саме так ти думав коли обирав зе.
у пороха теж багато косяків, але хоча б поведінка як президента, відповідна була.
чи може ти чув що б порох хоч раз так явно і нагло відпочивав.
і чи знаеш ти, скільки загинуло хлопців поки це чмо каталось на лижах.
всі домовленості про постачання зброї робились порохом.
а моня тільки чекає рішення конгресу сша про продовження допомоги про яку свого часу домовився порох.
порох не мав бажання заглянути путіну в очко.
ось тобі й різниця
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12.01.2022 19:42 Ответить
Німеччина постачає по сьогоднішній день,
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13.01.2022 11:36 Ответить
протидронові і протибезпілотні системи які мали дати прибалти, заблокували саме німці.
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13.01.2022 11:49 Ответить
і ще.
моня ще гірший яника і це ми скоро побачимо
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12.01.2022 19:44 Ответить
А нацсуки, швабода, шляшки, білецькі та інша продажна мерзота вже побігла під офіс президента і прокурорки? Звичайно ні, бо там немає Порошенко. Добігалися і засунули свої язики в дупу Володі і сидять тихенько, щоб їх хтось не помітив.
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12.01.2022 16:24 Ответить
Свою чорну справу вони вже зробили, доля країни їх не цікавить, а за протести проти зелених їм не платять.
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12.01.2022 16:32 Ответить
Потому, что быдло голосвало не за них. Спрашивай с тех, за кого голосовал!
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12.01.2022 19:59 Ответить
Краще так:
"Зеленський руками Порошенка та Медведчука фінансував терористів ДНР, купуючи у них вугілля, а Баканов руками Васі Грицака відвозив бойовикам готівку".
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12.01.2022 16:40 Ответить
А ще прийміть ліки.
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12.01.2022 16:48 Ответить
Такого как Tychus Findlay исправит только лоботомия с документальным подтверждением в выданном медицинским заключением "Головной мозг отсутствует по причине слишком толстой костной стенке черепной коробки".
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12.01.2022 16:57 Ответить
Ні, краще так: Порошенко руками Венедиктової закрив справу проти Татарова.
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12.01.2022 16:52 Ответить
ніхто ніколи у терористів не купував гугілля, а у кого сьогодні купує вугіля зелібеня?
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12.01.2022 16:56 Ответить
Зеля не тільки закуповує у агресора енергоносії.., він ще й продає їм своє кіно. Ну вооообщем барижить на війні.
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12.01.2022 19:25 Ответить
Дебіли дуже раді вірити у те фуфло з ОП, де безуспішно намагався прив'язати Порошенко до Медведчука. Так їм легше виправдовувати власний дебілізм.
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13.01.2022 07:07 Ответить
... и этим значительно расширил набор слов в свой адрес...
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12.01.2022 16:44 Ответить
Вы не панимаете, эта другое, для зелёных мразей закон не писан, ахаха, выберите из ещё раз
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12.01.2022 16:48 Ответить
а шо дєлать: путєн пріказал!
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12.01.2022 16:49 Ответить
Венедиктова девочка умная и знает что цирку Сватов-Скотов Шапито мало осталось... Репутацию потерять на всю жизнь,это значит на всю жизнь остаться в дерьме...
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12.01.2022 16:49 Ответить
Вот выйдет из "отпуска" и ай-я-яй, шо ж это вы у меня здесь наделали? подставляйте попки буду бить...
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12.01.2022 17:03 Ответить
перетрахає усіх і в хвіст і в гриву, на це натякаєте?
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12.01.2022 22:53 Ответить
Быдловчанка венедиктова - конченая дура, как и все, измазавшиеся о ермака и его песика.
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12.01.2022 19:57 Ответить
Нашел умную...

Дура с манией величия, которая сотню раз уже измазалась. начиная с момента, когда всеми фибрамы души возжелала прибыльного места, соглашившись ради этого стать "государевым"(прости, Господи) оком на посту "100% моего генпрокурора"(с)
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12.01.2022 22:47 Ответить
Реформированный суд в действии, какие проблемы? Зарплаты удовлетворительные, прошли отбор, спецы, честные. Шо не так?
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12.01.2022 16:50 Ответить
Не так - отсутствие кавычек в вашем тексте, не одной пары кавычек...
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12.01.2022 19:54 Ответить
єта барига падставіл вову! вєдь каждий зелєбоб знаєт що вова то всьо харошее, а барига адні праблєми
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12.01.2022 16:52 Ответить
Зеленский реставратор диктатуры. Какая разница - Венедиктова, Стефанчук, Шмыгаль? Все они действуют по указке Зеленского
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12.01.2022 16:53 Ответить
Мрази зеленые просто срут на голову - а народ все верит
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12.01.2022 16:55 Ответить
Народ уже давно не верит. А опросы рисуют такие же авантюристы как и бубочка, только более мелкого пошиба.
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12.01.2022 19:00 Ответить
Який народ ви мали на увазі?-73%? так то шлунки на ногах, а не народ. Пожрать і поржать-оце і вся їх сутність
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13.01.2022 06:11 Ответить
Кэш который заплатил Ринат Ахметов шахтерам Донбасса в еще тогда не ОРДЛО возили исключительно люди Ахметова...,причем тут Порошенко и Ведмедчук,долбодятлы тупые...
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12.01.2022 16:55 Ответить
У казахов был лозунг «Старик, уходи!», в Украине будет - «Уходи, идиот!».
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12.01.2022 16:56 Ответить
У нас будет так : поставят бубу криворогого на пороге ОПы, и дадут пендель под жопу найвелычниший дрысли для ускорения.
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12.01.2022 17:41 Ответить
який пендель ? каштан з мотузкою !
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12.01.2022 19:12 Ответить
не впевнений, що є вагома різниця, але пошук гугла- стверджує хта саме Зе!Бень, якщо ввести:"скільки років придурку", навіть в зображенні!
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12.01.2022 23:04 Ответить
Позор и презрение такой власти.. Народ все видит! Теперь главное не повестись снова на обицянки все делать по новому перед выборами - брехня не пройдет! Мы надеялись на перемены с ЗЕ.. не вышло! Нужно выбирать нового!!
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12.01.2022 16:59 Ответить
Шлях ЗЕбіла

Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
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12.01.2022 17:10 Ответить
Дуже гарно.Молодець
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13.01.2022 10:11 Ответить
Как можно было надеяться на клоунов,вообще мозгов нет?
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12.01.2022 17:31 Ответить
Я в 19 году это говорил каждому встречному-поперечному. Ну что делать, если у нас за этого клоуна-идиота проголосовало 87%. Теперь чешут репу и плюются.
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12.01.2022 17:45 Ответить
Поэтому так реактивно состряпали дело на Порошенко, чтобы отвлечь внимание от того, как тихо и незаметно закрыли дело на Татарова.
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12.01.2022 17:01 Ответить
Зеленский + Шабунин = Любовь
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12.01.2022 17:02 Ответить
Это всего лишь "симпатия".
У Зеленского одна единственная "любовь", это Порошенко.)
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12.01.2022 17:09 Ответить
дешевая туфта
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12.01.2022 22:49 Ответить
Як каже Андрей Пионтковский дЕрмаков не Штирлица "Козыря"в Украине сегодня больше во всех странах Мира...шо ни рожа то Штирлиц Путлера...
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12.01.2022 17:05 Ответить
та так...він навіть під"їзди та ліфти обсцикать заставляє....
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12.01.2022 17:14 Ответить
Гнать надо эту мразь…
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12.01.2022 17:29 Ответить
за этого малоПИД,,роского, бениного нарика можно забыть, главное что бы не сдрыснуло....
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12.01.2022 17:31 Ответить
так переможемо!
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12.01.2022 17:37 Ответить
Кому там не хватало доказательств, что зелох дорвался до власти с одной целью - грабить страну?!!!
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12.01.2022 17:40 Ответить
цікавий у вас нік-нейм, багатогранний... Але стверджуєте не правду... Зе!Бенітос- ніколи не приховував та щиро попереджав: #ЙДІТЬУСРАКУ, #ЯНИКОМУИНИЧЕГОНЕДОЛЖЕНКРОМЕСВОИХРОДИТЕЛЕЙ, #ЛОПАТАЧЕЛЕНДЖ(всідивітьсяна..реязлопатою, бодалінебуде).
І наскільки можу судити, по уривкам із випадково побаченого, то ціль препіЗе!денства Вави, показано у серіалі "скоти не народ", а саме: мапа пошматованої України із зебільно-глузливими дописами.
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12.01.2022 23:21 Ответить
Зеленько считает народ за дураков! ... зря, зря.
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12.01.2022 17:56 Ответить
Прекрасная новость для татарова(((((((
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12.01.2022 18:03 Ответить
На самом деле задолбали эти игры со сроками и остальной ерундой! Пока мы как общество терпим такое свинское отношение к себе , не будет Украины , не будет демократии , не будет СПРАВЕДЛИВОСТИ! Надо выйти и выгнать этих ПРЕСТУПНИКОВ из власти и полностью поменять систему! Сделать то , ради чего погибла Небесная сотня и ради чего погибли и продолжают гибнуть патриоты в воне с Россией! Эти жертвы что ,были ради того что бы мы смотрели дебильные видосики и терпели то что нам врут на голову и говорят что это манна небесная? Мы так и останемся скотом? Тогда действительно "какая разница " для кого мы скот , для своих ублюдков , или для Ху*ла! КАКАЯ РАЗНИЦА!? Какая разница , у кого быть рабами!? Либо мы рабы , неважно для кого , либо свободные и гордые люди , мне кажется надо выбирать , и держаться за этот выбор и вбивать его в голову всем нашим настоящим и будущим правителям , или ,если они этого не понимают , бить их по башке ,пока не поймут!
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12.01.2022 18:27 Ответить
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12.01.2022 20:07 Ответить
В каждой шутке лишь доля шутки, остальное правда.
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12.01.2022 22:19 Ответить
Это не шутка...
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12.01.2022 22:55 Ответить
Я знаю , мне тоже эти вопросы часто задавали! А на майдане еще интереснее было - очень многие кто был против говорили одно и то же - выгоните одно падло , придет другое. И потом глаза кололи , что ничего не меняется. Я правда тогда отвечал , что в любом случае надо гнать и это и другое, и третье падло , пока они перестанут лезть туда! Так и сейчас думаю. Посмотрите на страны Европы, в них не одна революция прошла и не одни протесты ,пока не появились более менее вменяемые правила для политиков!
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12.01.2022 23:09 Ответить
Именно о необходимости большого времени для реформ, нетерпежке нарида и отсутствии разумного плана "после" у "радикалов" я и говорила!
НИЧЕГО путного поэтому в стране и не происходит, нарид не дорос до демократии: был Ющенко-формировал нацию и мировозрение, ВВП рос как на дрожжах---мало, нагнали, выбрали козла,полный откат во всем---назад, отмотали назад все годы Юща! Выбрали Пороха--создал армию, остановил навалу, субъективизировал страну, язык,Томос, прочь от москвы к НАТО и ЕС!, Прозорро, конкурсы на должности,антикор.---мало,не так, нагнали! за три года просрали и испохабили все, что было сделано хорошего за 5 лет!
Скажите, какой смысл разумным и состоявшимся людям отдавать СВОИ силы и жизни за вас, зная, что вы в очередной раз плюнете на их труд и могилы и выберете условное зека или зеко?
Идите и сносите свое зе чмо САМИ!
А я за хунту со стадионом лет на 5!
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13.01.2022 00:39 Ответить
Пиночет 16 лет президентом был , хотя с самого начала говорил что надо 20 лет! Только Зеленский на Пиночета не тянет .Да и занимается он не тем. Если бы Порошенко как Пиночет выгнал бы старую шушеру на стадион , и сделал нормальные реформы , его еще на 5 лет бы избрали. Ющенко ничего не сделал , формировал нацию и мировоззрение? Так при ком же Янукович премьером стал? ВВП рос ? А за счет чего? Бабла при нем до 2008 года много крутилось , так во всем мире было , кредиты, кредиты , кредиты! Когда в США начался ипотечный кризис в конце 2007 начале 2008 я сразу сказал , что это и до нас докатится! "Гроші вийшли на вулицю" - вот что звучало везде! Надувался мыльный пузырь кредитов! Доллар по 5 гривен! Обычному человеку ничего не стоило 30 баксов выбросить на фигню! Сотка баксов , ерунда! Я с начала 2008 года говорил , что так не может продолжаться , в США у людей дома забирали за кредиты , а у нас народ ипотеку пачками долларовую брал! Я говорил - грядет п-ц! Все смеялись! А потом настала осень! И до нас дошло! Весь мир накрыло! Я правда не то что не пострадал , практически не заметил! Сфера деятельности у меня такая!И где дальше рост ВВП??? Я помню хороший такой провал! При Ющенко ! Януковича я не выбирал , было бы совсем по дурацки , в 2004 стоять за Ющенко , а потом выбирать Януковича. И вот как раз при нем я все и прочувствовал на своей шкуре! Элементарно у народа стали куда то деваться деньги! И 30 баксов стали как то уже более серьезной суммой! К 2013 году у меня сложилось впечатление , что каждому в карман проложен шланг из центрального пылесоса! А еще я познакомился с замечательной судебной системой , когда судья Андрей Макуха (можете почитать про него) брехал мне в лицо насчет решения , и полностью перевернул все с ног на голову. После этого у меня крайне негативное отношение к судьям. А еще отношение к ментам тоже резко поменялось после того , как я узнал , что один мой хороший знакомый , действительно хороший человек был ментом и уволился! Когда я его спросил почему , он ответил - что бы остаться человеком! И рассказал мне из первых уст что там и как! Еще один знакомый был у меня оперуполномоченным , тоже ушел , но знакомые остались , и он тоже порассказал много чего интересного! Так я когда слышал Авакова , который хвалился что уволил 14% ментов и набрал новых , ржал над этим! Их не 14% увольнять , а 95% надо убирать! А 5% - это только новых , которые еще не успели скукситься! Там как только приходишь , тебя сразу заставляют делать такие вещи ,что бы ты уже никуда не делся , был повязан.Это и начальство требует и коллеги по цеху. 14% даже ангелов ели туда запустить с 86% старых , то через пару лет они или уйдут , или станут как все! Это БЕСПОЛЕЗНО! Та же ситуация и с судьями! А вы мне - конкурсы , отбор , экзамены !!??? А отбирает кто??? Кто проводит конкурсы??? Там круговая непробиваемая порука! И реформировать это бесполезно!
Так что Пиночет это вариант! Только проблема в том что не каждый Пиночет сделает дело и уйдет! Привыкают к месту ! Хотя если посмотреть правде в глаза , то всякая хорошая демократия устанавливалась силой! У нас еще путают демократию с вседозволенностью , безответственностью. А отсутствие наказания - порождает преступления

https://www.cnews.ru/news/line/psihologi_priravnyali_otsutstvie_nakazaniya

А учитывая кто у нас правит балом , я вообще сомневаюсь на какие либо изменения в лучшую сторону , потому что выберут всегда того , за кого заплатят , а потом тот кто заплатил должен будет отбить свои деньги. Поэтому я и не верю в альтруизм Порошенко , тратя свои деньги на выборы , он их точно должен был отбить , он же бизнесмен!
К тому же утверждаю , что времени для реформ у нас не осталось! Мы уже летим в пропасть! Поэтому надеяться ,что лет за 10 проведутся какие то реформы бесполезно.
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13.01.2022 03:17 Ответить
Суки. Хочется порвать как тряпку. На куски.
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12.01.2022 18:49 Ответить
немного не так!
"Шабунин руками зеленского через Шевченковский райсуд...." и далее по тексту.
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12.01.2022 18:52 Ответить
Пусть подают в Апеляционный суд.
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12.01.2022 19:35 Ответить
Welcome to the Hell!
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12.01.2022 19:49 Ответить
Почему в этой темке нет ни одно ЗЕбила которые до усрачек визжали в темах про Порошенко? Эй ЗЕскот, куда попали лялечки? Ждёте тему про Порошенко ЗЕбилы.
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12.01.2022 19:53 Ответить
Гидрант Конституции.
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12.01.2022 20:25 Ответить
"ЛОББИСТ" КОМИКА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ РАСКРЫЛ СКАНДАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗЕЛЕНСКОМ- это просто невероятно
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.

"У парня нет взгляда; у него есть глаза, но нет взгляда", - уверяет француз.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина. Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить

"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.

ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ЕГО ВОЛНОВАЛА БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖЬ РФ, А НЕ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ.

https://www.dialog.ua/ukraine/176420_1555448237
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13.01.2022 00:32 Ответить
"Зеленський руками Шевченківського райсуду зобов'язав Венедіктову закрити справу" - слишком сложно и надуманно.
Проще будет так: успешно под себя реформированный Порошенкой суд закрив справу

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13.01.2022 08:42 Ответить
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13.01.2022 10:55 Ответить
 
 