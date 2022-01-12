Надзвичайний стан достроково скасовують в деяких регіонах Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв достроково зняв надзвичайний стан у деяких регіонах.
Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Хабар 24".
Надзвичайний стан скасовують у Західно-Казахстанській, Північно-Казахстанській та Павлодарській областях.
Він перестане діяти з 7 ранку 13 січня.
Нагадаємо, президент Казахстану Токаєв 5 січня запровадив надзвичайний стан на всій території країни. Це сталося на тлі протестів та заворушень. Тоді передбачалось, що надзвичайний стан триватиме до 00:00 19 січня.
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показати весь коментар12.01.2022 20:46 Відповісти Мені подобається 0
Eugene Homenko
показати весь коментар12.01.2022 21:02 Відповісти Мені подобається 0
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