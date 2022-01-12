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Надзвичайний стан достроково скасовують в деяких регіонах Казахстану

Надзвичайний стан достроково скасовують в деяких регіонах Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв достроково зняв надзвичайний стан у деяких регіонах.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Хабар 24".

Надзвичайний стан скасовують у Західно-Казахстанській, Північно-Казахстанській та Павлодарській областях.

Він перестане діяти з 7 ранку 13 січня.

Нагадаємо, президент Казахстану Токаєв 5 січня запровадив надзвичайний стан на всій території країни. Це сталося на тлі протестів та заворушень. Тоді передбачалось, що надзвичайний стан триватиме до 00:00 19 січня.

Дивіться: Алмати з висоти пташиного лету: порожні вулиці і згорілі будівлі після протестів. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Что, всех уже расстрелял и в пустыню вывез? Зря стараешься диктатор Токаев. На карте Казахстана должно быть написано ОСТОРОЖНО!!! ДИКТАТУРА!!!
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12.01.2022 20:46 Відповісти
Жити стало краще, жити стало веселіше.
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12.01.2022 21:02 Відповісти
 
 